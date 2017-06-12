Как Шарий и Собчак лгут своим подписчикам

Думал, что больше не буду отвлекаться на тему Шария, но сегодня прочёл на своём сайте у одного комментатора, который буквально из шкуры выскакивает, чтобы сохранить в России власть подлых жуликов и воров, следующее: «Сегодня очередной ролик про Навального у Шария. Наконец-то то, о чем я несколько раз спрашивал у поклонников Навального, о программе, спросили, наконец, самого Навального. Собчачка, гаденыш, отделала его по самое не могу».

Надо же! Этому комментатору предвыборная программа Навального не нравится! А программа путина нравится? А Зюганова? А Жирика? Где вы эти программы видели и что о них слышали?

Надо бы было подробнее сказать об интервью, данным Навальным Собчак, но меня опередил другой комментатор, мой же:

«Штаб Навального не постеснялся разослать это интервью своим подписчикам. Таким образом, я его посмотрел, может единственный. Леха, действительно, провел его не лучшим образом. Он пал под напором Сабчачки как джентльмен и самец. Объясняю.

Из почти полуторачасового действа, львиную долю времени зрителям представилось счастье слушать Сабчак, любоваться ужимками на ее лошадиной физиономии. Она постоянно болтала сама, перебивала клиента на полуслове, не давала связно закончить ему не одной мысли - пихала на их место свои заготовки. Зрителям из-под тени Сабчак было довольно сложно понять, что хотел сказать Леха, тем более составить какую-либо упорядоченную картину. Слов нет, как телетролль Сабчак приблизилась к величине Соловьева и Гордона».

И тут я понял, кого мне напоминает Шарий - Собчачку! Я был на одной передаче, где она была ведущий, и тогда отметил этот момент - если приглашённый говорит не то, что Собчак ожидает, если он превосходит её интеллектуально, что, понятное дело, не трудно, то она не даёт ему говорить. Она задаёт вопрос, спрашиваемый начинает объяснять зрителям суть, а она тут же перебивает, как правило, дурацким вопросом: «Вы не уклоняйтесь от ответа - скажите, да или нет? К примеру, она вам ставит вопрос: «Вы согласны с тем, что при Сталине репрессировали невиновных?». Вы пытаетесь донести до зрителей, как было дело, а эта «журналистка», поняв, что будет за ответ, не даёт вам говорить, и постоянно перебивает: «Так да или нет?».

Но ведь, во-первых, интервьюируемый отвечает не журналисту, а зрителям, и эдакие журналисты не дают ему ответить зрителям, во-вторых, это когда Собчак будет интервьюировать обезьяну, то и будет от неё требовать односложные ответы по своему заказу, а зрители всё же умнее обезьяны и заслуживают развёрнутых ответов.

К этому отрывку два замечания. Во-первых, Навальный хорошо знал Немцова и взгляды Немцова на Крым, и мы видим, что утверждения Собчак о том, что Немцов хотел отдать Крым Украине, для Навального были неожиданными. Во-вторых, что касается уверенности Собчак, что для всего имеются простые решения. Простые решения это или следствия гениальности, или следствие убогого ума, не способного ни на какие иные решения, кроме примитивных. Вот Кремль на Украине, действительно, орудовал простыми решениями, но сегодня Кремль гордится-то далеко не всеми своими простыми решениями. Крымом - да, гордится, а почему же не гордится Донбассом, в котором добровольцы из России в 2014 году начали убивать украинских солдат и офицеров? Это же очень простое было решение - убивать «укропов».

А вот что делать теперь?

Ну, ладно, я хочу в этом комментарии сказать не об этом - не о программах и политике, а о брехне пропутинских пропагандистов. Так вот, у Шария точно такая же манера, как и у Собчак. На первый взгляд, он в своих роликах как будто цитирует того, кого высмеивает, а на самом деле он не даёт тому говорить, постоянно перебивая совершенно дурацким ржанием или не относящимися к делу репликами. При этом он убирает из речи оппонента значащие части и в результате получается то, чего критикуемый Шарием человек не говорил. Вот присмотритесь к началу ролика Шария о том, как Собчак, якобы, пинала Алексея Навального. Я дам эту часть без купюр и сплошным текстом.

Эпизод длится 4 минуты и это 4 минуты сплошного бла-бла-бла Шария ни о чём, к примеру, о том, что Навальный пил воду или о том, что Немцов требовал не перебивать себя. Но одновременно и Шарий, и Собчак, бессовестно изолгали смысл того, что говорил Немцов. Вот, что на самом деле говорил Немцов.

И Шарий, и Собчак прекрасно понимали, что именно сказал Немцов, но, как видите, они даже не лгут - Шарий и Собчак нагло брешут. Почему? Потому, что знают, что подписчики Шария и поклонники Собчак это глупое быдло. Либо ещё не вышедшее из детства, либо уже впавшее в старческий маразм.

Вот эту ложь кремлёвских пропагандистов я и хотел показать.

Но не удержусь и от смыслового идиотизма происходящего. Ведь Кремль, нанимая Шария и Собчак, не поручал им доказывать, что жители Крыма мечтают вернуться на Украину. На фоне Шария и Собчак, Навальный и Немцов выглядят верящими народу России патриотами России. А Шарий и Собчак, яростно протестуя против повторного референдума в Крыму, который предлагает Навальный, открытым текстом даже не говорят, а вопят о том, что жители Крыма во второй раз за Россию не проголосуют. Не верят они в добровольное присоединение Крыма к России.

Их что - Кремль для этого нанимал?

От редакции: Есть большие сомнения в том, что всякий, кто говорит не то, что нравится Навальному - обязательно нанят кремлем. Есть даже такие, кто сомневается в том, что и Навальный действует самостоятельно, а не по согласованию с кремлем. В свое время Лимонов (который тоже "нанят кремлем") заметил, что в российской политике нет понятия репутации, поэтому возможны самые любые пируэты, за которые потом никакой ответственности не следует. Например, вчера можно сказать, что "Крым - не бутерброд с сыром, который можно передавать туда-сюда", а сегодня уже говорить о каком-то повторном референдуме. Значит - бутерброд с сыром? Значит - можно передавать?

Что значит этот ход?

Да только то, что 2,5 миллиона граждан России, причем граждан не по рождению, когда от тебя не зависит, кем родиться, а по внутреннему убеждению и решимости - посылаются по известному неприличному адресу с их гражданским выбором. И Родина предлагает им снова сыграть в игру "любит - не любит", потому что прежняя ромашка, на которой гадали, почему-то считается "неправильной".

Конечно, понятно, что Навальный - популист, и ему нужно заручиться поддержкой либеральной части оппозиции, которая почему-то (и кремль здесь, конечно, ни при чем) спит и видит, чтобы передать 2,5 миллиона граждан России обратно в лапы бандеровской Украины.

Но ведь это значит, что в угоду сиюминутным политическим колебаниям Алексей Навальный запросто сдаст и Крым, не говоря уж о Донбассе, и любое количество миллионов сограждан. Извините, но Путин выглядит куда симпатичней, когда говорит, что вопрос Крыма не обсуждается.

Почему же Навальный не хочет выглядеть симпатично? Он же популист, ему выгодно! Зачем же плевать в 2,5 миллиона избирателей?

Ну, видимо, в перспективе выборов 2018 года соперник Путина не должен выглядеть симпатичней Путина. Что, конечно же, не говорит о том, что Навальный нанят кремлем. Но за определенные рамки выходить не хочет. Даже если эти рамки явно мешает ему стать президентом РФ. Или он ставит перед собой иные задачи в 2018 году? Ну тогда неплохо бы сказать людям, какие?

Что до фразы "добровольцы из России в 2014 году начали убивать украинских солдат и офицеров" - она загадочна. Известный "факт", что войну на Донбассе начал Стрелков. Нет? До какого-то момента на Донбассе развивался гражданский конфликт, а потом он стал уже военным. Но и.о. президента Украина Турчинов подписал указ об использовании на Донбассе тяжелой техники и вооруженных сил в целом 14 апреля, до того 13 апреля прошло заседание СНБО, на котором Донбассу фактически была объявлена война, а 7 апреля Турчинов как временный глава государства уже объявил об использовании вооруженных сил в ответ на провозглашение в Донецке, Луганске и Харькове народных республик. А Стрелков со своим небольшим отрядом пересек границу только в ночь с 11 на 12 того же месяца. Так кто начал войну на Донбассе?

Все как-то "позабыли", что 8 апреля в Харькове была проведена под руководством Арсена Авакова спецоперация по ликвидации Харьковской народной республики - со стрельбой и жертвами. А в Донецке и Луганске не получилось. Так кто начал войну?

Ну так там, в ДНР и ЛНР тоже прошли референдумы, итогов которых либеральная общественность не признает по определению. Там как быть? Проводить повторные роды двух уже провозглашенных республик? Или передать их Украине, можно даже силой, а что? Ввести войска с востока, зачистить всех этих "добровольцев-ополченцев" и устроить где-нибудь в Дебальцево "встречу на Эльбе" с братской украинской армией...

Вот как, не имея фиги в кармане, можно выходить с этим к избирателям?

А оказывается, можно...

А.Б.