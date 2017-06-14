Спокойно и параллели

Прежде всего, необходимо отметить, что всей России кроме узкой прослойки выходцев из интеллигентских семей, для молодого парня быть забранным в отделение милиции/полиции – это инициация. А 10-15 суток «по хулиганке» - это, говоря советским армейским языком, хоть и не медаль, но уже значок «отличника боевой и политической подготовки».

В социуме, где для молодого человека судимость добавляет авторитет, особенно политическая (не ларёк взломал, не пьяная драка – мента отоварил), репрессии, если они не достигают латиноамериканского или ближневосточного уровня, мобилизуют сопротивление, а не отпугивают.

Рассуждения о том, что Навальный принесёт диктатуру извинительны только для не понимающих логики истории и массовую психологию. Прежде всего, речь идёт о революционной смене власти (выборы могут быть частью революции, как это было в 1989-91 годах в СССР, и в бывших соцстранах). Но единоличная власть революционного вождя всегда является одной из финальных фаз революции, а не её первой фазой.

Первая стадия нового режима в терминах социологии А.С. Ахиезера – «соборно-вечевая» (применительно к перестройке – «соборно-либеральная»). В просторечии – «митинговая», «Майдан».

Кругом самоорганизации, десятки новых партий, все всех избирают, Учредительное собрание, временное коалиционное правительство… Довольно жёсткие режимы якобинцев и большевиков были коллегиальной диктатурой. Ни Робеспьеру не могла и присниться власть Наполеона, ни Ленину – сталинская. Тем более Ельцину – путинская.

Поэтому самоорганизовавшийся новый политический класс и раскованное гражданское общество будут иметь вполне достаточный временной зазор, чтобы не допустить трансформацию неизбежной революционный диктатуры в персоналистскую тиранию. Всё-таки уроки истории с третьего захода уже можно будет усвоить.

Необходимо также понять, что Навальный совершенно не соответствует типажу русского правителя. Его харизматический имидж – это «гениальный ребёнок». По иронии истории (мем), такой же как у Явлинского, Глазьева и Гайдара четверть века назад.

Для сравнения – у Ельцина («надёжный муж», а потом «добродушный патриархальный отец»), у покойного Александра Лебедя, Немцова, Гиркина и у Путина («старший брат – заступник»).

Поэтому на самых честных-пречестных выборах, происходящих не в революционной обстановке (при ней выборы просто оформят политическую реальность, как это было с Саакашвили в январе 2004), Навальный победить не может*.

Не может он и сыграть на перспективу, потому что через 7 лет утратит свой шарм молодости, но главное, новый общественный подъём уже будет иметь других героев.

Навальный может создать условия для революционного движения, но не его как боевую силу, и не может стать общерусским кумиром.

Если привести евангельские аналогии, то трагическая роль Иоанна Предтечи, убитого царём Иродом, выпала Борису Ефимовичу (имел своё движение, признан наивысшим «либеральным пророком»), поддержавшего Навального. Навальному явно полагается купленный вскладчину белый осёл, а его сторонники уже должны объявить реквизицию пальмовых листьев. Тем более, что он не вылезает из синедрионов… (Но пусть всё разрешиться хорошо).

Но давайте вспомним, что реально христианство как отдельную религию по настоящему создал Павел (Шавель Тарсер**, как был он фигурировал у Шолом-Алейхема или Исаака Бабеля).

Сын владельца большой мастерской караванных палаток, потомственный римский гражданин, учёный богослов (ученик св. Гамалила) и инквизитор Синедриона.

Может быть, как и Ельцин, он будет раскаянным вельможей…

Это я к тому, что боящиеся диктатуры Алексея Анатольевича могут с лёгкой душой развешивать штанишки на просушку…

_______

* Существенно более старшая чем он, жена идеально подкрепила образ Макрона как гениального подростка, что помогло ему на выборах ещё больше чем пионерская внешность юного Кириенко. И вообще на выборах Нолик выглядел как отважный сказочный мальчуган, преследуемый ведьмой…

** Подпольщик-кацетник Репнин по кличке «Саул» из «Попытки к бегству» Стругацких.

От редакции: А с чего это все вдруг решили, что Навальный будет президентом?

В свое время, когда Борис Немцов был весьма окрылен результатом на выборах в Сочи, где он получил что-то около 24 процентов, я ему сказал (это было при свидетелях), что это не начало, а конец. Система никогда не позволит ни ему, ни кому-либо другому, выиграть на значимых выборах.

Рассчитывать же на выигрыш голосования после выборов Собянина, на которых Навальный пробовался на роль вечно второго, каковым был раньше Зюганов, да весь вышел... Ну просто наивно.

А вот в роли единственного и внеконкурентного лидера всея оппозиции Навальный очень удобен власти - шансов у него, повторю, никаких, да и вообще что-либо сделать с властью можно лишь консолидировав все наличные силы оппозиции, и то без гарантии, что показали 2011-12 годы. А силами одной - даже не партии, не группы, а силами одной личности просто нереально.

Но ведь вокруг Навального практически никого, если не считать жуликоватого Волкова. Только партия Навального, фонд Навального, митинги Навального, сторонники Навального... Не случайно же Песков уже заявил, что кремль ни в малой степени не обеспокоен "навальнианской" активностью, только просят не сильно шуметь под окнами. И на это раз Песков не соврал - беспокоиться кремлю не о чем.

Беспокоиться нужно оппозиции. Так весь левый спектр два десятка лет не может ни обойти, ни перепрыгнуть Зюганова, которого теперь уже в открытую поддерживает кремль, а теперь на эту роль взят Навальный, и он один будет и правым, и левым, и всем остальным. В 1996 году Зюганов был очень даже бодрый, и сыграл свою роль на выборах Ельцина с аншлагом. Потом, правда, вышел в тираж, но это потом, а 20 лет работал как заводной. Еще в 2012-м Навальный всерьез требовал голосовать "хоть за кого", имея в виду, конечно, лидера КПРФ.

А теперь мальчик вырос и сам примеривает клоунский колпак папы Зю. Это не революция и не революционер - это роль такая.

И не спрашивайте, какая у него экономическая программа, кто будет у него премьером, а кто руководителем центробанка. Это не его тема. Зачем тратить время на программу, которую никто не собирается принимать всерьез, и которая не может поместиться в смс-сообщении?

Какая была экономическая программа у Гамлета?

А.Б.

