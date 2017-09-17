Выборы прошли, что дальше?

Предвыборная компания прошла тихо и не заметно особенно на селе. Правда, перед самыми выборами партия власти распространила во все дома специальный выпуск газеты и глянцевый буклет на 10 страницах под девизом "Почему надо голосовать за "Единую Россию". Народ не пошёл на выборы, потому что не знал, за кого голосовать. Кандидаты от партии власти трудовым народом и простыми пенсионерами вообще не рассматривались. Президент и руководство экономического блока правительства перед самыми выборами почти открыто подсказали, что на выборы ходить не надо. Пояснить на примере? Пожалуйста.

Президент на совещании сказал, что к 2019 году надо минимальную оплату труда довести до прожиточного минимума. Такая новость многим старикам сократила присутствие на этом свете. Кто нибудь в Кремле пробовал прожить на прожиточный минимум. Это же геноцид собственного народа. Оппозиционные партии думы не успели отреагировать. Народ подумал, что руководители этих партий не возражают против предложения президента. Медведев, Зюганов, Жириновский, Миронов откуда они знают как живёт человек, получающий 10 тысяч рублей зарплаты или пенсии. Пусть даже 15 тысяч. ЖКХ, лекарства, транспорт и 10 тысяч нет. Не зря умные люди придумали, что для президента хватит два срока по четыре года. Однако Россия особая страна и народ в ней тоже особый - так говорят прикормленные журналисты и сами чиновники. Теперь президент у нас пожизненный. Иногда правда уходит но не на долго - на правительство, оставляя в Кремле сторожа.

Как голосовал избиратель поддерживающий коммунистов? Пример из Пензенской области. Получив три бюллетеня искал коммунистов. В двух нашёл и за них проголосовал. Кто они мне не известно. В третьем бюллетени коммуниста вообще не оказалось. По предварительным данным на выборы пришло около 15 процентов избирателей и это примерно 17 миллионов. А сколько партий участвовало в выборах? Якобы 42. Давайте раскинем в зависимости от процентов и получим истинное число голосовавших за партии. Избирком сразу информировал народ, что партия власти получила по различным регионам до 81 % голосов. Но никто не говорит сколько избирателей составляют 81 %, если из 110 миллионов избирателей к урнам пришло 17 миллионов. Теперь же избранники будут действовать от имени всего населения. Дурдом современной власти. И это подтвердил лидер партии власти в штабе "Единой России". "Выборы состоялись и они прошли на высоком уровне, что подтверждают наши сторонники, и в целом наблюдатели, которые были на избирательных участках. Избиратели демонстрировали высокую активность". Как понимать фразу "Высокий уровень и активность?" С.Дорохова из Самары говорит, что с каждым годом власть всё больше наглеет. Разве не так? Очевидно, Дмитрий Анатольевич произносит заученные фразы не интересуясь истинным положением в данном случае результатами выборов. Это не выборы, это заранее спланированная мошенническая акция. Власть всё сделала, чтобы народ ей не верил, а если не верит значит не придёт к урнам. В канун выборов чиновники от экономического блока правительства заявили, что в 2018 году пенсии будут уменьшены на 0,7 процентов и по 0,6 процентов в 2019 - 2020 годах. Кто после этого пойдёт на выборы. Это разве не наглость? Бюджет трещит по швам и выход находят за счёт нищего народа, но ни разу не затронули олигархов и просто воров. Однако народ согласен с действиями правительства, вот они и наглеют. А что будет дальше? Воровство и вывоз капитала за границу продолжается. Народ не успел забыть воровство руководством "ФСИН", как задержан новый руководитель тюрем. Орудовала целая банда. Это и есть система. В Красноярском крае задержан подполковник за взятку 4 миллиона рублей. Тоже работали группой. Обнаглели чиновники доят предпринимателей по полной. От таких действий "корова" скоро сдохнет, а вместе с ней и мы - народ. За кандидатов от партии власти проголосовало примерно 6 миллионов избирателей, что составляет 5 процентов от общего числа избирателей. Если посчитать поточнее, то партия власти не набрала проходного балла. В нормальной стране с нормальным руководством такие выборы не должны быть признаны состоявшимися. Кто нибудь от руководства, политиков, экспертов задумались о том, а кто эти 5 процентов? Рабочие, которые получают зарплату не более 15 тысяч рублей и с большими задержками. А может "жирующие" пенсионеры или низовые бюджетники? Кто эти люди? Вопрос не праздный, а главный. И об этом надо рассказать народу. Не ошибусь если скажу, что это сами чиновники от партии власти, их родственники, знакомые, которым покровительствует власть, олигархи и так далее. То есть люди, которые пристроились к этой власти и живут припеваючи за счёт нищего народа. Премьер на совещании говорит, что доходная часть бюджета пополнилась на 2 триллиона рублей и теперь составляет вместо 15 триллионов 17. И что получил народ от увеличения бюджета? Рост тарифов и цен. Власть и бюджет живут отдельно от народа.

На телевидении систематически идёт реклама "Квартиры от 230 тысяч и 450 тысяч рублей за метр". Нервы не выдерживают. Для кого эта реклама? Только для воров, за такие деньги даже депутат не может купить приличную квартиру, не говоря о рабочем.

Читаю газету "АиФ", которая публикует объявление в центральной больнице Азова Ростовской области. Требуются на работу специалисты по 11 специальностям. Зарплата от 6611 рублей до 8010 рублей. А ведь президент называл среднюю зарплату почти в 10 раз больше. А сколько получает губернатор Ростовской области и его бесчисленный аппарат? Надо бы такие объявления публиковать в сравнении. И между прочим так почти по всей стране, за исключением Москвы и некоторых других городов. И ведь Скворцова ничего поделать не может. Оказывается образование, медицина отданы на растерзание в регионы. Сознательно отданы на уничтожение, что требует от нас Запад и США. И все довольны. Читатель, как вы думаете кто дал команду подготовить и вывесить упомянутое объявление? У него какова зарплата? Рядовой врач такое объявление не повесит. Значит поступила команда от высоких чиновников с черновиком о зарплате. Есть совесть у этих людей? Они ничего не боятся. Они знают, что президент несколько раз говорил о средней зарплате по стране, которая в разы больше тех, что указаны в объявлении. Чиновники местные не боятся потому, что такова политика власти. Они хозяева своих территорий. Сколько до выборов президент успел раздать зелёных папок? Там плачь людей, которые не могут добиться справедливости. И эти губернаторы прошли выборы.

Покупательная способность населения упала на 20 %. Что это значит? То, что народ стал меньше потреблять мяса, рыбу, сливочное масло, за исключением картофеля, капусты, моркови, свёклы. Превращаемся в зайцев или кроликов, только без мяса и меха. Зато растёт смертность и растёт в прогрессии.

В стране какая - то не стыковка в политике. Полный разброд. Вот на днях президент говорит, что за второй квартал текущего года ВВП вырос на 2,5 %. И что? Как это отражается на жизни народа. На пресс-конференции Неверов говорил, что цель партии улучшение жизни этого самого народа. На самом деле лучше живут только олигархи, депутаты и просто воры.

Ещё Избирком не подвёл итоги выборов а С.Неверов на пленарном заседании фракции докладывает: "Избиратели поддержали курс президента, программу нашей партии, наших кандидатов. Это первый экзамен "Единой России" после выборов в думу. Есть программа, которая была сформирована вместе с нашими гражданами. С ней мы шли на выборы и её нам предстоит реализовывать. И спустя год мы отчитались перед нашими избирателями, Кандидаты провели 26 994 встречи с нашими избирателями". Неверов не хотит брать ответственность на фракцию правящей партии в думе за провалы в экономике. Избиратели голосовали за президента, который создал их партию. Читатель, найдите хотя бы одно слово правды в этом монологе? И Медведев об этом же говорил.

В упомянутой мной газете "АиФ" где помещено объявление медиков ниже помещена статья под заголовком "Копите на пенсию с молодости". О чём речь? А о том, что государство полностью отказывается от народа. Рабочий человек должен содержать бесчисленное количество чиновников и содержать очень даже хорошо. Из того, что остаётся в качестве нищенской зарплаты ты должен ещё думать о своей старости. Допустим, что рабочий получает 20 тысяч рублей. На пенсию идёт 24 %. Так было, может сейчас процент увеличили. И это составит 4 800 рублей. Но такой пенсии нет. Будут платить минималку. А чиновник имеет зарплату сотню и более тысяч и на пенсию пойдёт 75 %. Не плохо, правда? При этом сохраняются все льготы. Вот об этом я и пишу, что рабочий человек обеспечивает королевскую жизнь чиновникам, а сам если доживёт до пенсии будет получать гроши, если доживёт с такой зарплатой.

Правительство никакого улучшения для народа не обещает. Это отражено в бюджете на три года. Народ провалил выборы депутатов думы. Не улучшилось положение на выборах 10 сентября. Практически никаких выборов не было. Народ не пришёл на избирательные участки. Задницу побоялись поднять. Значит так и будем жить в нищете и кормить от пуза чиновников. Набиуллина на форуме докладывает, что банки за 8 месяцев получили доход около одного миллиарда рублей. А что получил народ? Фигуру из трёх пальцев. Провалим выборы в марте и получим вторую дулю. Фактически экономический блок правительства никто не контролирует, хотя много об этом говорят.