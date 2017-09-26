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Московский листок

Ну и что у нас происходит?

Опубликовано 26.09.2017 автором Андрей Карелин в разделе комментариев 0

коммунисты арест левые
Ну и что у нас происходит?

Навальный со своими "антикоррупционными акциями" марширует по многим городам и весям - ничего, ему можно! Либералы проводят "шествия памяти Немцова", превращая их в откровенные политические демонстрации - им тоже можно. Они же время от времени устраивают "марши мира", где откровенно демонстрируется бандеровская и нацистская символика - и это можно!

А вот ОКП, другие левые организации, "Другая Россия" хотят марш против капитализма провести - им нельзя! Ладно, решили не маршировать с флагами, плакатами и символикой, а просто прогуляться по центру Москвы - и это нельзя! Удальцова, Лимонова, Лакеева и других активистов сразу хватают и тащат в кутузку, а Удальцова потом ещё и на 5 суток осуждают ни за что.

Поговорил об этом со знакомыми простыми людьми, далёкими от политики. И знаете, что они сказали? "А это потому, что для наших властей либералы - свои, и они их не боятся. А вот вы для них - враги. Вас, коммунистов, они боятся как огня - потому и прессуют, не дозволяя малейшим образом публично выразить свою позицию".

Глас народа верен! Для путиных, медведевых и собяниных всякие навальные и гозманы, касьяновы и гудковы - соперники в борьбе за кормушку. А Лакеев, Лимонов, Удальцов - непримиримые, антагонистические противники буржуазной системы.

Но сила - не в деньгах, а в правде, как сказал герой всем известного фильма. За нами правда, поэтому мы сильны, и мы победим. Пусть неправедные власти, как говорили классики, "содрогаются перед лицом грядущей революции" (настоящей, а не "навально-бархатной"). Пусть запрещают акции и арестовывают наших товарищей. Всё равно мы победим!



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