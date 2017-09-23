Похоже, нас сдают с потрохами?

Лет десять назад я писал, что одной из главных опасностей для патриотов будет то, что буржуазная власть научится и начнёт рядиться в патриотические одёжки. Не в демократические-общемировые, а именно встанет в позицию Хозяина земли русской, главного ответственного тут работника, патриота по должности. И в итоге граждане России, которые, как известно в массе своей ненавидят (в той или иной, пусть и кухонной, степени) действующую власть приватизаторов и оптимизаторов - не смогут уже отделить патриотов от власти. И в случае нарастания народного протеста по загривку получат и те, и другие.

Тогда, когда я это писал, не было ещё Крыма, ДНР, ЛНР, а тенденция-то уже прослеживалась. Вспомним, что Путина втаскивали на «трон» уже не кремлёвский, а газетный и телевизионный – и патриоты. Проханов, Варенников, многие другие. Потом, пока мы сидели по «болотному делу», к этому позорному делу подключились и писатели, которых я уважаю – тот же Прилепин, Шаргунов и даже Лимонов (правда, со свойственным ему экзотизмом – «нам мало Крыма, нам мало Путина!», заявил он на съезде «Другой России», - листаю сейчас пропущенный за годы тюрьмы дайджест). Сегодня, к сожалению, всё, что я предвидел, уже становится явью. Обыватель же реально устал от санкций, низких процентов по банковским вкладам и высоких процентов за кредиты, устал и от донбасской трагедии и, на мой взгляд, самое главное, от чего устал средний гражданин РФ, это от неспособности российских властей как-то решить все эти проблемы.

В понятие «патриоты» в данном случае я включаю и большую часть представителей коммунистических и разного рода социалистических организаций, которые вынужденно поддержали действия властей России по международным вопросам. И в массе своей горячо приветствовали воссоединение Крыма с Россией и общественную попытку создания альтернативного общественного, возможно социалистического устройства на востоке Украины.

Но в итоге мы увидели, что Кремль нейтрализовал наиболее прогрессивные силы на Донбассе, по сути установив там не какую-то здоровую альтернативу, к которой, кстати, могли потянуться и другие регионы Украины, а клонировав россиянскую бандитскую власть, от которой разумеется воротит любого здорового человека, хоть на Украине, хоть в России.

Разумеется, отдавая должное героизму добровольцев Донбасса, вставших на борьбу с американским империализмом и украинским нацизмом, нам всё же следует признать, что наши чаяния практически полностью рухнули. И, вполне возможно, что эти преступные ошибки наших властей похоронят и всё патриотическое движение России, так как народ уже ропщет и многие из обывателей (те, кто поддержал изначально благородный порыв) теперь чаще говорит «всё, хватит».

Конечно, пока украинские марионеточные власти помогают удержать патриотические настроения граждан России на высоком уровне, - тот же нацистский закон об образовании, возмутивший большую часть населения России и даже вполне либерально настроенных граждан, - это подстёгивает граждан России в требовании к Кремлю усилить поддержку республиканцам ДНР и ЛНР, и оказывать более мощное давление на нацистский режим Украины. Но, опять же, на Украине даже при всей тоталитарной системе появляются, например, такие обнадёживающие нас новости, как оправдание участников одесской трагедии из числа сторонников Антимайдана. Судьи Украины, пусть и в Одессе, но всё же судьи, нашли в себе силы принять справедливое решение и освободить невиновных.

Какое моральное действие это оказывает на российских граждан? Обыватель говорит: а вот, посмотрите, на Украине-то справедливость и демократия! И чего нам тогда, мол, воевать на этом Донбассе, если они и сами люди разумные, невинных осуждать и казнить не будут – правовое государство!

Конечно, я поддерживаю справедливое решение суда в Одессе, конечно, я не хочу, чтобы на Донбассе продолжались боевые действия и тем более чтобы гибли мирные люди, наши братья с обеих сторон. Но мы должны чётко осознавать, что единичные справедливые решения судов на Украине не меняют общей картины фашизации и по сути империалистической оккупации Украины западными странами. И в итоге, хоть даже если там появятся миротворцы ООН, хоть нет, - по всей видимости столкновение РФ с Украиной через пару лет будет более глобальным. Как вариант, кстати говоря, это может осуществить Саакашвили, если он или его команда придёт к власти. И уж такое столкновение с перевооружённой за счёт США армией Украины принесёт нашим странам миллионные жертвы.

По этой причине, на мой взгляд, коммунисты и патриоты не должны обманываться: нужно смотреть на ситуацию на Украине комплексно и со смелой временной перспективой. Земля это наша, советская, и решать, как на ней жить – не киевским, не московским, не вашингтонским, не брюссельским буржуям, а нам вместе с братским украинским народом!

И всё же почему, по моему мнению, нас сдают, - нас, советский народ в целом? Я вообще в последнее время прихожу к выводу, что вся эта свистопляска вокруг Украины есть ни что иное, как «антикризисный» какой-то, отвлекающий от нашей внутренней классовой борьбы шабаш по договорённости наших элит и западных. Ну, смотрите сами: в 2014-м абсолютное большинство граждан восточной Украины ждали освободительной армии России, так как Путин обещал, что, если там будут нарушения прав граждан, он введёт войска и сразу же получил на это мандат Совета Федерации (правда, потом сам же уговорил «сенаторов» втихаря мандат у него забрать – нечего, мол, пугать мирового обывателя). Обнадёжив граждан восточных регионов Украины, Путинская Россия тем самым дезорганизовала их. За время конфликта, в итоге, украинские спецслужбы, а чаще всего просто неформальные боевые организации нацистов уничтожили и нейтрализовали тысячи пророссийски настроенных активистов. Некоторые успели бежать в РФ. Кто-то скажет: если народ не восстал, значит, не было у них поддержки.

А я вот из живого общения с десятками жителей из разных областей восточной Украины могу сказать, что люди именно ждали, что придут российские войска и наведут порядок на Донбассе, как в Крыму. Они прямо говорят: ведь Путин обещал! А для них, извините, слово Путина на тот момент было чуть ли не святым. В общем - ждали, ждали и не дождались.

Совершенно ясно что, войди наши войска безотлагательно, в тот момент, как в Южной Осетии, возьми они контроль над всей территорией впадающей в гражданскую войну Украины, - до берегов Днепра и Одесскую область, - сейчас на Украине был бы другой расклад. И, вполне возможно, там уже были бы проведены и честные выборы, и реальные демократические реформы, и никаких санкций против России не было бы.

Но, опять же, официально Россия по воле своего правящего класса вступила в другую, санкционную войну с Западом. Вот нам, например, не дают на Западе долгих кредитов, зато мы вывозим на запад сотни миллиардов долларов - в т.ч. вкладывая в государственные бумаги США. На это мандат народ России правящему классу давал?

Западным производителям запрещено поставлять для нашей страны сложное спецоборудование - как для добычи нефти и газа, так и для других отраслей, а также сложные обрабатывающие механизмы и пр. При этом мы до сих пор в массе своей не создали альтернатив этому оборудованию и, похоже, даже не пытаемся начать решать эти вопросы. И, наоборот, продаём иностранным компаниям доли в наших, по ещё государственных нефтяных компаниях – вот зримый итог проигрыша Путина сотоварищи в санкционной войне. От хорошей жизни они Катару, а теперь и Китаю доли в Роснефти не продавали бы!

Мы так же массово завозим с Запада в Россию ширпотреб, от одежды до роскошных, да и простых автомобилей, бытовую технику и строительные материалы и т.д. и т.п. То есть в окружающей нас бытовой жизни фактически ничего не изменилось. И, похоже, все уже просто забыли о решениях правительства Медведева, несколько лет назад взявшего курс на импортозамещение.

При этом реальная конфронтация с западными странами нарастает. Унижение российских дипломатов, санкционная удавка, беспредел в отношении русскоязычного и просоветского населения на Украине, выдавливание России на обочину мировой политики и многое другое говорит о том, что Запад не ослабит мёртвой хватки на шее правящего в РФ класса и, скорее всего, доведёт дело до конца.

Конечно, у России есть ещё призрачные шансы отстоять свою относительную независимость и, более того, стать независимой страной реально. Но для этого нужна не болтовня об импортозамещении, а глобальная перестройка всего общества. От образования до производства, от научного образования молодёжи до осмысления общественного бытия. Мы должны стать совершенно другими людьми, людьми разума и прогресса, людьми свободы и гуманизма, обществом друзей, а не конкурентами друг другу.

Но уже совершенно ясно, что казённые патриоты неспособны расстаться с наворованными миллиардами. И патриотизм для них был лишь последним пристанищем и, вероятнее всего, эти велеречивые негодяи в скором времени переоденутся в какие-то новые одёжки. Например, в друзей «вашингтонского обкома», при этом спихнув всю вину за беды России на тех же российских патриотов и коммунистов, поддержавших в сложные времена украинский народ в борьбе с нацистами, захватившими власть на Украине.

Я лично не удивлюсь если выяснится, что язык патриотов наши нефтяные мультимиллиардеры освоили лишь на короткое время, что вся эта «борьба за советскую Украину», противостояние с Западом и шумиха об импортозамещении была придумана российскими олигархами (вроде Малофеева) с одной лишь целью. Дискредитировать, морально обанкротить патриотическое движение России перед запуском какого-то нового ультралиберального проекта – хоть в стиле «преемник-либерал» (непопулярный Медведев), хоть в стиле «революционного» прихода к власти либеральных противников Кремля, которые по сути свернут остатки суверенитета страны. Правящий класс для сохранения награбленного за десятилетия в нашей социалистической стране вынужден часто переодеваться и серьёзно работать с обществом через пиар – иначе они миллиардерами и не стали бы.

На мой взгляд, патриоты и особенно коммунисты сегодня должны как можно резче дистанцироваться от власти, нельзя далее пребывать в иллюзиях «патриотического консенсуса», как упомянутые мной вначале писатели. Мы должны обществу ясно показать, что со стороны властей всё это противостояние с Западом всего лишь игра в поддавки.

И пока не будет взят курс на социалистическое преобразование в России, никаких существенных изменений в нашей стране не будет и быть не может. Никакой официальный патриотизм не вернёт величие нашей стране, пока в ней не будет создано социально справедливого общества с реальной народной демократией.

Граждане должны знать, что патриотизм российских левых отличается от мнимого патриотизма представителей действующей власти, наш патриотизм – советский. Это понятие постоянное, это константа, не переменная - а их буржуазный патриотизм заканчивается в тот момент, когда он угрожает их финансовому благополучию!