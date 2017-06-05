Навальный и откат

Понимаю, что тема надоела, но надо её как-то закончить, да и статья лежит...

Прошло сообщение, что в ходе суда по иску Усманова к Навальному, судья отказалась принимать как доказательство даже фильм «Он вам не «Димон». И это при том, что судья Васина признала не соответствующими действительности сведения из этого фильма и потребовала убрать этот фильм из Интернета. Это, что называется, «просто руками развести» - для любой страны это означает, что судья вынесла решение, вообще не рассматривая дело.

Ведь судья не приобщила к материалам дела главное доказательство вины американского шпиона Навального - не просмотрела фильм сама и не дала остальным участникам процесса увидеть вину Навального и то, почему судья такое решение вынесла! Оцените: фильм судья не смотрела, но признала его не соответствующим действительности! Вот это «по-нашему»! Это вам не хухры-мухры, а правосудие Russia! Борцы с Навальным, тонтон-макуты Кремля! Не слышу аплодисменты в адрес судьи.

Но ладно.

Сколько я ни встречаю популярное нынче слово «откат», столько же невольно вспоминаю времена более чем 45-летней давности, когда нас, студентов, на военной кафедре обучали на командиров взвода средних танков (в то время на вооружении Советской Армии стояли и легкие ПТ-76, и тяжёлые Т-10). Учились мы на танках Т-55, соответственно, мы разучивали те команды и доклады, которые обязаны давать и делать члены экипажа в бою. А заряжающий 100-мм пушки обязан был при каждом выстреле следить за исправностью откатного и накатного устройств пушки, сопровождая их исправную работу докладом командиру танка: «Откат нормальный», - а когда пушка накатником будет возвращена в первоначальное положение, стукнув о станину, то есть накатившись до конца, доложить: «Накат со стуком». Ну и забросив в ствол очередной «двухпудовый» выстрел, и убедившись в том, что затвор нормально закрылся, доложить: «Готово!».

И вот ведь как въедаются в память эпизоды юности - как только услышу слово «откат», так и вижу метку на станине пушки, за которую ствол с казённой частью пушки при выстреле не должны откатиться.

Как я понимаю, сегодня в Russia высшим и крупным чиновникам (хоть России, хоть фирм) уже не нужно знать, чем занимается отрасль или фирма, в которых они как бы чем-то руководят, они обязаны знать одно - какой откат для них является нормальным. Вот Максим Калашников написал обширную статью о развале оборонного комплекса, обращая внимание на полную некомпетентность нынешних «руководителей»: «Мне давно рассказывали, как начальство ведет заседания – словно торопится отделаться от нудного и неинтересного дела. Мол, укладывайтесь в 45 минут. Сидит, как на иголках, в потом, выйдя из зала, названивает в горные регионы. Мол, как там снежок? Сейчас прилечу на лыжах кататься».

Но как брать откаты, чиновники знать обязаны! А то ведь если не возьмешь и не передашь долю наверх, то там сочтут, что ты крысятничаешь, и пришлют к тебе ФСБ с «масками-шоу».

В этот раз я вспомнил об откате после просмотра ролика Навального про закупки в «Роснефти». https://www.youtube.com/watch?v=Gxrd7IspN7c Я понимаю Навального - он не может размахиваться очень широко, поскольку при сегодняшнем умственно-моральном состоянии населения это ничего не даёт и только запутает зрителей. Посему Навальный предельно упрощает объяснение темы - он показывает только то, как государственные чиновники безумно тратят народные деньги, покупая на них, скажем, для оснащения вертолёта «Роснефти»:

- щипцы для льда за 36352 рубля каждые,

- рюмки для водки - по 11071 рублей каждая,

- икорницу - за 83138 рублей и 8 копеек,

-или шерстяной плед - за 124 625 рублей и 36 копеек.

Кстати, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, не мешкая, тут же подсуетился и пояснил, что вертолёт, на котором летают сотрудники «Роснефти», должен быть обеспечен качественными тарелками, вилками, ложками и другими средствами для приема пищи. (Холуй от рождения - он до старости холуй).

Но Навальный с этими закупками «Роснефти» показывает только одну строну проблемы - лица, находящиеся у власти, обезумели до предела, за которым народные деньги воруются, что понятно, но списываются совершенно беззаботно. А кого бояться? С этим спорить не приходится, и это понятно любому. Однако из показанных картинок и сметы этих рюмок и щипцов видно, что все показанные предметы - это стекло и нержавеющая сталь, и для изделий из стекла и стали эти цены вообще немыслимые - такие цены невозможны ни при каком качестве изготовления!

То есть эта закупка это то, что называют «откат». Иными словами, поставщик вместе с поставляемым стеклом и нержавейкой, поставит в конверте сотни тысяч рублей тому чиновнику, который купил у него всё это по такой цене. Откат это вариант взятки, вариант коррупции и Навальный, безусловно, это прекрасно понимает, но упрощает тему по сказанным выше причинам.

Разумеется, Кремлю трудно совсем уж не реагировать на разоблачения Навального, кстати, «Роснефть» после помянутого ролика уже отказалась закупать именно эти рюмки-вилки, притормозив сегодня какому-то мелкому чину заработать свою долю в общем воровстве. Ничего, он завтра заработает.

Да, Навальный - это хорошо, это борец, а не баба в штанах под жениной юбкой… Сделаю паузу и ещё раз повторю - Навальный борец, и этим он народу России ценен! А борьба с коррупцией это только способ его борьбы с преступной властью России.

Но надо же и понимать, что Навальный никогда не прекратит коррупцию ввиду того, что в этом ограблении России и есть смысл нахождения во власти тех, кого с пеной у рта хотят оставить у власти противники Навального.

А что касается коррупции, то, мой взгляд, гораздо больший ущерб друг другу наносят сами воры России в борьбе за эти откаты.

Вот, к примеру, читаем: «Бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. Таким образом, следственный комитет завершил расследование дела в отношении экс-министра. Все материалы будут переданы в суд». Как видите, как только воры начинают между собой драться, то бывает, что не только откат нормальный, но и «накат со стуком»!

Взятка, на которой поймали Улюкаева - это для него мизер, но и она по своей величине это не отказ от покупки именно этой партии вилок «Роснефтью». Всё-таки 2 миллиона долларов!

Хотя, конечно, «правоохранители» удачнее грабят Россию, когда проворачивают свои дела тихо. Я недавно сообщал, что нынешней весной в Москве правоохранители, организовав грандиозное «маски-шоу», провели обыск в некоем учреждении и при полном молчании СМИ изъяли оттуда 1 миллиард рублей. Меня поправили - очистили 10 сейфов и изъяли более миллиарда долларов! Миллиарда! Долларов!!

И полный молчок в СМИ! Поделили этот миллиард между собою «защитники закона», - и с концами!

А потом, когда-нибудь, возможно, мы прочтём ещё одно запоздалое признание типа: «Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова в интервью украинскому телеканалу ZIK рассказала, кто и за что мстил ее мужу. По словам Максаковой, в 2007 году Вороненков по приказу бывшего замглавы ФСБ Владимира Анисимова организовывал вывоз 270 миллионов долларов с его дачи.

«Они приехали к нему (Анисимову) на дачу и двумя газелями вывезли 270 млн. долларов. Это сделал Денис», - сообщила она».

А Навальный фильмы про щипцы для сахара из нержавейки за 40 тысяч рублей снимает.

Нет, это тоже хорошо…