"Билась нечисть груди в груди и друг друга извела..."

Сейчас мы увидим (если успеем) ещё один цикл провала российских реформ.

Отечественные реформы проходят несколько обязательных стадий.

1. Ситуация начинает быстро ухудшаться, настолько быстро, что это отмечают и охранители. Новаторы предлагают - во избежание - заранее провести реформы - сверху и плавно. Реакционеры говорят, что малейшие поползновения всё разрушат и лучше жить как жили. Новаторы начинают над ними подтрунивать. Слово "реформа" становится знаменем всего прогрессивного.

2. Ситуация ухудшается настолько, что до руководства государства (царь, политбюро, президент) наконец доходит необходимость реформ. Слово "реформа" становится респектабельным. Новаторы приносят на утверждение свой вариант реформирования. Альтернативные группы, понимающие, что тот, чей проект утвердят, сразу воспарит, срочно делают другие версии реформирования и тут же тащат на утверждение, поливания конкурентов во всех медийных ресурсов, начиная от газет и завершая салонными сплетнями. Придворные (аппаратные) кланы распределяют между собой проекты реформ, и начинается дворцовая (аппаратная) война.

3. Руководство, оказавшееся в центре склок и интриг, велит драку прекратить, объединив лучшее и тщательно всё просчитав... В результате вместо цельной концепции, за которой стоит весь авторитет государства и проводимый твёрдо и последовательно, получается эклектичный набор взаимно противоречивых мер, которые всё время модифицируются, и реализуются рывками...

4.1. Пока всё это происходит, кризисные тенденции продолжают разрастаться, а медленно и непоследовательно проводимые противоречивые реформы как раз и становятся фактором дополнительной дестабилизации...

4.2. Иное бывает, когда глава государства и разработчик реформатор совпадают персонально. Тогда концептуальных споров не бывает, и начинается "революция сверху".

Однако в этом момент все влиятельные социальные группы объединяются в критике и даже саботаже преобразований, поскольку ни одна из них не чувствует своей непосредственной заинтересованности в ней, применяемые методы "социальной инженерии" просто чудовищны.

5. Видя рост недовольства, правитель начинает расплачиваться с реакционными кругами единственной принимаемой ими валютой - "головами" самых активных реформаторов... В результате реформа теряет "мозговой центр" и у её адептов пропадает политическая воля...

6. Всё рушится... И либо происходит революция, либо наступает реакция и пугливый застой... А охранители торжествующе заявляют: "мы - вас предупреждали, нельзя ничего необдуманно реформировать"...

Всё это необходимое предисловие к начавшейся новой битве вокруг новой реформы. Облечённый высоким доверием Кудрин выполнил поручение и подготовил программу умеренного выползания из ж... Но, к сожалению, Кудрина лишили такого аппаратного союзника как Улюкаев, а поддержки Грефа - разработчика программ "доюкосовского путинизма" явно не хватит.

Фабрикант крымского шампанского Титов (он же - бизнес-омбудсмен), прикрывшись "Столыпинским клубом" (где генератор идей - Глазьев), решает перебить программу Кудрина иной, по которой ему и им подобным начнут давать много дешёвых госкредитов...

Силуанов, напротив, полагает ересью любую программу, которая не даёт быстрый фискальный результат, а насчёт содействия "отечественному производителя" имеет подозрения, что вся поддержка ему уйдёт в Панаму или на теперь уже всероссийски знаменитые Британские Виргинские острова (на покупку барабанов Гварнери и флейт Страдивари для музыкального сопровождения штурма участниками выпускных школьных балов картонного макета Верховной рады Украины)...

Сейчас Путин велел приступить к третьей фазе обсуждения реформ... "взяв блоками лучшее" от Кудрина, Глазьева и Силуанова... В конце концов, отмечают же на Руси два Рождества и два Новых года подряд в течении трёх недель кряду.

На моей памяти такой путь прошли косыгинская реформа 1965, "программа 500 дней" 1990 г. (в которую врезалась спешно созданная именно для этого программа предсовмина Николая Рыжкова", концептуально объединить поручили академику Абалкину, поэтому всё кончилось "павловской реформой"), т.н. "гайдаровская реформа" 1992, "грефовская реформа" 2001 года...

Смешно то, что результат даёт любая, хоть немного рациональная, реформа, но проводимая споро и последовательно. Из великой депрессии 1929 года западную экономику вытаскивали кейнсианством. Из депрессии 1979 года - тэтчеризмом.

Парадокс в том, что в России на реформу решаются, когда уже всё сыплется, но, понимая, что любая серьёзная реформа выводит за пределы такого надёжного патримониального патерналистского деспотизма, "растягивают удовольствие" на сколь можно долго...





ЛУЧШЕЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Пока я ещё обдумывал это текст, о судьбе реформы всё сказал Песков.

"Это решит тот, кто будет избран президентом, и тот, кто будет назначен председателем правительства", - пояснил представитель Кремля. А пока что "все продолжат работать, как работали, и, скорей всего, все будет хорошо", - заключил пресс-секретарь президента" ("Российская газета", 02.06.2017, 11-14").