Социально-культурная деградация власти

Анатолий Баранов поднимает колоссальнейшую проблему России: качество управленцев.

Связывает он процесс деградации с децентрализацией управленческих полномочий. Его комментарий может создать впечатление, что проблема кроется в демократизации, то есть когда вторые секретари становятся первыми и т.д.

Расширение круга принимающих решения, то есть процесс демократизации - это движение в правильном направлении, заданном советской властью.

На самом деле проблема в другом!

Так называемые "вторые" оказались предателями, они поставили совершенно другие цели - наживы посредством приватизации, задачи распродажи суверенитета! И решение этой задачи требует не широкого круга трудящихся, а узкого круга людей, скажем так, условных "вторых секретарей", членов одного кооператива.

Задачи присвоения, дележа требуют келейности, закрытости...

Торговля суверенитетом, выдвижение этого целеполагания и привело к тому, что формирование власти происходит по принципу отрицательной селекции: наверх поднимаются либо откровенные мерзавцы, либо послушные испольнительные дураки.



Распродажа, торговля общенародной собственностью в пользу частных лиц, в основном, иностранных агентов осуществлялась под благовидным, конечно, предлогом: приобщения к цивилизации, под которой подразумевается Запад.



Собственно у российского народа украли государство, он оказался не хозяином на российской земле. Проиллюстрирую ситуацию судебным делом, которое рассматривается в нашем городе.



Граждане, жильцы одного дома судятся в неким "частным собственником", который заявляет свои права на подвал их дома, где находятся только инженерные коммуникации.

Несмотря на то, что суд вроде бы стоит на стороне граждан дома и подтвержает их право на подвал, собственник настаивает на своём законном праве приобретения и требует от жильцом убрать коммуникации или заплатить ему за то, что он позволит им оставить коммуникации...



Этот казус показателен. Обманным путём иностранные собственники приобрели инфраструктуру российского государства, которая обеспечивает жизнедеятельность российских граждан, и они будут качать свои права, угрожая народу судами....



Констатируя социально-культурную деградацию власти, может сложиться впечатление, что в России нет других управленцев кроме торговцев суверенитетом страны, но на самом деле это не так...они есть, но система их отторгает....



Система держится на авторитете Путина, а он поклонник торговли!



На всех втречах в руководителями других стран первым поднимается вопрос о товарообороте между странами....

Но торговля - это самый примитивный а зачастую и деструктивный способ взаимодействия между народами.



Россия никогда не была торгашеской страной, мало того, она противопоставляла себя "торгашеским империям".



Взаимодействие между странами осуществлялось другим образом. Например, российско-итальянское. Итальянские архтекторы, как известно, принимали участие в возведении храмов в Москве, например, Успенского собора. Архитектор приехал в Россию, чтобы учить русских мастеров обработке материалов, более того нашёл месторождение глины и построил российский(!) кирпичный завод.

С Западом, впрочем, как и с Востоком лучше не торговать, у Запада надо учиться, перенимать опыт, кстати, им есть и чему у России поучиться...

Главное в повестке международных контактов должны стоять вопросы культурного взаимодействия и развития, совместного решения общечеловеческих проблем.



Министр культуры вчера докладывал депутатам ГД РФ об успехах в деле культурного развития, например, среди прочих назвал и строительство кинозалов в сельской местности.

Это разве достижение, когда в этих кинозалах крутят американские боевики, которые пропагандируют американский идеал "супермэнства", утверждения собственного превосходства, зачастую, над выдуманными врагами? Эти боевики погружают молодёжь в виртуальный мир, обращенный к выдуманным, а не реальным проблемам. Фильма не отражают русские, советские ценности: уважение к людям, обществу, природе, сострадание, готовность жертвовать, поступаться личными интересами и т.д.

Формально российские фильмы тоже производятся и в довольно большом количестве, но они кладутся на полку, они не находят зрителя, то есть не дают результата....и деньги тратятся впустую...

Таким образом, показатель роста количества кинозалов отражает деструктивный процесс разрушения социокультурной идентичности.



Другое целеполагание, постановка созидательных целей, что сделала советская власть, что сделал ПётрI и др.лидеры российского государства сделает недостаточной ротацию "первых" секретарей на "вторых"... на авансцене общественной жизни появятся новые люди...

От редакции: Доброе слово и кошке приятно, но я, конечно, не прав, что поднял эту важную тему by the way, а не специальным исследованием. В свое оправдание скажу, что поднял я ее не вчера, и термин "социо-культурная деградация" в разных вариациях давно уже с моей подачи вошел в обиход настоящих исследователей - я все же не ученый и даже не учОный. Я публицист, и именно что "поднимаю тему", а детально исследовать и изучать во всем многообразии и наукообразии - не моя работа.

Есть факт, уже теперь исторический и четко задокументированный. И теперь его надо встроить как-то в общепринятую картину мира, иначе придется менять саму картину, если не встраивается.

Но для начала хотел бы очистить вопрос от мифов - например, о какой-то особенной "нерыночной" сущности русской цивилизации (да и сама какая-то особенная "цивилизация русских" научным фактом все же не является). Есть законы общественно-исторического развития, и они совершенно одинаково действуют и в России, и в Германии, и на Филиппинах.

Россия никогда не была торгашеской страной? Да полно! Была точно такой же, как и все остальные. И "священная" Красная площадь была столетиями просто торговой площадкой, причем напоминающей какой-нибудь строительный рынок "Синдика" до реконструкции. И весь Китай-город был сплошной торговой зоной, включая в себя и многовековую криминальную Хитровку. Но особенно показательна история новгородских храмов, таких устремленных ввысь, таких духовных... На самом деле земля в Новгороде была дорогой еще в древности, и храмы "тянулись ввысь" из-за плотной городской застройки, но, поскольку строили из дерева, все вокруг выгорело и разрушилось, а каменные храмы остались стоять, как устремленные к небу стрелы... Но самое пикантное, что храмы эти не отапливались, поскольку из экономии зимой использовались как склады для хранения товаров. Духовность!

Антирыночность России возникла только и исключительно как продукт революции 1917 года, причем и это - в общей европейской тенденции. Вот только революции в Баварии и Венгрии захлебнулись в крови, а наша выстояла.

И что нового несла эта революция, что делало очередной госпереворот - Великой революцией? Да, тот самый отказ от примата частной собственности - говоря шире - увеличении степени свободы общества и отдельного человека в нем, появление свободы от эксплаутации человека человеком, говоря шире - свободы человека от экономической зависимости.

Историю человечества как вида вообще можно рассматривать как процесс обретения все больших и больших степеней свободы. Начиная от свободы от факторов неблагоприятной внешней среды, когда человек научился пользоваться огнем, стал при помощи кольев и камней побеждать куда более сильных зверей - и дальше, через свободу от рабства, свободу от личной зависимости он проложил путь к политическим свободам. И, наконец, двинулся к свободе от угрозы нищеты и голодной смерти - от "прикованности к корыту".

Процесс исторического прогресса никогда не был прямолинеен, всегда каждое цивилизационное продвижение оплачивалось периодами резкого ухудшения жизни и множеством смертей. И часто - временным откатом от уже оплаченных цивилизационных продвижений. Например, переход от рабовладения к феодальным отношениям сопровождался крушением цивилизации Рима и наступлением периода "темных веков". Ну а установление новых социально-экономических отношений при большевиках - откатом от оплаченных уже кровью буржуазных революций демократических свобод к периоду классовой диктатуры. Но только понимать, что целью большевиков и их революции была совсем не диктатура, как и падение рабовладения имело целью вовсе не возможность пасти козу на бывшей римской площади.

И мы подошли к демократии, которая вроде бы и стояла в основе "революции вторых секретарей", как иногда называли перестройку.

Демократия носит классовый характер. В то время как власть как таковая - уровневый. Мы живем в ситуации конкуренции не только людей и субъектов бизнеса, но и конкуренции государств. То есть государственная власть всегда является наиболее эффективной формой управления для данного классового общества - иначе она проигрывает конкуренцию соседним государственным субъектам. Для буржуазного устройства характерна как буржуазная демократия, так и буржуазная диктатура. И в разные периоды эффективней то одна, то другая.

Собственно, для социалистического государства характерно тоже самое - и диктатура пролетариата, и социалистическая демократия.

Так вот в тот период советского государства, который мы с вами можем помнить, существовала вполне развитая система социалистической демократии, которая характеризовалась ступенчатой системой выборов и номенклатурным принципом подбора руководящих кадров.

У нас за последние 30 лет столько наплели про ступенчатые выборы и про номенклатуру, что не просто с водой выплеснули ребенка, но и десять раз этого ребенка в ней утопили.

Номенклатурный принцип позволял отбирать для руководящей работы более-менее подходящих людей, причем не по принципу родства-кумовства (вот как сейчас, сидел в школе за одной партой с Путиным - будешь занимать одну из высших должностей в государстве), а по ходу работы на разных должностях. Скажем, никогда на должность первого секретаря, допустим, райкома, не мог быть выдвинут человек, не работавший раьше на руководящей работе в народном хозяйстве, не имевший опыта выборной работы в советских органах и собственно партийной работы. То есть человек должен был пройти обязательные ступени, на каждой из которых показать себя годным руководителем.

Ну и непрямые выборы - это тоже выборы. Просто важный выбор доверяется не общему, а квалифицированному большинству. И это, помимо сита для неквалифицированных и просто неадекватных руководителей, позволяло осуществлять и реальное коллективное руководство, и реальный контроль. И обратную связь с тем самым "простым народом" тоже - в целом "простонародья" не было, все были примерно равны в правах и возможностях, не случайно даже члены Политбюро так гордились рабочим или сельским происхождением.

Сейчас, несмотря на прямые выборы, решение кадровых вопросов предельно непрозрачно и субъективизировано. Голосуя за того или иного кандидата, мы имеем не только непроходимые фильтры при его выдвижении, но и крайне дозированную информацию о его реальных профессиональных и человеческих качествах. Не только у нас - везде в западном мире, частью которого мы являемся. Только что мы наблюдали выборы в США и во Франции. Это пример участия народа в выборе? Выдвижение главы государства парламентом, как в Великобритании или Германии, выглядит куда адекватней, хотя и там мы видим сугубо классовый подбор. Лордов во главе британского правительства мы видим, а вот чтоб выходца из рабочих... А вот бывшая комсомолка из ГДР Меркель, как видим, оказалась очень неплохим управленцем.

У нас же идет именно что деградация выбора.

Распад СССР начался со слома Горбачевым привычной управленческой схемы - и последним гвоздем стало учреждение поста президента. Генеральный секретарь был всегда первым среди равных, а президент выводился в отдельный ранг. Причем, в отличие, скажем, от президента США, который опирается на старую устоявшуюся пирамиду управления, как раз Горбачев пытался апеллировать напрямую к народу, выводя из-под себя всю советскую управленческую вертикаль. И система рухнула, причем почти моментально. У бывшего секретаря Ставропольского обкома просто не хватало ума понять даже природу той власти, которой его наделили волей несчастного случая.

Вот Ольга Гуленок пишет: "Так называемые "вторые" оказались предателями, они поставили совершенно другие цели - наживы посредством приватизации, задачи распродажи суверенитета". Именно так, но почему они оказались так ограниченны и просто неадекватны? Именно в силу того, что к принятию решений дорвались люди, к этим решениям не готовые. Люди с примитивной мотивацией оказались во главе совсем не примитивного государства - и оно не выдержало, рухнуло. На должности прогрессоров оказались простые обыватели.

Ельцин в номенклатурной системе не мог бы получить высшей власти, номенклатурная система выкинула его из высшего эшелона (оставив, впрочем, на приличной второй роли, по сути первого заместителя главы Госстроя). Но Ельцин получил своё, что хотел, на свободных выборах, проходивших уже по лекалам буруазной демократии. Итог этого трагического выбора нет смысла обсуждать - он очевиден. Страны не стало.

А в независимой от России Росфедерации к власти пришел слой управленцев, находившийся в СССР даже не на вторых, а на третьих ролях. Они еще что-то знали и даже что-то умели - на своем уровне. Уровне, по сути региональном, поскольку республики бывшего СССР были именно большими регионами. Ни к какой "высокой политике" эти деятели были, конечно, не готовы - да и управление народным хозяйством они быстро передали организованной преступности. Оргпреступность оказалась куда лучше организована, но организационные принципы преступных сообществ заимствованы прямо из средних веков. Уж какая там буржуазная демократия...

Собственно, буржуазная диктатура Путина и Ко была ответом на это падение. Но кто был призван на роль "спасителя отечества"? Да тот же питерский криминал, прочно сросшийся и с местным управлением, и с местными "органами" - в общем, к власти пришел "Бандитский Петербург". То же средневековое организационное начало, но немного окультуренное наследством имперской столицы.

И вот мы видим становление раннесредневековой империи на кадровой базе провинциальной номенклатуры в связке с провинциальным же криминалом, но на ином историческом витке. Не случайны все эти монархические позывы - эта система не понимает демократии вообще, а уж парламентская для не просто как красная тряпка... Представьте себе парламент на зоне, где чОткие пацаны будут слушаться мужиков, лохов и пидаров? Говорить же с этим типом граждан про общественные формы собственности как-то даже рискованно. Слова "не понял" в этих кругах часто ассоциируются с использованием заточки.

Вот такая вот реальность, про перспективу и не говорю.

Анатолий Баранов