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Московский листок

Смена позиций

Опубликовано 26.05.2017 автором в разделе комментариев 0

национализация революция люстрация
Смена позиций

Я всегда выступал против национализации, резонно отмечая, что она: а) обрушит финансы и банковскую систему, снизит кредитный рейтинг страны; б) вынудит магнатов (олигархами их назвать нельзя - они ничем не управляют в политике) стеной стать на защиту путинизма.

Даже приводил в пример как эсеровская аграрная реформа, рассчитанная на рыночный социум, присвоенная Лениным, в условиях "военного коммунизма" и НЭПа привела не к стимуляции роста сельхозпроизводства, а, наоборот, к его сдерживанию (зачем рвать жилы, если деньги не являются способом выживания).

Однако, посмотрев оба выступления Усманова и выступление Леонтьева от "Роснефти", свою позицию сменил. После революции всё равно финансы "споют романсы", кредитный рейтинг упадёт, а банки - повалятся. Но удовольствие стереть самодовольную ухмылку Усманова, Сечина и Леонтьева - дорогого стоит!

Всё равно они за путинизм - как единственной гарантии их богатств. 

Всё равно никакой легальной крупной собственности в стране нет. 

Всё равно они неконкуретноспособны на внешних рынках.

Тогда зачем переплачивать менеджменту и легализовать миллиардные состояния?

После победы революции национализация монополий должна органично дополнить люстрацию!

Господа "минетжеры" (по блестящему выражению светлой памяти Михаила Успенского из его очень мною рекомендуемой "Райской машины" - страшнее и печальнее книги не читал), недовольные окладом содержания, могут искать счастья на чужбине - в Сингапуре или на Коста-Рике...

Двухэтажный дом под Сочи - норма, вилла на Лазурном берегу - ещё непосильная роскошь... 

Значит, восстанавливать экономику будут те, кому и домик на Черноморском побережье - в радость... Что-то мне подсказывает, что они справятся не хуже нынешних...

Уточение.

Госкорпорации - в подотчётные отраслевым министерствам тресты. 

Акции привлекать на суверенные боны - доход всей стране, инвестиции - всей стране. 

За коррупцию - а-та-та... (это шлепки, а не автоматные выстрелы). 

За нерадивость - увольнение без права управленческой работы. 

На всех предприятиях - трудовых коллективами - права акционеров-миноритариев.



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