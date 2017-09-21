Наутро после ухода Путина, когда страна умоется слезами...

«Чем выше пьедестал, на который взобрался карлик,

тем лучше видно, что он карлик».

Народная мудрость, Берег Слоновой кости.

Владимир Путин, увы, не вечен. Это главный слоган XXI века. Сколько бы мы ни любили его и со слезами на глазах ни просили остаться, есть срок годности человеческого организма.

Конечно, можно продлевать его молодильными яблоками из Турции, посылая за ними эскадрильи тяжелых фронтовых бомбардировщиков «Су-24».

Природа нас всех любит, но у нее свои интересы. К примеру, закончился у мужчины-женщины фертильный возраст, и она начинает поглядывать на них с подозрением.

Дескать, не задержались ли вы тут на планете со своим «периодом дожития»? Не шибко ли вы огорчаете идеолога истребления пенсионеров товарища Шувалова? Не пора ли вам уступить место более молодым парам, которые повысят земному диску рождаемость и восполняемость?

Конечно, олигархи с нашей помощью еще будут держать его во власти. Но возможно и такое, что однажды он сам бросит в сердцах: «Да пошли-ка вы все. Я вон внуков своих еще ни разу не видел, а вы со своей «Матильдой».

Так что давайте пофантазируем, что будет, когда к власти придет другой. Не Жириновский, не Зюганов, не Явлинский, а другой. Из другого теста.

И, может быть, даже не великолепная Няша, которая к тому времени окончательно оформит свои отношения с царем Николаем II. А что? Она девушка свободная, да и он тоже не шибко занят.

А мечтать надо быстрее, пока за мыслепреступления и вольтерьянство сажают не так активно. Сажают, конечно, но не так, как бы всем нам хотелось.

«То, что вы на свободе, - предупреждают они - не говорит о том, что вы невиновны. Просто у нас до вас еще руки не дошли».

Бери любого зеваку, который перешел улицу на красный свет. И через 15 минут собеседования в кутузке он уже согласен на сговор со следствием по таким животрепещущим статьям, как «оскорбление чувств верующих», «возбуждение вражды» или «разжигание розни».

Тут дело даже не в том, что МВД эшелонами закупает шампанское для своего Следственного департамента. А в общем нашем настрое, когда целях улучшения показателей «ментовки» мы стремимся побыстрее есть по пустяковому делу, чтобы потом не получить 10 лет без права переписьки.

Спроси любого прохожего, как он относится к бомбардировкам в Сирии. И, если он ответит: «Так ить квартплата...», можно смело отправлять его в колонию-поселению «за оправдание терроризма».

Посмотрите дело тюменского блогера Алексея Кунгурова, лишенного свободы за статейку в ЖЖ, которую никто в глаза не видел.

Зато те, кто 3 апреля проморгал теракт в питерском метро (16 убитых и 50 покалеченных) не получили даже замечания по службе. Вопреки ожиданиям, не застрелился, а вовсе даже усидел в кресле губернатор Полтавченко, встретивший приезд дорогого президента на родину «кровавым салютом».

И вот пришел другой. С чего бы он начал? Возможно, с отставки и задержания на 72 часа членов правительства. Пусть бы эти господа объяснили честному народу, как они умудряются при фиксированном чиновничьем жалованье в итоге иметь годовой «заработок» по 300-600 млн. руб.? Те же господа Абызов, Кузнецов, Трутнев, Хлопонин и многие другие. Где результаты их труда, если не считать кризиса, в который они затащили страну?

На какие такие дары волхвов вице-премьеры и министры скупают на лазурных берегах виллы, дачки, квартирки, хоромы? А также яхты.

Возьмите за основу вице-премьера Ольгу Голодец, спроворившую домик в Швейцарии и квартирку в Италии, и раскручивайте дальше.

А разве не интересно послушать признательные показания пресс-секретаря премьера г-жи Н.Тимаковой об истории покупки ею в недружественной Латвии двухэтажного теремка за 1 млн. евро? А вы говорите, будто «он нам не Димон». Да он всем красоткам Димон.

Никто же из «кремлевских небожителей» или особ, приближенных к императору, не стремится обзавестись «запасным аэродромом» где-нибудь в Сибири или на Дальней Востоке.

Нет, им подавай курорты в странах НАТО преподлой Европы, каковая обложила нас санкциями, но даже не помышляет об изъятии у них имущества, нажитого заведомо неправедным путем.

Потом, допустим, в новую резиденцию Ясная поляна будут приглашены господа Бастрыкин, Бортников Колокольцев, Лебедев, Чайка.

Для начала им будет предложено положить на стол партбилеты членов КПСС, которые они получили еще в 70-е годы, обещая всем нам построить коммунизм.

Потом для ясности зададут вопрос: «Разве вы не видели, что правительство погрязло в коррупции, что его министры скупают недвижимость за рубежом? Если видели – почему бездействовали?»

При этом каждый получит парабеллум с одним холостым патроном. Потом всех запрут в темный погреб усадьбы, где Лев Толстой запасал на зиму маринованные грибки.

Пока не вспомнят, что такое «чувства верующих», за которые они пачками отправляют блогеров на скамью подсудимых. Да-с… Вот такая антиутопия.

Следом новый президент прикажет господам Володину и Матвиенко экстренно провести ночные заседания парламента и закрыть для VIP-взяточников все лазейки в законах.

Когда, например, кремлевский обер-секретарь Песков может отписывать в декларации сотни миллионов рублей на свою нигде не работающую третью жену Нафку. И на непонятно откуда взявшиеся миллиарды скупать дома-терема, квартиры, иномарки, земельные наделы...

... На этом заканчиваю, поскольку в двери уже стучат. Слышится визг огнедышащей болгарки.

- Встретимся на эшафоте, - как сказал бы незабвенный бравый солдат Швейк.