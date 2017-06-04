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Московский листок

Киевлянин сдал экзамен

Опубликовано 04.06.2017 автором в разделе комментариев 2

украина деградация литература реакция неонацизм социальныйрегресс евромайдан
Киевлянин сдал экзамен

Не знаю, отчего я так затянул написание отклика на эту книгу. Возможно, именно потому что книга не оставляет равнодушным и требует прочтения до конца, хотя - не роман, не повесть, всего лишь сборник статей по хронологии... Но в этом-то и её безжалостная правда. Статей тогда писали многие и много – часто бестолковых, как я, например. Впечатлялись революционным порывом, упаковкой, даже в Киев ездили принюхиваться к саже восстания, оставшейся на улице Грушевского, не замечая главного, внутреннего. А вот Андрей Манчук – вёл всем зримым и незримым изменениям украинским идеологически точный учёт, и предсказывал с неизменной же точностью, что будет дальше. Это книга не журналиста, это по духу – книга, которую когда-то пытался написать Анпилов, назвав её пафосно Unser kampf, но… Оную мало кто прочёл и ещё меньше кто понял – у него вышел именно журнализм, констатация активности.

Требует прочтения и размышления, возвращает к себе книга Манчука. В ней вся история Евромайдана и его последствий. Написана она не просто «изнутри» (не майдана, понятно, хотя пытались боротьбисты и повернуть майдан, за что были жестоко биты и ограблены), а таким украинцем, которых поискать. Это они, активисты вскоре запрещённой постмайданными реформами «Боротьбы» выходили с растяжками против гражданской войны задолго до одесской трагедии и начала войны в Донбассе. Они пытались остановить течение киевских обывателей и жутчающих событий - в метро. Одиночно пикетировали. Но тщетно – не те силы. Вал уносящих жизни событий обрушился на вчера ещё вполне, как Янукович, самодовольную и сытую Украину…

Книга утягивает не просто в себя, в нынешнюю украинскую политику, вроде бы поднадоевшую юзерам Сети – она заставляет трезвее смотреть и на события российского политикума. Потому что написана политиком, глядящим в лучшее общее будущее, написана эрудированнейшим коммунистом в период антикоммунистической истерии: декоммунизации. Шаг за шагом, от события к событию киевлянин, сын метростроевца подсказывает соотечественникам и читателям более широкого круга, что будет, и как могло бы быть иначе. Серия, в которой вышла книга и называется так «Каким будет мир» - экслибрис серии напоминает пейзаж, нарисованный сажей.

Это не просто набат или ирония, местами и горькая, конечно, но порою доказывающая, что умеющий так видеть – видит и будущее, - это книга вполне подходящая и к названию иному, известному «Хроника пикирующего бомбардировщика». Причём описываются не события нерукотворные, неизбежные – а вполне управляемые события, в которых можно и нужно было бы сделать иначе, а не так. Но бомбардировщик входит в штопор по ряду причин, и вывести его из штопора способна только взрывная волна снизу, с земли, чудо, на войне случающееся крайне редко.

Андрей, чтобы не казаться излишне «патриотичным» (именно он изводит это понятие до такого бессильного состояния в контексте экономической деградации страны под пятой МВФ и ЕС) делится контрапунктом и впечатлениями от Первомая в Барселоне – всё строго по хронологии, это недавние наши годы, прожитые с определёнными, накопленными политическими силами – тоже вполне предсказуемо, но… Но он же, на внятном языке адаптированной к современности революционной марксистской теории разъясняет, какие силы и где могут так выходить на 1 мая, а где не просто не могут, но обязаны затаиться в подполье, чтобы вырасти и в подходящий миг победить.

Ведь это его товарищи гибли в Доме профсоюзов и в ополчении ДНР, это наши братья, учившиеся по точно таким же учебникам (а кто-то, помоложе – уже и по «вычищенным», десоветизированным) – нам есть, за кого мстить. Но враг часто иллюзорен. Враг – призрак ,притаившийся за реальными обывателями. Его как бы и нет – что показал многотысячный «Бессмертный полк» в Киеве 9 мая, против которого ничтожные силы ОУН, возрождённой бандеровщины, оказались просто бессильны что-то сделать плохое. Сила солидарности, которую, как температуру общества Андрей замеряет на каждом этапе похолодания политического климата в Украине – сила той солидарности поколений и трудящихся, что и в РФ угнана в дальние закоулки на фоне «общечеловеческих», религиозных, буржуазных ценностей, эта сила ещё может побеждать!

Книга обязательна для прочтения всеми в РФ, где издана, но вот в Украине она уже запрещена, поэтому… Настают те времена, когда подпольные кружки, литература, «списки» и всякая такая архаика – является на свет (и является светом знания) следом за архаикой регрессирующего общества. Я специально ничего не цитирую из этой актуальнейшей, горчайшей, но и дающей «умной силы» книги, чтобы не сбивать и своего впечатления. Но от цитирования одного абзаца всё же не удержусь , потому что, как говорил Егор Летов о любимых рок-песнях – «есть ощущение что это я пою». Вот и эта книга написана настолько однопоколЕнным братом (а мы птенцы одного сайта, где познакомились заочно ещё в 2001-м), что вся концепция и моей последней книжки им проговаривается легко, попутно и конкретно – по поводу недавних событий 2015-го.

Видя усиление олигархической диктатуры под занавесом «декоммунизации» – и попутно видя разоряемое чёрными копателями янтаря (да-да, в Год экологии в РФ это звучит хорошим предостережением) Полесье, Ровенщина и Волынская область, где на «лунном ландшафте» перекопанных бывших сосновых лесов используется детский труд, а порою даже рабский, ибо другой работы просто нет на сотни километров вокруг, а ещё грянет вот-вот приватизация сельхоз-земель… Видя, как Мукачево, когда-то знакомое нам по надписи на лыжах – горнолыжный курорт и спортивная кузница, - превращается в зону одной лишь табачной контрабанды из Украины в Евросоюз, крышуемой «Правым сектором» (тайны финансирования которого национальной криминал-буржуазией раскрыты в книге легко и попутно)… Видя как не родившись мрёт вместе с заводом «Антонов» украинско-российская научно-техническая мечта «Мрiя», советский ещё проект самого большого в мире грузового самолёта, носителя «Бурана», видя буквальную деградацию общественных отношений, опосредованных гривной, и адское подорожание коммунального хозяйства, «оптимизацию» школ, и много чего ещё плохого видя, Андрей делает единственный, может, кажущийся вне текста книги предыдущего слишком абстрактным, но по-ленински меткий вывод: «Прогресс сменился регрессом – в социально-экономической, научно-технической и производственной сфере, в области образования и культуры. И мечты о будущем логично сменились мечтами о прошлом, которое незаметно для многих стало новым общественным ориентиром. Если советские подростки мечтали быть космонавтами, над чем они сейчас сами подтрунивают, превратившись с возрастом в практичных буржуа, то теперь юные украинцы предпочитают мечтам о скафандре мечты о камуфляже. Они выбирают своим идеалом вооруженного до зубов патриота, лишающего жизни их сверстников на Донбассе – своего рода реинкарнацию героических убийц минувших столетий, которых впустили со страниц их учебников в нашу эпоху. И этот средневековый, по своей сути, идеал показывает, что вектор общественного развития Украины обращен в прошлое, куда мы проваливаемся сквозь коричневые и красно-черные дыры доминирующей в общественном сознании правой идеологии.»

Вот эта, если и вы её вычитали, отточено-меткая особенность политического почерка Манчука и вселяет в меня лично надежду (а цитирую из главки-статьи «Призрак надежды»), что этот человек, когда деградация «незалэжной» под командой нацистских реваншистов пробьёт дно терпения украинского народа – этот человек и его товарищи, а нас много, мы солидарны, спасут страну, дав ей социалистическую альтернативу. Когда время слов сменится временем действий. Главное – умным, организованным и умело взяться за дело. А свой «экзамен в эмиграции», эмиграции условной, но вполне конкретно из-за политрепрессий ставящей в положение едва ли не безработного, этой книгой товарищ Манчук, безусловно, сдал. Выбрал революционную истину, а не околобуржуазное выживание. И никакие Азаровы и прочие тени беглого труса Януковича тут рядом не валяются, конечно, хотя тоже какие-то книжки выпускают, пресс-конференции проводят...

 

Украина. Анатомия катастрофы/ А.А.Манчук. - М.: Алгоритм, 2017.



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Всего комментариев к статье: 2
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JamesHaulk
JamesHaulk написал 04.06.2017 12:59
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