Пиявки и революция

Вот не писал, не писал о визгливой перебранке двух социальных паразитов — Навального и Усманова — о том, кто из них матери-истории более ценен. Но весь интернет уже этой ароматной субстанцией завален до краёв, деваться от неё некуда.

Вспомнил в связи с этим такую историю из личных наблюдений. Как-то летом развелось видимо-невидимо полевых мышей. Случается в природе такое время от времени, потом все эти полчища грызунов обычно выкашивает мор. Но в тот год в траве постоянно слышался писк. И вот как-то стал в очередной раз доноситься сварливый писк двух мышей. Что-то они там не поделили между собой из-за тесноты, территорию, или какие-то съестные припасы, уж не знаю. И сердито пищали друг на дружку всё громче и громче. Всё в более повышенных тонах. А неподалёку дремала кошка. Услышав доносящийся из травы писк, она, ни секунды не медля, встала, потянулась и деловито направилась к месту разборки. Чтобы навести там СВОЙ, кошачий порядок. Неугомонных спорщиков как ветром сдуло... Вдруг оказалось, что на фоне приближающейся кошки все их разногласия меркнут и исчезают без следа.

Так и тут: если придёт революция (уточню, не профашистский переворот, как в Киеве, а настоящая революция), то всех этих усмановых и навальных с их спорами как ветром унесёт. И вдруг выяснится, что все эти пр-р-ринципиальнейшие споры между пиявками на народной шее и яйца выеденного не стоят.

Поскольку единственный вопрос, которым в их отношении озаботятся революционеры, будет: вешать ли Усманова на кишке Навального? Или, совсем наоборот, Навального на кишке Усманова?..

P.S. А тем (ха, ха) "левым", которые видят в Навальном некоего "союзника", усиленно рекомендую его же цитату про Егора Тимуровича Гайдара: "Это ж сам Гайдар. Я был его фанатом в романтическую пору становления рыночной экономики. До хрипоты ругался со всеми, кто был против него. Романтическая пора прошла, а Гайдар остался одним из немногих, кто сохранил к себе безоговорочное уважение и пиетет. Не украл. Не стал олигархом. Не хапнул нефтяных промыслов. Мы все осиротели. Светлая память Егору Гайдару. Великому человеку, прошедшему великие потрясения и оставшемуся Человеком".

Что, господа "левые", уже забыли, как душка Егор Тимурович обходился с вами (не говоря — с народом) в "романтическую пору становления рыночной экономики"? В октябре 1993 года? Про убитых в те дни бывших товарищей забыли? Снова под крупнокалиберные пулемёты захотелось? Ну-ну...

АНЕКДОТЫ В ТЕМУ.

1. Олигарх: Всё мое состояние заработано тяжёлым, самоотверженным, многолетним трудом!

Народ: Уточни, блин, чьим именно.

2. Богач: Я в 2004-м купил месторождение за 500 миллионов долларов.

Завистник: А эти деньги откуда?

– А я за это уже отсидел!

– Ах, всё-таки сидел?

– А от этого я уже реабилитирован.