ОКП одержала важную победу в защите прав трудящихся, а Мосгорсуд лишь подтвердил её

Итак, вчера пятиминутка Мосгорсуда отменила решение Замоскворецкого суда, по которому на товарищей Довгаля, Винокурова и Зоммера налагался штраф (10 тысяч рублей с каждого) за административное правонарушение, якобы совершённое в ходе пикетирования офиса Мосгортранса 28 октября 2016-го года. Там тогда состоялась акция в защиту незаконно уволенного водителя трамвая, активиста независимого профсоюза "Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта (МПРОТ) Дениса Маврина. Что это, казалось бы, рядовое событие может означать внутри "никакого" российского политикума, причём далеко за пределами Москвы?

А означает это очень многое. Что борьба за трудовые права, и права тех работников, что задействованы именно на общественном транспорте (то есть принадлежащем всем горожанам, о чём очень немногие из них знают) - может быть и победоносной. Что вялотекущая приватизация того наследия социализма, которое худо-бедно в прежнем режиме служило своему собственнику (горожанам) и в 90-х, и в нулевых, - может быть остановлена там, где существуют профсоюзы работников транспорта, а у этих профсоюзов, в свою очередь, есть надёжные политические товарищи, такие, как Объединённая коммунистическая партия, например.

Перефразируя христианское и по смыслу противоположное наставление, хочется резюмировать: "боритесь, и обрящете". Только в борьбе обретёте право - причём не только своё, но и всех остальных коллективных собственников. Мосгортранс пытается вести себя как барин, как буржуй - само собой, противодействуя работе МПРОТ, такова уж его прорастающая сквозь советский интерфейс классовая сущность. Что ж, если Мосгортранс, имевший с левым движением конфликты и в 2003-м (тот самый взрыв на Раушской набережной, устроенный активистом АКМ накануне пикета), последовательно проводит линию наступления и на права москвичей (плата за проезд только растёт), и на права водителей транспрта, то и у москвичей, и у транспортников есть заступница - ОКП.

Да, Дениса Маврина, активиста МПРОТ, пытались уволить "по профсоюзной линии" - но на его защиту встала ОКП, а в рядах её есть не только пламенные активисты, но и юристы. И вот, когда уже не Дениса, а тех, кто выразил с ним (а в его лице - со всем рабочим и профсоюзным движением) солидарность на пикете у Мосгортранса, попытались оштрафовать - тут у "города" (в данном случае у буржуазных деятелей) оказалась кишка тонка. И столичной Фемиде при таком, казалось бы, очевидном раскладе классовых сил - Мосгортранс ведь структура, прямо контролирующаяся мэрией и миллиардером Ликсутовым, - всё же пришлось встать на сторону юридически грамотных собственников городского транспорта, а не тех, кто считает себя его хозяевами.

Следим ли мы за тем, какие доминируют отношения собственности на транспорте, и куда они "смещаются" усилиями собянинских властей? Следим, причём давно. Вот, из статьи годичной давности нашего главного редактора А.Ю.Баранова выдержка:

"Напомним: по-прежнему, как и в эпоху развитого социализма, "Мосгортранс", "Московский метрополитен" и многие другие предприятия столицы принадлежат городу, то есть всем горожанам, являются по сути общественной собственностью. Но можем ли мы, горожане, хоть в малой степенью распоряжаться тем, что нам принадлежит только на бумаге? Можем ли мы хотя бы контролировать, что происходит на транспорте? Нет, до нас ежегодно только доводят новые тарифы на проезд, которые почему-то всегда только возрастают.

Московский транспорт и так самый дорогой в Восточной Европе. Нам кто-то объяснил, почему точно такое же метро в Киеве работает, а проезд на нем в 4 раза дешевле!? Нам кто-то объяснил, почему в Шанхае, когда открывается новая линия метро или трамвая, то проезд становится дешевле - ведь возрастает рентабельность!? А у нас увеличением числа маршрутов почему-то объясняют подорожание проезда."

Транспорт Москвы - это зеркало тех коррупционных и приватизационных тенденций, которые во всей РФ сейчас правят бал. Подвижной состав меняется местами (и это хорошо, это нужно), но меняются незаметно и собственники - с коллективных на частных, и тут уж работникам, водителям и всем транспортникам ждать ничего хорошего не приходится. Это и стало видно в трамвайном депо им. Баумана, когда ОКП начала оказывать поддержку МПРОТ, причём с тех пор ряд трамвайных маршрутов был отменён - то есть опасения ОКП оправдались, а работники транспорта лишились рабочих мест. Более того, с того самого 2015-го года, когда вагоновожатые из депо им. Баумана обратились к коммунистам за помощью, начала работать ещё одна откровенно коррупционная схема, которую заметили все москвичи. Троллейбусы и трамваи заменили синими автобусами.

Поначалу голосок тётушки в салонах этих автобусов вещал, что вот-вот на маршруты вернутся троллейбусы, но потом как-то, когда прошёл и год, и два - врат уже стало бессмысленно. Да, автобусами Собянин не только заменил троллейбусные и трамвайные маршруты, он просто решил проблему со сцепленными уже в профсоюзы транспортниками - набрал штрейкбрехеров из экс-республик СССР.

Об этом даже гламурный либерал-нацик Олег Кашин написал, не смог такое пропустить мимо очков: получают эти водители из Средней Азии по 60 тысяч в месяц, не как гастарбайтеры, прямо скажем. Но конечно же на руки получают не всю эту сумму - "землячествам", устроившим такую замену троллейбусов (а это целые депо, как им. Баумана), перепадает. Договор о таком обслуживании Москвы, не временном (что важно - собянинские дикторши нагло врали, что троллейбусы вернутся!), а постоянно, подписывал лично Путин, когда колесил по республикам бывшего зимой. То есть - вон на каком высоком уровне сейчас набирают штрейкбрехеров! А стачечное движение транспортников ни Путину, ни Собянину, конечно же, в годину реновации и переизбрания в президенты не нужно!

И вот - уже виден новый фронт борьбы за права транспортников. То, прецедентное по сути, дело Дениса Маврина, которое выиграла ОКП, - было лишь тихим сигналом о нарастающей, как снежный ком, проблеме. "Город" - в данном случае такие буржуи, как Ликсутов, Собянин, его плиточная экс-жена, и ещё одна дама, Ракова, строящая дома там, где проведена капитализация программой "Моя улица", - будет и дальше загрязнять выхлопами солярки воздух ЦАО и прочих округов столицы, автобусными перевозками, потому что так "договоренО" (и им плевать на наше здоровье, экологию, а заодно на права трудящихся), так дешевле и коррупционнее. А вот работать напрямую с профсоюзами транспортников, такими, как тот, активистов которого Маврин является - нет, буржуи не будут (зато будем мы). Им проще вообще в Москве отменить ВСЕ трамвайные маршруты, чтобы профсоюзы не возникали там, где общественная собственность ещё есть. А Мосгортранс - не собственность Ликсутова или кого-то ещё из правительства Москвы. Именно это важно помнить, и именн это косвенно подтвердил вчера Мосгорсуд.

Боёв впереди с приватизаторами многих сфер коллективной собственности Москвы - много, но и победы уже есть. С этим можно работать, как говорится.

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