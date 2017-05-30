Партия Зюганова окончательно теряет лицо

В предыдущие годы, когда фракция имела в думе 92 мандата коммунисты выступали за мирный вариант изменения внутренней политики власти. Вся надежда основывалась на выборах в сентябре 2016 года. Коммунисты думали, что они получат большинство мест и будут принимать законы, направленные на резкое изменение экономической политики страны. Для этого уже был опыт, который апробировал Евгений Максимович в 1988 году. Однако надежды рухнули 18 сентября 2016 года. Есть предположение, что при такой политике, которую ведёт лидер коммунистов на следующих выборах КПРФ может вообще вылететь из думы или занять четвёртое место. Если на выборах победит действующий президент, то на следующих выборах в думу он не допустит, чтобы КПРФ вылетела из парламента. Она так и останется для галочки, ничего не решая. Наконец до Геннадия Андреевича дошло, что политика КПРФ ничего хорошего государству и народу за 24 года не принесла. Потеряв 50 мандатов в думе можно вывешивать белый флаг. Поэтому в отчёте ЦК КПРФ ХV!! съезду тактика борьбы резко меняется. Как она будет претворяться в жизнь сказать практически невозможно. Так как трудно менять устоявшиеся мнения в зрелом возрасте.

В отчёте было сказано, что за отчётный период, а это последние 4 года коммунисты провели более 50 всероссийских акций, при этом партия постоянно сталкивается с занижением числа участников наших митингов и демонстраций. Какое имеет значение занижение? Никакого. Надо смотреть не на количество участников, а на результат от этих акций. 28 Панфиловцев держали оборону 36 дней против фашистов, бросивших и танки, и пехоту на группу советских воинов. Дело не в количестве, а в качестве. Вот эти 50 всероссийских акций за 4 года это значит, что за месяц одна акция на нашу территорию. И главное, что в каждой акции либо никаких лозунгов не было, либо они у каждой акции свои. Результат известен. Более того большинство народа вообще не знали об этих акциях. Люди выходившие на митинги, как правило с одного предприятия и выдвигали свои требования. Пока нет единого руководства на проведение митингов ждать каких либо результатов не приходится. Всероссийский штаб протестного движения, возглавляемый В.Кашиным ничего существенного народу предложить не мог. Надо координировать протестное движение и лозунг и требование должно быть для всех одно. "Отставка правительства!" Это на первом этапе. После отставки если выборы не дадут желаемого результата лозунг должен быть усложнён. Только так можно чего - то добиться. Протестный штаб вообще никакими протестными действиями не руководит. Зачастую газета "Правда" рассказывает о митинге рабочих отдельных предприятий, который поддержали коммунисты. Они не организовали митинг, а поддержали. Значит у коммунистов нет никакой связи с рабочими предприятий.

Отчитываясь перед предстоящим съездом Геннадий Андреевич говорит: "Нужно бить в нерв общественной атмосферы, использовать весь арсенал технологий, которые обеспечат наибольший подъём граждан в борьбе за свои права". Но ведь в стране на сегодня нет общественной атмосферы. Её нет даже в отдельно взятом предприятии. Выходят - то на митинги единицы. Сперва нужно создать общественную атмосферу по стране, а это работа штаба и всей фракции КПРФ. Надо раскрыть арсенал технологий. Что они из себя представляют? Для всех нужно выбрать одну технологию.

Наконец лидер партии заговорил и о предстоящих выборах. На взгляд обывателя ничего стоящего он не сказал. Напомнил о полномочиях нынешнего президента, но не сказал кто их утвердил. Рассказал о ключевых признаках политического режима в России. И что? Обрадовал нищий народ, что делать ставку только на выборы - наивно. Он подтвердил, что и дальше на выборы не надо ходить. А это уже предательство. Протестного движения нет, на выборы ходить не надо, а что надо? Осталось только надевать деревянный макинтош. Странно ведёт себя Г.Зюганов. Не ожидал такого заявления. Теперь уже точно на следующих выборах в думе останется один Зюганов если не уйдёт на пенсию. И это подтверждает следующей фразой. "КПРФ обязана использовать участие в выборах для пропаганды своих идей, укрепления структур, привлечения новых кадров и сторонников". "Обязана использовать". Значит ранее все 24 года она ничего не использовала, просто жила за счёт нищего народа и жила вполне прилично. Теперь чтобы не брать на себя государственные обязанности, которые могли свалиться на выборах он отрицает значение выборов. Не плохо устроился. А вот правящая партия и президент думают совершенно по другому. Поговаривают, что В.Путин будет выставлять свою кандидатуру на следующий срок, что является пожизненным. Создали Национальную гвардию на случай массовых выступлений трудового народа, чего, конечно, быть не может. Дополнительные доходы распределят на силовые структуры. Руководство МВД получит дополнительно на зарплату и подготовку нужных кадров более 7,3 миллиардов рублей. Речь идёт не о рядовых сотрудниках, а о чиновниках МВД. Сейчас уже на 2-х земельных сотрудников приходится один руководитель или куратор. В СК на одного один куратор. При этом Минфин социальную программу собирается урезать на 392, 7 миллионов рублей. Вдумайтесь, читатель, на поведение чиновников власти. Они уверены, что всё что они делают не вызовет недовольства народа. Одним словом они просто издеваются над народом, а мы ведь терпим. Вернее не терпим, а мы не знаем что делает власть. При этом её шестёрки более настойчиво говорят о преступной власти при И.Сталине. А у него даже ботинок новых не было, чтобы умершего положить в гроб. Но мы ведь об этом не думаем и власть знает, что народ знает только то, что нынешняя власть говорит. А где коммунисты? Они не досчитываются количества вышедших на протестные акции за 4 года. Партия коммунистов окончательно теряет лицо. Смотрите какую муть говорит лидер на отчёте к съезду. "КПРФ поддержала предложение ввести запрет для госслужащих иметь недвижимое имущество за рубежом, счета в иностранных банках и ценные бумаги. И что это дало? Ничего. Некоторые переписали на родственников или на подконтрольные компании, а некоторые вообще не обратили на это внимание. Например, И. Шувалов, которые имеет всё что предлагается запретить. О.Голодец имеет это в двух странах. Легче назвать тех кто не имеет. Ну зачем заниматься болтовнёй. Народ то газету не читает, а чиновники просто посмеялись. Коммунисты поддержали. А если бы не поддержали то, что бы изменилось? Сплошная бестолковщина.

Давайте посмотрим на цифры, от которых никуда не денешься. Они скажут правду. В стране 110 миллионов избирателей. За партию власти проголосовало 28 527 828 избирателей. Избирком говорит, что это составляет 54,2 процентов избирателей. Но не говорит, что это от числа пришедших. А вы посчитайте от числа избирателей страны. Людей - то никуда не денешь. За коммунистов проголосовало 7 019 752 избирателя. Отчитываясь Геннадий Андреевич говорит, что партия добилась на выборах и ярких побед, и столкнулась с рядом трудностей. Для него яркие победы это то, что из фракции вылетело 50 депутатов. Действительно победа очень даже яркая только не для коммунистов, а для партии власти. А чем сейчас коммунисты отличаются от партии власти? Только разговором. Их законы даже не рассматриваются, а если и рассматриваются то не исполняются.

Интересную мысль высказал Б.Б.Надеждин на передаче "60 минут" по поводу визита В.Путина во Францию. "Макрон четвёртый президент Франции уйдёт, а В.Путин останется". Надо бы обсудить это положение, но мы не такие. Если власть в России хотит править пожизненно, то пожалуйста, препятствий нет.

Конёк лидера фракции это А.Локоть мэр Новосибирска, В.Потомский губернатор Орловской области и С.Левченко губернатор Иркутской области, которая горит синим пламенем и губернатор ничего поделать не может. Горит не только лес, горят дома граждан. А дополнительные расходы от продажи углеводородов распределяются по силовым структурам. Кто и как будет восстанавливать жильё? Коммунисты попавшие в региональную власть никакого влияния на федералов не имеют. Левченко ничего не смог сделать, чтобы не допустить пожаров. Надо возрождать охрану лесов, которая была при Союзе и даже усиливать. Однако у губернатора такой возможности нет. Тонет юг России. Водохранилище сбрасывает воду, которой деваться некуда и она заливает посёлки. Какова причина? О ней никто не говорит. Ссылаются на дожди. Но ведь надо было следить за уровнем воды в водохранилище и прогнозировать погоду на длительный период. Чистить реки своевременно. Исходя из прогнозов спускать воду из водохранилища своевременно не дожидаясь критического уровня. Система должна работать во всём, но в России при бандитски - воровском капитализме всё делается по факту. Нет настоящих руководителей - хозяйственников. И всем на это наплевать, в том числе и коммунистам. Они уже за 24 года привыкли к бардаку и их отчёт похож на отчёт премьера перед депутатами.

А воровство в стране продолжается. Задержан бывший губернатор Краснодарского края Ю.Гриценко. Ущерб на 200 миллионов рублей. В Забайкалье Китаю отдали лесной массив площадью Москвы на 49 лет. Хозяйничай на благо Китая. Уже сгорело несколько тысяч гектаров леса и пожары продолжаются. Гигантский ущерб стране, однако федеральная власть даже не упоминает об этом. Таких катастроф в Советском Союзе не припомню.

Значит на выборы президента России надеяться не надо, будем жить как жили в нищете и есть отравленные продукты, о чём в ночное время говорит передача "Специальный корреспондент".