Пурген от насморка

Вполне вероятно, что год столетия Революции наша РФ переживет, уйдя в несознанку. А там и 2018-й не за горами. Однако серьезного отношения к т.н. «президентским выборам», или хотя бы радостного оживления по их поводу, не заметно.

Похоже, помнит о них и как-то старается один Навальный. Реакция общества диагностирует в нем актуальность и остроту. Замечу, что когда счет идет на миллионы людей, во всяком случае на этапе постановки проблемы, выдвижения лозунга, «конспирология» совершенно «не катит», позднее из темных углов могут выползать неожиданные интерессанты, соискатели зачастую противоположных выгод и разного освоения результатов. Однако если наш герой думает на взятой ноте исполнить победную политическую песню, а не всего лишь навлечь на себя сверхпопулярность в медийном пространстве, то это не делает ему чести. Конечно, проклятья в адрес воров и накликаемый на их головы позор бодрят публику, но они не могут полностью составить повестку дня хоть и захудалых, но все-таки президентских выборов. Впрочем, без стараний Навального эти «выборы» рискуют вообще стать недоразумением.

Справедливости ради заметим, что при размытости социальных, политических и экономических очертаний всех альтернатив, подозреваемых в причастности к ожидаемым «выборам», некоторое преимущество дают соображения и чисто эстетические. Навальный с жестяным взглядом - похожий на человека, - выглядит предпочтительнее. На рожи героев его повествований без церукала не взглянешь. Но при наличии одной лишь эстетической альтернативы решающую роль в нынешнем стоячем болоте вероятнее всего сыграет ценность сохранения статус-кво. Однако сама природа политической борьбы шепчет повышать ставки в начатой игре и добираться аж до главного пахана всех российских воров.

Впрочем, нам лучше не за болельщиков Навального порадоваться, а о себе погрустить.

Не весело видеть, как иные левые и даже коммунисты, узнав про 20 миллионов просмотров навальновского блокбастера, и про тысячи людей - в немалой своей части совсем молодых, - вышедших на улицы десятков городов по его призыву, ощутили себя неуловимым Джо. Впрочем, не в первый раз. Что делать, оказавшись не у дел, вне игры? Воспарить духом над схваткой, спрятаться в будущих классовых битвах и социалистических революциях от докучливой злобы дня, вообще заткнуть уши для всего, что исходит не от патентованных коммунистов?

Ну а если голова склонна к круженью, то можно по примеру «главного оппозиционного силача» воспарить не так высоко – всего лишь до объявления таких блокбастеров заказухой ЦРУ и заявкой на роль нового фюрера. Здесь правда, этот Джо уж так откровенно встает грудью на защиту родного государства, как просто невозможно не по службе и «забесплатно».

«Главная оппозиционная сила», располагающая вряд ли меньшими, чем Навальный, финансовыми, информационными и оргресурсами, а главное – вооруженная передовой теорией, изложенной в путеводных многотомниках своего неуморимого вождя, - ничего не знает про важность актуальных политических лозунгов. В 1917 году Революция победила не под лозунгами «Защитим святыни!» или «Нет русофобии!». Сегодня лозунг «Долой воров!» хоть и много жиже, чем «Мир - народам!», «Земля - крестьянам!», но явно опережает прочие заявки.

Сейчас для левых ничем кроме срама не обернется даже намек на возможность пользования ими в облегчение неудобств мити с брюханычем и др. От Навального следовало бы «защитить» полновесную постановку проблемы коррупции. Насчет перехвата лозунга сил у коммунистов спросонья маловато. Но зачем же все отдавать? Мы, например, отдали либералам важнейшую нашу (нашу!) тему свободы, забыв, что в ней главный смысл марксизма.

Коррупция всегда в большей или меньшей остротой находится в повестке дня политической борьбы. Коррупция – это не какое-то хобби, особенно популярное в РФ. Это не погода в отдельных местностях капитализма - таков его климат, ген коррупции - в его ДНК. Частная собственность порождает неистребимую армию охотников до пополнения частного кармана за счет государственного. Во имя такой благодати совершалась «перестройка», «реформы» и их дальнейшее развитие в виде «поднятия с колен». Основой превращения коррупции в «скрепу» государства РФ стала приватизация этого государства маленькой группой больших друзей. Сегодня даже вполне банальные буржуазно-демократические преобразования были бы для РФ шагом вперед. Но самое большее, на что способна буржуазная демократия – это поддерживающая терапия, не допускающая осложнений, опасных для жизни страны и всего буржуазного класса, при которой конкурирующие группировки соискателей коррупционных призов зорко следят друг за другом, удерживая друг друга от чрезмерного усердия, впрочем, с пониманием относясь к грешкам друг друга, если они держатся в рамках «приличий». От коррупции может помочь лишь демократия с ведущей ролью классов, свободных от коррупционных искушений, то есть от частной собственности, а это означает социалистический путь развития.

Сегодня голосовать за социализм в лице Зюганова, за будущее страны в лице Путина, за честную власть в лице Навального – значит следовать рецепту, вынесенному в заголовок.

Все сказанное выше про «главную силу», относится и к «неглавной» – к непарламентским левым и коммунистам, пребывающим сегодня в нерабочем состоянии. В пору «разброда и шатаний» не грех разбрестись (хотя бы и не совсем уж по углам, пусть даже и по партийкам) и пошататься (по разрозненным сайтам и газетам, малоизвестным за пределами круга их авторов, по митингам, демонстрациям – не то силы, не то слабости). Но изредка надо и встречаться, чтобы поделиться впечатлениями, это иногда помогает отличить свободу от одиночества.