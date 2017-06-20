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Московский листок

Требуйте свой доли!

Опубликовано 20.06.2017 автором в разделе комментариев 0

революция пролетариат глобализация
Требуйте свой доли!

Когда столько ассигнуется (и при это ещё и разворовывается) на контрреволюцию и на противоборство Навальному, глупо заниматься всем этим даром! 

Каждый - требуйте себе хороших квартир, нормальных пенсий, охраны труда, бесплатного образования, приличной медицины, наказания чиновных и мундирных преступников, свободы совести и искусства! 

Если вы, не хотел обидеть, партийный, то требуйте достойных размеров фракцию и в комплекте - депутатские места в самоуправлении! И обязательно - долива после отстоя! 

И только получив всё это, соглашайтесь не поддерживать революцию! 

Никакой халявы не будет, дорогие сэры! Пацан сказал - пацан сделал! Лохотрон - не пройдёт!



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