Utile pro singulis diabolus

Историк и правозащитник из Санкт-Петербурга Александр Валерьевич Скобов выступил с очередным обращением к, условно говоря, цивилизованным левым с призывом объединиться с либеральной оппозицией в борьбе за перевод России из модели латиноамериканского капитализма в модель капитализма "североатлантическую". Он высказался немного по другому, но я взял на себя смелость дать его описания двух состояний рыночного государства более образно. Речь идёт о дихотомии Либерального и Нелиберального буржуазного общества. Его логика совершенно неопровержима: все авторитарно-рыночные и фашизоидные режимы в истории уходили только и исключительно под совместным давлением либералов и левых. Даже восточноевропейские соцрежимы пали в 1989 году под ударами временного альянса пробуржуазной диссидентской оппозиции и сторонников демократического социализма.
А вот после победы и начиналась схватка недавних союзников, и либо революция уходила влево: Испания 1936, Куба 1959, Чили 1970, Никарагуа 1979; либо – вправо: Франция 1936 ("Народный фронт", остановивший атаку фашистских партий), Португалия 1974, Испания 1975, Польша, Чехословакия и ГДР 1989... Ну, и Россия в 1917 и в 1991.
Содержание "совращения" левых на участие в буржуазно-демократической революции легко угадывалось: при демократическом режиме – со своей прессой, партией, своими профсоюзами и парламентскими фракциями, своими мэрами всё лучше, чем подполье, полицейские гонения, тюрьмы и эмиграция; можно изначально добиться введения социальных гарантий и мест в коалиционном правительстве.
Аз грешный и сам в 2008-12 годах обращался к левым с подобными обращениями. Но тогда были многочисленные "европейские левые" – Антифа светлой памяти Стаса Маркелова и "Левый фронт" Сергея Удальцова. С первым я сидел в соседних кабинетах, со вторым – вместе выступал на десятке судов (по итогам чего нам присудили в этом феврале "Страсбургскую премию").
Однако, всё изменилось. "Болотное поражение" распылило леводемократические силы.
Иное произошло с "левоимперцами". Они и не скрывали, что очень рады протестной волне "белоленточных" либералов.
Но также и не скрывали свой вполне циничный расчёт: после того, как путинизм нанесёт по либералам ответный удар и сокрушит их, именно они, "левые националисты" оседлают следующий вал возмущения и он как раз и покончит с ослабленным либеральными атаками путинизмом.
Однако, как и сиё обычно и бывает с интриганами-дилетантами, в этот расчёт закралась "небольшая" ошибка, подобная той, что была у Сталина летом 1941 года (тот ведь не мог и вообразить, что его армия, имеющая огромный численный перевес над вермахтом в людях и в более современной технике, массово откажется его защищать, начнёт разбегаться и сдаваться в плен десятками и сотнями тысяч за раз – это и называют "дьявол в деталях") – Путин стравил тысячи левоимперских энтузиастов на Донбасский фронт, а остальных приковал к себе "крымским джингоизмом".
Надо понять очень важную вещь – российские левоимперцы и так уже имеют то положение "оппозиции Его Величества", которое они могли бы получить для себя при победе либералов и восстановлении демократии. Им совершенно не нужно брать на себя ответственность, деля власть с буржуазными партиями и стараясь проводить социальные реформы. Вполне достаточно набить в партийные списки спонсоров и получать свои голоса за счёт проклятий "разрушителям великой державы" и бесконечных стонов об обнищании масс. Спонсоры в Думы всех уровней попадут, а министерские, мэрские и губернаторские посты, с которых сейчас летят кубарем (и даже сажают), и не нужны, и хлопотны. Путинизм им – как важной части "национального консенсуса" – пайку выделяет... Не очень большую, но на поддержание штанов хватает... И всё время теплится надежда, что верховный глава или его более простодушный преемник, отринув обанкротившиеся планы Кудрина, приблизит к сердцу Глазьева, и станут они уже не системной оппозиций, а младшим партнёром "партии власти", оттеснив с этого почётного и хлебного местечка "придворную либеральную партию"... Такие вот "легальные марксисты" 130-летней давности – ругай хищническую буржуАзию сколько хочешь, не трогай только самодержавия и не произноси страшного слова "конституция".
Поэтому для системных левоимперцев победа демократии – нож острый: первым делом победившая либеральная революция выяснит, что они были вульгарными платными агентами власти... И пойдут они под люстрацию – на конюшню... с записочкой – сколько горячих каждому потребно выдать...
Совсем иное дело – внесистемные левые. Но и они не союзники. Дело в том, что и либералу, и социалисту, и консерватору из числа тех, кого Ходорковский (вслед за Достоевским) назвал "русскими европейцами", очень сложно понять средневековых людей, т.е. носителей традиционалистского сознания. Более того, такое сознание с точки зрения новоевропейской ментальности воспринимается как проявление шизофрении... "Александр Македонский – великий человек, но зачем же стулья ломать"...
Это я про "Матильда-джихад". Четверть века (а на самом деле – отсчитывая от правых диссидентов эмигрантского и солженицынского круга – лет сорок) кокетничанья с темой реставрации монархии и любования монархическими ретро-утопиями внезапно выплеснулось в неохлыстовский культ "Святого Государя Николая Романова", в размежевание паствы и священноначалия, дошутившегося с играми в "Русский мир", в раскол правящих групп на "серых" и "чёрных" (в арканарском смысле слова)... Да, в средневековом социуме социальный протест и отторжение церковной "теплохладности" почти всегда принимает форму "ереси". Мы сейчас забыли, какой протестный всплеск был во время "Джихада ИНН (и штрих-кодов)" 14 лет назад, а 12 лет назад – какие страсти кипели вокруг фильма "Код да Винчи" по роману Дэна Брауна и вокруг "письма -500" с его обвинениями иудеев в ритуальных жертвоприношениях. Отметим только, что происходило это на фоне монетизации льгот и первого кризиса "путинского консенсуса", когда нефтедоллары и газоевро ещё не хлынули рекой, а "грефовский" демонтаж остатков советского социального государства уже стал болезненно заметен, особенно в связи с прекращением дотирования ЖКХ.
И вот у нас на глазах успешный придворный режиссёр превращается в Салмана Рушди... Точно также, как за месяц до этого другой придворный режиссёр, только не кино, а театральный, стал на глазах превращаться в капитана Дрейфуса...
Надо понимать, что внесистемные радикальные левые как правило выступают против капитализма с феодальных позиций. Строго говоря, они – романтические правые, верящие в "особый путь". В этих системах координат – левые как раз либералы, торящие социуму дорогу в конституционный капитализм. Потому что де Местр и Карл д-Артуа (будущий – X) всегда будут правее умеренных конституционалистов Сийеса, Мирабо и Лафайета...
Радикальным левым не нужен "умеренный и аккуратный" североатлантический капитализм, где они обречены быть "сенаторами Сандерсами", "мэрами Лондона и Нью-Йорка", даже пусть "греческими премьерами" (исправно выплачивающими долги и превратившими свои курортные острова в гетто для сирийских беженцев). Им нужен адский ад, из взрыва которого только и возможен рывок в эсхатологию, в очищенное от рынка и возвышенно-справедливое общество. Веди себя галилейский раввин Иегошуа Назореер (так бы звали сейчас в Израиле) более осмотрительно, саддукеи аплодировали бы его пламенным обличительным речам в Сангедрине: "горе вам, книжники и фарисеи, порождения ехидны", и одобрительно перешёптывались: "хоть и нищеброд и, говорят, байстрюк, но видна-видна царская кровь"...
У радикальных левых – эсхатологическое сознание. Этого не понять европеизированным левым демократам, точно также как не понять считающим Иисуса нечто средним между Кришнамурти с матерью Терезой, почему кадры из фильма Скорцезе о семейном счастье Иисуса и Магдалины, а рассуждения героев Дэна Брауна о Сарре Иисусовне и её потомках воспринимаются как болезненный шок.
Точно также как не понять тем, кто рассматривал идею монархии лишь как элегантный способ избавится от президентских выборов, но зато завести аристократию и пышный двор, что сюсюканье вокруг гвардии полковника Николая Романова превратит его в "Святого Государя".
Поэтому никакого формального и неформального альянса левых и правых демократов не может быть. Никакие "русские Пакты Монклоа" можно загодя не готовить, тщательно балансируя политические и экономические компромиссы.
Разумеется, всё изменит "венесуэльский вариант", когда на баррикадах всех соединят слившиеся на плитке мостовых ручьи крови жертв карателей...
Но ирония истории в том, что в новом оппозиционном движении, поднявшемся в этом марте, вместе сплавляются и правые идеи независимости от государства, и левые идеи справедливого передела олигархической собственности... Наша революционная оппозиция постепенно станет "право-левой" как во время Антикоррупционных революций Арабской весны...
От редакции: Все так, только нет никакой "новой оппозиции" - это фейк, иллюзия, подкрепляемая желанием. Есть право и лево, даже традиционное российское добавление "третьей" линии, условно национал-патриотической - это всего лишь извод из одной из первых двух составляющих, либо национал-либералы, либо национал-большевики.
Конечно, союз льда и пламени невозможен в принципе.
Но есть две вещи, которые могут быть общими. Первое - это угроза политикуму как таковому. Средневековье не знает ни правых, ни левых. Угроза социо-культурной деградации (увы, далеко не только российская), которая похоронит всё. И второе - угроза гражданской войны между победителями.
Болтуны и демагоги много говорят о "красно-белом примирении", имея в виду прошлое, имея в виду Гражданскую войну и ее последствия, в том числе и борьбу с кулачеством, и т.н. "сталинские" репрессии. А не об этом надо думать. Думать надо о том, почему крушение средневековой монархии в Российской империи прошло практически бескровно и даже где-то радостно, а потом правые и левые республиканцы, "красные" и "белые" столкнулись в жестокой войне. Которая наложила свой кровавый отблеск на всю историю советского периода, да и постсоветского тоже.
Все могло быть иначе, если б выпущенные под честное слово генералы не отправились на Дон, если б полковник советской уже службы Каппель не начал мятеж в Самаре, если б адмирал Колчак остался на британской или американской службе, если б...
Вот именно "на берегу" нужно согласовывать взаимные отношения правых и левых после возвращения России в русло буржуазной демократии европейского типа (этот этап все равно придется пройти). Капитализм может существовать в двух "агрегатных" состояниях - буржуазной демократии и буржуазной диктатуры. Точно также и социализм может быть как демократическим, так и авторитарным. Вот в соглашении и нужно исключить оба крайних варианта - каждый должен отстаивать свои идеалы и принципы, не переходя на поножовщину.
Если же вернуться к первому, к угрозе деградации социума до дополитических форм устройства, никаких препятствий к сотрудничеству левых и правых прогрессистов нет. Готов завтра садиться за стол переговоров.
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
|
|
N.o.r.d.M.A.N написал 15.09.2017 00:46
Вообще-то "умеренный и аккуратный" североатлантический капитализм возможен, если у стран его обитания имеются колонии или зависимые страны, которые он грабит.
==============
Сломанная анти-логика чекистского обиженного зомбака.
Вы вот это все с компьютера какой фирмы отписываете?
А когда Вы его покупали в магазинчике - кто-то стоял с пистолетом у затылка и Вас грабил?
Подумайте логически в нормальной человеческой ЛОГИКЕ.
...
=================
При этом население этих стран тоже существует в условиях капитализма, но дикого, периферийного, где миллионы живут в условиях голода, антисанитарии, без элементарной медпомощи и даже начального образования.
=================
Кто-ж в ответе за происходящее под юрисдикцей таких сраных стран? Не их ли правительства?
Или Вы ждете, что "злобные североатланты" придут к Вам менять Ваши собственные обосранные памперсы?
И да - а кто Ваши памперсы так заордно обосрал?
!!!!TOQ!TODA!!!&&& написал 14.09.2017 22:51
После 1917-го, в Этой Стране власть не "берут" - в Этой Стране на власть СТАВЯТ.
Если Вы прогнетесь круче, чем длии-и-ииии-иииииииииии-нная очередь желающих получить самый жирный кусок чекистской сСучьей пайки, и Вас таки чекистское Анэнербе (внутренняя партия - по Оруэллу) поставит на "видимую" (официальную) власть, то в итоге вы будете делать то-же, что и сейчас - ИМИТИРОВАТЬ и исполнять чекистские приказы.
Тем-же самым занимаются имитационные "депутаны госдумы" - с лицами, от рождения лишенными всякого признака интеллекта. Со времен депутата Ермолина - желающих встать против имитации и придать ей огласку - не нашлось."
- То таки у ублюдков из гав-нолигенции (врагов народа) таки сформировалась паранойя относительно ВЧК, которая их -здила конкретно! Таки эта паранойя заставляет бесноватых пучегдазиков видеть "чекистов" за каждым кустом - то таки да! Таки в результате паранойи эти таки несчастные не живут, амучаются! То таки единственное, что их может спасти от этого ужаса - таки Секира Необоснованных Репрессий в различных вариантах - например в виде "тяняменя" или - таки хувенбинов... Таки просто жаль на эту сную прослойку смотреть, как она в своих творчильниках за лярд рубликов таки ухями таки размахивает... То таки да...
RS написал 14.09.2017 18:57
Вообще-то "умеренный и аккуратный" североатлантический капитализм возможен, если у стран его обитания имеются колонии или зависимые страны, которые он грабит. При этом население этих стран тоже существует в условиях капитализма, но дикого, периферийного, где миллионы живут в условиях голода, антисанитарии, без элементарной медпомощи и даже начального образования.
N.o.r.d.M.A.N написал 14.09.2017 18:34
Возможно- сахарный диабет.
================
На этот раз - как-то ВЯЛО исполняете. Без огонька, без задора, без ДУШИ.
Попробуйте еще раз - потренируйтесь.
А так - даже людям-то показать несолидно ужимки мОсЬкавитские. Вы уж исполняйте позадорнее - чтобы эгегей- умеете ведь ужимки ужимать. Дерзайте, жучка.
..................... написал 14.09.2017 18:14
.....................
Тест пройден.Маниакально-депрессивный синдром.Скрытая фаза.Циклотомия.Терапия постоянная.Спиртное запрещено.Кофеин,чай,запрещено.Наблюдение постоянное.Склонность к суициду.Бредовые идеи.Не активен.Заторможен.
Возможно- сахарный диабет.
N.o.r.d.M.A.N. написал 14.09.2017 17:54
Но тока- уговор.Как мост уронишь,так фотки кидай.Шоб без понтов.Ну ежели,БТР утопишь,да ишшо с ментами...Про меня молчи.Я тута ни приделах.Мокруха.Тебе шо-укол в -жо-пу и на койку.Привяжут,и с-ри-с-цы по графику.
С тебя фотки.Пацаны ус-цыкаются.Грят- эсклюзив-наш.Хде грят ты выкопал этого лоботома.Забили-ящик варны поставят,если выгорит.
====================
У нас в мАськве - друзей нет.
"Какой, где, когда и как" - угадайте с одного раза - будут вам докладывать, да еще ЗАРАНЕЕ, али нет. Угадаете, малыШ?
Друх с Севера написал 14.09.2017 17:33
Но тока- уговор.Как мост уронишь,так фотки кидай.Шоб без понтов.Ну ежели,БТР утопишь,да ишшо с ментами...Про меня молчи.Я тута ни приделах.Мокруха.Тебе шо-укол в -жо-пу и на койку.Привяжут,и с-ри-с-цы по графику.
С тебя фотки.Пацаны ус-цыкаются.Грят- эсклюзив-наш.Хде грят ты выкопал этого лоботома.Забили-ящик варны поставят,если выгорит.
Пофигист 180 написал 14.09.2017 17:02
- Это как?
- Помнишь Таньку, я с ней сплю иногда, она замужем еще?
- Ну.
- Так вот. Иду вчера по торговому центру, а там она. Ну, подхожу к ней со словами: "Привет, Танюха!", ласково обнимаю, пылко целую, при этом нежно массирую правой рукой ее сладкую попку. Она меня отталкивает и показывает на чувака, стоящего неподалеку, говоря: "Сережа, это Тимофей, мой муж!".
- Пипец, а ты что?
- Ну, а что я... После секундного замешательства подхожу к нему словами: "Привет, Тимоха!", ласково обнимаю, пылко целую, при этом нежно массирую правой рукой его мерзкую задницу.
- Ну, ты вообще на голову больной!..
- Ага, Танька вечером SMS прислала, сообщила, что ей муж так и сказал, но вроде бы все обошлось..
N.o.r.d.M.a.n написал 14.09.2017 16:28
==================
После 1917-го, в Этой Стране власть не "берут" - в Этой Стране на власть СТАВЯТ.
Если Вы прогнетесь круче, чем длии-и-ииии-иииииииииии-нная очередь желающих получить самый жирный кусок чекистской сСучьей пайки, и Вас таки чекистское Анэнербе (внутренняя партия - по Оруэллу) поставит на "видимую" (официальную) власть, то в итоге вы будете делать то-же, что и сейчас - ИМИТИРОВАТЬ и исполнять чекистские приказы.
Тем-же самым занимаются имитационные "депутаны госдумы" - с лицами, от рождения лишенными всякого признака интеллекта. Со времен депутата Ермолина - желающих встать против имитации и придать ей огласку - не нашлось.
Тем-же самым - занимаются имитационные "олигархи". При этом, по первому приказу чекиста путлера (в Пикалево) Дерипаска как собачка подбегает к его столу, и исполняет короткие как лай чекистские приказы: - подпиши здесь! и здесь! и ручку вернуть не забудь!
Так что и Вы, если пробъетесь в очереди за чекистской сСучьей пайкой у ГУЛАГ-овского шавкиного корыта - будете тупо исполнять чекисткие приказы. А при (ИХ) необходимости - будете отправлены "крайними" - на шнурки. А если "народ" не захочет Вас на шнурки распускать - среди "народа" тоже найдутся чекистские "имитаторы", которые это сделают.
Эта модель управляемого чекистской мрРазью псевдо-общества - была создана на Соловках с 1922-го по 1929-й год. После чего все выжившие участники "Соловецкиъх Экспериментов" были убиты без суда и следствия по приказу чекистов штатным чекистским палачом по фамилии Матвеев. Что характерно - не только решения суда о смертном приговоре нет - не существует и письменного приказа на расстрел "соловецкого этапа" в Сандармохе (Карелия).
И да - взрослый человеко тличается от малыШа тем, что сам находит ответы на все свои многочисленные вопросы. Отвыкайте ставить вопросительные знаки.
N.O.R.D......M.A.N написал 14.09.2017 16:06
===============
Вы фашист?
...
================
Марксисты хотели перестроить капиталистическое общество по конкретному плану, они апеллировали к разуму, к науке, а не только к чувствам подобно ихловским "левым".
================
Ложь Ваша - и там и там.
...
===============
Они изучали то как функционирует, как развивается капиталистическое общество, какие групповые интересы и какие механизмы являются движущей силой его изменения. На основе этого исследования они пришли к выводу, какие нужно совершить изменения для того чтобы радикально улучшить это общество, избавится от многих его пороков и уйти от негативных тенденций, при этом сохранив и даже увеличив производственные силы. Можно спорить с их рассуждениями и выводами, но в них была логика.
===================
В них было отрицание "статус кво". Причем так до конца и не осознанное самим Марксом, брошенное. Потом Энгельс за него пыжился-пыжился - тоже не смог сформулировать сути того, что он пыжился "критиковать". Отчего впал в истерику и закончил в режиме "пшло-оно-все-нах".
Преподносимый марксистами как эталон высот мышления "Анти-Дюринг" - начинается с отрицания, а заканчивается истерикой.
...
===============
А Ихлов предлагает нам полурелигиозную кашу, игнорирующую реальность и здравый смысл.
===============
Я не видел, что он Вам что-то "предлагает".
Оферта не замечена в его произведении - только попытка описания реальности.
Видимо, дело в Вашей сломанной голове - в Ваших фантазиях Вас окружает куча прислуги, сам факт существования которой и вся деятельность направлена на Вас, с целью услужить. А Вы, соответственно, Д"Артаньян на белом коне.
Вам лучше сделать так - или Вы находите в статье Ихлова ПРЕДЛОЖЕНИЕ - и приводите его, или просто идете к психиатру лечить Вашу сломанную голову. О.К. ?
Полурелигиозная каша, игнорирующая реальность и здравый смысл - это то, что Вас окружает. С целью отрицания Закона.
А с Вашей сломанной головой - все еще хуже.
Nord^^^^^^^^^^^^^MAN написал 14.09.2017 15:50
================
МалыШ - это не "анализ", это чекистский olo через всю Вашу башку.
Неспособность к мыслительной деятельности вообще.
Согласны-несогласны - просто потяФкайте.
Как обычно.
...
================
Национализация центробанка.Кто скажет что это не частная лавочка-пусть первый кинет в меня камень.Вот только она и дает дальнейшие ходы.Прогрессивный налог,пенсионная система финансируемая напрямую из налогов(как в США) а не из фондов воровских, ипрочая.Дальше по ходу.Проценты по кредитам,трежерис в пи-сду,это все вытекающее-прямо- из национализации центробанка.БЮДЖЕТ.
=================
Вы долларами собрались печки топить - или забросить их в Вашу псевдо-экономику и отправить ее в-туда, о чем Вы пишете?
У вас нет никакой "экономики" - есть ГУЛАГ-и и их кровавое бабло, заработанное по попущению на Западных биржах (как Вы знаете, малыШ - там торгуют в не-рублях). Все остальное - на 90% - попил кровавого бабла чекистских хозяев ГУЛАГ-а, сСучья пайка.
...
================
Национализация ресурсов.Как уже сказал- влечет сразу же собой-выплату всех кредитов,и выкуп у иностранных концессионеров,своей-национализируюЩЕЙСЯ собственности.Утром деньги-вечером-стулья.Утром долги,вечером-национализация недр.Денег нет,тогда держитесь.Или идите- нах-уй.
================
Много вокруг мАськвы "ресурсов"?
А коли к нам на Север захотелось - не вопрос - стоите Вы в тундре, вокруг камни, снежок валит, -30оС, у Вас кайло зоновское (оно весит килограмм 5) и полные штанишки энтузиазЪма. Арбайтен. Что наработаете - не хватит за ваши мОськавитские косяки расчесьтся - детишкам-внучаткам как раз в наследство оставите.
Ах да - чуть не забыл, назовите "концессии" в РФ-ии.
Или Вы - звездобол с чекистским olo вместо мозгов.
Тов. Тамсямский написал 14.09.2017 15:34
РУКА написал 14.09.2017 15:25
Вота чо.Праваки решили что температура поднимается.ВыборА.Чтобы сохранить,а потом приумножить,и многократно укрепить,свое благосостояние,власть,частную собственность на территорию,с ресурсами,то бишь-производственные мощности своих элементов сладкой жизни,нужен крутой блеф.С х-уе-выми надо сказать картами,сорвать банк.Покер.Королевский флеш.
Надо кинуть блесну.Вбрасывается, тренд "парламентская республика." Публика неистовсствуйет.Заглот.И сцыт кипятком,в преддверии щастья.
Приглашаются к столу- леваки.Игроки.Полный норотный винегрет.Леваки
вбрасывают свой тренд.Шо бы их- не обвинили всякими грязными именами,как то каинами, иудами,гапонами,и прочим го-вном,оне кричат нороту- нам нужОн союз,с вашими врагами! Тогды-и только тогды-мы сможем боротцца за ваше норотное щастье,не покладая рук,не щадя здоровья,и вообще.Не снимая штанов.Это главное условие.Мы идем-типо вынужденно,на этот шаг,но мы- умные и хитрые,и пламенные борцы.
Норот.Третий игрок.Дает карт -бланш,своим избавителям.Одобряет.Бурно реагирует.Валом прет за леваков.
Трехстороннее соглашение.Подарки.Выгодно фсем.Пока-фсем.Вскрываем карты.Норот- в жо-ппе.Праваки получили все свои ништяки в неприкосновенности.Леваки места у кормушки.Надоело жить в нищете.Борюцца,борюцца,и х-уй на рыло.Измены-нет.Норотного щастья-то же.Объективных,субъективных причин-да хоть мешок.Нихто не виноватый.Особенно рафик,сафсем не винаватый.Леваки-хто-то будет добросовестно торговать епалом,кто-то торговать жо-пой-исход один.
Классический кидок.
Потому как очень простой анализ позволяет увидеть те рычаги,которые способны улучшить норотное положение-задействованы- быть-НЕ могут.
Национализация центробанка.Кто скажет что это не частная лавочка-пусть первый кинет в меня камень.Вот только она и дает дальнейшие ходы.Прогрессивный налог,пенсионная система финансируемая напрямую из налогов(как в США) а не из фондов воровских, ипрочая.Дальше по ходу.Проценты по кредитам,трежерис в пи-сду,это все вытекающее-прямо- из национализации центробанка.БЮДЖЕТ.
Национализация ресурсов.Как уже сказал- влечет сразу же собой-выплату всех кредитов,и выкуп у иностранных концессионеров,своей-национализируюЩЕЙСЯ собственности.Утром деньги-вечером-стулья.Утром долги,вечером-национализация недр.Денег нет,тогда держитесь.Или идите- нах-уй.
Все взаимосвязано.
Вот это все и есть парламентская республика.Соблюдение-ЧУЖИХ законов,а не своих интересов.
Везде по тексту-праваки-(то есть правящий класс),следует читать в кавычках.Леваки-та же лавочка.Парламентская республика-в двойных кавычках.Норот-следует читать без кавычек.Как терпилу.Заслужил.
Так шта- массированная атака-союз право-лево-и другой мелкой наций.Консолидация всех наперсточников.В обмен....Ну что то должны подкинуть.Логика.Перед выборами.Праваки раскошелятся.Недаром активация.После выбОров-обратно заберут.
болтуны написал 14.09.2017 14:53
Наблюдательный написал 14.09.2017 13:34
Марксисты хотели перестроить капиталистическое общество по конкретному плану, они апеллировали к разуму, к науке, а не только к чувствам подобно ихловским "левым". Они изучали то как функционирует, как развивается капиталистическое общество, какие групповые интересы и какие механизмы являются движущей силой его изменения. На основе этого исследования они пришли к выводу, какие нужно совершить изменения для того чтобы радикально улучшить это общество, избавится от многих его пороков и уйти от негативных тенденций, при этом сохранив и даже увеличив производственные силы. Можно спорить с их рассуждениями и выводами, но в них была логика. А Ихлов предлагает нам полурелигиозную кашу, игнорирующую реальность и здравый смысл.
West>>>>>>>>MAN написал 14.09.2017 11:50
Давай на сделку.Ты молчишь в тряпку,а норот тебя башляет на плюсы рекордно.Баш-на-баш.И гов-на твоего меньше,и тебе приятно.Откупятся.Тебе скока надо?По двадцатке с рыла- устроит?
Все па чессному.Чирлидерш у тебя нет. Одобрительных шизиков,вроде то же-не высказываются.Любят тебя-но молча.Шкерятся.
Остаешься ты-специалист.
Давай не выкаблучивайся.Пиши цифру.
РУКА написал 14.09.2017 09:27
Баранов тот же фортель-"правые прогрессисты". ОбоИх в природе-не существует,но можно нарисовать.Их придуманных персонажей,ну и соответственно-им цели,планов громадьЁ.Левым никак без правых.Потому как левых самих- в природе- с днем с огнем,с лучиной х-ер найдешь.Каждый кулик-на болоте- левый.А как бЭ оппонируя правым(эти то как раз в наличии) оппонент и появляется как левый.И фсе тут.А без этого- ну никак.Как рыба прилипала,верхом на акуле.Без акулы-не прилипала.Если не прилепилась,то и не прилипла.Вооруженным глазом-не увидишь.Собственной платформы-нет.Глазьева прилепили.Это бенрфициар православного банка.У кого плохая память.
Вот и выходит-если "правых прогрессистофф" нет,то их надо придумать.Сказано- сделано.
А вот что,хосспода харрошие,наблюдается со стороны.
Правые стремятся сохранить свое господство,и разум их, победил их жадность.Типо инстинкт самосохранения возабладал.Глист решил меньше есть,а то хозяин принял решение от него избавиться.Со всего этого ихловского бреда,и ред.овского комментария- течет мейнстрим.Вот такой.Без лажи и мусора.А это-программа между прочим,если не заметили.Предвыборная.Правые согласны урезать себе пайку,ограничить свои !Возможности,и даже- о! Ужос! вспомнить про обязанности!И- вот тут всплывает рыба-прилипала.Ну или "партнер",как Леня Голубков.Кому как удобно.Левые.Знаковая фигура.Их берут в "партнеры"-акула,для пущего правдоподобия,и разнообразия для.В ЛЁнчики.Голубковы.
Получаем парламент.Новый.Со старыми банковскими счетами.Кредитами,обязательствами.И дилером-дирижером в США.
Дело сделано.Из ВТО выйти нельзя.Отазаться от трежерис-нельзя.Собственную платежную систему нельзя.Может дальше не надо? А давай.Раз пошла такая пьянка.Национализация-
ресурсов нельзя.Так как инвестиции.Львиная доля старух-процентщиц-это США,через МВФ,и ФРС.Держатели акций,и владельцев активов.Немного Китай.И по мелочи.По факту- государство имеет 5% маржи.Государство- частное акционерное общество.Состоящее из зарубежных граждан.Абрамовичей.Сечиных.Матвиенок.
Просто невозможно-по факту.Национализируете- отдавайте кредиты.Здесь и сейчас.Нечем.Оне в офшорах.Опять вернулись- к конфискации,капиталов господствующего класса.
Итожим?Что вы получаете?Вороний парламент.Это из орнитологии.Хождение с важным видом.И руководит им-держатель счетов.Все при делах.Левые допущены в парламент.Как свадебные генералы.Демократия-б-ля-ть.
Вот и весь фейерверк.Очередной раунд наперстков.И вуаля! Левые превращаются...превращаются...левые...В элегантные шорты,тьфу плять,респектабельных парлОментариев.Со счетами.
Выборы.Открывай рыба рот.
РУКА написал 14.09.2017 07:50
Такое щастье,и фсе задаром?Ежели фсе за энтот нищтяк,и никого против,так давайте,с понедельника.И объявим.Тиха-мирна.С утра-у нас парламентская республика.А хде это?Да здеся- у нас.У кого,у вас?Ну тута.В парламенте,разз парламентская.Чо такой тупой-та.
Карочи,ежели леваки не объединяцца с ворами,и не сядут бухать за один стол,щастья нам не видать.
Утопия.Целеполагание разное.Выгодоприобретание.Союз меча и орала.Как кнут с пряником подружились.
Правый и сейчас имеет фсе.НО мало. Ему Больше надо.Рамки воровские жмут.Вот его цель.Как ее достигнуть-норот поднять.А тот цволочь,не хотит каштаны из огня таскать,для вора того же,старого,но в новой упаковке.Подарочной.Хомут с наклейкой.Ливайс.Сделано в америге.Потому где деньги-хранятся,вот тот и парламент,ребята вам корячится.И изменить здесь-ни=ху-я нельзя.По одной простой причине.Надо- лишится денег.Так что это очередная наЁпка,развод,и наперстки.
Где- деньги-тот и командует.А не правые,левые,серо-буро-малиново.
И будет это называтьцца- посконно-домотканно- ИГРА в буржуазную демократию.
Если не будет конфискации- никакой демократии.А вот ее-родимую- конфискацию-и не допустят.По фсей голимой Африке таких демократий-на каждом углу в саванне.Все сплошь парламентские.
Хор городские сумасшедшие написал 14.09.2017 07:03
Ностр-даммсде пари на взлете.Блокбастер- старый пердун подпиливающий( ? ) деревянные сваи многочисленных мостов через многочисленные студеные-престуденые рэки.Ширкает ножовкой по ночам,с налобным фонарем,термосом чаю,и мерзлой горбушкой-чернушкой.Два других сопалатника по теме перкуривают на смене.Это уже- организация...Дело мухина живет и побеждаЕ.Ни один дальнобой-фура не пройдет.Гордо помрЁм с голоду,вместе с губернатором,школьниками,и городскими проститутками,но ментов-не пропустим!ТокаБТРы 60,70,80,а иногда и 40,попадаются,бороздят просторы тундры,в поисках переправы.Но- тщетно.Но пасаран!Строжайший математический расчет.Все по весу.Тока лады-приоры.Здесь вам-не тут.Кому спишь.Дисциплину нарушать.Вотку пьянствовать.
Сергей Копылов написал 14.09.2017 04:09
Но и тут нечего дурочку валять. Да, левые должны объединиться с теми буржуазными силами, которые за парламентскую республику. Это более демократично. чем президентская. Вот это практично - а значит возможно. А все остальное - ерунда. Седьмая вода на киселе. Впрочем, по этой теме нужен материал на форуме, но более толковый и более предметный. Не Ихловым с их и слогом, и "мыслью" писать таковые, выходит.