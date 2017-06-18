Концерт по заявкам не удался

Двенадцать дней шёл разговор на телевидении о предстоящей прямой лини с президентом. Задействовано более 10 современных каналов связи. Работало 50 операторов круглые сутки, записывая желающих задать вопрос или сказать доброе слово президенту за "успехи" в развитии страны. Вопросов поступило более 2 - х миллионов, но вопросы не всякие выводили на обсуждение. Оператор сперва переводил их руководству ВГТРК и там принимали решение. Президент ответил примерно на 70. Сколько стоила эта затея хотелось бы знать?

Прежде чем слушать вопросы президент охарактеризовал экономическое положение в стране. Картина не радостная. Говорил о снижении доходов населения, увеличении количества бедных. И чтобы сгладить провалы в управлении страной говорит об увеличении золотовалютных накоплений, инфляция 4,1 процентов, хотя в прошлый год составляла почти 12 процентов. Однако негатив преобладает над позитивом. Операторы вывели звонок одного почтальона, которая говорит, что её зарплата 3,7 тысяч рублей. Это же преступление. Такой зарплаты нет в стране. Следующие звонки подтвердили, что зарплата некоторых бюджетников и не только составляет 7 - 10 тысяч рублей. Президент это объяснил тем, что некоторые бюджетники не попала в приказы по индексации и поэтому зарплата осталась такой которая была до 2014 года. Проиндексируем с 1.01.2018 года. Ответ странный. Как можно проиндексировать 3,7 тысяч рублей? Индексация будет равна инфляции 2017 года, то есть 4, 1 процента. Фактически никаких мер по зарплате в 3,7 и 10 тысяч рублей приниматься не будет. Настолько оборзавели наши руководители, что совершенно не вникают в жизнь народа. Ну как эта женщина живёт на 3,7 тысяч рублей? При этом никто не говорит о зарплате Страшнова, который руководит почтой России, и который сам себе выписывает кроме миллионной зарплаты премиальные по 95 миллионов рублей. И что ей светит после первого января 2018 года? Прибавка рублей 160. Разгуляется почтальон. А что будет с теми кто получает до 15 тысяч рублей на фоне чиновников у которых зарплата от 300 тысяч и выше и при этом воруют миллионы?

Спросили президента и о зарплате учителей в школе. Ответ конечно не удовлетворил никого. Сравнивает со средней зарплатой по региону и всё таки зарплата по его мнению возросла. Разговор получился ни о чём. Президент забыл или сознательно умолчал о том, что Д.Анатольевич отдал фонд зарплаты бюджетных организаций на откуп ректорам, директорам, начальникам, командирам воинских частей и так далее. И сразу начались поборы. Ректоры , директора и другие начальники себе назначают сколько позволяет наглость а другим что останется. Не обижают и шестёрок. А повышение произошло незначительное из - за оптимизации. Сократили часть работников, фонд раскинули по своим. А простые учителя, врачи берут те ставки которые освободились. Однако в этом случае платят не полностью, а только часть. Так что работаешь на две ставки, а получаешь за полторы.

Интересный ответ прозвучал от президента по поводу санкций. "Санкции позволили включить мозги". Значит до 2014 года чиновники, в том числе и президент работали без мозгов. Они отдыхали. Когда много лет человек отдыхает его тело усыхает. Нет развития. Так и мозги если они не работают то фактически отмирают. Так включили санкции мозги чиновников или нет? Как это может проверить народ? Улучшением жизни, ликвидацией безработицы, установлением нормальной зарплаты и так далее. Ничего подобного нет. Бюджет дефицитный, идёт до сих пор оптимизация по стране. У меня завис компьютер и я пригласил специалиста, который поведал о работе в компании "Ростелеком". Сократили специалистов и водителя оставили одного инженера. Бригаду перевели в другую контору и они потеряли по две тысяч рублей. Их зарплата не более 12 тысяч. В этой конторе специалисту предлагают быть водителем. Бригада же должна на чём - то выезжать на заявки. Обещают доплату в 3,5 тысяч рублей. До сокращения водитель получал наверное 12 тысяч, теперь его ставка будет обходиться за 3,5 тысяч. Начальству экономия. А за автомобилем надо следить, мыть, проводить техническое обслуживание и при этом специалист должен исполнять свои профессиональные обязанности по связи. Дурдом он и в России дурдом. А оптимизация продолжается.

Отвечая на вопросы президент помог женщине проживающей с разваливающейся квартире Ставропольского края. Чиновники не признавали квартиру не пригодную к проживанию и не выплачивали денежную поддержку. Пока президент комментировал этот беспредел женщина уже получила денежные средства. На этом инцидент исчерпан - так посчитали чиновники и наверное президент. А некоторые товарищи считают иначе. Отреагировал на это и губернатор. Он информировал президента, что деньги которые были запланированы на устранение наводнения край не получил. Кто прав? Выходит что правительство обмануло президента. При капитализме наверное это возможно. Ведь обман отражается только на простых смертных. И что дальше? Будет разбираться президент об обмане? Премьер обманул или губернатор? Нам бы очень хотелось знать.

Кто скажет что подобных случаев нет в тех двух миллионов обращений на которые президент ответить не мог? Надо было президенту тут же дать указание прокурору выявить этого чиновника, проверить его материальное положение, немедленно уволить без компенсации и если обнаружится, что есть доход, который он не может доказать, то возбудить уголовное дело. И так делать с каждым. Вот тогда бы издеваться над народом и воровать стали меньше. В данном случае если действительно обманули президента, а этот обман стал известен народу, то надо провести проверку внутри системы и принять соответствующие меры. Гнать такого чиновника, а если потребуется то и судить. Такое же положение случилось с другой женщиной из Апатитов, которую врачи довели наверное до последней стадии онкологии. Там назначили проверку. Это хорошо, но поздно. Из тех двух миллионов не озвученных вопросов наверняка были подобные. Народ говорит, что поступающие вопросы редакция проверяла и выводили в эфир не самые серьёзные. Ведь практически не затронули проблему взяток и расхищения бюджета.

Данила из Нефтеюганска задал вопрос президенту о коррупции и о беспределе чиновников. Президенту этот вопрос не понравился и он сразу отреагировал. "Сам придумал вопрос или его кто - то подготовил". Другого ответа не последовало. Президент сослался на законодательство, но привёл пример с экс-главой ФСИН, который получил 8 лет заключения. А как же 2 миллиарда рублей, которые он и его подельника увели. И таких случаев больше чем надо. Вот так разворовывают бюджет. Вот и поговорили. Отсидит Реймер 4 года и выйдет на свободу, живи и радуйся деньги есть. А где закон о стократном штрафе, который принят по требованию Д.Медведева? А сколько таких законов, которые только засоряют архив и мозги народу.

Есть толк от такого разговора? За исключением этих двух женщин. А система так и осталась при своих интересах. Ручное управление не действует, да и не может один человек управлять миллионной армией воровских чиновников. Например, возбуждено два новых уголовных дел в отношении главы Чебоксар И. Клементьевой. Значит было первое дело, но она не остановилась. Продолжала использовать своё должностное положение в своих интересах. Поместили под домашний адрес. Нельзя чиновников в СИЗО. Ещё не известно чем кончится дело. Вице-губернатор Владимировской области задержан по подозрению во взятке. Но об этом власть стала умалчивать. Зачем раздражать народ и поэтому при награждении говорил о единстве общества.

"Что главное в обществе, что волнует людей, понять настроение". Как вы думаете прямая линия дала возможность президенту понять настроение людей в стране? Если он не знал до этого настроение в стране, то этот бесполезный разговор ничего дельного не дал. Заговорил о каких то помидорах, о том что власть помогают изо всех сил. Теперь Россия первая по продаже зерна. Но не сказал, что наше зерно не берёт даже Турция. Оно пригодно только на корм скоту. Сильная пшеница выродилась, так как разогнали Селекционные станции. Посадочный материал закупаем за границей, а он теперь может оказаться модифицированным. По его мнению сельское хозяйство растёт примерно на 3 % в год. Пример хороший, а что на самом деле. Правительство из госпрограммы по АПК на 2017 год изъяло 84 миллиарда рублей, планирует за три года изъять ещё 540 миллиардов. Тут не то что зерно навоза не будет. Напомнили звонившие о свалках мусора вблизи жилья. В Балашихе возможно разберётся, но ведь такое положение по всей стране. Нас от мусора спасает огромная территория страны, а беспредел в этой отрасли дикий. И всё дело в деньгах. Собственники и на свалках делают миллионы. И снова о ручном управлении. Миллионы чиновников чем занимаются? Делают деньги на тек, кто сам делает деньги на конкретных делах. Президент пожалуй впервые подтвердил, что экономика у нас зависит от нефти. Но ведь раньше чиновники правительства и премьер говорили, что мы развиваем другие производства и слезли с нефтяной иглы. И снова ложь на правительственном уровне и когда же это кончится? Пора давно заменить правительство. Почему же народ не выказывает недовольство действиями некомпетентного руководства страной.

Весь разговор президента сводился к тому, что правительство не в состоянии вытащить страну из кризиса и создать такую систему управления, которая бы позволила переломить провальный курс. Задают вопрос о развале медицины. Ответ чиновника - бюрократа. "Проблем с медициной есть везде, даже в США". Но ведь США наш враг и зачем с ним сравнивать. Более того в Союзе таких проблем не было. У нас было самое большое количество врачей на душу населения. Нынешняя власть их разогнала, а теперь говорит, что в стране не хватает специалистов. Оказывается в стране построено 2000 медицинских учреждений. Цифра огромная. Кто видел эти тысячи учреждений отзовитесь? И чтобы ликвидировать очереди в регистратурах предлагает переходить на электронные очереди. Неудобно такое писать о президенте, но я напишу прочитают в редакциях. Он что болен на голову? Он предложил очереди в регистратурах перенести на очередь по месту жительства. Но очередь то сохраняется, а больному надо сегодня попасть к врачу. Куда ведут страну такие руководители даже думать страшно. По его мнению не хватает узких специалистов. Не хватает медицинских учреждений даже с терапевтами - врачами общей практики. А узкие специалисты уехали за бугор или открыли частные клиники. И кто в этом повинен? Президент то в очереди не стоит, к нему врачи приезжают. Что он может знать о положении медицины.

Согласился с Медведевым по поводу переезда рабочих туда где есть работа. Первый это предложил Медведев. И кто нас ждёт на новом месте? Переезд для рабочего человека России это пострашнее войны. Президент и чиновники берут пример с себя. Приезжая в любую точку страны у них есть для проживания всё. В большинстве даже по несколько квартир и мешок денег на всякий случай.

Показали принятие присяги в воинской части в присутствии родителей. Президент поздравил с принятием отца и солдата, присутствующего на церемонии. А сам кому присягал? Союзу Советских социалистических республик. А кому служит? И это проблема пожалуй самая главная, но никто не даст её озвучить в полном объёме. В армии устроили детский сад. Родители приезжают в часть. А я служил от дома за 6 тысяч километров и естественно приехать никто не мог. Просто некому, мама одна, а отец погиб в 1943 году под Ленинградом. В то время было бы позором и для солдата и для родителей, чтобы в часть приезжали родители сопельки вытереть защитнику Родины.

Политолог Николай Миронов подвёл итог прямой линии с президентом. Рассказал о своём видении. "Сейчас наблюдается рост негатива по всей стране: социальная депрессия, депрессивное состояние людей, рост агрессии в быту. При этом вопросы конкретные, а у президента на них нет ответов". Можно добавить к сказанному. Большинство населения страны находятся в стрессовом состоянии. Как жить на 3,7, на 10 - 15 тысяч рублей и не знаешь что будет завтра, ведь оптимизация продолжается, закрываются малые предприятия, сокращается финансирование даже армии.

Иногда на телевидении выступают финансисты, например, Н.Кричевский, М.Делягин и многие другие. Никто из них не сказал доброго слова о работе Центрального банка. Когда кризис в стране стал ощущаться правительство начало раздавать деньги на поддержку предприятий и сельского хозяйства. Фактически деньги шли для поддержки банковского сектора. Банкиры с этих денег рассчитались с иностранными долгами, а остальные на капитализацию. Президент подобные сделки назвал спекуляцией. А сейчас президент снова назначает Набиуллину на следующий срок. Работой банка не довольны и коммунисты фракции КПРФ. Г.Зюганов часто критиковал ЦБ, а сейчас поддержал назначение на следующий срок Э.Набиуллину. Странно, всё странно в нашей стране с "элитой". Когда нибудь народ проснётся и спросит президента, правительство и коммунистов за развал страны?