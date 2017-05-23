Счастливчики

Играючи. Всю жизнь играючи. Как известно для совершения звездной карьеры в РФ надо было только во время познакомиться с будущим «главным». Верный дворовой дружбе главный своих не выдает. Исключительно правильный пацан. Для которого свои — те, кто рядом, о них он заботится, их продвигает, их сохраняет, их защищает. Остальные — фон, массовка, аудитория, толпа, за счет которой кормится «братва», и которая аплодирует и голосует, как надо.

Давно отмеченное качество русского народа — долготерпение и доверчивость используется на всю катушку. Так было всегда. Но в тридцатые-сороковые-пятидесятые годы это качество использовалось для организации индустриализации, потом победы в войне и восстановления страны, так что жертвы оказались в какой-то степени оправданными. И была мечта, цель была, что-то строили. А теперь? Какие победы демонстрирует Россия в последние 20-30 лет? Успехи в науке, образовании, медицине? Ликвидация ветхого жилья, которое обещают все эти годы? О росте благосостояния народа уже забыли даже обещать, разве «в пределах инфляции». Что мы строим? Чем могут оправдать свое униженное положение не получающие месяцами зарплату рабочие, нищие пенсионеры, безработные и бомжи? Ростом богатств миллиардеров, успехами в бесконечной борьбе с коррупцией чиновников, самой властью в безумном количестве порожденных?...

Обещалкин. Уже раз удвоили ВВП, нет теперь надо обещать рост ВВП самыми высокими в мире темпами. А чего не пообещать? Глядишь рейтинг подрастет, опять же тема для обсуждения в СМИ и разных форумах, все при деле. Как с Ельцинского обещания лечь на рельсы под трамвай пошло, так за обещания никто и не отвечает. Ну не получилось, есть о чем говорить. Еще что-нибудь пообещаем. Уникальное правительство. Уникальная безответственность. И естественно уникальные успехи. Правительство счастливчиков, ни за что не отвечающих.

А главный не такой. Он сделал и делает себя сам. Какую фантастическую «вертикаль» он построил на ельцинских развалинах. Он Супер! В идеальной физической форме, динамичен и бесконечно трудоспособен, неутомим, с прекрасной памятью, хорошей реакцией и речью, великолепными коммуникационными способностями, внешне открыт и симпатичен и награжден редким талантом самопиара, он Гений самопиара! Вспомните его эффектные находки: «замочим в сортире», подарившее ему симпатии народа; а «она утонула» - разом прекративнше многомесячные обсуждения в мировой прессе трагической истории «Курска»; ну и вершина — Крым в период естественного ослабления рейтинга из-за отсутствия успехов в экономике, разом сделавший его героем на родине и самым популярным лидером в мире.

Все бы хорошо, если бы его таланты не были ограничены единственной целью — своей властью, своей популярностью. Хоть бы крошку от этих талантов на пользу народу и стране.