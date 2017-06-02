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Московский листок

Не зацикливайтесь на Путине! Главное - не личность правителя, а какому классу он служит

Опубликовано 02.06.2017 автором Оксана Снегирь в разделе комментариев 3

путин политика революция россия
Не зацикливайтесь на Путине! Главное - не личность правителя, а какому классу он служит

Вся разыгравшаяся на наших глазах история выборов Трампа – отличный политический урок для нас. История в очередной раз нам растолковала, что правит не человек – а класс. Что личность правителя далеко не главное, что его собственные человеческие желания и предпочтения – ничто по сравнению с волей того класса, которому он служит и который дает ему власть.

В нашей стране разыгрывалась настоящая эйфория по поводу победы Трампа в выборах. Российский обыватель торжествовал и сиял, плавал в радужных мечтах: Ура, победа! Трамп наш! Теперь-то все пойдет по-другому!

В это самое время мы, марксисты, уверенно говорили, что никаких причин для радости нет. Все обывательские надежды, что Трамп протянет нам руку и отношения между нашими странами наладятся – скоро лопнут, как мыльный пузырь. Мы ни одной секунды не верили, что от прихода Трампа американская политика в целом может измениться.

В статье на эту тему http://forum-msk.org/material/politic/12480173.html, сразу же после победы Трампа, я писала, что Трамп, как и все его предшественники, будет проводить ту внутреннюю и внешнюю политику, которая отвечает интересам американского монополистического капитала. Ибо на самом деле в Америке правит класс монополистов, монополистический капитал – а правитель и правительство всего лишь его уполномоченные. Капитал дает им власть лишь с одной целью – чтобы они проводили в жизнь его интересы.

Поэтому, как бы ни относился Трамп к России, как бы он сам ни желал наладить отношения с ней – но, если это идет в разрез с интересами капитала, Трамп против его воли не сможет и шагу ступить. Он будет вынужден подчиниться воле американских монополистов. Если в их интересах идти на конфронтацию с Россией – то Трамп должен будет идти на конфронтацию. В противном случае американские монополисты не позволят ему остаться у власти.

Все произошло согласно нашим прогнозам.

В отношениях между Россией и Америкой не только не случилось никаких улучшений, никакой «перезагрузки» - но при Трампе конфронтация даже поднялась на новую ступень.

Эйфория по поводу «трампнаша» бесславно закончилась, радужные мечты российского обывателя рассеялись.

Это – прекрасный урок политграмоты. Наглядная демонстрация того, кто настоящий хозяин в современных буржуазных государствах. Это - монополистический капитал. А президенты, министры, депутаты и все прочие – всего лишь его наемные управленцы. От их личных желаний мало что зависит. Над всем довлеет воля настоящего хозяина – капитала.

Все это, разумеется, полностью применимо к современной буржуазной России.

Настоящий властитель нашей страны – монополистический капитал. Это он выбирает и назначает своих наемных управленцев – президента, министров, высших чиновников, депутатов. Они все - только его слуги. Они нужны только для того, чтобы исполнять его волю, проводить его интересы. Если они этого не захотят или не сумеют – он поменяет их на других, более послушных, толковых и расторопных. Но в любом случае правители буржуазной России будут исполнять волю капитала.

Поэтому наивно придавать такое определяющее значение личности правителя, в данном случае – президента Путина. Путин – всего лишь наемный менеджер класса российских монополистов. И не он, не Путин - определяет внешнюю и внутреннюю политику нашей страны. Ее определяют интересы российского монополистического капитала. Задача Путина, ради которой его хозяева дали ему этот пост – отстаивать их интересы. Если он не захочет или не сумеет это делать - монополисты его уберут и поставят другого, который захочет и сможет.

Отсюда следует: кто бы ни оказался на месте Путина – он будет делать то же самое, что и Путин.

Он будет отстаивать интересы капитала – разумеется, в ущерб интересам трудового народа.

Так будет поступать любой буржуазный правитель, как бы его ни звали – Путин, Мутин, Медведев, Волков.

И очень мало что зависит от его личных желаний. Как бы он ни хотел, к примеру, улучшить положение большинства народа, трудящихся – капитал ему этого просто не позволит. Ибо интересы капитала и интересы трудящихся прямо противоположны. Помочь трудящимся – значит, залезть в карман капиталистам. А разве для этого они его назначали? Нет, как раз наоборот – они его назначили, чтобы он помогал усиливать эксплуатацию трудящихся, чтобы он помог капиталистам увеличить свои прибыли.

В силу этого для нас, для рабочего класса, личность буржуазного правителя не слишком важна. Нам важно, что власть в руках буржуазии – наших грабителей и эксплуататоров. И какой бы буржуазный правитель ни находился у власти – он будет действовать в их интересах, будет помогать им нас грабить и эксплуатировать.

А отсюда следует: от замены одного буржуазного правителя на другого наше положение не изменится. Оно изменится только в одном случае - если сменится правящий класс. Если власть вместо буржуазии возьмет рабочий класс.

Поэтому – не надо зацикливаться на личности Путина!

Не надо думать, что все зло от Путина, что он – причина всех бед. И наоборот - что замена Путина на другого президента сможет что-то коренным образом изменить.

Кто бы ни пришел вместо Путина – для трудящихся лучше не станет.

Пусть на место Путина придет Навальный или Болдырев. Пусть он придет через парламентские выборы или путем буржуазного переворота. В любом случае - он будет всего лишь слугой капитала и будет действовать в интересах капитала, как и Путин. Будет помогать капиталу все сильнее нас грабить и все больше закручивать гайки, душить нас за горло, чтобы мы не сопротивлялись грабежу.

Поэтому для нас имеет смысл не замена одного буржуазного правителя на другого – а смена правящего класса.

Покончим с властью капитала, вернем власть рабочего класса. Тогда и правителей будет назначать уже не капитал – а рабочий класс. И они будут править уже не в интересах капитала, меньшинства – а в интересах рабочего класса и всего трудового народа.

Тогда и придет для нас новая жизнь. Она придет только как результат нашей собственной упорной классовой борьбы за нашу рабочую власть, за социалистический строй. А не как благодеяние от какого-либо представителя буржуазии – как бы его ни звали и что бы он нам ни сулил.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: ProfiTmnRU
!!!TOTQBOGJASNO!&&!!! написал 02.06.2017 00:24
"И не он, не Путин - определяет внешнюю и внутреннюю политику нашей страны. Ее определяют интересы российского монополистического капитала. Задача Путина, ради которой его хозяева дали ему этот пост &#8211; отстаивать их интересы. Если он не захочет или не сумеет"
- Таки не в этом дело! Путин таки мешает амерам и прочей -здабратии и "оппозиции" таки дают печеньки именно на борьбу с путиным - то таки да! Не будешь с ним таки бороться - печеньки не получишь! То таки да!
\\//\\//"В силу этого для нас, для рабочего класса, личность буржуазного правителя не слишком важна."
- Вот именно!!! Таки роботячий класс освободился от коммунистической диктатуры, может работать не на гасударство, а на хазяина, таки водка в магазине таки есть - а кто там правит - то таки пох! То таки лучше был бы, канешно, Алкаш Мордатый, чтобы можно было иметь классовую поддержку брата по выпивке, но путин тоже сайдет! То такида!
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(без названия)
!!!TOTQBOGJASNO!&&&!!! написал 02.06.2017 00:15
"Мы ни одной секунды не верили, что от прихода Трампа американская политика в целом может измениться."
- Таки изменилось! Вместо извратного идиотизма - будет деляческий и тупой... То таки да... Дело в том, что америстаном правит не совсем класс, а корпорация всякой мерзости... То таки да...
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ProfiTmnRU
ProfiTmnRU написал 02.06.2017 00:12

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