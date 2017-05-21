О прогрессе в регрессе

РФ по мере своего в-зад-развития вполне достигла того состояния, сравнение с которым известных укладов жизни позволяет толковать о прогрессивной исторической роли капитализма и о прогрессивной части буржуазии. Дальнейшее «развитие» сохраняет шанс на появление прогрессивной часть дворянства, которое будет желать конституции (публика к тому времени может думать, что речь идет о жене некоего Константина).

Прогресс относителен. Когда-то это - научно-техническое развитие, всеобщая обеспеченность работой и жильем, общедоступное качественное образование и здравоохранение, социальные гарантии, экологические технологии. А когда-то – конституция, смягчение цензуры, трехклассная школа для крестьянских детей.

Сегодня противоречия внутри буржуазного класса вполне дозрели до необходимости их политической озвучки. Надо добавить, что и внутри немногочисленного правящего сословия по причине обмеления корыта также не царит идиллия. Пользование различными социальными группами друг другом - дело обыкновенное. Сегодня на политическую поверхность вынеслось дикое воровство и коррупция – прелести совершено бесспорные, отношение к которым разнится лишь в зависимости от компаса страхов – одни считают, что находясь «в кольце врагов», надо сплотиться и терпеть их, другие, что именно они раскалывает народ, что они особенно нетерпимы именно «в кольце врагов», поскольку «кольцо» именно этими добродетелями провоцируется и им полезно. Одни считают предельно опасной нетерпимую тотальность коррупции, другие - «тотальную нетерпимость к коррупции» - по Пескову (если эту нетерпимость наша чудесная власть накличет. Заметим, что начальники РФ – люди, думаю, неглупые и не злые, но в роли мерзавцев и недоумков они очень убедительны).

«Главная оппозиционная сила», продолжая жевать госпатриотические сопли и демонстрируя свою ответственность (очевидно, перед кремлем) и конструктивность, отметилась при этой теме художественными образами. Главные враги – это, чтоб вы знали, русофобия, жириновщина, навальновщина. Особо рьяно спорить не будем, но обязательно добавим сюда зюгановщину (православно-просоветский - по терминологии, - консерватизм) тем не менее, имея в виду, что все это - скорее публицистические обзывалки, нежели политические термины. В глазах «главной оппозиционной силы», видимо, недостойно использовать «отдельные недостатки» в политических целях в столь трудное (для властей) время (интересно, в каких таких целях можно что-то использовать, ведя политическую борьбу, и можно ли, ведя политическую борьбу, открещиваться от борьбы за власть?) Что ж, на примере «главной оппозиционной силы» можно заметить, что прогрессирующее слабоумие хорошо тем, что самим прогрессирующим никак не ощущается и неудобств не чинит. Очевидно в свое время большевики, явно испытывавшие дефицит ответственности и конструктивности, недостойным образом использовали падающую дееспособность временного правительства и грозящую катастрофу в своих политических целях. А вот в 96-м именно ответственность и конструктивность спасли «главного оппозиционного силача» от искушения использовать миллионы отданных за него голосов в своих политических целях (если таковые были).

Иные «знатоки всего» щеголяют отсутствием интереса к антикоррупционым расследователям, как к сливным бачкам, используемым одной из информированных и влиятельных прикремленных шаек. Такое громкое «отсутствие интереса» – не более, чем интеллектуализированные челобитные (верх позора!). Уж оглашайте свое прошение: почтеннейшие воры и негодяи! не выносите сор из избы! не деритесь у корыта! чавкайте дружно! учитывайте аппетиты ближнего! иначе будет как в Тунисе! берегите стабильность – последняюю радость измученной патриотической души!

Конечно, игнорирование материалов навальновского ФБК участниками прикорытной борьбы и их непричастность к сбору этих материалов и их раскрутке были бы очень странными. Но следует, однако, заметить, что следы гипотетических заказчиков антикоррупционного действа неплохо замаскированы, так как публике предоставлены ссылки на открытые материалы.

Но это обстоятельство делает по меньшей мере странным отсутствие внимания к ним той же «главной оппозиционной силы», если, конечно, она считает представляемые публике грехи властных персонажей не эпизодическими, а именно системными, достойными внимания в своей политической борьбе, если такова вообще ведется в промежутке между кампаниями дележа депутатских мандатов.

По поводу антикоррупционных демонстраций частенько стали вспоминать Гапона. Для левых и коммунистов гапоновщина – это сугубое упование на прошения, петиции и прочий инвентарь «умеренного прогресса в рамках конституции». А вот насчет расстрела мирной демонстрации, или, по-доброму – насчет полицейских провокаций, избиений демонстрантов и случайных прохожих (упаси бог при этом отмахнуться костылем от полицейской дубины и поцарапать ее, это будет умышленное нанесение повреждений казенному инвентарю способом, сопряженным с опасностью причинения физической боли представителю власти при исполнении), штамповки обвинений под копирку – это вопросы все-таки не к Гапону, а к властям. Однако у ответственных и конструктивных интеллектуалов таких вопросов нет.

P.S. «Коммунисты и все последовательные материалисты должны, осуществляя в известной мере свой союз с прогрессивной частью буржуазии, неуклонно разоблачать ее, когда она впадает в реакционность. Это значит, что чураться союза с представителями буржуазии XVIII века, т. е. той эпохи, когда она была революционной, значило бы изменять марксизму и материализму, ибо “союз” с Древсами* в той или иной форме, в той или иной степени для нас обязателен в борьбе с господствующими религиозными мракобесами». (В.И.Ленин)

Это написано по поводу религии – коррупции разума.

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*Артур Древс – немецкий ученый, автор книги книг “Миф о Христе” (1910 г.)