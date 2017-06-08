Без тупых паразитов у власти

Начну с того, что в старом художественном фильме (возможно, это была киноэпопея «Освобождение») есть эпизод, в котором Черчилль в своём кабинете слушает по радио выступление Гитлера, а потом просит помощника выключить радио со словами: «Не могу слушать, как эта сволочь упоминает Господа бога!».

А вспомнил я этот эпизод, прочитав: «Мария Захарова дала оценку ратификации в парламенте Нидерландов соглашения об ассоциации с Украиной. «Из всего этого следует печальный вывод: фактически голландский народ, сказавший «нет» ассоциации с Украиной, обвели вокруг пальца. Сделали это его собственные лидеры, в очередной раз взявшие на вооружение откровенно русофобскую пропаганду, что, кстати, является прямым подтверждением антироссийской сущности Соглашения об ассоциации Украина — ЕС, сколько бы нас ни уверяли в обратном», - написала она в соцсетях».

«Голландский народ» сказал «нет» на референдуме, а парламент Нидерландов это «нет» проигнорировал, о чём Захарова и пишет. Это так, но это сообщение уместно было бы в устах любого человека, но не в устах кремлёвского холуя, который знает, что в Russia не то, что игнорируют итоги референдума, в Russia судят всего лишь за попытки референдум организовать.

Вот и я, как Черчилль, не могу слушать, как кремлёвские фашисты апеллируют к итогам референдума.

Кирилл Барабаш, сидя в тюрьме, пишет письма депутатам Думы, указывая им мой адрес для ответа. Поэтому я и начал получать ответы из Госдумы, и получил их уже около десятка.

Но сначала давайте о правах человека - о ваших правах. Скажите, простые люди могут нарушить ваши конституционные права?

Ну, скажем, может ли простой прохожий или ваш сосед покусится на вашу свободу слова, скажем, безнаказанно силой заставить вас отказаться от того, что вы хотите сказать или сказали? И этим лишить вас вашего конституционного права на свободу слова? Или силой лишить вас права собираться на улице вместе? Могут простые люди нарушить ваше право на пенсию и на прочее, прочее и прочее, установленное Конституцией РФ в статьях 17-64?

Это был риторический вопрос - нет, простые люди нарушить ваши конституционные права не могут.

Это могут сделать только прокуроры, следователи и судьи. Только они.

Да, конечно, и другие чиновники тоже могут нарушить ваши права, но поскольку вы можете обжаловать нарушение ваших прав другими чиновниками следователю, прокурору и в суде, то в конечном итоге нарушить ваши конституционные права могут только вот эти «правоохранители». Поэтому, с какой стороны ни смотри, но следователи, прокуроры и в судьи это единственные нарушители прав человека в России.

Но вернёмся к письму Кирилла Барабаша депутатам. За исключением двух депутатов, в свою очередь переславших письмо Барабаша «кому попало», остальные депутаты ответили стандартно, и впечатление такое, что у них в Думе этот трафарет ответа один на всех депутатов:

«Уважаемый Кирилл Владимирович! Согласно ст. 18 Федерального закона № 3-ФЗ от 08.05.1994 года «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» вмешательство члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы в оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную деятельность органов дознания, следователей и судебную деятельность не допускается. Депутат Государственной Думы Л.Я. Симановский».

Обратите внимание на следующее.

Депутаты - высшая власть в стране и они определяют, что является преступлением, а что нет. Барабаш им пишет, что в России наказывают за то, что депутаты до сих пор не считают преступлением, - за организацию референдума. И что в ответ?

Во-первых. Депутаты отвечают Барабашу то, о чём он не спрашивал, - что по принятому ими же самими закону, депутаты, якобы, не имеют права вмешиваться в то, как суды и правоохранители ведут дела, - в их процессуальную деятельность. Уже это должно удивить - Кирилл им пишет об одном, а они ему отвечают о другом - о том, на что Кирилл и не жаловался. Из ответа следует, что они вообще не поняли, о чём их спросили.

А теперь по существу.

Вопрос к депутатам - вы уже приняли дополнение к Уголовному кодексу, по которому организация референдума является уголовно-наказуемым деянием? Нет? Так почему же вы допускаете, чтобы в Россию за организацию референдума сажали в тюрьму?

Статья 3, определяющая, что народ выражает свою волю на референдуме, и статья 32, установившая право каждого на участие в референдуме, уже исчезли из Конституции России? Нет? Так почему же вы допускаете, чтобы в Россию за организацию референдума сажали в тюрьму?

Ведь если действуют не ваши законы, а те, которые устанавливают преступники, устроившиеся на работу судьями, прокурорами и следователями, то тогда они законодатели, а не вы. А вы паразиты на шее народа. Не так ли?

И, кстати, а законы об оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности органов дознания, следователей и судей разве не вы, депутаты, принимали? И как вы можете эти законы совершенствовать, если не представляете, как они применяются на практике - правильно или нет?

Что же это вы запретили себе контролировать, как в России исполняются Конституция и вами же принятые законы?

Ладно.

Но по Конституции, в России должен быть и некто, называемый «Президентом», причём, ему прямо предписано статьёй 80 Конституции РФ: «Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина». Мало этого, именно президент подбирает и назначает в должность всех судей, руководителей прокуратуры и следственных органов.

Ну и что Президент?

Вот ответ Администрации Президента на аналогичное обращение к нему:

«Информируем, что Конституция Российской Федерации, Положение об Администрации Президента Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 года № 490, не предусматривают участие Президента Российской Федерации, должностных лиц его Администрации в разрешении по существу поставленных в обращениях граждан вопросах, связанных с процессуальной деятельностью судов, органов прокуратуры, дознания и следствия, ответственностью их должностных лиц. В отношении данных вопросов предусмотрен иной порядок обжалования, установленный, в частности, процессуальным законодательством… Советник департамента аналитического и правового обеспечения И. Елисеев».

Как видите, и Президент издал себе положение, по которому он не защищает конституционные права человека и не мешает правоохранительным органам творить любые преступления против прав народа России.

Но в России же ещё сидит на шее народа и уполномоченный по правам человека со своим обширным аппаратом. А он как? А вот так:

«Компетенция Уполномоченного установлена Федеральным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», согласно ст. 3 которого деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод.

В деятельность органов предварительного следствия, прокуратуры и суда Уполномоченный вмешиваться не вправе и не может давать указания, обязательные для исполнения… Заместитель начальника Управления - начальник отдела защиты прав человека при уголовном преследовании И.С. Иванов»

«Картина Репина «Приплыли»»…

Оцените:

- и те, кто издаёт законы о защите прав граждан в России;

- и тот, кто назначает подлых мерзавцев на должности следователей, прокуроров и судей и обязан гарантировать гражданам соблюдение их прав;

- и тот, кто получает деньги специально за защиту прав граждан,

издали себе положения и законы, согласно которым они, якобы, НЕ ИМЕЮТ ПРАВА МЕШАТЬ НРУШАТЬ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА преступникам в должностях следователей, прокуроров и судей.

Это государственные деятели или паразиты государства?

Это опять риторический вопрос, посему обращаю внимание на то, что депутаты Госдумы могут принять любой закон, а двумя третями голосов - даже вопреки Президенту и Совету Федерации. Но депутаты приняли законы, которые избавляют их от защиты прав граждан и позволяют преступникам в должностях творить любые преступления против конституционных прав народа России.

То есть в основе попрания прав человека в России (как и всей мерзости, творящейся в ней) находятся депутаты Государственной Думы.

Почему так? Ведь когда-то в Думе были и приличные люди.

Потому, что вот эти принятые депутатами помянутые законы позволяют занимать должность депутата Думы любому дураку, любому преступнику, любому бездельнику.

Ведь какая проблема быть депутатом, скажем, обезьяне?

Даже эти примитивные письма из Думы написали помощники депутатов, а самим депутатам нужно было в этих письмах только закорючку поставить. Обезьяна её не поставит? Ну, а на какую кнопку нажимать в зале заседаний, депутату укажет начальник фракции. Обезьяна кнопку не нажмёт? Ну и какая обезьяна с такой работой не справится?

И закон ИГПР ЗОВ это единственный способ избавиться от этих преступных дураков в Думе - они побоятся в Думу идти. И в Думу придут умные и ответственные люди, которые защитят и Россию, и права каждого гражданина.

Поэтому повторю своим оппонентам - без этого закона вся ваша болтовня про «программы», «социальное государство», «честных людей» у власти - останется болтовнёй до самой вашей маразматической смерти.

Без заранее установленной ответственности, вы не найдёте на государственные должности честных и умных людей. Человеческая мразь, подкупив мразь в СМИ, всегда честных людей будет опережать.