Левые и украинский вопрос

Я ранее не имел возможности обстоятельно написать статью об Украине. Как освободился, думал, что уже слишком поздно что-то писать на эту тему. Ведь столько всего написано, что, наверное, вряд ли что-то можно добавить нового. Но ведя свои блоги я вдруг столкнулся с довольно бурной реакцией на свои короткие высказывания в соцсетях. Более того: почти что сразу за данное мною интервью какому-то украинскому журналисту, меня на Украине включили в чёрный список некоего, как мне сказали, нацистского сайта «миротворец». Ну, а по мнению некоторых так называемых либералов я теперь "ватник", и вообще сторонник Путина. Мне всё это, как говорится, нипочём, но в целом на левое движение России, в большинстве своём выступившем резко против нынешней нацистской власти на Украине - вешаются разного рода негативные ярлыки. Вот я и хочу попытаться разобраться, что тут удивительного в том, что наша позиция такова, какова она есть.

Мне не хотелось бы углубляться сейчас в историю, откуда пошла есть Россия. Совершенно очевидно (если только вы не поклонники теорий Фоменко-Носовского), что Киевская Русь, древняя колыбель Русской цивилизации является для всех нас, русских, украинцев, белорусов единым древним отечеством. По-моему, этого уже не отрицают даже самые «свидомые» нацпатриоты Украины и даже космополиты современной России.

Давайте попытаемся обсудить то что в нашем человеческом обозрении происходило относительно недавно.

Наши противники часто говорят: "что вам нужно от независимого государства?" отстаньте, мол, от Украины. В этой связи мне хотелось бы напомнить, что в наших странах живёт ещё, наверное, большая часть населения, рождённые в СССР! Это было наше общее отечество! И для левых патриотов наших стран - распад нашей социалистической родины является абсолютно незаконным и антинародным действием, инспирированным, как минимум, предателями, оказавшимися в руководстве СССР и, вероятней всего, при поддержке кураторов извне. Если уж в юридическом смысле мы вынуждены жить в разных странах, то морально нам никто не запретит считать нашу страну единым целым.

Отсюда естественно вытекает эта реакция левых патриотов на события на Украине: мы считаем эту страну такой же нашей, частью родины, которую временно разделили всякого рода негодяи.

Ну, если в каких-то странах нарушения прав наших соотечественников мы ещё можем терпеть или реагировать менее остро, чем имеется у нас реакция на собятия на нашей, подчёркиваю, Советской Украине. Мы точно так же мечтаем и Россию сделать Советской, не забывайте и об этом - да-да, пройдя все тюрьмы, мы, большевики-левофронтовцы, не утратили этого намерения, скорее, а не мечты уже. И только из-за того, что там майданутые перешагнули в обратную, правую, сторону (в сторону ОТ СССР к ЕС) все мыслимые и немыслимые пределы - наша реакция такова, какова она есть, включая ополчение. И уверен, что могла быть ещё круче.

На мой взгляд, реакциях левых на события на Украине - это абсолютно демократический ответ на беспредельную фашизацию украинского общества и по сути захват власти на Украине провокаторами с нацистским душком. По сути дела, сегодня левые, в том числе левые консерваторы, в моём понимании это сталинисты, остались единственными последователями демократических ценностей в России. Когда как разного рода либеральная и националистическая публика предпочла вместо сохранения своих принципов воспользоваться конъюнктурными соображениями и обрушить свою критику в адрес руководства РФ за якобы империалистические проявления, выраженные во вмешательстве на Донбассе и при присоединении Крыма к России.

Вероятно, тут действует принцип "враг моего врага - мой друг". Но это опасная для России точка зрения, думаю, в своём романтическом восприятии мира не стоит забывать о геополитических реалиях. Геополитические интересы ещё никто не отменял. И не нужно относиться к этому понятию легкомысленно! Вопросы геополитики в данном регионе, касаются возможности зарабатывать тем или иным корпорациям сотен миллиардов долларов в год!

Более того я вообще считаю, что данный конфликт во многом для США - стратегически важная жизненная задача!

То, что США тем самым как бы берут в заложники ЕС, шантажируя Европу вечной угрозой России, это на мой взгляд одна из деталей и, наверное, не самая важная. На мой взгляд ситуация тут гораздо глубже. Вероятней всего США всерьёз испугались возможности слияния Европейского Союза и России в некое единое экономическое, а возможно и политическое пространство. Контуры которого вероятно пытался обозначить Путин в своих предложениях создания единого рынка от Брюсселя до Владивостока. Совершенно ясно что такое политико-экономическое образование могло бы окончательно поставить крест на попытках США сохранить гегемонию в мире.

Почему же лично я имею негативную точку зрения относительно того что делает нынешняя Украинская власть?

Разного рода либералы мне в вину ставят то что я якобы смотрю проправительственные СМИ и не имею своей точки зрения.

Мне хотелось бы искренне верить, что это всего лишь заблуждение либералов и т.д. а не какой-то шаблонный матричный код, по которому они ведут свои споры на просторах сети. И главный их аргумент в том, что фашизм на Украине придуман путинскими СМИ.

Так ли это? Вот лично моя неформальная история понимания украинской ситуации как говориться в простонародном ключе, высказанная мною в одном комментарии, одному, на мой взгляд, наивному защитнику украинской псевдодемократии.

Павел ты, наверное, помнишь в какой сфере я вращаюсь в своём деле по зарабатыванию куска хлеба! Мне ежедневно приходится иметь дело с десятками, а в годы с сотнями выходцев из восточной Украины, преимущественно с Донбасса кстати, и Луганска! Уж более десяти лет назад, да общем то и всегда я слышу от них стенания об дебелизме проукраинского нацизма, закрытие русскоязычных школ, запрет на использование русского языка в официальной сфере, в технической документации и т.д. и даже в рекламе и т.п. Частично всё это я видел и сам когда ездил и в Харьков и Киев и далее! Я на эту тему пишу не первый год, около 15-ти летней давности можно найти мои статьи. Даже есть заметка 19-летней давности, в которой я обеспокоен процессами эскалации нацизма и ксенофобии, идущими на Украине!

У меня родственники живут на западной Украине. К сожалению, у некоторых из них «крышу свернуло» на нацизме. В 2006 со мной даже один принципиально не стал разговаривать по-русски, хотя знал, что украинского я не знал и вообще-то я к нему пришёл покупать телевизор. Для наших общих бедных родственников. В 2012-м, кстати, он наконец-то стал общаться по-русски нормально, тогда мы увиделись с ним второй раз в жизни.

А в деревне моей матери теперь у некоторых жителей в огородах стоят автомобили, украденные на Донбассе бойцами АТО. Я уж не буду рассказывать, что считаю себя коммунистом со всеми вытекающими последствиями, какая у меня должна быть реакция на повальный «ленинопад», запрет советской символики, запрет компартии Украины. Полнейшая ахинея в адрес советской власти и т.д. Про возмущение переименования улиц в честь Шухевича, Бандеры и пр. недавно негативно высказывался даже Ходорковский.

Странно, что в таком случае вы ждёте от человека левых взглядов нейтральной реакции или даже одобрения? Не понимаю, почему я должен не верить своим глазам, словам людей, которых знаю не один десяток лет (которые живут или жили на Донбассе, да и на западной Украине) и своим политическим установкам, основанным на изучении тысяч различных материалов, книг, лекций и т.д в течение не одного десятка лет. Которые, кстати, подтверждаются из раза в раз. А должен верить, например, людям либеральных взглядов, которые разрушили мою страну, уничтожили промышленность России, ввергли народ в нищету? Либо участвуя в этом сами, либо слепо-свято отстаивая свои постулаты о невидимой руке рынка.

Было бы время у меня и желание у оппонентов, я бы провёл бы вас по своим знакомым украинцам, живым - как говорится, из народной среды, которые бы рассказали вам наглядно о проявлениях ксенофобии, нацизма и пр. прелестях украинской власти, как со времён 1991 года, так и сейчас. Но, думаю, уровень беседы может выйти из-под контроля. Это не всегда интеллигентные люди. Но это не отменяет того, что они говорят мне именно свою точку зрения и говорили её всегда, задолго до «Крым-наш». И, кстати, у них всегда было повальное желание чтобы их включили в состав России.

Тут речь особенно про Донбасс, Харьков, Луганск, да и во многих других регионах хотят! Так что давайте прекратим попытки меня перевоспитать. Я владею информацией по этому вопросу, пожалуй, лучше, чем многие штатные специалисты, потому что я это всё впитывал в себя в течение десяток лет, а ряд моментов даже с детства. Я знаю, что такое «бандеровцы», я знаю, что такое нацизм, в деревне моей мамы всех евреев расстреляли в августе 1941-го, у них считалось - еврейское местечко...

Так что уж лучше вы попытайтесь в этом вопросе не вставать на сторону зла, в бешенной борьбе против Путина, можно и Россию потерять! Нужно отдавать себе отчёт, в том, кто и что делает на Украине!

Что там сейчас есть и геополитические интересы других стран и не обращать на это внимание - мягко говоря, не хорошо. А если сейчас Россия не отреагировала бы на все эти негативные проявления, то вполне возможно Украина была бы уже хорошо подготовленной милитаристской вооружённой западным оружием страной. В конфликте с которой у нас уже будут миллионы жертв.

Американский империализм, по-моему, тут никто не отрицает? И то что американцы любят и умеют воевать не только сами, но и чужими руками, по-моему, тоже никто не сомневается. Для чего им это нужно? Да хотя бы для того чт бы в заднице у Европы торчала вечная заноза и европейцы оплачивали содержание баз США в Европе и т.д. Да, для того что бы Европа не срослась с Россией экономически и политически, ведь такое образование стало бы доминировать в мире без всяких проблем (чем и был ранее соцлагерь, грозивший Европе капиталистической, проамериканской)!

У меня есть ещё сотни и тысячи аргументов в пользу моей позиции как с чисто левой точки зрения, так и с морально-философской, и с юридической. Я предлагаю не ждать, когда конвейеры смерти на Украине заработают на полную катушку, а не допустить этого! Поэтому прошу и вас опомниться и перестать поддерживать и восхвалять нацистскую власть на Украине.

А вот что я написал в одной заметке после посещения Украины в 2006 г:

…Также на главном майдане страны, фактически под защитой государства, на колонах у главпочтамта, под стеклом как важные исторические записи, вы можете увидеть десятки оскорбительных слоганов в адрес России и русских, написанных в оранжевой горячке майдана (речь идёт о надписях, сделанных во время первого майдана 2004 г.) Один из венцов националистического творчества присутствует на сувенирных лавках – это футболки с по-голливудски широко улыбающимся казаком, обрамлённым украинской надписью: «СЛАВА БОГУ, ЧТО Я НЕ РУССКИЙ» (ещё в данной статье я удивлялся, почему Россия отрешилась от процессов, происходящих на Украине и предлагал даже конкретные шаги что бы там можно было сделать для улучшения ситуации).

Чем же отвечает Россия? Как пытается отчистить запоморанчевые мозги украинцев? Похоже, ничем!

Единственно, в подворотнях старого Киева идет война граффити украинских националистов с украинскими национал-большевиками, последовательно стоящими на пророссийских позициях. Кстати говоря, там на Украине я себя часто ловил на мысли, что такая пассионарная личность как Эдуард Лимонов (Савенко) вполне мог бы стать, достойным вождём простого украинского народа, так любящего народных героев бессребреников, коими им и представляются вожди оранжевых. Но, вероятнее всего, кремлёвские политологи, как и прежде будут ставить исключительно на восточных лидеров, вышедших из чиновничьего племени. А это значит, что вспыльчивая Галиция, как и прежде будет бредить героем освободителем, национальным Робин Гудом! А мы в России будем получать в правители братской страны истуканов, изготовленных в западных мастерских.

Нет, когда-нибудь мы всё же освободим Украину от оранжевой лихорадки, и тогда в музеях города Острог, наконец, не будут бояться рассказывать детишкам об Иване Федорове, напечатавшем здесь первые русские книги.

Напомню: это написано мною в 2006-м году.

А вот, кстати, мои мысли, написанные в 27-го апреля 2010 в одной статье посвящённой геополитическим вопросам:

…По моему мнению, дальнейшие события будут развиваться так. Сегодня всеми силами Запад будет расшатывать ситуацию на Украине. В кратчайшие сроки Юля Тимошенко, вероятнее всего, пойдёт на вооружённое противостояние с Востоком. Думаю, даже тот факт, что теперь на Украине президент с Востока - это на самом деле лишь уравновешивает реальные силы политических противников. Думаю, конфликт будет затяжной и кровопролитный, и вероятней всего России придётся каким-то способом на него реагировать, и уж точно стягивать войска поближе к границе с Украиной.

Как видят читатели ФОРУМа.мск, меня давно знающие, я не только давно был озабочен ростом ксенофобских настроений на Украине и высказывался об этом публично, но и за 4 года до начала конфликта на Украине довольно точно его предсказал.

То есть у меня, как и у многих людей левых взглядов позиция последовательная, на протяжении многих лет неизменчивая - в отличие, кстати говоря, от многих представителей власти, во внезапной любви к которой нас пытаются обвинить оппоненты из российской оппозиции. Нет, господа, это не мы в этом вопросе встали на сторону власти, а власть вынужденно, и довольно робко, пытается отстоять интересы России и спасти украинский народ от попадания в более крупномасштабную катастрофу.

Так что же, если теперь власть фактически приняла нашу точку зрения в этом вопросе, нам нужно поменять наши взгляды? Не вижу причин, более того считаю, что и у левых с российскими властями по украинским вопросам - не такое уж и полное сходство. Так как мы требуем более эффективного вмешательства в украинские дела, а они сводят государственные интересы России к интересам Газпрома. И, по нашему мнению, многие процессы, которые могли бы освободить Украину от нацистской оккупации - остановились из-за практически повальной личной интеграции российских правителей и по совместительству миллиардеров - в западные деловые сферы, где они хранят наворованные в России средства, и имеют другие частные интересы.

Либералы практически советуют нам принимать мир как некую юридическую матрицу. Вот, мол, есть международное право: Украина суверенная страна и мы должны как страус спрятать свою голову и не вмешиваться в проблемы других стран.

Тут хочется спросить, а всегда ли законы написаны так, чтобы они были выгодны для большей части граждан страны или даже населения планеты Земля?

Я вот лично не уверен. По мне - так законы часто пишутся так, чтобы с их помощью легализовать всякого рода преступления богатых и сильных, в том числе это касается и могущественных держав. Более того: с моральной точки зрения такие тезисы, мягко говоря, даже и комментировать не хотелось бы.

Так мы можем ввести в некий догмат, что обязан бездействовать человек, видящий хулигана, избивающего ребёнка, женщину и т.д. Останавливать его нельзя - это, мол, должна делать только полиция.

А завтра к вам придёт родная дочь за советом. А вы ей укажете на дверь, мол, ты теперь живёшь отдельно. Это прям какое-то звериное восприятие реальности!

Мы, люди левых взглядов, не можем быть равнодушны к беде ближних и даже далёких людей. А на Украине, я повторюсь, живут десятки миллионов наших прямых родственников. Которые по сути оказались в заложниках у террористов с откровенно фашистскими взглядами.

Либералы в таких случаях говорят: так заберите их в Россию. А почему это большая часть украинцев должна куда-то уезжать?

Нет уж: у России есть все возможности чтобы Украину покинули как раз банды фашистов. А нормальные Украинцы там останутся и, надеюсь, когда-нибудь будут строить с Россией союзное государство.

На мой взгляд, примерное такой же точки зрения искренне придерживается большая часть граждан России. Которая - та же часть нашей родины-СССР, как и Украина, помните об этом.

Однако, к сожалению, не только либералы, но некоторые левые умудрились занять в данном вопросе либо выжидательную позицию стороннего наблюдателя, либо даже активную проукраинскую. Часто это мотивируется тем что дескать Путин империалист, аннексия территорий Украины и т.д. На мой взгляд обвинять Российские власти в империализме неправильно. Я даже сейчас не берусь рассуждать о Крыме, Донбассе и пр. Отчасти свою точку зрения по этим вопросам я уже донёс выше. Как говорится, кто захочет - тот поймёт.

На мой взгляд, доказать абсурдность обвинения России в империализме легко в силу объективной несостоятельности, а именно отсутствия у России серьёзных возможностей для экспансии. Россия занимает долю в мировом ВВП около 2%, страны Запада во главе с США - это более 50% мирового ВВП. О финансовых соотношениях я уж тут просто промолчу. Россия в этом смысле вообще незаметный карлик. Военный бюджет лишь США в 2017 г. составит 565 миллиарда долларов, Россия потратит на вооружение вероятно менее 100 миллиардов долларов. При этом официальные цифры в открытых источниках разнятся, ну а доступа к закрытой части бюджета у меня, естественно, нет. При этом существуют военные бюджеты и у других стран, союзников США, например, во Франции – 61,2 млрд. долларов, Великобритании – 57,9 млрд. долларов, Германии – 48,8 млрд. долларов, Японии – 48,6 млрд. долларов. Информация за 2016 г. И это ещё не все страны-союзники США и члены НАТО (цифры в разных источниках различаются, но не кардинально).

Населения стран запада опять же больше российского примерно в 7 – 8 раз.

А теперь скажите мне: будет ли кто-нибудь, находящийся в здравом рассудке, проводить империалистическую политику в таких явно неравноценных условиях? Тут скорее российская власть выступает в роли обороняющейся и противостоящей экспансионному злу западных стран. Да и лично Путин во многих странах мира, преимущественно не в западных воспринимается чуть ли ни как некий Робин Гуд или сказочный персонаж, вышедший на борьбу с голиафом. По сути, имея в своём распоряжении лишь одно верное средство — это ядерный потенциал России, оставленный в наследство СССР.

Но, думаю, мы, левые, не будем умиляться этой мифической роли российского лидера. Для нас недостаточно внешнего фактора. Мы живём внутри России и знаем отчего Россия испытывает те трудности, которые у нас есть сейчас. И это, мягко говоря, не только давление Запада и падение цен на нефть.

В первую очередь наши трудности основываются на многолетней экономической политике, проводимой руководством РФ. Прямо скажем: мы в кризисе и в долгах благодаря экономической политике либерального толка, правда, особенно либеральна она для лиц особо приближённых к руководству страны.

Не было бы этой несостоятельной политики в экономике, уверен, не было бы сегодня и той ситуации с Украиной, да более того - была бы Украина уже давно либо прочным союзником России, либо частью единого нового союзного государства.

Так что снимать ответственность за события, происходящие на Украине с российской власти тоже не стоит. В том смысле что, более 20-ти лет, Россия фактически самоустранилась с украинского направления. В должной мере не работала, вернее работала слабо в политическом пространстве и, похоже, вообще не работала в культурном пространстве братской страны. Делая лишь примитивный бизнес, связанный с прокачкой газа в Европу по территории Украины. Да и кто такой посол Зурабов был? Либерал-реформатор пенсионной системы, который в 2005-м вызвал "седую революцию".

Да вот и сейчас российская власть неправильно усваивает украинские уроки.

Ведь похоже на то, что Донбасс мы сдаём, со всеми надеждами левых построить там альтернативную, социалистическую, справедливую, систему жизни для простого человека.