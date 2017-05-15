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Московский листок

Элиту подбирали специально

Опубликовано 15.05.2017 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 2

мухин пропаганда элита идеология
Элиту подбирали специально

Теперь уже понятно, что с перестройкой истинные иностранные хозяева Russia стремились выдвинуть к управлению Россией из местных туземцев только и исключительно людей неумных, дебильных.

Я в СССР сталкивался с управлением государством на всех уровнях и могу подтвердить, что да, в управлении СССР были трусливые и подлые бюрократы-карьеристы, и было их много, но откровенных дебилов было исчезающе мало. По крайней мере, я таких, как Ельцин, в своей практике встретил всего раз - человека, который попал на высшую управленческую должность «по блату» и, в конце концов, был с этой должности с позором выброшен.

А ведь замена в госаппарате СССР пусть и подлецов, но на откровенных дебилов, имела для уничтожения СССР решающий смысл.

Если подлец не глуп, то вы замаетесь заставить его служить не себе, а хозяину. А вот дебил беспомощен, он будет слушаться хозяина именно потому, что без хозяина не будет знать, что делать. Отсюда и появился дебил Борька Ельцин во главе России, отсюда окружавшая его дебильная свора местных «интеллектуалов» - докторов экономических и юридических наук, при сотнях тайных «советников» из США. Меня тогда, к примеру, поражала дебильность того же Е. Гайдара в вопросах управления государством и экономикой. Поэтому я как-то даже и не удивился, когда узнал из рассказов тех, кто близко знал Егорку, что в быту для Гайдара было проблемой зашнуровать ботинки. Тем не менее, до сих пор в кругу либералов Гайдар считается очень умным человеком. Но почему?? Что он такого сделал, чтобы оно свидетельствовало о его уме? По кочану! Умный, потому что умный!! Потому, что вся нынешняя «элита» такова, а в её кругу он был даже умнее.

Ну, присмотритесь, ведь эта крайняя дебильность «элиты» Кремля и сегодня выпирает во всём, что выходит из Кремля или от его ставленников.

Все знают, что Россия как бы ведёт войну с ИГИЛ, но ведь отсутствует безусловно необходимый элемент войны, без которого войну выиграть невозможно, - пропаганда. Полностью отсутствует хотя бы попытка оказать идейное сопротивление исламскому радикализму - нет и попытки разгромить идеологию всех этих ИГИЛ. Идёт просто тупой запрет этих организаций, а ведь это открытая капитуляция перед идеями исламского радикализма.

Такой интеллектуальной беспомощности никогда раньше не было. Возьмите советскую прессу 30-40-х годов прошлого века, в ней коммунисты и фактами, и смехом громили идеи нацистов и фашистов, и то же самое происходило в Германии и Италии - и фашисты фактами и смехом громили идеи большевиков. А тут безоговорочная капитуляция перед силою, в основе которой находится примитивная вера в бога!! «Карл, в 21-м веке вера в бога побеждает!» (с).

И, что поразительно, судя по всему, ИГИЛ не испытывает недостатка в добровольцах, а это значит, что пропагандисты ИГИЛ где-то у себя неустанно громят идеологию нынешних государств и их режимов. А пропагандисты Кремля в ответ только натужно хрюкают - «запретить, запретить, запретить»! Как начались в Европе запреты исследований холокоста по требованию еврейских расистов, так и идёт во всех «цивилизованных» странах запрет, как высший писк ума «государственной элиты».

Безусловно, что дети рождаются разной степени умности, безусловно, что в школе они по-разному свой ум развивают и к вхождению во взрослую жизнь одни люди более умные, другие менее. Но разве это всё? Ведь люди совершенствуют свой ум всю жизнь, и совершенствуют тем, что с помощью ума решают задачи своей профессии и задачи, которые ставит перед ними жизнь, скажем, задачи той же политики.

А если у людей нет профессии, если у них свершились мечты и они не работают, а только развлекаются?

А если они на работе сами никаких задач не решают, а только исполняют команды начальства?

А если им плевать на проблемы общества потому, что «их хата с краю» и им «на политику наплевать»?

То что, в таком случае, будет с их умом?

Судя по тому, что мы видим сейчас, люди начнут дико глупеть, и будут глупеть, несмотря на то, что внешне они будут стареть и выглядеть более мудрыми. Уже замечено, что со старостью не все становятся мудрее, некоторые просто становятся старыми мудаками.

Вот как иначе объяснить то, что происходит сегодня?

Читаем новость: «Видеоблогер Руслан Соколовский признан виновным в оскорблении чувств верующих за видеоролик, в котором он ловит покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга счел действия блогера экстремизмом и оскорблением чувств верующих и приговорил Руслана Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно. Ранее гособвинение запрашивало для подсудимого реальный срок».

Руслана осудили по статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Но как можно нарушить право на свободу вероисповедания, ловлей в храмах виртуальных существ, не принадлежащих к христианским святым? Как не имеющий власти атеист может нарушить свободу вероисповедания?

И, что интересно, есть в Russia ещё и как бы судьи как бы Верховного Суда. Так вот, в это же время эти «судьи» берут и запрещают деятельность старейшей христианской секты «Свидетели Иеговы», которая легально существовала в СССР, по меньшей мере, с середины 60-х.

Это при том, что закон, по которому деятельность этой секты была запрещена, как бы логичен:

«В случае …деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора» (статья 9 закона «О противодействии экстремистской деятельности»).

Какие права и законные интересы и кого именно нарушила эта секта? Может быть это «Свидетели Иеговы» уничтожили Советский Союз? Вы слышали хоть какой-нибудь случай какого-либо насилия со стороны членов этой секты?

А судьям даже Верховного суда, как видите, и закон, и факты - побоку!

Но ведь этим своим запретом судьи Верховного суда открыто проявили ничем не спровоцированную ненависть и вражду к «свидетелям Иеговы» по причине их отношения к религии и попрали право на их свободу исповедовать ими свою веру - потоптались на статьях 282 и 148 УК РФ.

Вот что вы после этого можете сказать не о «Свидетелях Иеговы», а о судьях ВС?

И ведь невозможно сказать, что кто-то в Кремле «заказал» судьям Верховного Суда эту секту, - кому она нужна? По моему мнению, запрет «Свидетелей Иеговы» это собственная инициатива дебилов в погонах, чтобы оправдать получение своего генеральского жалования, но нужно ли было дебилам в мантиях идти у них на поводу?

Но они пошли. Почему?

А эти дебилы в мантиях уже отвыкли думать о защите законов, они уже не способны решить, нужно ли их решение о запрете кому-нибудь в России или нет.

Сказали им дебилы в погонах запретить, они и запретили.

Какие могут быть претензии к тем, кого 26 лет так тщательно отбирали в судьи по признакам подлости и дебильности?



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
О политике США написал 15.05.2017 00:55
ИГИЛ эта структура, созданная ЦРУ на средства США. Как когда то им была создана Алькаида во главе, как потом выяснилось, с агентом ЦРУ Бен Ладеном. ИГИЛ, как и Алькаида, была нужна Вашингтону для полного контроля над странами Ближнего Востока. Контроль был необходим, поскольку в этих странах сосредоточены большие запасы сырья - нефти. Действия ИГИЛ и сепаратистов, которые, очевидно, также финансируются Вашингтоном, привели к региональным войнам, устранению законных правительств некоторых не подконтрольных США стран. Но руководство ИГИЛ уже в какой- то степени не подчиняется США, а проводит свою независимую политику. Они, почуствовав свою силу, намерены осуществлять свою цель - создать собственное государство на территориях богатых нефтью государств. Руководители ИГИЛ, как и буржуи США хотят урвать для себя как можно больше бабла. Исламизм - это только прикрытие капиталистической сущности верхушки ИГИЛ. Поэтому Вашингтон ведет против ИГИЛ военные действия, к чему принудил также РФ с ее компрадорской властью и буржуазией.
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(без названия)
!!!&&@@-TOT---BOG--TOT-DA!!!& написал 15.05.2017 00:07
"Если подлец не глуп, то вы замаетесь заставить его служить не себе, а хозяину. А вот дебил беспомощен, он будет слушаться хозяина именно потому, что без хозяина не будет знать, что делать. Отсюда и появился дебил Борька Ельцин во главе России, отсюда окружавшая его дебильная свора местных &#171;интеллектуалов&#187; - докторов экономических и юридических наук, при сотнях тайных &#171;советников&#187; из США. Меня тогда, к примеру, поражала дебильность того же Е. Гайдара в вопросах управления государством и экономикой. "
- Этих умников выдвинули таки в руководство бесноватые гав-нолики, безумные вчонкины и примкнувшие к ним тупые, вечнопьяные роботы-матаголики! Да и кто был вождями "гав-нолектуалов"? Таки Баба Лера, без шариков в галаве, при-3,1416-здяный на всю голову адик сахаров, патологический солж, Алкаш Мордатый... Какой класс - такие у него и вожди... То таки да... Таки надо было вместо долбостройк тянямень делать... То таки да...
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