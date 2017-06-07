Как благодарная жертва коммунистической идеи, требую Храма жертвам монархизма!

Почему-то явление президента нации в Храме жертвам коммунистической идеи – прошло маловато замеченным. То ли ураганы в Москве и Свердловской области отвлекали, то ли потопы краснодарские и ставропольские, то ли пожары лесные, не утихающие в Туве и прочих сибирЯх… То ли холод московский, рекордный, на лето совершенно не похожий подморозил внимание масс и эмоции. Но как-то народ не пожелал всё это воспринимать всерьёз – разве что Гоблин откликнулся, и то ничего нового не сказал. Власов, мол, тоже жертва коммунистической идеи. Так чего же Власовым пугать тех, кто под его же триколором отмечает День Победы? Нет, эта страшилка давно не берёт постсоветский режим, со времён публицистического взывания Гавриила Попова к духу генерала Власова: духи услышали и пришли, но уже не одного генерала…

Между тем, это недвусмысленное послание Путина должно быть услышано и осознано. Это чёткая реваншистская поступь политического православия, которое при Ельцине-подсвечнике развернулось далеко не во всю свою силу. Реакция церковников тогда была ползучей, но лишь в виде настроений, собственность по реституции эти реакционеры стали получать гораздо позже – собственно, именно тот самый Димон, с которым безуспешно бодается Навальный, и подписал в 2008-м документ, по которому реституция вступила в фазу прямой и безоговорочной приватизации.

Зачем это было нужно государству Трубы, как вы полагаете? Отбирать у общества здания – чтобы подарить их РПЦ? Это – политическое православие, это реванш свергнутого Великим Октябрём класса в самой доступной для него собственнической и одновременно идеологической формах. Смысл здесь однозначный и по-своему производственный: чтобы править обществом, мало завладеть его недавней (социалистической) собственностью, важно завладеть его думами, умами, будущим, навязать мораль правящего класса. Каждая церковь и тем более новая, «новомученикам» посвящённая есть ни что иное, как место воспроизводства мифа кОнтры и её же опиума, которым правящий класс «обезболивает» народ, продолжая грабить его недра и эксплуатировать его самого как трудящегося.

Кстати, на чьи средства строился сей храм? Думаете, МП РПЦ вложилась? Или уже перевезший на личные сбережения в нашу землю кости Деникина, Каппеля и Ильина? Да какая разница - у государства-Трубы нефти на регрессную идеологию найдётся, а вот на лечение тяжелобольных детей будем с народа по копейке собирать на государственных телеканалах и сайтах - да, вседержитель вы наш православный?

Любопытно, что храм этот, видный аки венец Рождественского холма аж с Петровского бульвара, задумали ещё при Медведеве, когда открылись перспективы реституции – мы писали, возмущались по ходу событий в 2013-м, однако всего тогда не знали. В 2008-м году, сразу согласовать масштабный проект храма Новомучеников попы не смогли. Московские власти, ещё лужковские, заявили (смели!), что храм слишком высокий для центра города, кроме того, статус памятника федерального значения защищает Сретенский монастырь от любых новоделов на его территории. В качестве альтернативы чиновники предложили РПЦ восстановить две небольшие церкви и колокольню, утраченные монастырем в советские времена. Но политическое православие – это следующая ступень реставрации капитализма на этаже идеологии (и новый виток вниз социального регресса), тут надо понимать, что прежние сугубо культурные и ностальгические настроения московской интеллигенции, которая тосковала по ХХС и малиновым звонам, уже опережаются, как бы оседлываются задачами правящего класса.

И вот, скинув несговорчивого Лужкова руками Медведева, наш главный православный реваншист из КГБ, в 2011 году, при Собянине приближается к свято намеченной цели – воздать умученным большевиками рабам божьим и атеистам должное. Попы снова вышли с идеей большой стройки, мотивируя её необходимость большим наплывом прихожан, которые вынуждены слушать проповеди на улице (это стопроцентная ложь – монастырская территория вообще зона недоступная «гражданским»). Ну, как РПЦ вообще относится к народу и к Советской власти, которая в 1943-м году даровала ей вторую жизнь – мы знаем хорошо, и персоналии нам тут не важны (лоббировал-курировал строительство новодела Тихон Шевкунов). Важно иное – именно политическое измерение события.

Что значит столь пафосное открытие Путиным столь недвусмысленного сооружения в год 100-летия первой в мире Социалистической революции? Это не архитектура (совершенно гламурная и на «на крови» не тянущая по всей своей аляповатости в духе «церковного ар деко») – это проповедь и отповедь. Хранить единство нации, о чём Путин говорил что-то в ужасной акустике храма (ибо его не для песнопений строили, а в назидание) – значит, повиноваться силовигархии, сиречь классу нынче правящему. Это беляцкий лозунг, если вы запамятовали – они тоже шли «За единую Россию» рубать «красного хама». То есть Путин совершает тут идеологическое сальто: призывая к единству нации, рубит её даже не пополам, а отрубает в свою пользу меньшую, но духовно наиболее «зрелую» часть, православно-реакционерскую. Ну, а как же – быть «президентом всех россиян»?

Нет, с этой демагогией времён ранней стабилизации и восхождения во власть покончено! «Российская государственность» в её ельцинско-путинском издании не собирается долее мириться с Советским периодом, с коммунистической идеей (обратите внимание – это тоже не мелочи! – не красного террора, не сталинских репрессий, не практики-перегибов, а именно Жертвы идеи получили храм) – она идеологически пинает его и теснит везде, где может. Помните, я говорил вам вот тут же, что за неудачей с доской Маннергейма последует контрудар – ведь Путин довольно настырный проповедник-регрессант? Вот этот контрудар, целый храмище – а вовсе не доска Колчака, хотя и она нацию не объединила. Последовательные шаги реакции и политического православия, которое есть верная спутница возрождённой буржуазии – вот, один за другим, прорисовываются в направлении 100-летия Великого Октября.

Этот храм как гигантский плевок в нашу Советскую Родину сияет в центре пролетарской столицы – но стереть его нечем и некому. Жертвы идеи, говорите? А храм жертвам идеи вот этой вашей «российской государственности и веры православной», под знаменем которой вершился на советской земле белый террор – вы для сплочения нации не освятите ли, господин Путин? Вопрос риторический – мы-то эту контру прекрасно понимаем и просчитываем на несколько шагов вперёд.

Заметно поглупевший под давлением самоизбранного буржуазного бытия один мой бывший товарищ по СКМ, раскольник-неудачник, испытывая к Путину чисто классовое «понимание» - пытался тут бравировать вопросом. Мол, где это Путин запрещал пропагандировать коммунизм. Мы вот на сайтике «Прорыв» с посещаемостью меньше моего блога в ЖЖ – только и делаем, что пропагандируем! Только вот слышат это и понимают полблохи… Вот тут, господин Быстров, в Сретенском монастыре Путин и запрещал – точнее, не запрещал, но указал нации верный путь в досоветское прошлое, где буржуй был дружен с эксплуатируемым, а поп был частью государства. Тут оно движется и сейчас по логике давно запущенного социального регресса. Добивая бесплатную медицину оптимизацией, делая всё строго обратно тому, что дал нам Великий Октябрь - Путин и Ко исполняют самовозложенную миссию, а Храм Новомучеников только часть надстроечки, назидание, чтобы снова не пытались тут уравниловку проводить и собственность господскую обобществлять.

Насколько же дорога церковникам и кремлёвским реакционерам от православия - подлинная, прицарская храмовая старина, мы узнали недавно. Всё та же богатейшая банкирская МП РПЦ запросто снесла подлинный храм Жилярди начала 19-го века, памятник мирового уровня под Вязьмой. Зачем реставрировать старьё? Дешевле новое построить – этому-то они у несговорчивого Лужкова научились. Народно восстановленный в 1980-х на Колхозной ещё площади храм – далёкое прошлое. Это были лишь начальные настроения той клерикально-обвальной реставрации, которые сопутствовали реставрации святости частной собственности в общественном сознании. Теперь-то фетишизм «защитников святых строений» отвергнут возвысившимся над своими интеллигентными породителями классом – силовигархией. Она возомнила себя не только всесильной, но и способной наставлять нацию. Она её нацией и обозвала – эту неустойчивую конгломерацию бенефициаров капитализма и его жертв.

«Не трогайте нашу церковь, не трогайте наше паразитарное государство, ибо это всё, то есть мы, её правители-воры - и есть подлинная Россия» - вот мессядж Храма жертвам коммунистической идеи. Тронете правящий класс, тронете святую его частную собственность – нефть, газ, виллы, счета в банках, бронированные автомобили, - и рухнет Расеюшка, так много претерпевшая от революций! Вот смотрите – была такая идея, коммунистическая, и ведь одни только жертвы от неё, одни беды! Ни метро, ни электрификации, ни индустриализации, ни завоевания космоса, ни научно-технического прогресса, лучшего в мире и при том бесплатного образования – одни только жертвы и жертвы. Которых батюшки не успевали тайно отпевать, ибо притеснялась вера православная безбожными мучителями Расеюшки! Выстроили на месте ней они свой СССР поганый, дорастили зачем-то до 290 миллионов, но рухнул их храм социализма, а на месте его – вот теперь наш Храм жертв коммунизма. В нём и помолимся с президентом нашим миром, господу, вместе, чтоб президент стал над нами царём. Ну а уж царь-то с мавзолеем точно не уживётся – да и не нужно ему будет обсуждать с народцем такие «поправки». А начиналось-то дело «реставраторов» со стелы Романовых… Не уживутся тут эпохи, давно говорил вам!

Это кто там бодался с США и заикался о новой Холодной войне? Да будь я агентом ЦРУ, я бы первым побежал в этот храм на Сретенке и лоб бы себе отбил о гламурно-зелёные мозаики, подобранные по вкусу Тихона! Это же подарок-то какой от «врага» (воображаете в Вашингтоне памятник жертвам колонизации и империализма - от коренных индейцев до выжженных напалмом вьетнамцев?)! Какая там к чёрту «возрождающаяся красная империя», какое противостояние с империализмом? Вот же – никакого даже в помыслах социализма, а значит и подлинного народного слияния со властью, социального прогресса, возрождения индустрии и науки тут быть не может. На питерском форуме тоже собрался прозападный паноптикум либерал-регрессантов, всерьёз говорящий о благе приватизации для нефтянки, а Путин там так же серьёзно хвастался готовящимся открытием очередного нефтеперерабатывающего завода в РФ с участием иностранного капитала и танкером имени французского буржуя. Встаём с колен! Чтоб снова пасть и помянуть жертв коммунизма.

Воистину он последователен, и он в своём праве – власть реваншистов-беляков, приватизаторов социалистической собственности, должна дойти до упора в неощутимом пока ею идеологическом противостоянии с СССР как идеей и фактом, с национализацией-стартом, с социализмом-практикой. Унижение рабочего класса и прогрессивной интеллигенции достигает именно сейчас, в период реакции, максимального пафоса. Но так уж заведено Историей-матушкой, цикл реставрации капитализма и накопления революционных противоречий обязан пройти до конца, до антитезы. А далее – конечно, революция, но нам важно партийно и идейно удерживать хронологику соцпрогресса, чтоб она была Второй Социалистической. И Храм жертв коммунистической идеи пригодится в ней врагам этой идеи точно так же, как колокольни ХХС служили юнкерам идеальными пулемётными гнёздами в 1917-м. Просто у нас страна дежа-вю и «восстановлением» ХХС всё не ограничивалось, а начиналось. Кстати, гражданскими затравщиками этого «народного дела» были вовсе не попы, а журналисты – при желании можно и список найти, это всё в открытом доступе и пока не тайна вкладов в социальный регресс.

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