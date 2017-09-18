Только пропагандистские миражи

Что остается Кремлю, кроме медийного гипноза и репрессий? Силовики, вам пора задуматься. Как и вообще о будущем РФ

Силовикам пора думать о своем будущем и своей ответственности за то, что будет с РФ дальше. Ибо даже если после «выборов президента» установится парадоксальный (полицейско-монетаристский) режим с лагерями для инакомыслящих, долго он не протянет. Как и вы. Потому что единственное, на что он способен – так только на доведение промывки мозгов масс до абсурда.

Но на огромную часть богачей («элиты») пропаганда не влияет. Вероятность прозападного, системно-либерального переворота начнет расти по экспоненте. По мере ужесточения внутреннего экономического кризиса и утяжеления санкционных ударов Соединенных Штатов…

ПОДКРУЧИВАТЕЛИ СТРЕЛКИ

У Максима Калашникова – неприятное чувство внутри. Кремль начал просто закрывать глаза на экономический кризис. Мол, если ничего не могу сделать, то не хочу ничего слышать о проблемах. Оное обстоятельство моментально уловил новый министр экономики, «юный пионер» Орешкин. Смекнул: выживает лишь тот, кто говорит Кремлю приятное. Оттого и начал сыпать словами о начавшемся росте. На что это похоже? Представьте себе: самолет на самом деле теряет высоту, причем над горами, где не сядешь. Но пилот в угоду сановным пассажирам подкручивает высотомер. Дескать, да мы набираем высоту! Стрелка же показывает… В ответ начальство хвалит пилота. Но от того лайнер не начинает набирать высоту.

Еще ни одна диктатура мирного времени не выживала в условиях экономического краха. Диктатуре нужны реальные успехи и победы, настоящий рост производства и благосостояния граждан. Ибо, отнимая у них свободу, она обязана дать им рост достатка, перспективы в жизни. В РФ получается наоборот. Поймите же, чем сие чревато.

Нынешняя власть (позволю себе еще одно сравнение) походит на несчастного, тонущего в проблемах. Вот – экономический кризис и обнищание электората, сужение внутреннего рынка. Вот – угроза банкротства отечественных производителей из-за укрепления рубля и недоступности кредита. Вот – не менее тяжелая угроза разорения региональных бюджетов. К ним добавляется клубок проблем от самодурства и головотяпства безотвественного, ворующего в три руки административного аппарата, от бутафорской, неработающей «судебной системы», от мародерства силовиков, от перенаселения тюрем и лагерей. И так – почти до бесконечности. Вплоть до тупика во внешней политике, где вам и увязание в безнадежной, но крайне дорогой Сирийской войне, и нежелание ближайших союзников (Минска и Астаны) поддержать Москву в крымско-донбасском вопросе, и сжатие тисков экономических санкций Америки. Вплоть до угрозы российской «элите»: не сдадите нам Путина – обдерем, как липку. Вплоть до перспективы краха обходных трубопроводных проектов для перекачки газа в ЕС.

Проблемы – везде. И в науке. И в военно-промышленном комплексе, который лишается обильного финансирования и может выплеснуть на улицы новые тысячи злых безработных.

Прекрасно помню аналог такого положения. Это Михаил Горбачев и его команда, тонущая в проблемах. Года с 1989-го. Ох, недобрая аналогия! Спору нет, можно кинуть за решетку пару сотен тысяч человек для острастки, но это ведь только для низов сработает. А вот богачей, воротил и высших чиновников оное не касается. А где заговоры родятся? В лачугах и малометражках бедняков? Как бы не так, господа. Они рождаются на виллах и во дворцах. А начать массовые посадки части «элиты» Кремль не осмеливается.

В этих условиях любой более или менее масштабный шаг, будь то передача Донбасса Украине или фактическая продажа части Курил Японии, может сорвать лавину. Скоро все повиснет буквально на честном слове, граждане силовики. А если, не дай бог, нарастание головотяпства и безответственности в РФ вызовет техногенную катастрофу размаха Чернобыльской? Нет-нет, прятать голову в песок не стоит. Сейчас все возможно. Мы подобное уже видели при Горбачеве.

КОГДА УТРАЧЕННОГО НЕ ВОРОТИШЬ…

Сегодня уже поздно сожалеть об утраченных возможностях. Не вернуть теперь того притока трех с лишним триллионов нефтедолларов, что был в 2000-2014. Уж профукали.

Спасти положение и предотвратить взрыв, с моей точки зрения, могла бы только крайне острожная, как у сапера при обезвреживании мины, политика. Знаете, пора остановить сирийское внешнеполитическое безумие, вывезти Асада с его ближними в РФ – и уходить с Ближнего Востока. Избавляясь от огромной «топки» для денег. (Бред о том, что в Сирии вы якобы переиграли США, оставьте для легковерных пенсионерок). Все – попытка играть в мировую державу при ВВП в одну десятую от американского, провалилась безнадежно и закономерно. Потуги и дальше ее продолжать ведут только к истощению экономики и финансов РФ, а затем – и к бунту «элиты». Вы уже надорвали РФ, пытаясь сразу и воевать, и проводить олимпиады с мундиалями, и вступать в ВТО с открытием рынка, и ублажать ненасытную «элиту». Погнались сразу за семью зайцами - и опозорились. Сперва страну приводят в порядок, давят коррупцию, налаживают нормальное правосудие, строят новые заводы и поднимают экономику завтрашнего дня – и только потом «великодержавничают».

Чтобы не было недомолвок: сдача Западу есть смерть. Причем не только для вас, но и для нас.

Теперь придется сосредотачиваться на собственной стране. К этому понятию отношу и Донбасс, помимо Крыма. Если вы бросите донбасских русских, головы вам не сносить. Теперь нужно строить в РФ, тянуть в ней дороги, поднимать новые заводы, отбирать кадры, капитально ремонтировать административный аппарат и судебную власть. Страшно? Нам тоже страшновато. Работа сия тяжела и буднична. Тут телевизионных шоу не устроишь. Но выхода нет. Иначе гнилой корабль РФ, и так побитый, развалится.

Хотя экономика и подъем промышленности лично для меня – покруче самого захватывающего детектива. Благо, есть что развивать. Один только мир подрывных и закрывающих технологий чего стоит!

ХОРОШО БЫ ВОВРЕМЯ, НО…

Полностью согласен с Константином Сивковым: хорошо было бы, предприми силовики упреждающие действия. То есть, если бы они устранили клан прозападных сислибов-монетаристов в правительстве, ЦБ, госкорпорациях и банках, в СМИ и центрах «экономической науки». Затем – в силу своей полной неспособности управлять экономикой – сформировав правительство национального спасения. Из настоящих профессионалов промышленности и агрохозяйства. Из тех, кто делом показал свои способности поднимать предприятия без административного ресурса и казенных вливаний.

Однако слишком хорошо знаю не самую лучшую национальную традицию – тянуть волынку до последнего. До наступления «точки разрыва», до прилета жареного петуха. Снова понадеются на то, что сделан правильный выбор, что все как-нибудь утрясется. Потому никаких упреждающих движений можно не ждать.

Но это – ошибка. Переизбрание Самого в президенты ничего не решит. Наоборот, есть опасность сочетания сразу двух «прелестей». Первая: продолжение убийства производительной экономики под чутким руководством сислибов из правительства и Центробанка. Вторая: лишенные опыта советских чекистов, договорившихся после 1953 года не запускать маховика репрессий (о таком разговоре с экс-главой КГБ Семичастным мне поведал Толя Баранов), нынешние ФСБ, СКР и прокуратура подобного опыта лишены. Советские кагэбешники сознавали, что маховичок легко раскрутить, но трудно остановить. А он рубит жизни тысячами, очень скоро принимаясь уничтожать и самих «репрессоров». Помните, когда к стенке стали становиться те, кто в 1937 году занимался репрессиями? Уже в 1938-1939 годах. То же самое произойдет и в РФ, ежели власть закрутит тяжелое колесо репрессий. Пускай даже в мягкой форме: посадки любых инакомыслящих, изредка – тайные убийства самых активных. Ибо очень скоро сажать и похищать начнут самих «фейсов» и следователей, а маховик пойдет рубить и богатых, часть «илитки». Ибо репрессии – отличный повод вымогать мзду, угрожая посадками по причине «крамолы». И если при Сталине маховик вращался на фоне роста экономики и повышения благосостояния населения (о 1938-начале 1941 года старики вспоминали как о времени быстрого улучшения), то в РФ все пойдет на фоне застоя в экономике и обнищания электората.

А это значит, что опора трона станет опасно шататься.

КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

Кроме того, критический момент наступит именно в марте 2018-го. Когда американцы предъявят Белую книгу о структуре российской «элиты» (каковую считают напрочь коррупционно-уголовной) и распишут ее близость к трону. Дальше все будет зависеть от того, пойдут ли хозяева США на конфискацию «грязных состояний» и замораживание авуаров РФ.

Если решатся, то это – прицельный удар именно по бомонду РФ. Американцы прагматичны: в лучшем для себя случае они добиваются бунта бояр против царя и его дворцового свержения. (Многое зависит от того, есть ли зарубежные авуары у верхушки ФСБ, СКР, МВД, МО и Росгвардии, и коли так, то даже российский аналог немецкого генерала Шперле по звероподобности своего облика может дать слабину). Кроме того, все политические посадки по 282-й пока касались лишь простонародья, а сановный люд с весьма плохим отношением к путинцам пока никто не тревожил. А такая политика равносильна дерганию за вершки при полном пренебрежении корешками.

Если же не получится учинить дворцовый переворот в РФ, то американцы все равно поживятся конфискованными богатствами россиянских магнатов. Так что производство получается почти бехотходным. Так или иначе – выгода. А если еще и западные спекулянты начнут скидывать долговые бумаги РФ, быстро переводя рублевые барыши в доллары, то последует еще и крайне болезненная девальвация. Да еще на фоне падения цен на нефть до уровня в 40 долларов в 2018-м, о чем предупредил глава «Роснефти» Сечин…

Как ни верти, а момент вырисовывается действительно опасный. Ибо Запад еще никогда не грозил обличениями и конфискациями так широко и системно. Причем против западных врагов ФСБ и СКР, как вы понимаете, беспомощны. Тут хоть всю страну за колючку сажай, толку не выйдет.

Если же пойдут конфискации и замораживание авуаров, то ресурсная база власти в РФ окажется подорванной. Попытки содрать три налоговых шкуры с электората и предприятий только ускорят кризис экономики. А он, знаете ли, опасен разложением уже административного аппарата и силовых структур. О чем мы уж не раз с вами рассуждали. Боюсь, тут и гипотетическая продажа Курил (сопровождаемая подавлением всех недовольных сим дома) поможет весьма ненадолго. Что такое какие-нибудь 40 млрд. долларов? Так, под зуб положить – с нынешними-то запросами и аппетитами.

РФ – в опасной зоне…

НИЧЕГО ФАТАЛЬНОГО

В сущности, ничего непоправимого с РФ не произошло. Надо всего лишь немного остановиться и поразмыслить над дальнейшими действиями. Как в той бедуинской мудрости: коль твой верблюд пал, то завари чай, попей и поразмысли без паники о том, что нужно предпринять.

Если не расплескивать средства налево и направо, РФ в принципе способна вырулить. Есть возможность ввести обязательную продажу части валютной выручки экспортерами (как было при Примакове), фактически перейти к политике протекционизма (никто в мире с нами ничего за это сделать не сможет), вновь вернуться к практике конца 1998 года. То есть, половина налоговых поступлений – Центру, половина – регионам и самоуправлениям (муниципиям). То есть, вновь ввести льготы по налогу на прибыль предприятий при условии ее вложения в модернизацию самих себя.

Такие действия позволят выиграть время и заняться более глубокими преобразованиями. В части борьбы с коррупцией, развития самоуправления, овладения Центробанком, замены правительства (на команду успешных практиков), чистки власти и от «патриотов»-воров, и от сислибов-«профреформаторов», в части разработки вменяемой программы социально-экономического развития страны. Поверьте, что толковые директоры и владельцы успешно работающих в РФ заводов знают об экономике (и видят ее возможности) в тысячу раз лучше, чем совокупные «грефорешкины» или «набиусилуаны» («шуваловичи», «гайдайсы», «чубары» и т.д.) Опираясь на их крепкие плечи (и очень сильные, закаленные в решении практических задач, мозги), мы вполне справимся с созданием и Образа Будущего, и современной смешанной экономики во всеоружии современных методов поддержки научно-промышленного и умно-аграрного роста. Это вам не изувер-теоретик Милов при Навальном, несущий невежественный бред. Подробнее –

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3228877.html

По глубоким размышлениям Максима Калашникова, на нас никто ОТКРЫТО не нападет: ракетно-ядерный потенциал РФ не может быть нейтрализован в ближайшие десять лет. Пример КНДР показывает, что Америка боится даже того, кто обладает ракетно-ядерным потенциалом в 1% от российского. США нынче сами в сложном положении, им не до огромных затрат на принципиально новое оружие (геостационарные орбитальные «крепости» с микроволновыми излучателями, например). Пугалки насчет того, что НАТО вот-вот сосредоточит миллионы солдат и тысячи танков на границах РФ и Белоруссии оставим клиническим идиотам. НАТО, во-первых, уже четверть века не способна на подобные войны «а-ля Гитлер». Все развертывания новых сил НАТО у наших кордонов – это мизерные батальонные группы и точечные базы. А, во-вторых, любая попытка Запада начать против РФ классическую горячую войну с натиском масс сухопутных войск нарывается на ядерно-ракетный русский ответ. Парировать который Западу нечем. Хваленые системы стационарной ПРО в Польше и Румынии отражают лишь атаку от силы десятка МБР, но никак не залпы из сотен ракет. И если допустить, что эти батареи ПРО на самом деле предназначены для кинжального удара по Москве-столице в течение 7-10 минут, один черт развернутые по всей РФ силы сдерживания успеют отработать по США. Даже если Москва и будет превращена в радиоактивные развалины.

Даже если речь идет о мировом господстве, янки не станут рисковать гибелью нескольких важнейших для себя мегаполисов. Не говоря уж о куда более крупных потерях.

Поэтому РФ сейчас может ощетиниться остриями «межконтиненталок» и спокойно заняться метамсорфозами: превращением из криминально-мафиозного квазигосударства в государство полноценное, развитое. Можно не пороть горячку с Госпрограммой вооружений, не плодить избыточных военных «мощностей», можно спокойно присоединять к себе Донецкий кряж, вести новую индустриализацию. Можно выходить из сирийской западни, экономя под две сотни миллиардов рублей в год, начиная нормально работать с украинской проблемой. Сейчас нам важнее профинансировать Правый сектор и третий Майдан, нежели палить жизни и деньги на Ближнем Востоке. Можно спокойно вкладывать деньги в собственное развитие и борьбу с нищетой народа, используя и текущие доходы, и умелую эмиссию. Ведь это, если подумать головой (а не иным местом) и есть главная победа, самый важный фронт Второй Холодной. Кому, к чертям, нужна нынешняя «стратегия» Кремля, что превращает страну в территорию вымирания и вырождения, запустения и бедности, но за частоколом ракет с ядерными боеголовками?

Пришла пора другой стратегии. Собственного развития. Коль прежние потуги Кремля и его попытка разыграть в 2014-м комбинацию, смахивающую на австрийско-судетскую игру Гитлера, с таким треском провалились. У РФ просто нет иного выхода (и Максим Калашников еще напишет об этом особо). Коль РФ реально скатывается к внутреннему взрыву и смуте. К черту театрально-эффектную «внешнеполтийщину», которая нас лишь разоряет! Надо строить новую Россию, причем в поте лица своего.

Однако все это – лишь принципиальная возможность. Все упирается в нежелание бездарной «элиты» работать и действовать так, как здесь описано. Потому она и есть главный фактор краха, и ее бездействие предопределяет дальнейшие малоприятные события в Российской Федерации. Ибо, как вы понимаете, маниакально-депрессивная «хунта», которая долбит по мозгам отупляющей пропагандой и кидает в лагеря все живое, при экономическом спаде и при американских конфискациях наворованного не сможет просуществовать долго. В ее верхушке с фатальной неизбежностью произойдут и заговор, и смута родится. Можно довольно смело прогнозировать, что сдача республик Донбасса (под видом «миротворения» там и ввода «голубых касок») вкупе с новыми попытками Москвы ублажить Вашингтон под явной угрозой отъема авуаров расеянской «элиты» станут спусковым крючком крушения нынешней правящей группы. Сперва она растеряет остатки авторитета и «великодержавности» в глазах массы, а параллельно и в бомонде созреет уверенность в необходимости «поменять девочек». Ибо лишиться «кровного» и «непосильным трудом нажитого» - угроза слишком реальная. Ибо за Донбассом-то Запад, почувствовав слабину и страх расеянского истеблишмента, потребует и Крым отдать. Таковой же шаг означает полный крах теперешнего Кремля. Моральный, военный, экономический…

Простите, но гибель власти КПСС, впавшей в маразм, отнюдь не с уличных протестов началась. А с раскола в высшем эшелоне. Протесты низов начались позже, когда это стало нужным части советской «знати». И всякие национал-сепаратистские «народные фронты» с их массовыми акциями с помощью аппарата ЦК КПСС и части КГБ стали создаваться. И чеченская независимость тоже из Москвы взращивалась в целях борьбы со «старым режимом». Понимаете, к чему я клоню?

В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Тут снова соглашусь с К.Сивковым: вы, силовики, можете оказаться растерянными и разобщенными перед лицом уже новой власти, плода дворцового заговора. Не надо тешить себя иллюзиями. То будет никакая не «народная власть», а режим прозападных сислибов. Как самых богатых, организованных и обладающих медийно-пропагандистским ресурсом. Об этом буквально вопиет опыт Украины.

Запомните, что сверхцентрализованные системы прочны лишь до тех пор, пока во главе их стоят крайне идейные вожди, презирающие деньги. Фанатики-бессребренники. Но как только во главе оказывается тот, кто ленив, труслив и жаден до денег, жестко централизованная система распадается со скоростью звука. Надеюсь, вы прекрасно понимаете, что с бескорыстными да идейными в бомонде РФ плоховато. Кадавры тут правят бал. Те, что из бессмертного романа ранних Стругацких. Но если раньше стойкость «вертикали» обеспечивалась потоком нефтедолларов, то теперь поток уж далеко не тот. А если хозяин плохо платит наемникам-кадаврам, то их верность становится под большой вопрос. Потому часть силового аппарата перебежит на сторону прозападных магнатов.

Вот почему вы должны уже сейчас присматриваться к Третьей силе. К национал-патриотам, которые выбиваются с политического поля. Ибо кремлевские политтехнологи правдами и неправдами оставляют на арене всего лишь две силы. С одной стороны – одиозные, превращенные в клоунов титушки-охранители, раболепствующие перед властью и готовые петь ей осанну буквально за все. Вторая сила – оголтелые прозападные либералы (иногда с оттенком племенного национализма). Это те, кто готов все сдать и порушить, лишь бы Путина сбросить. Все, кто не вписывается в оную схему, выталкиваются из политики или отправляются в тюрьмы.

Но если что случится, титушня просто растворится в пространстве. Вы ее с собаками не найдете. Примерно как финансировавшихся Николаем Вторым черносотенцев в 1917 году или как титушек Януковича в 2014-м.

Так что делайте выводы.