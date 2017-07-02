Кремлёвская предыстория реновации как классово-азбучная истина

Когда на вас глядят непонимающими глазами при вслух вами сказанном словосочетании «правящий класс» - рассказывайте, хотя бы кратко, следующую историю. За достоверность отвечаю, но источник назвать не могу – не из-за того что он высок, а просто потому что он на этой рядовой журналистской должности ещё понадобится революции.

Все помнят, что в феврале, под телекамеры общались мэр и президент. Как итог этой встречи возникла формула «дал добро на переселение москвичей из хрущоб». Формулировка более чем обтекаемая – ведь чтобы дать добро, надо сперва получить запрос. Выходит, что это Собянин подал идею реновации?

Как бы ни так – и нынешний его стремительно падающий рейтинг тому подтверждением. Нет-нет, ему и так хватало хлопот с программой «Моя улица», начатой прошлым летом, и в результате который напротив посольства США позорно торчат полусухие саженцы деревьев. Как говорится – нам есть чем укорить империализм!

Кстати, и версия чисто дизайнерская, что Путин подал идею реновации Собянину только потому что к очередным перевыборам себя желает иметь подобающий антураж «перемен» - слабая. Тогда ведь пришлось бы только из бюджета оплачивать все переселения и накладные расходы, а нефтебюджет стал хиленьким за последние пару лет. Задачка лишь с двумя известными и одной неизвестной (реновацией) никак не решается без введения в неё константы.

До сих пор в пабликах, проклинающих то Путина, то Собянина, то всех вместе, решалась только такая задачка:

P x S = R

Однако если вы читали гениальную во всех отношениях брошюрку, распространяемую в МФЦ, которую я не устаю цитировать, то там ясно сказано: «после обсуждения решения большинства жильцов дома, участвовать или не участвовать в реновации (понятное дело – участвовать! - пишет мой знакомый драматург, немосквич-неофит, засобянинец), нужно заняться поиском внебюджетных средств, средств инвестора (!!!), так как бюджетных недостаточно». Я специально удлиннил официозную формулировку, чтобы она стала яснее и острее.

Изначально государство, то есть Путин в данном случае, не имел ни плана, ни даже методики решения проблемы переселения (да и самой проблемы не было, пока её не «сформулировал» он в «февральском послании Собянину») – он имел лишь запрос. Но чей? Что, это Собянин посмел перекладывать проблемы Москвы на федеральные плечи?!

Да он знаете, какой бы полетел колбаской по Малой Спасской! Примерно такой же копчёной, какой летел Якунин чуть ранее из РЖД, доклянчившийся… Москва это государство в государстве, с триллионным бюджетом, каких не имеет в РФ ни один другой город, включая нефтеносные – и тут поставить попрошайку на место можно было только этим фактом.

Нет-нет, дорогие товарищи, этой задачки, исходя только из тех данных, что предложили федеральные СМИ – никогда не решить. Тут надобен классовый подход.

А что творилось в Москве с тех пор ещё, как тут царствовал Лужков?

Строительный бум нулевых творился. Причём такой, что по нему лили слёзки с начала кризиса многие буржуи – сверхприбыли притормозились-с… Домов понастроили – и точечной застройкой, и без неё, и просто расширяя Москву до немыслимых размеров (централизация капитала, закон), - мама не горюй! Но кому там жить-то?

Как решить проблему спроса, если платежеспособность населения с начала кризиса (не 2008-го, а уже 2013-го) только падает и падает?

Подсказка есть в популярнейшей книге, которую неплатёжеспособное население даже в кризис не удосужилось прочитать, а вот буржуи читали внимательно – ибо знать, как в Англии зарождался капитализм («Капитал» Маркса, да-да, тот самый), капиталистам не только полезно с точки зрения классовой биографии, но порою и для повторения некоторых эпизодов первоначального накопления наяву. Так что же делать, если две трети (это и есть эксклюзив и инсайд, который я вам сообщаю) квартир в новостройках по всей Москве стоят пустыми?

Нужно учиться у феодалов! Ибо законы социального регресса неминуемо нас ведут не вперёд, а назад, где не случайно возникает как тренд Столыпинский клуб, а популярность «сильной руки» царей всё растёт и растёт – но у кого? У правящего класса, который в условиях регресса хочет не только сохранять свои капиталы, но и преумножать их. Ну, а если мы помним, что капитал это нечто большее, чем деньги или средства производства, то понимаем и что человек, не один, а массы – всегда включены в те формулы, которые буржуи решают для того, чтобы не потерять даже не просто капитал, а ВЛАСТЬ в стране. Именно власть в стране, которую они в районе Москвы застроили этакими копилками, но в копилки эти пока не текут деньги…

Как сделать, чтобы потекли? Вопрос решается почти так, как решался во времена правления другого, антагонистического класса – пролетариата. Когда шли наказы, ходоки, когда рабочие на местах вычисляли, что им нужно – и писали своим депутатам в Москву, а те уж принимали решения на высшем уровне. В условиях плановой экономики работалось так, как это лаконично выразил В.Кочетов в своих «Журбиных», в разговоре министра, Николая Васильевича, и ночного директора, деда Матвея - «А как идёт строительство на четвёртом штапеле?» - «Согласно плана!». Формула казалась либералам глупой – однако она была гораздо умнее «планово» навязанной СССР стихийности, которая и убила экономику Собза, и сам Союз прикончила, и из которой чтобы выплыть с тех пор требуются решения только на самом верху.

Вот так было: пришли, только не семибанкиры, как к Ельцину или не ходоки к Ленину, а строительные магнаты к президенту, и признались честно. Под угрозой из отрасль – неликвидность жуткая. Думали, в стране две трети элиты проживает, ей квартиры и строили. А тут – нате, кризис ещё, перепроиводство… Нет, свои-то домики и элитные квартирки они перепроизводством не считают… Это ж частный капитал, он умнее Госплана и всякого такого совкового… Но, блин, решать как-то надо проблему. Не продаются квартирки, а коли снижать цены – так это ж обвал всей экономики выйдет. Вам нужен обвал, православный вы наш президентище? Да ещё как раз к выборам-перевыборам Вас-незаменимого?

Отнять и заселить!

Как вы полагаете, что ответил им президент всех россиянъ? Может, послал куда подальше? Ну, мол, это ваши буржуйские проблемы – что вы ко мне-то лезете, а точнее в карманы беднейших слоёв общества, которые беднеют больше вашего? Снижайте цены на ваши метры, обваливайте экономику и мой рейтинг – главное чтобы гражданам было «доступное жильё»…

Нет, так президенты не мыслят и не говорят. Потому что они – часть, неотъемлемая и контролируемая часть правящего класса. И класс этот совокупно-капиталистический если и представлен в Кремле силовигархией, скорее кланом, чем классом, как бы вершинкой горы – то только в силу конкретно-исторических обстоятельств престолонаследия начала нулевых. Мордашки правящего класса меняются, а сам-то класс не только остаётся – он лезет в списки «Форбс» всё выше и выше. И пока такой строй – он, класс, будет строить то и там, что и где захочет. Ибо такова сущность его классовая – наживаться. А вот приводной механизм этой наживы – государство. Которое отдельные наивные драматурги считают «своим», общенародным…

Государство – механизм классового подавления. Именно это напомнили строительные магнаты тому, кто мнил себя царём над всеми классами. А коли ты – наш, так и дай нам в первую очередь из этого кризиса выползти!

Как поступали английские феодалы? Правильно: сгоняли крестьян с земель, превращая их в голорукий пролетариат. Который не имел уже ни земли, ни средств её обработки – и потому шёл в города, где мог пригодиться в качестве рабочего-подёнщика. Нынче – эта самая реприза, только в другой сфере.

Людей, имеющих жильё, надо согнать с насиженных мест. Никто, кроме государства, кроме главы государства, что важно подчеркнуть, - этого сделать, этого начать не может. Ну а дальше уж дело техники. Строительно-ломательной. Надо создать обстановку паники и суеты, девальвации гражданских прав, в которой давно построенное в неудобных местах, отдалённых от районов проживания сгоняемых граждан – станет приемлемым для «зачморённых». Да, это раньше оно казалось выселками, где-то под Подольском, все эти мортонграды, но… создайте подобающую атмосферу, поднимите пыль от сносимых домов культуры Серафимовича (он принадлежал ВСЕМ, а значит и конкретно ВАШЕ ломать потом будет легче), и привлекательность этого жилья тотчас вырастет. И замкадье покажется тем ,кто не хотел покидать своих хрущоб – ещё приемлемым вариантом, ведь что предлагали буржуи на старте для переселения, потом-то не предложат, надо подсуетить, играть по их, навязанным правилам. Ведь теперь государство не заботится о вас – оно вас выселяет. Что-то никто из либералов не припомнил «чекистам» любимых тем своих - «депортаций целых народов»! А ведь как похоже… Только гонит нынче не «Сталин», а строительный капитал, у которого много фамилий, но едина суть – что построено должно быть заселено, иначе не «отобьются», не окупятся кредиты и расходы. Кредитует же, как и всегда, только государство, это замкнутая цепь, в которой педалью вращения кассового аппарата прибыли является самый бедный гражданин, желавший дожить в хрущёвке век свой и завещать квартирку внукам… Но фигушки, не социализм вам тут, и квартиры государство отбирает наоборот а не даёт.

Вы ещё любите триколор как «Знамя свободной России» прежней любовью? Тогда ковш реновации едет к вам.

То, что гарантировало прежнее советское государство – будут демонстративно сносить, и это тоже закономерно. Ведь терпя власть буржуев, годами вскармливая её, буржуазию как правящий класс, - те, кто зарабатывает лишь на хлеб себе и на прокорм детям, пестовали своего экзекутора. Терпели Ельцина, терпели Путина, потом Медведева даже терпели – ну, вот оно и окрепло. То, что позволяло себе ранее только шутить по кухням над советской системой соцобеспечения, над совковым панельным строительством и медициной… Приглядитесь: сейчас именно они, эти юристики и уверовавшие в «справедливость капиталистического способа производства» чекистики – уже решают, кому где жить, и главное, по каким тарифам.

Они определяют внешнюю политику, но и внутреннюю – то же они направляют. Глобальное переселение москвичей, которые глупо хватаются за понятие частной собственности, когда речь идёт о личной – это тоже «план Путина». Но только как выразителя в данном случае интересов строительного лобби. Которое действительно встало в тупик, и ему нужны «великие потрясения», которые прячутся под маской «великой России».

Задачка, выше обозначенная в символах, решается только при наличии классового знаменателя:

P x S

B

Где В – буржуазия, в данном случае строительная. Кризис перепроизводства жилплощади именно в Москве мог стать пуском революции. Именно потому что правящий класс желает оставаться правящим и не торопится на скамью подсудимых революционного трибунала - он принимает решение в Москве (бла-бла про «пилотную программу» забудьте) проводить реновацию. Чтобы создать благоприятые условия для реализации квартир по приемлемым для застройщиков ценам. Любое другое решение уничтожило бы иерархию, вертикаль, ну, и всё, что туда приросло за десятилетия.

Как и с оптимизацией медицины, правящий класс решил расплатиться с кризисом (перепроизводства) за счёт беднейших, за счёт живущих в хрущобах, из их карманов. Ветхость этого жилья – не просто предлог, это в 80% вымысел. Более того, уже 5 лет платят жильцы этих домов за капремонт – точно такая же самодурская и волюнтаристская, недемократичная выдумка буржуев, как и реновация. Ну, и что же капремонт это значит снос хрущоб? Кому позволено так обманывать народ?

Только Путину и всему правящему классу. И солидарность класса выразлась вполне в реновации, от которой теперь не уйти никому, потому что есть в государстве этажи принятия решений. Да, если квиточками и повышением тарифов на ЖКУ они только лезли вам в карманы, то теперь вы дотерпелись до того, что они вытряхивают вас из ваших обжитых домов. Бедный? Тогда плати дважды – и за капремонт, которого не будет, и за переезд, который не туда, куда хочешь.

Вы по-прежнему веруете в святость-неприкосновенность частной собственности, любите капитализм и готовы поддерживать на выборах любых его «гарантов»?

Тогда они идут к вам.

И не говорите потом, что мы, коммуняки-совки, марксисты-утописты вам не показывали уже на уровне формул, как решаются в Кремле такие задачки.

P.S. Вы спросите, а что предлагают клятые комуняки, не признающие частной собственности и правящего класса?

«Отнять и заселить» - вот наша программа, которая реализовывалась и в 1917-м и напрашивается сама собой в 2017-м. Правда, тогда она звучала куда гуманнее – как «уплотнить», ведь коммуналки создавались не только из меблирашек, но и строились заново. Именно таким был быт общества, в котором не водилось ни миллиардеров, ни нищих. Квартиры распределять – по степени надобности, а не по уровню достатка или ещё каким буржуазным предрассудкам. Именно так – зримо для всего общества, Советом на местном уровне и Моссоветом, если потребуется, как делал М.И.Калинин, давая семье моей бабушки, сестры героического красноармейца, комиссара В.В.Былеева-Успенского, второй этаж в бывшем особняке Немчиновых.

Есть семья, коммуна, социальная ячейка – есть и жильё. А вот пустыми не останутся после революции никакие помещения. Кроме церквей, конечно.