Перевырожденцы

23 года назад мы в компании с хорошим социологом и очень хорошим ТРИЗовцем (Теория теория рационализации и изобретений) обсуждали концепцию обстоятельной статьи о социальной системе, сложившейся к началу «малого» ельцинского застоя.

Для начала было решено в короткой вводной части найти универсальное определение того периода.

Я предложил формулу – «вырожденный посттоталитарный социум». По поводу диффиниции посттоталитарное (в просторечии «поцтоталитарное») разногласий не возникло, но надо было определиться с первым определением.

Что такое «вырожденный» социум? Выдвигаю гипотезу, что это - ситуация, когда определенные социально-профессиональные функции занимают типажи не просто некачественно выполняющие свои обязанности, но по своим личным качествам полярно противоположны тем, которые общество предполагает за носителями данных функций.

Например, за приказчиком (продавцом) предполагается человеческая склонность к жуликоватости, хотя в идеале от него требуются честность и предупредительность, но очевидно, что эту позицию не должен занимать убежденный ворюга… Командир (офицер, военачальник) может быть глуп (солдафон) и безжалостен, но он не должен быть по глубинным свойствам своей натуры мародером и дезертиром. Правитель не должен быть убежденным предателем… «Центурион» - уголовником. Врач – палачом…"

(Этими рассуждениями я начал свою статью "Открытое кастовое общество", которую написал в 2008 году - поэтому в начале этой заметки вместо 14 лет как в оригинале - 23 года).

Но даже в весьма лихом 94-ом, когда и начался тот самый социальный распад Ревущих 90-х, который составил им столь дурную репутацию, я не мог предположить такую инверсию социальных функций, когда "депутаты" голосуют за полицейские ограничение собственного общения с избирателями, "правозащитник" темпераментно отстаивает полицейский произвол, а лидер "оппозиционной партии" открыто делает всё для поддержки режима перед лицом протестных выступлений.

И ведь даже не назовёшь предателями, ибо ничему не присягали и никому ничего не обещали...