Пятнадцатая прямая линия с президентом оказалась серой, не выразительной и в конце концов бессмысленной. Нищета и падение жизненного уровня будут продолжаться и никто не знает конца этого падения. Практически нет ни одного позитивного отзыва граждан, которые смотрели передачу. "Он всё знает, просто ему всё по ..., кремлёвские чиновники живут давно в другой реальности, богатой, беззаботной жизнью". Правдивее не скажешь. И сам президент отреагировал на передачу на канале НТВ. "Ничего революционного в ходе прямой линии не узнал. Потому что я всё - таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь". И очевидно до сих пор мозги не включены, хотя санкции должны были включить. Далее выразил несогласие с утверждением, что страна находится на ручном управлении и региональная власть не работает. "Ничего здесь особого нет, тем более что действительно, подчас достаточно сложно пробиться на региональный или муниципальный уровень со своей проблемой. Но это совсем не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах не работают. Просто мы не видим этой работы, ведь обращаются только те, кто пока не решил свои проблемы. Ничего здесь особого нет".

Видите как всё просто у президента. "А ведь огромное количество людей всё - таки живут и у них что - то получается, а это и обеспечивают как раз руководители регионального и муниципального уровня. Поэтому, я бы не сказал, что только всё в ручном управлении, в ручном режиме делается". Действительно что - то получается. А что именно? Безработица, бандитизм, воровство, поножовщина, убийства и прогрессирующая нищета. Вот если бы он назвал то, что получается, тогда можно было говорить , что он в курсе внутренних дел в стране. Чиновники никого не спрашивают сперва устраивают свою жизнь и им всё время кажется, что живут вон плохо. Практически всё время они занимаются собой.

Давайте вспомним министра Улюкаева. Работал в федеральном правительстве от действия которого зависит экономика страны. Чем он занимался? Искал дно и иногда находил. На самом деле занимался собой. Сколько имел квартир, земельных участков. Крым ещё не был переведён на российские законы, а он уже приобрёл дворец и землю. Это чиновник в столице, где его видит премьер, президент, коллеги и обслуживающий персонал. А что творится в регионах? Странно отреагировал президент на прямую линию. Он говорит, что достаточно сложно пробиться к региональным чиновникам. Почему надо пробиваться. Человек должен заходить в кабинеты местной власти в любое рабочее время. Ведь местная власть должна заниматься только проблемой региона. Далее говорит, что мы не видим этой работы. Президент может не видеть, он сидит далеко, а вот житель этого региона видит результаты работы ежедневно. Результатов нет годами поэтому и идёт к чиновнику, но попасть не может. Почему? Да потому что чиновник его боится. Народ догадывается чем занимаются руководство регионов. Но боятся информировать федеральную власть. Можно попасть на скамью. Например, губернатор Томской области Жвачкин ознакомившись с проблемой области закрыл местный телеканал "ТВ-2". Хороший был канал, но губернатору он не понравился, слишком много говорилось о его работе. Народ выходил на митинги, писал письма в Москву и даже президенту, но все слепы и глухи. Канал так и не восстановлен. А Жвачкин отчитался перед президентом заранее прикупил вертолёт и теперь летает на охоту с чиновниками, которые приезжают к нему погостить. Тайга то ещё не вся сгорела и есть где поохотиться. После таких трудов губернатор улетает погреться в Краснодар, там у него есть квартирка. Не хочет чтобы народ знал о его шагах на посту хозяина области. Коллективное письмо президенту не помогло и об этом знают региональные чиновники. Пишите на сколько у вас хватит терпения, а дело не сдвинется. И так по всей стране. Знает президент, какие проблемы содержались в тех 2 - х миллионов вопросах, на которые ответов не последует. Вопрос не праздный. Если бы все чиновники начиная с Кремля выполняли свои функциональные обязанности то миллионов вопросов бы не было. Восстанови президент телеканал в Томске и Жвачкин бы всё время находился на своём рабочем месте. Но и до президента достучаться невозможно, что и показала прямая линия. Из двух миллионов вопросов ответил примерно на 70. КПД - ноль. Вот так мы и живём. Более того вопросы отобраны руководством ВГТРК.

На предложение президента на счёт электронных очередей появились отзывы. Наталья Лапустина из Пензы пишет: "Мне надо попасть к эндокринологу. В регистратуре мне сказали, что электронная запись открывается каждый понедельник в восемь утра. Но в 8.02 она уже закрыта! После третьего неудачного понедельника махнула рукой". И это высказывание не в личной беседе а на странице газеты "АиФ" Пензы. Что - нибудь меняется? Ничего. Президент сказал пользуйтесь электронной записью вот и пользуйтесь пока не околеете. При чём здесь электронная запись? Если нет врачей. А куда они делись и кто их раскулачил? Это преступление совершено под наблюдением гаранта Конституции. В правительстве нет денег, идёт оптимизация в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, на транспорте и даже в Академии наук. Но только нет оптимизации в среде чиновников, которые получают зарплату ничем не обоснованную и выписывают себе миллионные премии. Они думают о народе, стране?

Недоступность любой власти, что приводит к самодурству, обсуждалось на Совете по правам человека с участием президента. Говорит президент: "У меня волосы встали дыбом, когда я прочитал один из документов, предоставленных на встрече с Игорем Каляпиным - председателем общественной организации "Комитет по предотвращению пыток. В чём суть? В постановлении суда написано: Такой - то - совершил преступление путём написания заявления в липецкую прокуратуру. Что это такое? Совсем с ума спятили?" Именно ручное управление приводит к самодурству чиновников. Они недоступны народу, они недоступны кремлёвской власти. Сотни, а может и тысячи обращений граждан направляемые в Кремль до адресата не доходят. Их возможно и миллионы и президент конечно не в состоянии прочитать и принять меры, даже бы если он захотел. Но есть выход. Надо менять систему управления и создавать такую, которая бы реагировала на письма. Перед президентом есть Управление по работе с письмами граждан. Они читают все письма, в чём я убедился лично, но мер не принимают. Либо письмо идёт в архив, либо чиновнику, который тоже кладёт в долгий ящик и забывает о нём, ибо у него других дел много. Скажем надо купить второй или пятый особняк, прикупить пару гектаров земельки, автомобиль навороченный отпрыску и так далее. В Москве своих проблем хватает. Вот так сегодня живут чиновники всех рангов и мастей.

Президент на многих каналах комментирует прямую линию. На одном сказал так: "Всё будет хорошо". Это о чём? А ни о чём, просто набор слов. 27 лет уже живём под девизом "Всё будет хорошо".Только когда будет никому не известно даже в Кремле. Пока хорошо только чиновникам.

В подтверждении на счёт хорошо приведу свежий пример. В Подмосковье под колёсами джипа погиб ребёнок 6 - ти лет. Управляла автомобилем супруга преступного авторитета. Экспертиза показала, что ребёнок был в стельку пьян. Как же он выбежал на дорогу? Родители добились повторной экспертизы, хотя прошло 2 месяца. А что следователь, который вёл это дело? Не усомнился в экспертизе. Дошло ли дело до суда, нам не известно. Вот это и есть ручное управление. Любой чиновник на своём месте чувствует себя царём, богом и русским начальником. Этот трагический случай вышел на центральное телевидение, восторжествует ли закон и справедливость покажет время. Не мог мальчик, которого дед вёл из детского сада и как говорят очевидцы бежал в припрыжку, быть в стельку пьяным. Если подтвердится, что это подлог должны полететь очень большие головы хотя?...

Разбирая этот случай на первом канале телевидения ни ведущий А.Кузичев, ни другие участники даже не задались вопросом, а где мальчик мог хлебнуть стакан водки? Может в саду на ужине им подносили...

Дурдом он и в России дурдом. Идёт очередная тусовка. И не важно что обсуждают. Участник тусовки ВАЛИТОВ говорит, что Советская Армия в 1941 году не воевала, что позволило Гитлеру дойти до Москвы. И вот пример Панфиловцев позволил армии начать настоящие военные действия. Сколько погибло военных, гражданского населения, сколько разрушено городов, деревень, взорваны предприятия, заводы и армия не воевала? Почему никто от ветеранов, генералитета, да и простых солдат, которым повезло и они дошли до Берлина и остались живыми не поправили физиономию этому уроду? Нас с дерьмом смешали поляки, но один из них на такой же тусовке получил по физиономии, нас презирает руководство и большинство населения Западной Украины, нам ужесточают санкции, а мы ничего не можем противопоставить, за исключением фильма О.Стоуэна. Теперь Валитов, наверное он депутат от партии власти, позорит на весь мир Советскую Армию, которая разгромила самую сильную на то время армию Гитлера. Что происходит в стране? Почему народ, ветераны, действующие военные не реагируют. Точно нас поместили в дерьмо из которого никто не может выбраться. Как можно слышать такое от депутата?

На тусовках некоторые политики говорят, что мир сошёл с ума. Что значит мир? Сошли с ума чиновники, которые правят миром и особенно это видится в России. Вот сегодня 21 -го июня утром В.Соловьёв на радио рассказывал как плохо народ живёт в США. В самой богатой стране есть и бедные и даже нищие. Приводил примеры с цифрами. Зачем? Мне плевать на то, как живут люди в Америке. И ведь Соловьёв это говорит не специально. Это у него в крови. В каждой стране при капитализме есть богатые, бедные и нищие. На этом держится капитализм. Но он ни слова не сказал о жизни народа при советской власти. При становлении государства конечно были бедные и нищие, но не было миллиардеров, которые миллиарды долларов вывозили к нашим врагам и отток продолжается. К шестидесятым годам нищих в стране уже не было. Были бедные, но дети ходили в детские сады, школы, учились в профессионально технических училищах, институтах, по окончанию получали место работы и жили не думая о завтрашнем дне. Сегодня доход для 22 миллионов человек не превышает прожиточного минимума. Как можно жить на такую зарплату, а есть ведь и ниже до 3,7 тысяч рублей. Отвечая на вопросы граждан, президент так и не решил вопрос о поднятии зарплаты хотя бы до прожиточного минимума. Но ведь это преступление со стороны Страшного, который только премию выписывает на 95 миллионов рублей. И тишина. Народные деньги все в карманах миллиардеров и их обслуживающих.

Сталин в 1947 году готовясь к очередному Пленуму говорил своим товарищам: "Мало у нас в руководстве беспокойных. Есть такие люди: если им хорошо, то они думают, что всем хорошо". Это он говорил о нашей номенклатуре. Ни один чиновник не говорит, что ему живётся плохо и у него зарплата мизерная. Да есть такие чиновники, но они не жалуются, у них есть возможность пополнить зарплату преступным путём. Но они не думают, что это преступление. На этом и держится российский капитализм.