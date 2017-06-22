Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Если никто, то - он...

Опубликовано 22.06.2017 автором в разделе комментариев 0

митинг навальный кремль акция
Если никто, то - он...

Споры об ААН в модальности "неужели вы хотите его в путины?" меня уже развлекают. 

Недавно я писал, что ААН по своему типажу совершенно не соответствует народному идеалу (типу харизмы) правителя страны. Однако он вполне годится на роль вождя движения "новых недовольных" в общем революционном потоке. 

Я даже рискованно сравнил его роль с фигурой бродячего радикального проповедника - галилейского раввина Иегошуа [Нацратского], Предтечей которого был светлой памяти Борис Немцов (убитый Иродом II). 

Церковь же суждено было создать Саулу/Павлу - бывшему инквизитору Синедриона, прекрасному теологу, религиозному публицисту и организатору.

Все рассуждения идут по двум развилкам. Одни совершенно честно говорят, что лучше тихо и сносно жить как сейчас, чем пертурбации. Тут алгоритм социальной адаптации прост и незатейлив и отсылает к теории "гибридного режима": "Э, все дело в том, чтобы научиться утираться. Плюнут тебе в морду, а ты и утрись. Сначала со стыдом утерся, потом с недоумением, а там, глядишь, начнешь утираться с достоинством и даже получать от этого процесса удовольствие" (А. и Б. Стругацкие, "Гадкие лебеди/Хромая судьба"). Такая логика непоколебима, особенно если вспомнить советский или китайский революционный опыт.

Одно существенно обстоятельство - всё это верно при гарантии вечности путинизма. Социальный протест, не поддержанный демократическими кругами, может быть оседлан нацистами или охлократами. Поэтому отказывающиеся от демократического протеста с высокой вероятностью выбирают не вечный застой, но фашистскую альтернативу или хаос, новую смуту, распад и раздел бессильной страны.

Вторая развилка: не окажется ли ААН новым тираном? Ведь с учётом опыта минувшего столетия мы разом предпочтём Гинденбурга и фон Папена - Гитлеру, Николая Второго - Ленину, Бухарина - Сталину...

Остаётся вопрос - является ли ААН типом тоталитарного лидера? Можно ли его поставить в один типологический ряд с Робеспьером, Лениным, Сталиным, Муссолини, Гитлером или Мао? 

Вот тут у меня существуют серьёзные сомнения. ААН очень редкий для России тираж, сочетающий адвокатскую ментальность, ораторский дар и хорошие организационные способности локального уровня, т.е. на уровне среднего создателя общероссийского сетевого маркетинга. 

Первые два признака роднят его с Керенским, но тот не был никогда организатором. Вторые два - с кем-то вроде Свердлова (и тут ещё - брат-жертва).

ААН ведь никогда не был даже во главе многотысячной партии, где идут бесконечные идеологические дискуссии, рождаются и растворяются в общей бурлящей магме фракции, и надо всё время старательно поддерживать баланс группировок в руководстве. 

Поэтому ААН надо пока воспринимать только как идеолога-проповедника, с эклектичным набором идей мелкобуржуазного революционера и весьма комплиментарным окружением, избавляющим его от бремени внутрипартийной борьбы.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт на Красную площадь
Сергей Доренко: Уже этой осенью Навальный пойдёт н...
17.06.2017
Федеральный сельсовет предлагает
Федеральный сельсовет предлагает
22.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин научил педагогов любить родину (1)
Елбасы - человек аэропорт! (0)
"Цифровая" экономика? А это что за новая лабуда? (0)
Питерские чиновники уверяют, что российская семья может накопить на трехкомнатную квартиру менее чем за семь лет (4)
Колокольцев подтвердил результаты повторного теста крови "пьяного" ребенка (24)
Счетная палата раскритиковала российскую реформу здравоохранения (4)
Минэкономразвития обнаружило резкий рост российской экономики (11)
Счетная палата выявила за год бюджетных нарушений почти на триллион рублей (4)
Повторная экспертиза подтвердила, что сбитый под Москвой 6-летний мальчик выпил бутылку водки (17)
Евгения Васильева стала секретарем Сердюкова (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Союз Людей дела (В.Мельниченко, С.Серебряков, М.Калашников)
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: От Макрона ушли четыре министра
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Материал из Харькова
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: День рождения Урбантины
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss