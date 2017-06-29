Что такое современные выборы, и зачем они нужны простому народу?

Плохой конец заранее отброшен,

Он должен, должен, должен быть хорошим…

Б.Брехт

«Выборы, выборы, кандидаты п…доры», крутится в голове каждый раз, как только слышу упоминание о каких-нибудь городских, думских или президентских выборах. Но, если на слово «выборы» есть только одна неприличная рифма, и одна же соответствующая ассоциация, то может и закрыть эту тему, как не нужную, не имеющую существенного значения для нашей жизни? Думаю, что на самом деле все гораздо сложнее и понятие «выборы» содержит в себе также и свою диалектическую противоположность, а значит, может (должно) сыграть куда более важную роль, чем тот пошлый водевиль с переодеванием под названием «выборы», что мы имеем сейчас.

Почему же получилось так, что выборы, как основной инструмент формирования демократической власти в обществе, превратился, по сути, в политический фарс правящего класса, имея, тем не менее, формальные признаки законности? Является ли это уникальным явлением в нашей истории или это закономерность национального исторического развития? И, главное, - может ли быть вообще как-то по-другому, на сколько этот процесс предрешен или все же податлив чьей-то политической воле?

Я предлагаю обратиться к двум периодам в нашей истории, которые, на первый взгляд, совсем не похожи друг на друга, вместе с тем, параллельный их анализ дает довольно интересную картину в отношении изучаемого социального объекта под названием «выборы».

Вспомним 1996 год - президентские выборы Ельцина, на которых «де факто» победил Зюганов, «де юре» - Ельцин. Здесь мы имеем наиболее наглядный прецедент того, как многомиллионное желание народа разбилось о политические технологии и выборные манипуляции власть предержащих. Но, могла ли эта история иметь иной ход развития? Мог ли Зюганов не только победить на выборах, - этого еще не достаточно, - но и реально взять власть в свои руки и удержать ее? Ответ на этот вопрос дает нам наша история, а именно – события февраля-марта 1917 года. Тогда, в результате февральского восстания власть оказалась в руках буржуазии, хотя основной силой революции были именно рабочие и солдаты (вчерашние крестьяне) под предводительством меньшевиков и эсеров – объединенные под знаменем Временного исполнительного комитета Совета рабочих депутатов Петрограда. Этот народный орган революции был создан 27 февраля сразу после переворота и в 9 часов пополудни оформил свой состав на первом заседании. Одновременно с этим, происходило создание «Временного комитета членов Думы» преимущественно из числа партий так называемого прогрессивного (буржуазного) блока. Этот временный думский комитет не только не участвовал в революционном процессе, но до жути боялся вооруженных солдат, рабочих и матросов и, не без основания, полагал свой скорый конец, вытекавший из всей логики революционной борьбы. Представители буржуазии вовсе не претендовали на власть, больше того, они всячески старались уйти от каких-либо действий, вызывающих хоть малейшую ответственность. Но. Тут возникают большие странности в поведении вождей Исполкома Совета. Они сами (Чхеидзе и Суханов), САМИ, явились во Временный комитет Думы, - благо было недалеко, из одно конца Таврического дворца в другой, - и предложили взять власть. Вот так. «Буржуазия получила власть за спиной народа. Она не имела в трудящихся массах никакой опоры. Но вместе с властью она получила наподобие опоры из вторых рук: меньшевики и эсеры, поднятые массой наверх, вручили уже от себя мандат доверия буржуазии», - пишет Троцкий. «…Соглашатели обманули доверие масс, призвав к власти тех, против кого сами были избраны… Мелкобуржуазные партии, - продолжает он, - проявлявшие в будничных условиях чрезвычайную претенциозность и довольство собой, как только оказались подняты революцией на высоты власти, испугались собственной несостоятельности и поторопились передать руль представителям капитала». Ничего не напоминает? Я не зря начал с истории выборов 1996 года. Ельцин, не имея никакой поддержки народа, тем не менее, получил власть от Зюганова, а последний, в обмен на это – пожизненную парламентскую синекуру и право (или обязанность?) участия в массовке на президентских выборах. Но почему, все же оставили Ельцина? Рискну провести еще одну историческую параллель. Когда Николай подписал свое отречение, то одним из самых ярых сторонников продолжения монархического строя выступил руководитель кадетов Милюков. По его мнению, царевич Алексей под регентством великого князя Михаила вполне могли бы наладить благополучную жизнь в стране: «Один - больной ребенок, а другой – совсем глупый человек». Михаил Романов удостоился столь нелестной характеристики не случайно. Человек, совершенно неспособный к труду вообще, тем более к ведению государственных дел, он всю свою энергию посвятил целиком конному спорту. Правда, к чести его надо сказать, что у него хватило ума адекватно оценить «завидное» предложение стать царем в период революционной смуты и, после недолгих консультаций с Родзянко с глазу на глаз, Михаил его отклонил. В нашем случае роль и больного, и кретина с успехом выполнил алкоголик Ельцин. «Русские либералы считали, - комментировал подобный пассаж Троцкий, - что слабоумие монарха служит лучшим украшением конституционного режима». Ну, в нашем случае пусть не слабоумие, а алкоголизм. Да и выбора у Ельцина не было, поскольку его окружение хорошо изучило историю русской революции и ее последствия для монарших особ и их челяди.

Но почему же все-таки революционные Советы, вернее их вожди, пошли на предательство революции? Могли ли они поступить иначе? Чего не хватило им для принятия решения о необходимости взятия и возможности удержания власти в руках рабочих? Ответ такой: они не были большевиками! И даже это не совсем верно. Из 39 членов Временного исполнительного комитета 11 членов были большевиками, но они не выступали против обращения Исполкома к буржуазному правительству. Да и сами депутаты Совета числом более 400 человек при 19-ти против, проголосовали 2 марта за передачу власти в пользу буржуазии. При этом большевистская фракция в Совете насчитывала около 40 депутатов. Так что даже большевизм не гарантирует в полной мере социалистический характер революции. Что же явилось поворотный пунктом в действиях большевиков, что перевело их с пути «демократической диктатуры пролетариата и крестьянства», являющегося, по сути, путем построения буржуазной республики, на путь диктатуры пролетариата? Здесь можно довольно точно определить дату окончательного «обольшевичивания» большевиков – 3 апреля, день прибытия Ленина из эмиграции. А уже 4 числа вышли его знаменитые Апрельские тезисы, которые четко определили направление движения – социалистическая революция и диктатура пролетариата, государственная власть в руках рабочих и беднейших крестьян – это и стало основой нового большевизма. А что, до Ленина этого никто не понимал? Понимали, конечно, понимали даже очень многие, но это понимание витало в воздухе, бродило в умах как некое «неявное знание», сформировавшееся всем ходом двух русских революций, но, тем не менее, только у Ленина хватило смелости сформулировать новый большевистский курс. И что характерно, что наибольшее сопротивление апрельским тезисам было оказано со стороны членов ЦК – «старых большевиков», в то время как поддержка идеям Ленина шла снизу, со стороны рядовых членов партии. Своеобразие этой ситуации будет проявляться неоднократно и не только в отношении к Апрельским тезисам, но и в отношении бойкота Предпарламента, да и в вопросе о начале самого октябрьского переворота тоже. Причем страсти накалились до предела в тот момент, когда Ленин требовал от ЦК решительных действий по организации восстания и, не получив поддержки руководства партии, пригрозил свом выходом из членов ЦК.

Ленин никогда не боялся апеллировать к массам и к рядовым членам партии, и, как правило, всегда получал поддержку. При этом руководство ЦК в таких случаях оставалось «правее» не только рядовых членов партии, но и ее вождя Ленина.

Настойчивость Ленина в вопросе немедленного восстания, поддержанная средним и низовым составом партии, достигла своей цели – 10 октября на заседании ЦК было принято историческое решение о восстании.

К чему я клоню? Все переломные моменты нашей истории начала двадцатого века: революции 1905 и 1917 годов сопровождались созданием и активной работой Советов. Сама суть Советов, их социальная база, возможность реализации через механизм Советов воли наиболее широких масс трудящихся, их радикально революционный характер - все эти факторы и выдвигали на передний план именно такой механизм прямого народовластия. Были и другие центры общественной активности: фабричные комитеты, муниципальные власти, земства, но все же Советы играли наиболее значимую революционную роль, особенно, когда руководство Советами принадлежало большевикам. Да, был период, когда руководящую роль в Советах играли меньшевики и эсеры, тогда Ленин призывал не оказывать им поддержки, опираясь в основном на фабрично-заводские комитеты, но все же, как только большевикам удалось овладеть контролем над Советами, весь центр тяжести революционного движения снова был сосредоточен именно там. «Получив большинство в обоих столичных Советах…, - пишет Ленин, - большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки».

Так вот. На мой взгляд, именно сейчас настал тот момент, когда и нам пора очень внимательно рассмотреть такой институт как Советы в качестве органа, который в нужный момент придет на помощь восставшему народу и возглавит его движение против современного абсолютизма. Ответить на вопрос, когда наступит этот самый «нужный момент», довольно сложно. Еще в январе 1917 года Ленин читал лекции швейцарской молодежи и сетовал на то, что ему вряд ли посчастливится участвовать в революционных событиях, а несколько месяцев спустя, уже призывал к восстанию в России, которое и произошло через 111 дней после Февраля, - пролетариат под его руководством сам взял государственную власть. Время революции крайне спрессовано, за день-два революционных событий могут пройти века обычной жизни. Поэтому готовить основу для прогрессивных общественных изменений нужно сейчас. И этой основой могут являться Советы. Чтобы их создать, нам не нужно ждать революционных событий, для этого мы имеем все установленные законом процедуры – муниципальные выборы, - с одной стороны, обнищание народа и утрата им всяких иллюзий в отношении олигархата и госчиновничества, - с другой. Действия наших властей по систематическому ограблению народа, помноженные на полное отсутствие способности к самоограничению, безнаказанность и персональный кретинизм основных политических фигур в стране не оставляют сомнений в том, что в скором времени народные Советы будут крайне востребованы на политической сцене. Вся социально-экономическая ситуация в стране, формируемая феодальным абсолютизмом, как ничто лучше толкает массы в объятия революционной стихии. Наглядный пример тому – собянинский закон о реновации. Мог ли кто еще вчера подумать, что одной из самых популярных книг будет конституция, а изучение и цитирование нормативных актов – жилищного кодекса и правил землепользования и застройки войдет в политический лексикон простых граждан, затронутых реновацией? Конечно, все эти бандитские средства отъема денег и собственности у народа сильно сказываются на его состоянии, как психологическом, так и материальном, и здесь нашим гражданам можно только посочувствовать. Но, с толчки зрения исторического процесса, нет лучшего стимула к прогрессу, чем подобные инициативы властей, не оставляющие никакого люфта в действиях народа, кроме как выйти на улицу и заявить свой протест, напомнить о конституционных правах, в конце концов – прийти на избирательный участок и проголосовать за СВОЕГО депутата. «Слабость революции 1848 года в Германии Маркс объяснял… тем, что там не было сильной контрреволюции, которая подстегивала бы революцию и укрепляла ее в огне борьбы», - писал Сталин. Ну, здесь у меня большие надежды на нашу власть по части «сильной контрреволюции».

Но, про муниципальные выборы мало кто знает, еще меньше – ходят и голосуют и уж совсем мало тех, кто лично знает своих депутатов, регулярно с ними общается, помогает в работе. Людей понять можно. Весь наш выборный процесс в новейшей истории страны сплошь соткан из шулерских политтехнологий с различных степеней криминальными приемами протаскивания нужных власти кандидатов. Голосовать нет смысла еще и потому, что выбранный муниципальный депутат не обладает практически никакой политической силой и не способен повлиять хоть сколько-нибудь серьезно на решения насущных проблем своего электората. Так считают многие. И они не правы! Да, один вменяемый депутат, романтик, человек, искренне желающий чем-то помочь людям, вряд ли сможет существенно повлиять на ситуацию в вашем районе, хотя есть прецеденты и остановки точечной застройки, и вырубки леса, и сноса гаражей и т.д. Но, если в Совете депутатов таких большинство, то это уже вполне реальная сила пусть и локального значения, с которой местные жулики из коммунальных, строительных, дорожных и иных служб района будут вынуждены считаться. А это может серьезно улучшить жизненный уклад в районе. Взять хоть платные парковки. На их распространение в спальных районах Москвы повлияло то, что муниципальные депутаты, в подавляющем большинстве своем члены партии власти или зависимые от нее депутаты, все как один голосовали за инициативу введения платных парковок. А как они могут голосовать иначе, если эти депутаты, во-первых, зависимы от Едра, а не от своих выборщиков, и, во-вторых, являются депутатами лишь номинально, их выдвинули по разнарядке, так сказать в порядке партийного поручения. Ну и какие это защитники интересов народа? Их выдвинула и обеспечила победу на выборах действующая власть, они ей и служат. Но, если раньше жители особого внимания муниципальному уровню не уделяли, то теперь, в период усиления кризиса, вызвавшего и соответствующее обострение классовой борьбы, значимость и цена депутатского мандата существенно выросли. Народ нуждается в защите, он ищет ту силу, способную хоть как-то противостоять произволу властей. Депутаты и Госдумы, и Мосгордумы – люди из параллельного мира, где «сытый голодному не товарищ». Это понимают в народе. А вот если взять районный уровень представительной власти, то здесь вполне возможно сформировать такой депутатский корпус, который в народе признали бы СВОИМ. Вот именно с таким истинно народным Советом во главе революционные массы будут готовы отстаивать свои интересы, поскольку увидят в нем классово родственный, единственно легитимный источник власти, искренне заинтересованный в народной победе.

Но, могут ли в сегодняшних условиях люди доброй воли победить на выборах нечистую силу олигархического капитала? На президентских или думских выборах – нет. Пока нет. Но это не значит, что мы снимаем этот вопрос с повестки дня. Мы его откладываем. Точно также как откладывается разработка нефтяных скважин в тех местах, где ее добыча создает отрицательный энергетический баланс. То есть количество затраченной энергии по добыче минерального сырья превышает количество энергии, которое может быть извлечено из самого этого сырья. Но это до тех пор, пока технология добычи не создаст новые более рентабельные способы разработки. Точно также и мы откладываем вопрос президентской власти до тех пор, пока у нас не появится народный кандидат. А вот условия его появления откладывать никак нельзя. Какие это условия? Истинно народный вождь может появиться только тогда, когда в народе есть такой запрос, когда идет непримиримая борьба с абсолютизмом, когда его гнет постоянно нарастает и доходит до предела народного терпения, - только в такой борьбе рождаются народные вожди. И, чем сильнее гнет капитала, чем беспредельнее его реакция, тем надежнее, смелее и умнее рождаются революционные лидеры. «Все предвещало новый мятеж, - писал Пушкин,- не доставало предводителя. Предводитель сыскался.» Поэтому вождь должен родиться в среде самого народа, но ни как чей-то очередной «проект», а как результат совместной борьбы наиболее пассионарной части трудового народа, как лидер, выбранный самой физикой революционного процесса из числа наиболее достойных, проверенных и закаленных в условиях реального политического сопротивления. Вот за такими вождями и пойдет народ и, когда в его поддержку выходит 300 – 400 тысяч человек, вопрос о том, кто победил на президентских выборах, решается сам собой. В конечном счете, авторитет и значимость политика определяются тем, какое количество людей он может вывести на улицу. Причем выйти они должны не по принуждению или приказу, а по собственному побуждению, глубоко сознавая важность и необходимость этого шага, к которому призывает лидер. В противном случае эта народная масса может выступить и против того, кто инициировал эту акцию.

Поэтому в настоящий момент наша тактическая цель – муниципальные выборы. И если результат ближайших президентских выборов детерминирован задолго до их начала, то муниципальные выборы вполне может одолеть народная инициатива и повернуть дело в демократическое русло.

Статистика муниципальных выборов говорит, что чем ниже явка выборщиков, тем больше депутатов от партии власти получают мандаты. И наоборот. Когда выборщики активно участвуют в голосовании, то эффект от возможности фальсификаций на избирательных участках уменьшается и, соответственно, возрастают шансы у независимых кандидатов. Нужно сформировать как можно большую явку и победа будет за нами! Но этого еще не достаточно. Нужны помощники на выборах – наблюдатели. На каждом участке. Тогда можно существенно уменьшить применение черных выборных технологий и фальсификаций.

И самое главное, нужно создать актив в своем районе из людей, готовых к предвыборной борьбе и к дальнейшей работе народными избранниками. Нужна команда единомышленников и не только из будущих депутатов, очень важно создать вокруг Совета деловую атмосферу из числа граждан, готовых сотрудничать с депутатским корпусом в повседневной работе. В процессе предвыборной борьбы будет формироваться боевая команда активных граждан, объединенных единой идеей и искренним стремлением улучшить окружающий мир, что уже само по себе есть бесспорная заявка на будущее политическое лидерство, даже если и не будет победы на этих выборах, не это главное.

Главное то, что выборы станут той политической школой для народа, в которой он усвоит основы того, как бороться за власть, как ее отстаивать и как пользоваться добытой властью. Познав это, электорат переходит в новое качество - в тот самый НАРОД, который уже сам по себе является субъектом власти, он сознает свои права и интересы и готов за них сражаться, он превращается, по марксовой терминологии, из народа в себе - в народ для себя.

Закончить эту не очень оптимистическую историю хотелось бы, тем не менее, одной жизнеутверждающей цитатой человека, с лихвой хватившего всех прелестей самодержавного гнета, писавшего в царских застенках: «…будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько сможете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь…» (Н.Г. Чернышевский)