Навальный - Аркадий Райкин наших дней

Недавно стало известно, что некий блогер-юрист Илья Ремесло создал портал под названием NavalnyLeaks. Судя даже по названию портала, из Ильи Ремесла, ныне известного разве что минимальной интернет-аудитории участием в «Разведопросе» Гоблина, - хотят спешно слепить сугубо нашего, сугубо «патриотического» Ассанжа. Причем, как видно, даже с названием бренда особо не заморачивались: есть уже «leaks» – и пусть дальше будет «leaks». На новоиспеченном портале будет выкладываться исключительно правдивый компромат на Алексея Навального, без грамма эмоций и оценочных суждений – во всяком случае, так нам обещает сам Илья Ремесло. Цель проекта состоит в том, чтобы «открыть глаза» на то, что Навальный в реальности сволочь.

Все вроде как прекрасно, мучает только один вопрос: на хрена? Ну, то есть вот на кого дьявола разоблачать персонажа, который сам, без дополнительной помощи блогеров, и так уже обгадился по самые уши – и не по разу? В чем состоит конкретная опасность, исходящая в 2017 году от Алексея Навального? Почему бы Илье Ремеслу не разоблачить, скажем, коррупционные схемы на высшем уровне (да чего далеко ходить - те же деловые взаимоотношения Сечина и Улюкаева) или, как вариант, дезавуировать те общественно-политические проекты, в которые вкладывают огромные деньги наши банкиры? Да много чего еще можно разоблачить. Работы – непочатый край. Но Илья Ремесло почему-то выбрал (точнее, ему выбрали, но не суть) объектом своих нападок именно Алексея Навального, в отношении которого уже есть приговор суда, и по чистоплотности которого и так все давным-давно понятно. Вот почему так?

Был такой известный деятель в Советском Союзе, звали его Аркадий Райкин. Когда все молчали в тряпочку и боялись пикнуть, он с высоких сцен и трибун разносил всех по кочкам направо и налево – и его не то, что не сажали и не клали, – ему давали весь перечень наград, который в принципе можно было на тот момент дать артисту. Почему ему было дозволено вякать, а другим – нет? А потому, что конкретно его вяканье было сугубо системным: обозначались темы и направления так называемого «выпускания пара», а также формат и стиль такого «выпускания». Если бы кто-то попробовал самопально, без высокого соизволения партийных бонз, сделать нечто подобное – его бы неизбежно ожидали серьезные неприятности. Вот Навальный – Аркадий Райкин наших дней. Ему можно говорить и делать, условно говоря, это, это и еще вот это – и за соответствующие слова и действия ему дают «бублички» и «печеньки» (хоть и по форме раздувают негодование). Наличие института «выпуска пара» - необходимый элемент системы, дышащей на ладан.

Патологическое размусоливание уже явно недееспособной оппозиции – очевиднейший признак функциональной дегенерации системщиков. Это не вызывает никаких сомнений. Ясно ведь, что проблем много, проблемы эти не решаются (или решаются не в должном объеме и, уж тем паче, не с должной интенсивностью и не в должном качестве), но отчитываться перед населением как-то надо. На то и придуманы пресс-службы, а с недавнего времени – еще и «общественные деятели» в Интернете. Функциональная заданность этих молодчиков состоит в том, чтобы за копейки или, если повезет, в валюте разгребать дерьмо нашей официальной власти. А как его разгрести? Есть две линии поведения: Росстат вот, например, просто нагло врет, замыливая проблемы и выпячивая мнимые достоинства, а есть те, кому предписано выливать потоки фекалий на выдуманные образы и бороться с ветряными мельницами. Как это выглядит упрощенно и схематически: «Ты жалуешься на бардак в социальной сфере? Ах ты морда жидовская, не-патриот! Крымшаш! Навальныйпроститутка! Пиндосыказлы!». Вот как-то так.

Для тех, кто в бронетранспортере: речь идет не о том, плохо у нас или хорошо. Никаких «плохо» и никаких «хорошо» вообще не бывает. Для олигарха «хорошо», для людей труда – «плохо» - и наоборот. Да к тому же у человека в башке может твориться такой винегрет, что поди разберись. Речь – строго о том, что есть определенные проблемы и определенные вызовы, с которыми режим справиться не может (опять-таки причины не важны, важен сам факт). Так вот когда нет возможностей или желания справиться с этими самыми проблемами и вызовами, тогда создаются определенные мульки, отвлекающие внимание населения. В этом смысле нынешний системный «патриотизм» невозможен без нисколько не менее системной «оппозиции». Они идут рука об руку, они сотрудничают, они – одно целое.

Согласимся, что Навальный (и как человек, и как общественно-политическая фигура) потенциально устраним просто по щелчку и просто в одно касание. Его для этого даже необязательно расстреливать, травить, калечить, сажать в тюрьму или в психушку – достаточно просто удалить его страницы из соцсетей и канал – с «Ютуба». И все – и не будет никакого Навального в помине. По сути, если честно, ведь он мало кому интересен, после его удаления из интернет-пространства мало кто будет интересоваться его либеральной активностью. Но нет, ничего этого не делается, причем нарочито не делается. Навального так и не посадили в тюрьму, он до сих пор жив-здоров (и даже, как видим, изрядно располнел, на «оппозиционных»-то харчах), его страницы во всех соцсетях благополучно существуют и продвигаются, и никто на них даже не покушается, его активно приглашают выступить в ведущие либеральные СМИ, а «патриотические» СМИ не менее активно обсуждают каждую громкую выходку его или с ним. Совершенно очевидно, что персонаж рекламируется, причем изо всех сил, реально с ним ничего плохого делать не хотят.

То же самое и с этим Ильей Ремеслом: зачем, спрашивается, заставлять бедного-несчастного юриста месяцами самопально корячиться для сбора разоблачительного материала, если ФСБ все то же самое (и даже намного больше) накопает за несколько часов? Затем, чтобы показать праведность «патриотической» общественности, которая нам все «открывает глаза». Илья Ремесло, деятель, пока не особо раскрученный, будет делать на Навальном и на своем «патриотизме» карьеру и хайп, Навальному это не повредит, а в общем-то, скорее, поможет – с точки зрения дополнительного информационного продвижения, а нищей части нашего населения будет понятно, по какому поводу охать и ужасаться. Красота – и всем хорошо, все довольны.

Навальный нужен Кремлю и ушлым «патриотам»-карьеристам, как нужна им и прочая ряженая оппозиция. Необходим некий на деле вполне системный жупел, которым, как бабайкой, можно стращать население, тем самым отводя его внимание от подлинных проблем. Тот, кто зарабатывают 13 тысяч в месяц и не имеет вообще никаких жизненных перспектив в своей дыре, - вполне может порадоваться тому, что Навального (как некую аватару американизма и русофобии) облили зеленкой и обгадили в каком-нибудь разоблачительном видео. И зарабатывающему 13 тысяч хорошо, и Кремлю хорошо, и Навальному хорошо. Если же оппозиционер вдруг реально вознамерится рыпнуться (в формате, скажем, Квачкова, Душенова или Хабарова) – его посадят – и, возможно, надолго. И никакой ютуб-канал с полутора миллионами подписчиков ему не откроют и не продвинут. Вот такие вот дела.

А Илье Ремеслу – удачи стать Ильей Мастерством райкино-навальновского калибра!