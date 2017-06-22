Если никто, то - он...

Споры об ААН в модальности "неужели вы хотите его в путины?" меня уже развлекают.

Недавно я писал, что ААН по своему типажу совершенно не соответствует народному идеалу (типу харизмы) правителя страны. Однако он вполне годится на роль вождя движения "новых недовольных" в общем революционном потоке.

Я даже рискованно сравнил его роль с фигурой бродячего радикального проповедника - галилейского раввина Иегошуа [Нацратского], Предтечей которого был светлой памяти Борис Немцов (убитый Иродом II).

Церковь же суждено было создать Саулу/Павлу - бывшему инквизитору Синедриона, прекрасному теологу, религиозному публицисту и организатору.

Все рассуждения идут по двум развилкам. Одни совершенно честно говорят, что лучше тихо и сносно жить как сейчас, чем пертурбации. Тут алгоритм социальной адаптации прост и незатейлив и отсылает к теории "гибридного режима": "Э, все дело в том, чтобы научиться утираться. Плюнут тебе в морду, а ты и утрись. Сначала со стыдом утерся, потом с недоумением, а там, глядишь, начнешь утираться с достоинством и даже получать от этого процесса удовольствие" (А. и Б. Стругацкие, "Гадкие лебеди/Хромая судьба"). Такая логика непоколебима, особенно если вспомнить советский или китайский революционный опыт.

Одно существенно обстоятельство - всё это верно при гарантии вечности путинизма. Социальный протест, не поддержанный демократическими кругами, может быть оседлан нацистами или охлократами. Поэтому отказывающиеся от демократического протеста с высокой вероятностью выбирают не вечный застой, но фашистскую альтернативу или хаос, новую смуту, распад и раздел бессильной страны.

Вторая развилка: не окажется ли ААН новым тираном? Ведь с учётом опыта минувшего столетия мы разом предпочтём Гинденбурга и фон Папена - Гитлеру, Николая Второго - Ленину, Бухарина - Сталину...

Остаётся вопрос - является ли ААН типом тоталитарного лидера? Можно ли его поставить в один типологический ряд с Робеспьером, Лениным, Сталиным, Муссолини, Гитлером или Мао?

Вот тут у меня существуют серьёзные сомнения. ААН очень редкий для России тираж, сочетающий адвокатскую ментальность, ораторский дар и хорошие организационные способности локального уровня, т.е. на уровне среднего создателя общероссийского сетевого маркетинга.

Первые два признака роднят его с Керенским, но тот не был никогда организатором. Вторые два - с кем-то вроде Свердлова (и тут ещё - брат-жертва).

ААН ведь никогда не был даже во главе многотысячной партии, где идут бесконечные идеологические дискуссии, рождаются и растворяются в общей бурлящей магме фракции, и надо всё время старательно поддерживать баланс группировок в руководстве.

Поэтому ААН надо пока воспринимать только как идеолога-проповедника, с эклектичным набором идей мелкобуржуазного революционера и весьма комплиментарным окружением, избавляющим его от бремени внутрипартийной борьбы.