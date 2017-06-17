Жаль президента, что правит таким ненормальным народом

"Прямую линию» нынче перенесли с весны на лето, и тут некоторые стали забывать, как пишут в чатах мои знакомые, что у нас самый лучший и могущественный в мире президент. Однако он в 15-й раз напомнил о себе очередным четырёхчасовым разговором с народом. По-прежнему компетентен, остроумен, твёрд. Но уже не так весел. С народом, похоже, ему не слишком повезло.

Речь даже не о тех десятках тысяч, что испортили День России митингами против коррупции с рефреном «Надоели», и не о тех двух миллионах, что посмотрели на Ютубе трансляцию актива Навального с этих митингов. «Тьфу» на них, как выражается орденоносец и миллиардер из президентского пула Усманов, о них и спрашивать никто не стал. Сказано ведь, что борьба с коррупцией ведётся, что решения принимают суды (мол, уж какие есть — других не держим-с). Да и, как говорится, Путин - не яхта главы «Роснефти», чтобы всем нравиться.

Речь о тех миллионах россиян, что президенту звонят, пишут, шлют смс-сообщения, снимают видео и никак не успокоятся. То они обращаются к нему, словно Страшила и Дровосек к Великому Гудвину – за мозгами и сердцем. То советуют всякую чепуху. То раздают комплименты, уподобляясь одной девице со сниженной социальной ответственностью, которая охарактеризовала генерального прокурора, полетевшего с кресла по её вине: «Нормальный дядька». Но в основном задают вопросы, стремясь оригинальностью и ловкостью поразить неизвестно кого. Их не волнует, что президент ещё не на все вопросы первого прямого эфира успел ответить, а они опять накидали уму непостижимый перечень — даже если на эти вопросы он примется отвечать по 4 часа каждый день, то ему потребуется тысячелетие с гаком.

А про что спрашивают, вообще сказать стыдно. На протяжении 15 лет всякий раз администрация президента и правительство трудятся в поте лица, «на галерах», чтобы раздать поручения по жалобам и просьбам. Губернаторы на исполнение вылетают стрелой. Лупцуют ответственных лиц почем зря. Но нет. Снова и снова, не в том - так в другом медвежьем углу, возникает какой-нибудь обалдуй, что живёт без воды и канализации, а то и без отопления с электричеством. Спрашивается, ты где был 15 лет?! Да ещё окажется, он там не один — целый посёлок из каких-то вагончиков или полусгнивших бараков. Губернатор краснеет, президенту неловко, да и простым зрителям совестно перед миром. Ну, никак не вывести таких обалдуев, которые создают впечатление, будто вся Россия - сплошной медвежий угол.

А вопросы про зарплаты, пенсии, детские пособия, рост цен, разного рода поборы и услуги ЖКХ? Неужели не надоело? Нынче вот один решил напугать Владимира Владимировича своей зарплатой в 3600 руб. Но тот, хоть размер собственной не знает, напомнил о законе, что ниже «минималки» у нас никто не получает. Откуда такие вопросы, грезится им что ли? Крестились бы тогда, а не ставили руководителей в неудобное положение. Ну, народ… Им 15 лет разъясняют, что уже начался определённый экономический рост, что в закрома родины начали поступать дополнительные средства, что инфляция снижается, а им всё мало. Спешат вперёд батьки в пекло. Уже просят, чтобы после возможной отмены санкций, которые так мощно двинули вперёд развитие нашей промышленности и сельского хозяйства, президент поддержал эти бурно растущие отрасли. И тут же ругают конгрессменов Америки, что санкций добавили. Так им не угодить, хоть ты сто тысяч раз Путин.

Опять же вопросы о Сирии, США и Украине. Ребята, у вас что, телевизора нет? Несколько лет каждый божий день почти все федеральные каналы многочасовыми блоками самым тщательным образом вдалбливают вам в головы правду-матку о Сирии, США и Украине. Кажется, слепоглухонемого среди ночи разбуди, и тот повторит. Нет, надо до Путина докопаться. Хорошо, хоть Катар в информационном поле возник, может, на следующий год про него спросят…

Не знаю, я не мог после этого больше смотреть. Бедный, несчастный президент России. Всё неладно и неуклюже у этого народа. Один город сгорел, другой затопило, у третьих под носом вонючие свалки космических масштабов… Плач, стоны, челобитье по всей Руси-матушке. С приговоркою, что, мол, окромя президента никто не поможет, никто не справится. Это что за страна-то такая?! Он когда до вас до всех доберётся? Вы ж измучили человека совсем:

- Что Вы делаете, когда отдыхаете?

- Работаю.

Американский режиссёр совсем недавно первым узнал, что у нашего президента есть внуки. У них там в традиции интересоваться личностью, определяющей политику государства. Буши попивали и не любили читать, Клинтон хаживал налево, многодетный огородник Обама поливал грядки с луком, а супруга Трампа, говорят, снималась в эротическом кино и имела на данном поприще немалый успех. Наши же соотечественники не то что о внуках, они о детях-то Путина ничего толком не знают (почему-то собака больше любопытства вызывала). Шведский там или норвежский король со своим семейством на велосипедах среди подданных разъезжает, а с нашим народом и представить страшно, коли первое лицо выедет на двухколёсном. Это вам не кортеж с иномарками, тут штаты ФСО вдвое-втрое увеличить придётся. Вон к нам в область на крестный ход патриарх прилетал на вертолёте, так людей впервые за 600 лет к речке и в купель не попали — по мнению охраны, даже среди верующих высокому чину находиться тревожно. Так и верующих-то сейчас шиш да маленько, а большинство живут по принципу «Бога нет, царя не надо». Как появиться средь таких? Горбачёв в своё время доходил в народ, страна развалилась.

Потому Путин не хочет называть ни возраст, ни имя, ни место работы, ни место пребывания детей и внуков: «Житья не дадут». Нельзя не согласиться с таким определением тех, о ком он недоговорил. Когда несколько миллионов человек вопиют о не решаемых годами и десятилетиями проблемах уровня местного самоуправления, уровня региона, то правителю такой страны впору скрываться от сограждан. «Прямая линия» в подобных условиях если не подвиг, то всё равно что-то героическое в ней, несомненно, есть. И своих родственников лидеру такой нации беречь надо. Скрывать. Иначе жители, тем более в кризис процент нищих подрос (но это касается отнюдь не только нищих), начнут ползать по утрам, стучаться, беспокоить — кому «полтешок» до зарплаты, кому добавить три рубля — на «чатушечку», кому просто покалякать и передать вопрос, пятимиллионный…