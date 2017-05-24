Расчёт вероятности регистрации Алексея Навального кандидатом в президенты

На сайте Алексея Навального размещён текст под названием «Алексей Навальный имеет право участвовать в выборах». https://2018.navalny.com/post/9/ Текст не подписан.

Заканчивается текст таким абзацем:

«На данный момент какие-либо юридические препятствия для выдвижения Алексея Навального в президенты отсутствуют. Любые препятствия, которые могут возникнуть в дальнейшем (например, после вступления в силу решения Ленинского районного суда г. Кирова), прямо противоречат Конституции РФ, будут немедленно обжалованы и отменены в Конституционном суде и (или) ЕСПЧ. Алексей Навальный продолжит активную избирательную кампанию на выборах президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года».

Приговор Ленинского районного суда города Кирова вступил в законную силу 3 мая 2017 года, следовательно, «препятствия, которые могут возникнуть в дальнейшем», уже возникли.

Их два, этих препятствия.

Первое препятствие – судимость Алексея Навального по тяжкой статье Уголовного кодекса.

Второе препятствие – пункты 1 и 1.1 части 5.2. статьи 3 Федерального закона «О выборах президента Российской Федерации» (запрет регистрировать кандидата с судимостью по тяжкой статье).

Для регистрации Алексея Навального кандидатом в президенты достаточно устранить хотя бы одно из этих препятствий.

Устранить первое препятствие возможно одним способом: отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный приговор. Для этого уголовное дело должно быть рассмотрено заново (в третий раз) судом первой инстанции.

Уголовное дело в отношении Алексея Навального уже рассматривали двое судей Ленинского районного суда города Кирова – Блинов С.В. и Втюрин А.Л. Заново уголовное дело могут рассматривать остальные судьи уголовной коллегии Зайцев К.Г., Елсуков А.Л., Чепурных М.В., Черкасова Е.Н., Новикова Ю.Г., Кочуров А.А., и Понкратьев А.В.

Для каждого из указанных судей необходимо определить две величины:

(n) количество всех уголовных дел, рассмотренных судьей после двух отмен обвинительного приговора;

(m) количество оправдательных приговоров, вынесенных этим же судьёй после двух отмен обвинительного приговора.

Если величину (m) разделить на величину (n), то получим вероятность регистрации Алексея Навального кандидатом в президенты при устранении первого препятствия. Назовём её вероятностью А.

Устранить второе препятствие возможно одним способом: Конституционный суд признаёт запрет регистрировать кандидата с судимостью по тяжкой статье неконституционным.

Чтобы признание запрета неконституционным распространялось на эти выборы президента, а не на следующие, необходимо чтобы с запросом в Конституционный суд обратился суд общей юрисдикции, а не сам Алексей Навальный.

Чтобы определить вероятность устранения второго препятствия, необходимо узнать две величины:

(n) количество всех запросов, поступивших в Конституционный суд от судов общей юрисдикции;

(m) количество признания Конституционным судом закона неконституционным по запросам судов общей юрисдикции.

Если величину (m) разделить на величину (n), то получим вероятность регистрации Алексея Навального кандидатом в президенты при устранении второго препятствия. Назовём её вероятностью Б.

Поскольку для регистрации кандидатом достаточно устранить хотя бы одно из двух препятствий, то общая вероятность регистрации Алексея Навального кандидатом в президенты определяется по следующей формуле:

Р = А•(1-Б) + (1-А)•Б + А•Б

Таким образом, Алексей Навальный будет зарегистрирован кандидатом в президенты с вероятностью Р = … ну, что-то около нуля.

А теперь внимание! Вынесение судьёй или судом приговора или решения или постановления или определения не является случайным событием. Поэтому все рассуждения в настоящей заметке о каких-то вероятностях, все приведённые в ней какие-то вычисления и тем более все выводы этой заметки – неверные!

(И зачем только я её написал? Сам не знаю. Видно, ударило что-то сильно в голову…)