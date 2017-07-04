Готовимся встретить столетие Великой Октябрьской революции

Средства массовой информации особенно на радио и телевидении развернули говорильню о столетии Октябрьской социалистической революции. Стараются принизить её роль в становлении великого государства. Для этой цели приглашают на шабаш, политиков, политологов, депутатов, чиновников, писателей, дебилов, ярых врагов России из Польши, Украины, США , Германии и просто фашистов, которые перестали скрываться и в наглую издеваются над Россией.

Например, журналиста из Польши, которому недавно помяли физиономию, но он не унимается и новоявленного политика партии "Яблоко", у которых ещё молоко не обсохло на губах. Откуда - то выкопали режиссёра и историка Евгения Панасенко, который смеётся над ведущим и трясёт какой - то бумажкой на которой якобы есть подпись Сталина о расстреле. Особенно усердствуют А. Норкин и А. Кузичев. Наверное получили заказ с той целью, чтобы не допустить массового выхода на улицу на несанкционированные митинги с требованием отстранения правительства. Как раз в этот день Г.Зюганов докладывал президенту о программе КПРФ по выводу страны из кризиса, и совершенствованию процессов образования и по сельскому хозяйству. Президент кивал головой в знак согласия, но думаю, что никаких действий со стороны Кремля не последует. Надо менять всю систему управления экономикой и самими управленцами. А это значит отправить в отставку правительство и не только, вряд ли на это пойдёт президент. Хотя перед выборами может и отправить, но вопрос в том кого назначат на премьерство и с какими полномочиями? Возможно Л.Кудрина. Тогда вообще туши свет и собирай деревянный макинтош. Говорят, что в стране демократическая система и народ сам выбирает чиновников. В России никакой демократии нет и никто из народа не знает что это такое. Кто выдвигает кандидатов на руководящие посты в стране? Кремль и никто более. И как правило выдвиженцы не бедные люди. На этом и заканчивается вся демократия. Системная оппозиция попыталась позволить народу выдвигать кандидатов на государственные посты и почти получилось только с одним маленьким "но". Кандидат должен быть утверждён Кремлём. На этом демократия закончилась, не начинаясь. Народ остался там где был и ранее.

Норкин задаёт аудитории вопрос: "Почему рейтинг В.Ленина падает?" И никто из этой очень "образованной" публики не нашёл правильный ответ. Старшее поколение, которое росло и воспитывалось на идеях В.Ленина практически вымерло. При бандитски - воровском капитализме уже встали на ноги два поколения, большинство из которых вообще не слышали о Ленине. У них другие заботы. Некоторое время назад телевидение показывает опрос на улицах городов. Идут взрослые девушки, рот до ушей они счастливы и им задают вопрос о Ленине. Не знают. Такой вопрос задали парням. Один удивил фантазией. "Наверное это футболист". Послевоенное поколение вымрет и тело Ленина можно выносить из Мавзолея. Власть делает всё, чтобы народ забыл не только имя Ленина, но и не знал о его деятельности. А ведь это он создал задел в строительстве Великого государства - Союза Советских Социалистических республик.

Сегодня слушаю новости и сердце "радуется" бестолковщине власти. Нам сообщают, что за последние годы количество бедных увеличилось и составляет более 14 % населения. Людям зарплаты не хватает даже на еду. Минимальную оплату труда повысили на 300 рублей. В.Путин, Д. Медведев не пробовали пожить месяц на эту зарплату? Да надо ещё платить по ЖКХ. О лекарствах приходится забыть. Квартира Медведева по ЖКХ стоит около 5 тысяч долларов. И они не стесняются говорить о прожиточном минимуме и о минимальной оплате труда, которые они утвердили в России. За это их судить надо. А коммунисты готовятся встретить столетие Октября. С чем?...

Прошло 26 лет с того момента как власть изменила общественно - политический строй. И что получилось? Народ стал жить лучше? Появились миллионы нищих, даже среди тех кто работает. Было такое в Союзе? У нас есть перспектива? У народа ничего нет, кроме собственных рук.

В Смоленской области накрыли преступную группу, которая несколько лет отбирала квартиры у одиноких пенсионеров, а их увозили в деревню на скотскую ферму умирать. И ведь это стало системой. Выгоняют на улицу не только пенсионеров, а и рабочих и даже с малолетними детьми. Стрельба от Москвы катится по стране до самых до окраин. Стреляют и дети, и взрослые, и убивают не взирая на личность. Медики вписываются в бандитскую систему. Во многих сельских регионах скорая возит больных или рожениц до 100 и более километров. И не всегда довозит. Оптимизированные стационары тоже не лыком шиты. Приползает в больницу пожилой человек. Его надо поднять на второй этаж, а лифта нет, всех сократили поднять некому. Старик лезет по ступенькам пролёта и не доползает, умирает на лестнице. Вот это наша медицина, которую для народа сотворила власть.

2-го июля на канале "Царьград" прошла передача о медицине. Участники- профессиональные врачи, фельдшера, чиновники. Такое наговорили, что жить не хочется, потому что нет выхода. По их мнению оптимизация медицины - это преступление так было заявлено. А ведь такие передачи существуют именно для народа. Так реагируйте, люди добрые. В.Скворцова говорит, что в стране уменьшается смертность. Так было сказано и на передаче. Практикующий доктор спросил: "Откуда такие данные". Данные Росстата. Помните на счёт Росстата иностранец спросил президента: " Вы верите Росстату". Ответ помните? Смертность растёт в стационарах и непосредственно в больницах. Почему? Да потому что заранее пациент не может попасть к врачу. Или как та женщина, которая на прямой линии поведала свою трагедию. Недоступность врачей довели онкологию больной до четвёртой степени и теперь её на вертолёте увезли в Москву. А сколько больных, которые не могут обратиться к президенту? Этот пример показал систему в которой работает медицина.

Нет денег на содержание медицинских учреждений согласно штатного расписания. Все деньги через банки олигархами и самими банкирами вывозятся за рубеж к нашим врагам и тишина, все довольны. Меня удивляет поведение В.Скворцовой. Она иногда бывает на докладе в Кремле. И говорит о каких - медицинских центрах, об обучении врачей по средствам современной связи. Но ни разу не вспомнила о том, что на телевидении почти каждый день родители просят народ собрать миллионы рублей, чтобы отправить за границу больного ребёнка. Кровь стынет в жилах от таких рекламных роликах. Вероника, приблизьте медицину к народу, хотя бы на такое расстояние, которое соблюдалось в Советском Союзе. Пожилой человек не может обращаться к врачам если они находятся за сотни километров или вообще таких в регионе нет.

Вообще на этих тусовках участники понимают что происходит в стране? Не понимают. Потому что среди них нет нищих. Все довольны своим положением, полностью обеспечены и материально, и морально. А воровство в стране продолжается. В Крыму задержан полицейский за присвоение недвижимости. Добрались и до Крыма. Грабила Украина теперь Россия. Или другой пример. Бывший сотрудник СК РФ полковник М.Максименко брал взятки не только наличными, но и транспортом, и борзыми. Как вы думаете, читатель, у него есть совесть? Что не хватало полковнику? У него зарплата почти министерская и пенсия будет не как у рабочего. Такого полицейского воспитала нынешняя власть. В интернете появились уточнённые данные от журнала Форбс. Выписываю десять наших олигархов, которые на сегодня имеют 152 миллиарда долларов. И где эти миллиарды работают? У наших врагов. Более 60 % бюджета страны имеют всего 10 человек. И надо ли после этого винить Максименко и ему подобных. Олигархи присваивают чужой труд. Тоже самое делает и полицейский. Только способы присвоения разные, а итог один. Значит надо судить и олигарха и полицейского. Тогда будет равенство законов. Однако это не для России.

На очередной тусовке показали, что рейтинг Сталина 38 %. Самый высокий по сравнению с ныне действующими и бывшими. И вот Е.Панасенков брызгая слюной орёт и главное с усмешкой на симпатичном лице, что Сталин убил миллионы людей. Во - первых ни миллионы, а несколько тысяч. А во - вторых жаль, что мало. Кто в конце восьмидесятых подвёл Великое государство к ликвидации? Может с отметиной являлся последователем генерала Власова? Может такое быть? Вполне. Ведь на Украине совершили захват власти недобитые бандеровцы. И теперь продолжают убивать тех, кто не придерживается их фашистской политики. Надо было их добить после окончания войны и не умирали бы сегодня те кто их не поддерживает. На Украине правит автомат. Может Панасенков сказать, что без Сталина Советский Союз бы выиграл войну? Он может придумать несколько версий, но они будут от лукавого. А я утверждаю, что Гитлер прошёл половину Европы почти не встречая сопротивления и подчинил экономику поверженных стран на военные нужды, дошёл бы до Урала если бы не было Сталина. Мог остановиться и на Москве. Остальное доделала бы Америка. Почему американцы не открывали второй фронт? Они должны были убедиться в том, кто одерживает победу. И вот если бы Гитлер захватил Москву, а остальная территория была бы захвачена Америкой и поделена со своими сторонниками. Для этого у них были все ресурсы. И не было бы таких отморозков как Е.Панасенков, Г.Амануэль, Л.Гозман и так далее. Не хотят панасенковы думать головой. Они должны на колени встать перед памятью Сталина, что это он позволил появиться на свет таким недоумкам. В случае поражения Советского Союза половину Европы оккупировала бы США. Ведь сегодня Германия не самостоятельное государство. На его территории находится несколько десятков американских баз. Базы были бы и на территории других европейских государств. Видите Советского Союза не стало и Америка начинает активно приручать большинство стран Европы под свою политику. Что будет дальше можно представить. Когда оружия будет больше чем у нынешних хозяев европейских государств, тогда американцы начнут открыто командовать парадом в Европе. Не думаю, что полякам, немцам или французам от этого станет легче.

Давайте спросим себя, зачем Сталину нужна была власть? Не плохо было бы если недоумки тоже зададут себе этот вопрос. Сейчас чиновники лезут во власть с одной целью. Жить вне законов и обогатиться насколько позволит наглость. Назовите хотя бы одного даже мелкого чиновника, который бы бедствовал. Чем выше должность тем больше ворует. Я уже приводил несколько раз примеры обогащения некоторых господ. Напечатали мою статью в газете "Ветеран". Сорок олигархов России из первых строк журнала Форбс имеют 273 миллиарда долларов, а бюджет страны 247 миллиардов. Может такое быть честным трудом? Нет не может, но ведь их никто не тревожит. Наоборот они на хорошем счету у руководства страны.

На передаче затронули проблему зарплат в связи с тем, что на медицину не хватает средств. Так вот участник обсуждения говорит: "В Москве главные врачи получают до 31 миллиона рублей по году. Скворцова около 6 миллионов. А сколько получают рядовые медики? Думайте сами. То что выделяет страховая медицина практически разворовывается на верху бюджетных организаций и все довольны. Есть конечно недовольные, но они запуганы теми у кого миллионы вот и молчат.

Если власть хотит сохранить государство, то здравоохранение должно стать главной повесткой для государства. Так подытожили участники обсуждения на телеканале. Однако всё это разговор, власть умных людей не слышит, да и вообще она никого кроме себя не слышит и не хочет слышать.

Так с чем же народ встретит столетие Октября? А ни с чем и не встретит, не до праздника. Возможно попытаются организовать встречу коммунисты фракции в Госдуме. А почему нет. Они готовы, на моральных, ни материальных проблем у них нет, можно и погулять.

В этом году лето дождливое особенно в центре страны. Поэтому до Москвы пожары не доберутся. Есть повод расслабиться и встретить столетие Октября. А вот Сибирь горит и горит так как никогда не горела. 80 тысяч гектаров охвачено огнём. В Якутии вообще приняли решение не тушить тайгу, пока горит далеко. Вот когда под зад запылает тогда будут принимать меры. Кто - нибудь считает ущерб? А кому это надо? И самое интересное, что по поводу пожаров тайги не слышно власть. Ни президент, ни премьер чем - то заняты и не обращают внимание на пожары. Обстановка в стране аховая. Дорожные происшествия с гибелью до десяти и более человек стали нормой жизни. Не успели забыть трагедию с детьми на воде в Ленинградской области, как подобное происшествие произошло в Челябинской области. Происшествие в Татарстане, когда водитель автобуса догнал грузовик, который буксировал другой, произошло ночью. А надо пассажиров обязательно возить ночью наземным транспортом? Можно и днём. Наверняка автобус хозяин использует 24 часа в сутки, его волнует только прибыль. И так везде и во всём.

В такой обстановке не до праздника. Надо что - то делать в стране. Не зря уже появилась информация экспертов, что при такой власти и с такими порядками к 2030 году в России может остаться около 90 миллионов человек. Вот вам и оптимизированная медицина. В стране всё оптимизировано, что и привело к массовой гибели народа. Не до праздника.