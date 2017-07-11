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Московский листок

Ватный вопрос

Опубликовано 11.07.2017 автором в разделе комментариев 2

украина терроризм вата
Ватный вопрос

Нет, это совсем не памяти Антона Носика, который не Стив Джобс, конечно, но сделал для местечкового интернета РФ пару-тройку действительно значимых вещей. Земля ему пухом, хоть я кроме дежурного "Привет!" кажется ни о чем с ним не говорил. Но это другая реальность во всех смыслах теперь.

Наша реальность на уровне позднего средневековья, скажу я вам, и в ней тоже имеются прорывы, конечно, но это прорывы на уровне "А она вертится!" А строгий инквизитор бормочет себе под нос: "Тренди, тренди, то ли на дыбе запоешь!"

Вот сижу я в открытом кафе в одном теплом южном городе, на улице Петровской, бывшей Ленина, бывшей опять Петровской, пью прохладительное кофе гляссе и почти что не вслушиваюсь, что там трендит громкоговоритель на улице, транслирующий на всю Петровскую проводное местное радио.

А потом вслушиваюсь - и идет по местному радио подробнейшая инструкция, как себя вести во время теракта. Что делать, когда вы обнаружили в кафе или торговом центре подозрительный предмет, на сколько метров отойти, чтобы позвонить по мобильному телефону, и не привести ненароком в действие дистанционное взрывательное устройство. Очень-очень скажу вам толковая лекция, сам бы лучше не рассказал, хотя уж больше 20 лет прошло, как я в первый раз опробовал на личном опыте, как надо себя вести в ситуации террористической атаки.

Слава богу, что на местах все же думают и головой. а не только тем местом, которым обычно. Может, кто прочел мое предупреждение:

Украинский терроризм спешит в Таганрог

А может и сами сделали выводы, они несложные. К тому же случаев задуматься именно в этом регионе было более, чем достаточно.

Жилую ростовскую многоэтажку эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Ростове дворнику оторвало руку взорвавшимся "фонариком"

В Ростове нашли две гранаты - и опять "никакого терроризма"

Очередной взрыв в Ростовской области. Взрыв газа?

А газ ли взорвался в Таганроге на улице Шаумяна?

В Таганроге искали бомбу в гостинице "Таганрог"

Следственный комитет Ростовской области грозит наказанием за сообщения о взрывных устройствах

Кстати, последняя ссылка явным образом противоречит сказанному выше. Но, вероятно, власти в регионе думают разными местами.

Так вот, это и есть наша новая политическая ренальность. В любой момент, за кофе "Бисквит" или за другим каким-то приятным занятием вас может ожидать смерть. Как ту луганскую женщину, капитана медицинской службы, присевшую на лавочку рядом с урной выпить кофе из бумажного стаканчика. И кто-то дистанционно взорвал именно ее, а заодно пострадали еще несколько человек, к счастью, оставшихся живыми. Кто-то старательно резал арматуру, начиняя СВУ, чтоб ни один "москаль" не ушел...

Вот наша новая реальность. Никаких подозрительных брюнетов, никаких криков "Аллах акбар!" Дистанционный подрыв урны в месте скопления народа - представителями того же народа. Подрыв нафаршированного взрывчаткой автомобиля. Взрыв газа, организованный грамотно. Подложенная под железнодорожное полотно армейская мина с украинского склада. И так далее.

Говорят, российское общество раскололось по отношению к событиям на Украине. И это правда. В соцсетях читаешь порой такое от господ-либералов, с которыми не один пуд соли съел в прежние времена, что изумлению нет предела. Рефреном - нас нужно убивать. Мы - ватники, мы неисправимы. Убивать, чтоб воздух стал чище.

Ну и потом общечеловеческие ценности, свобода выбора и все-все-все очень правильно. Холокост организовал Сталин, он же готовил погромы, но чуток не успел... Эдак пойдешь с цветами на могилу к деду-ветерану, так еще и люлей навешают. Ватник. Сталинист. Краснопузый.

Кстати, в 95-м, во время теракта в Буденновске дед лежал в госпитале, думали, что уж не выпишется. А там увидал по ящику внука, страшно обрадовался, что не зря меня воспитывал - и пошел на поправку! И еще пять лет потом прожил.

Так что в моем отношении к терроризму довольно много личного. Даже помимо погибших знакомых мне людей.

Это к тому, что водораздел между Россией и Украиной уже вышел за пределы политики - это война, в которой и мы, конечно, отчасти виноваты - ведь потеряли же Украину не в 2014-м году, а намного раньше. Уже когда в 1992 году независимая Украина сделала национальным гимном "Ще не вмерла Украина" - тогда уже потеряли. Потому как история этой, надо сказать, вполне бездарной песни, довольно долгая - и в изначальном ее тексте, который написал Чубинский, была и такая строфа, позже исключенная из текста, но не из смысла:

Ой, Богдане, Богдане,

Славний наш гетьмане!

На-що віддавъ Украіну

Москалямъ поганимъ?!

И каждому свидомому известно, что за "вороги" в гимне незалежной Украины.

Кстати, сам Чубинский писал позже:

«Семь лет я трудился на Севере для русской науки и правительства. Не стану перечислять моих трудов, но они показали, насколько я интересовался населением великорусского и финского племен. Помимо этнографии, я коснулся всех отраслей экономического быта народа, и заметки по этим вопросам послужили предметом многих представлений господ губернаторов; и даже до сих пор случается встречать в газетах правительственные распоряжения, вызванные давними представлениями, которые возникли по моей инициативе. Я работал на Севере без устали и доказал мою любовь русскому народу».

И когда он писал искренне - когда кропал гимн или писал мемуары, теперь не спросишь. И не проверишь.

Ведь и Петя Порошенко был комсомольским секретарем в СССР, а юный Гройсман еще несколько лет назад щеголял с гвардейской лентой, теперь запрещенной на Украине наравне со свастикой. Впрочем, свастику нацбаты используют и сейчас, а вот с лентой хуже. На надгробии моего деда, кстати, тоже есть эта лента - видимо, по приходе в эти места украинской влады (а этого намерения никто даже не скрывает), могила моего деда станет носить антиукраинский характер.

Понятно, что я этого уже не увижу, поскольку сам "паду на той, единственной гражданской", но это для меня вопрос принципиальный. Ватный вопрос. Окончательное решение которого я постараюсь оттянуть хотя бы на величину собственной жизни. Невеликая ценность, если честно, но другой у меня нет.

Все к чему?

К тому, что политический водораздел прошел по линии "наши" и "не наши" - и вовсе не в кремлевском значении этого слова. Путин мне никакой не друг и даже не попутчик, но именно он дает оружие тем, кто стоит между нацбатами и могилой моего деда. Мало дает, амуницию люди на свои покупают - вот бувально вчера послал последнюю копейку, не было больше на карте, потому что ребята буквально голые, форма есть, но ее надо, оказывается, покупать... Так что с совестью у верховного главнокомандующего все нормально, и сон хороший.

Но приходится теперь определяться в совершенно иной системе координат. И не нужно мне цитировать Ленина про отношение к буржуазному провительству - почему-то цитируют именно те, кто самого Ленина на дух не переносит. Ленин-то говорил о войне империалистической, а тут люди бьются отнюдь не за империализм. Империализм им порток бесплатно прислать не хочет.

Вот такая вот загогулина нарисовалась...



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Всего комментариев к статье: 2
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AngelWen
AngelWen написал 11.07.2017 17:02
hoOzbnu176
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(без названия)
А.Каммерер написал 11.07.2017 16:56
Все, в общем, правильно написано. Если и не соглашусь с чем то, то в деталях.
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