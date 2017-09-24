Вести "с полей"

Сегодня все умники говорят по-умному. Раньше писали, что «встречаются в кулуарах» и обсуждают «планы» снизить «фиксированные ставки» налогов, а сейчас встречаются «на полях» и обсуждают «дорожные карты» снижения «плоских ставок» налогов.

Ну, вот и у меня обсуждение новостей с этих самых «полей новостей».

Воюют или расходуют боеприпасы?

Читаю в Википедии численность боевиков ИГИЛ.

«Численность боевиков ИГ достигала 12 тыс. человек в июне 2014 года. Практически созданы свои «вооружённые силы». 11 сентября 2014 года численность боевиков оценивалась ЦРУ в 20—31,5 тыс. человек, а глава ФСБ РФ 26 сентября 2014 года оценил их численность в 30—50 тыс.». Поскольку нас интересует Сирия, а не вообще все боевики ИГИЛ, то: «В августе 2017 года начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Игорь Коробов отмечал, что «численность данной группировки в Сирии, по нашей оценке, составляет более 9 тыс. боевиков, которые в настоящее время сосредоточены в основном в центральной части страны и приграничных с Ираком восточных районах республики, главным образом вдоль реки Евфрат».

И одновременно: «Министерство обороны России сообщило подробности действий российских войск в Сирии. Соответствующие данные приводит ведомственная газета «Красная Звезда».

За все время операции российские ВКС совершили 30 650 боевых вылетов, в результате было поражено 96 828 объектов террористов. Из них 8,33 тысячи командных пунктов и 53,7 тысячи скоплений боевиков, 6,77 тысячи складов ГСМ и боеприпасов».

Я понимаю, что во время войны расход боеприпасов велик, ведь недаром же со времён СССР по всей России взрывались склады боеприпасов и разрушалась промышленность их производства. Но в данном случае использования авиации в Сирии что-то как-то плохо вяжется - что-то слишком много командных пунктов и прочих объектов приходится на одного боевика. Причём, уничтоженных даже не сирийской армией, а только ВКС России.

Место у параши

В отношении Сирии ещё можно сделать хоть какое-то предположение относительно того, что хотят в Кремле получить этим расходом военных сил и средств. Ну, к примеру, можно предположить, что из-за неспособности идеологов Кремля бороться с идеологией той самой запрещённой организации, в Сирии вполне может быть и личное стремление Кремля как-то задушить в зародыше этот проклятый ИГИЛ. По аналогии с внутренней политикой: не надеясь на встроенную и неустроенную оппозицию, и стремясь в зародыше задушить Навального, Кремль извлёк из нафталина Явлинского.

Мог Кремль и в Сирии пойти на что-то подобное с ИГИЛ. Или даже мог просто израсходовать боеприпасы, чтобы получить откаты при изготовлении новых. Мог.

Но объяснить позорную сдачу КНДР можно только приказом из США, хотя Кремлю для помощи этому союзнику и нужно было всего лишь наложить вето на резолюцию Совбеза ООН. Да, Китаю не нужно хорошо вооружённое государство под боком, но ведь по этой же причине России нужна была именно такая Корея.

Причём, эта угодливость и стремление лизнуть Трампа в анус, ничего ни России, ни Кремлю не даёт - американцы перестали скрывать презрение к кремлёвским деятелям. 18 сентября Трамп собрал в нью-йоркской штаб-квартире ООН совещание мировых лидеров по вопросам перестройки работы международной организации, но путина на эту встречу просто не пригласили. Оно и понятно: Трамп через силу имитирует встречи с артистом, играющим роль путина.

Но ведь раньше тот же Лавров в США котировался как настоящий политик, а в настоящее время и на Лаврова смотрят, как на амёбу, хотя Лавров клянется и божится, что его единственная цель - улучшить отношения с США. На 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Лавров подготовил и зачитал трогательную речь о том, что в Кремле рассчитывают на «конструктивный диалог» по предложению о размещении охранной миссии ООН на Донбассе: «Рассчитываем, что российское предложение будет способствовать урегулированию внутриукраинского кризиса. Надеемся на конструктивное, без игр с нулевым результатом взаимодействие в этих вопросах с партнерами как в Европе, так и в США».

Замечательный спич, да только вице-президент США Майкл Пенс и Порошенко, которые уже произнесли свои речи, просто покинули заседание Совета безопасности ООН перед бла-бла-бла Лаврова.

Такого откровенного презрения к России я раньше как-то и не вспомню.

Кто, кто? «Конь в пальто»!

Между прочим, что касается Донбасса, то спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер предъявил Кремлю ультиматум, в котором предупредил, что в октябре он еще раз встретится с Сурковым и заставит Кремль допустить «миротворцев» на всю территорию Донбасса с разоружением всего ополчения. США отказываются считать происходящее на Донбассе Гражданской войной и отказываются вести переговоры с «боевиками», то есть открыто считают Россию оккупантом. Ну и на десерт Волкер сообщил, что санкции против России не будут отменены до возвращения Крыма в состав Украины. То есть, Волкер прямо заявил, что США устроит только полная и безоговорочная капитуляция Кремля. Между прочим, на сайте правосудия.нет задают наивный вопрос: «Какую государственную должность занимает Сурков? Кто его уполномочил на ведение переговоров и подписание капитуляции от имени РФ?». Надо, видимо напомнить, что считающийся помощником путина Владислав Сурков, на самом деле деятель из обоймы реальных кукловодов России.

Лающая собака

Между тем, Трамп, на которого так надеялись в Кремле, не перестаёт удивлять хотя бы тем, что не знает элементарного - не знает, что лающая собака не кусает. И в своей речи на Генассамблее ООН Трамп заявил, что КНДР будет разрушена, в случае угрозы для США или их союзников. И после этого стал первым американским президентом, открыто угрожавшим стране-члену ООН.

Но дело в том, что и корейцы знают толк в собачатине.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, который приехал в Нью-Йорк для участие в сессии Генассамблеи ООН, тут же назвал выступление Трампа тем, чем оно и являлось, «собачьим лаем». «Есть поговорка «Собака лает, а караван идёт». Если он думает, что собачьим лаем нас можно испугать, то это действительно собачий бред». Ну и Ким Чен Ы подытожил слова своего министра: «На что бы Трамп ни рассчитывал, он получит результаты, превосходящие его ожидания. Я решительно настроен приручить огнем американского безумного маразматика». После его замечания о маразматике, официальные органы КНДР сообщили, что проведут очередное испытание водородной бомбы. Некоторые обозреватели предполагают, что это испытание может быть проведено прямо в Тихом океане, ведь КНДР не член договора о запрете испытаний ядерного оружия в трёх средах. По уму, надо было бы приглашать КНДР вступить в этот договор, но…

Исполняя роль грозной собаки, Трамп, само собой тут же пролаял на митинге в поддержку кандидата от республиканцев в Сенат в Алабаме: «Мы не можем терпеть этого сумасшедшего парня там, пуляющего ракетами повсюду... Кстати, разделаться с человеком-ракетой нужно было давным-давно, сделать это должен был (Билл) Клинтон, не буду говорить о республиканцах, (Барак) Обама. Это должно было быть решено и 8, и 4, и 15 лет назад, это не должно решаться сейчас. Но я разберусь с этим», — снова пролаял Трамп.

Ну, ну. Посмотрим…

Чем привлечь избирателя

На первый взгляд кажется странным успех на Украине грузина Саакашвили, да ещё скомпрометированного в своих руководящих способностях как в Грузии, так и в Одессе. Причём, видна и его собственная неуверенность в наличии опоры в среде украинцев.

Речь о том, что Саакашвили громко и демонстративно уволил своего пресс-секретаря Дарью Чиж только за то, что она назвала Порошенко, так сказать, по его девичьей фамилии, написав на своей странице в фейсбуке: «…когда доля Вальцмана в вас будет одолевать разумное и вы снова станете строить козни о том, как избавиться от Саакашвили…смотрите это видео с вашей «родной» Винницы». И Саакашвили немедленно заявил: «Любой даже намек на антисемитизм для меня не только неприемлем, но вся суть моей жизни сводится к борьбе против всех проявлений этнической, религиозной и расовой нетерпимости».

Для России и, надо думать, Грузии, в таком заявлении Саакашвили нет ничего удивительного, поскольку в России упомянуть о том, что данный деятель еврей, это уже антисемитизм. Ведь в России на полном серьёзе воспринимают слова Геббельса о том, что евреи спокойно переносят любые оскорбления, но они не терпят, когда их называют евреями.

Но на Украине такое поведение смешно, поскольку на Украине евреев не считают запрещённой подпольной организацией, и о том, что Порошенко в детстве был евреем, говорят открыто, и открыто над этим шутят.

И очевидно, что таким шагом Саакашвили пытается привлечь на свою сторону евреев Украины, но не правильно оценивает, а нужно ли им это?

Между тем, если Саакашвили бросит курить травку, то шансы на успех у него есть и без придурковатой борьбы с антисемитизмом. Чувствуется, что активным гражданам Украины уже в печёнках сидят свои украинские руководители, которые добравшись до власти, начинают кормить своих сторонников и гнобить противников. Ведь именно за это на Украине искренне ненавидели Януковича, как ни говори, что «при нём было лучше». И хотя Саакашвили, как руководитель, обкакался и в Грузии, и в Одессе, но за него на Украине могут голосовать только потому, что он теоретически может служить всей Украине, а не только «своим».

В этом смысле на Украине гипотетически очень большие шансы у Навального, разумеется, если бы Кремль сумел выкинуть его за границу. Ведь нет у Навального на Украине «своих» олигархов, и поэтому он там имеет большие шансы на успех.

Кандидат в президенты

Но дело в том, что «Комитет министров Совета Европы, ведущий надзор за исполнением решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признал, что российские власти продолжают нарушать права Алексея Навального. В частности, европейский орган призвал Москву обеспечить доступ политика к выборам, говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы, поступившем в распоряжение РБК.

ЕСПЧ в феврале 2016 года признал несправедливым первое решение российского суда по «делу «Кировлеса». Комитет министров Совета Европы отметил, что несмотря на это, российские власти продолжают ущемлять права политика в связи с судебным постановлением. Так, орган призвал российские власти «срочно принять меры для устранения последствий (принятого судебного решения), в частности запрета на то, чтобы господин Навальный баллотировался на выборах»».

Так, что Навальный, скорее всего, будет к выборам в России допущен, но я в этом пока не вижу ничего хорошего - выборы всё равно сфальсифицируют, а людей Навальный на выборы привлечёт…

Однако окончательные выводы будем делать исходя из той ситуации, которая сложится ближе к дате событий.