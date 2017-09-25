Пусть лучше буржуазия ругает нас за фанатизм, чем хвалит за сговорчивость!

Представители буржуазии нередко обвиняют нас, коммунистов – в фанатизме. Они кричат, что мы - «сектанты», что мы слишком упрямы и твердолобы, что мы помешаны на своем коммунистическом учении и не желаем идти ни на какие «разумные компромиссы», что глупо и несовременно быть такими непримиримыми. И прочая, и прочая.

Ничего удивительного в этом нет. Как только научный коммунизм появился – он тут же стал предметом разъяренной злобы всего класса буржуазии. По-другому не могло и быть – ведь научный коммунизм учит, как покончить с буржуазным строем, а значит, и с буржуазией. Так что любить его или относиться к нему спокойно она просто не в состоянии – она может его только люто ненавидеть.

И больше всего она всегда ненавидела самых принципиальных и твердых из коммунистов, тех, кто никогда и ни при каких обстоятельства не соглашался пойти ей на уступки. На таких твердых борцов она скрежетала зубами и просто не знала, как излить свою злобу, как их обругать и ошельмовать.

И наоборот – шатких и малодушных, ренегатов и отступников коммунизма она всегда принимала с горячими объятиями. Таких она одобряла, хвалила за «разумность», за «готовность к компромиссу», и ставила в пример «упрямым фанатикам».

То же самое мы видим и теперь. Буржуазия упрекает нас, современных коммунистов, за тот же самый «грех» - за принципиальность, за твердое следование марксизму, за верность рабочему классу.

Буржуазные идеологи снова называют нас «фанатиками» и «сектантами». В чем же наш фанатизм и наше сектантство? В том, что мы не согласны на ту роль, которую буржуазия отводит рабочему классу в предстоящей борьбе за власть.

Буржуазные политики уверены, что у рабочего класса не может быть своей самостоятельной роли в этой борьбе. Он не способен бороться за свои собственные интересы – за свою рабочую власть, за свой рабочий порядок, за социализм. Об этом он не должен даже думать. О самостоятельной борьбе за свои интересы, о своей рабочей власти, о социализме – он должен забыть начисто.

Его участь – быть орудием в руках той или другой буржуазной группировки. Различные группировки буржуазии: правящий путинский олигархат, «либералы» и «националисты» будут драться между собой за власть – а рабочий класс будет обслуживать их в качестве пушечного мяса. И, какая бы группа буржуазии не пришла к власти – рабочий класс хозяином не будет. Он как был приниженным и зависимым, так и останется. А хозяйничать по-прежнему будет буржуазия.

Такую роль отводят нам буржуазные идеологи.

Мы, коммунисты, не согласны с такой ролью. Мы говорим тем, кто нам это предлагает: не надейтесь - рабочий класс не будет орудием делящей власть буржуазии! Он не будет пушечным мясом - ни для путинского олигарахата, ни для «либералов», ни для «националистов». Он будет бороться за свои интересы, за свою власть, за свой порядок! Он победит в борьбе и будет хозяином в стране, а с властью капитала, с капиталистическим порядком будет покончено!

В этом и состоит наше «сектанство» - что мы твердо стоим на позициях рабочего класса, что не предаем его интересы, не идем на сделку с буржуазией.

А если бы пошли на сделку, если бы мы предали интересы рабочего класса и стали прислуживать буржуазии – о, тогда, конечно, бы мы не были сектантами! Тогда бы буржуазия была нами довольна. Тогда бы она нас приняла в объятия и расхваливала – мол, молодцы, наконец-то «исправились», «взялись за ум», «пошли на компромисс» (то есть, на предательство).

Спасибо за такую честь! Ни похвал, ни объятий от врагов рабочего класса нам не надо. Пусть лучше скрипят зубами и ругают нас фанатиками и сектантами.

На самом деле главная беда нашего движения не в том, что мы слишком непримиримы – а в том, что мы слишком уступчивы. Возьмите статьи или выступления тех, кто называет себя коммунистами. Как мало там смелости, твердости и прямоты – и как много там трусости, двурушничества, виляния и подстраивания!

Нам не хватает именно непримиримости, того самого «сектанства» и «фанатизма», в котором нас обвиняют. Твердых и принципиальных коммунистов, которые всегда и при всех обстоятельствах стоят на позиции рабочего класса – к сожалению, слишком мало. И слишком много идейно размытых, двурушничающих, угождающих обывателю, пасующих перед натиском буржуазных идеологов. Это – наша главная беда.

Но мельница истории мелет, рабочий класс медленно и трудно, но все же возвращает себе сознательность. Он выделяет из своих рядов все больше твердых борцов – именно таких непримиримых, которых буржуазия честит «фанатиками». Значит, сознательность рабочего класса растет и будет расти. А то, что ругают нас «фанатиками» - да на здоровье! Отлично, пусть ругают!

Наоборот – было бы плохо, если бы буржуазия нас хвалила за сговорчивость, как хвалит она Зюганова и ему подобных предателей рабочего класса.

А если буржуазия ругает нас за «фанатизм» - этому можно только радоваться. Значит, мы движемся в верном направлении, твердо отстаиваем интересы пролетариата.