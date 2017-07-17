Над Россией вставала "алая аура протопарторга"*

26 лет назад только что избранный президентом Борис Ельцин издал указ о департизации (о запрете ячеек политорганизаций на предприятиях и в учреждениях). Путин - как всегда, по просьбе пролетариата - объявил** ценную идею - создание храмов при предприятиях.

И это - правильно, я считаю!

Во-первых, надо всячески поощрять организацию, внушающую, что несть Путина, аще не от бога... С поручением начальникам отделов и цехов вести учёт посещаемости... Именно так в СССР был выработан стойкий иммунитет к политизации и любой коллективности.

Во-вторых, с наслаждением предвкушаю мечети на стройках и заводах, а также мучительные размышления менеджеров, что там у китайцев... Да и молдаване - люди - православные, патриархальные, вот о ком надо заботятся. А то горбатятся на Великую Россию без должного духовного окормления. И ещё представляю разговор с эпическим началом: вот скажите, товарищ священник, а почему нам опять третий месяцы зарплату не платят?

Видимо, это и есть тот упор на православие, которым будет ознаменована избирательная кампания Путина... Ударим "обскурантизмом и поповщиной" по навальнинщине! Как, согласно, одной легенде, метко выразился 113 лет назад ныне канонизированный гвардии полковник Николай Романов: "иконами закидаем" (это он - про японцев).

Теперь жду сколь утончённые формы примет работа по упору на вторую обещанную составляющую путинской кампании - молодежь... Рэп в кокошниках как противоядие от протестования уже предложили...

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* Отсылка к замечательной одноимённой книге Евгений Лукина, где всё это уже описано...

** Обратим внимание: коноплю для личного потребления выращивать разрешили в Грузии...