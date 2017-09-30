Продолжим нашу разведку возможного будущего. Поразмыслив над тем, что провал нынешней РФ на Украине теснейшим образом связан с ее неспособностью не только вести молниеносные операции, но и создать привлекательную модель развития - http://forum-msk.org/material/fpolitic/13762890.html

- двинемся дальше.

Итак, путей в прошлое для нас нет. Прошлое наградило нас слишком тяжелыми болезнями. Коль шанс 2014 года провален, придется заняться трудной и кропотливой работой. Украина никуда не убежит.

ИЗЛЕЧИТЬСЯ ОТ ВЕКОВЫХ ПРОКЛЯТИЙ

Есть многовековые проклятья, что преследуют нас, русских. Чтобы жить дальше, чтобы стать действительно великой державой, воссоединив в себе все русские земли (Малороссию-Украину, Новороссию и Белоруссию), придется прежде всего покончить с оными родовыми проклятиями. Очиститься. Стать сверхновыми русскими.

О чем это я? В самом начале XIX века первый русский моряк, вместе с Лисянским обогнувший Земной шар на шлюпах «Надежда» и «Нева», Иван Крузенштерн (1770-1846 гг.) еще не был знаменит. Но уже тогда молодой офицер имперского ВМФ, изучив постановку морского дела в Британии и совершив плавания в южных морях, горячо ратовал за то, чтобы Российская империя не упускала отличных возможностей поднять свою экономику. Чтобы Россия не отдавала выгодной торговли своим врагам-англичанам. Дело было в том, что русские, поселившись на берегах Тихого океана и основав компанию по освоению Аляски, столкнулись с проблемой: куда девать пушнину, ценную рыбу, моржовую и мамонтовую кость, там добытые? И как снабжать колонии на той же Аляске всем необходимым? Ведь никакого Транссиба и портов в Приморье еще не было, равно как и Панамского канала. Чтобы доставить тяжелые грузы из предуральской части России на Аляску и на Чукотку, судам приходилось пускаться в долгое, опасное и крайне тяжелое плавание. Через всю Атлантику, огибая бурные воды мыса Горн, а потом – через весь Тихий океан еще идти.

Иван Крузенштерн предложил энергичному министру торговли Николаю Румянцеву: завести торговый флот на Дальнем Востоке и с его помощью выгодно торговать товарами из Восточной Сибири и с Аляски в оживленном порту Китая, Кантоне. Или в Индии. Не отдавая прибылей британцам. А все необходимое для снабжения Аляски – покупать здесь же и везти обратными рейсами.

«Для чего терпит Россия бесславие?» - писал Иван Крузенштерн. – «Мы имеем знатных капиталистов и людей с дарованиями к отважным предприятиям, к которым россияне признаются особенно способными. Кажется, уже время принять новую систему и сдернуть иго иностранцев…» (В.М.Пасецкий. «Очарованный надеждой» - Ленинград, Гидрометиздат, 1970 г., с. 10).

Иван Крузенштерн предложил убить двух зайцев одним ударом: не только увеличить доходы национальной экономики, но и задействовать военно-морские силы, выделив из них людей для команд торговых судов. Все равно военный флот в мирное время используется скверно. Россия содержит постоянно «корпус от 20 до 30 тысяч матросов, из которых в мирное время малая часть употребляется в деле». Зато тысячи русских военных моряков ежегодно погибают из-за «старелого нерадения, частого недостатка лекарств, теплой одежды и целительных припасов, без коих сохранение здоровья людей никак невозможно… Сколько тысяч погибли прежде от худого содержания рекрут…»

«Известно, что нет ни одного государства в Европе столь расточительного в отношении своих подданных, кроме России, больше всего нуждающейся в оных…»

И.Крузенштерн считал, что русские в торговом мореплавании могут и должны превзойти англичан. Да, он добился того, что государство снарядило кругосветную экспедицию на «Надежде» и «Неве», и в ходе ее удалось экспериментально поторговать. Да только на том все и заглохло. Ибо минуло 36 лет, и в 1842 году уже увенчанный лаврами, седой Крузенштерн снова пишет о том, что нужно бы наладить торговое мореплавание – на своих судах возить в Японию пушнину Аляски и Сибири, а из Японии возить на северо-восток России рис, соль и другие жизненные припасы. И снова – как об стену горохом. Ну, как в арии из «Юноны и Авось» (1981):

Мудрый граф,

Вы глядите вдаль.

Но всего мудрее наш

Го-су-дарь…

Чай, не мокнете под дождем

По-до-ждем…

…Надо ждать,

В промедлении – благодать…

Как вы знаете, Российская империя Аляску в итоге продала Соединенным Штатам в 1867 году, так и не осуществив идей Крузенштерна. Да так, что вырученные за Аляску 7,2 миллиона долларов в Америке и остались – ушли в оплату за железнодорожные заказы. Можно продолжать эти примеры. Кто сегодня помнит о том, как царская Россия в 1803 году попыталась организовать Беломорскую компанию. Чтобы ловить сельдь в Белом море, самим ее засаливать (гишпанской солью, правда) и не тратить деньги на закупку импортной селедки. Но просуществовала Беломорская компания недолго: до 1813 года. И тут менеджмент все профукал, ибо компания очутилась в руках иностранцев. А те попросту прикрыли конкурента.

Наплевательское отношение к людям и неумение элементарно хозяйствовать на собственной территории – вот наше вековое проклятье. Та самая болезнь, которую придется изжить сверхновым русским. Да, Романовская империя с ее пышными парадами, плывущими «живыми стенами» солдат, с чисто выметенными плацами и полосатыми будками городовых была чертовски бесхозяйственной. Невзирая на всю огромную рать пирамидальной бюрократии. Это проклятье перетекло в СССР, и теперь цветет пышным цветом. Разве теперешний Кремль – не бездарнейший хозяин? Уж и дураку должно быть понятно, что теперешняя Эрэфия ежегодно теряет сотни миллиардов долларов, ибо вынуждена закупать за границей, как какая-нибудь Нигерия, множество товаров да изделий. Ибо собственное производство убито. Всего и не перечислишь: моторы, электронику, станки, субстанции для лекарств, племенной скот и селекционные семена, приборы, самолеты, корабли и т.д. В общем, сколько на нефти и газе получил – как минимум три четверти отдал. Уж и сельскому Селифану должно быть ясно, что надо вкладывать прежде всего в создание собственной сложной индустрии всего, что ей нужно – дорог, грузовых терминалов, энергетики, инженерных сетей.

Но куда власть РФ вкатывает деньги? Правильно – в никому не нужную, оказавшуюся совершенно бесполезной Сочинскую олимпиаду (все равно цивилизованными и пушистыми Запад нас не признал), в облигации американского казначейства (трежериз), в еще более абсурдное, нежели Сочи, футбольное игрище – чемпионат мира 2018 г. Не считая всяких там универсиад, саммитов АТЭС во Владивостоке, трасс для «Формулы-1». Этак на круг – за сотню миллиардов долларов будет. Пущенных буквально коту под хвост. Да на эти деньги на паях с частным бизнесом можно было поставить 300-400 новых заводов! И уж точно – поднять архиважную для независимости РФ отрасль, электронику.

Но нет – чудище обло и озорно деньги растащило и в землю закопало. Совершив преступление против будущего нашего народа.

Чтобы снова стать желанным домом для тех наших земель, что откололись в 1991-м (имею в виду русские республики, Белоруссию с Малороссией-Украиной), теперь придется сначала научиться бережно относиться к собственным гражданам (не расточать собственный народ) и стать крепкими хозяевами. Да, не только в пределах собственных дома или предприятия, а в размахе всей страны. И то же самое – так, а не иначе! – нужно сделать во имя спасения самих себя от превращения в бывших русских. От превращения в скопище слабоумных и беспомощных стариков.

Коли уж не получился алгоритм «молниеносное вычленение Новороссии из Украины – триумф воссоединения – начало новой индустриализации РФ и новой федерации», то придется идти более долгим и мучительным путем. Сперва завоевать себе Будущее, а потом – и окрестные земли к себе привлечь. Иного выхода просто не остается,

Тем более, что Владимир Путин будет последним руководителем РФ в ее нынешнем виде.

КОГДА ВРЕМЯ МНОГИХ ТРАДИЦИЙ ИСТЕКЛО…

Нынче придется начинать с себя и менять русских (прежде всего, великороссов) так, как, пожалуй, изменяли себя японцы во второй половине XIX столетия. Хотя нет, гораздо глубже. Ибо японцы эпохи Мэйдзи все-иаки превращались в послушные винтики государства и дзайбацу-корпораций. Ослушание своему поручику считалось неповиновением самому микадо-императору. Личность растворялась в огромных социальных мегамашинах.

А вот нам придется вновь постигать науку совмещения великодержавия и свободы сильных, ответственных граждан.

Ведь русские очень похожи на японцев начала ХХ века по части подчинения власти. Оно и немудрено: иначе мы не смогли бы выжить как народ. Ведь более тысячи лет каждую весну мы подвергались нападениям сильных, свирепых степняков. С незапамятных времен и до самого XVIII века мы, обитая на совершенно открытом для набегов пространстве, были вынуждены отбивать нападения то аварских орд, то хазар. То печенегов, то половцев. То монголов и татар, то ордынцев, то крымчаков. Противник-то был жесток. Он опустошал и жег наши села да города, угонял на продажу в рабство десятки тысяч душ. Это вам не норманны-викинги и не берберийские пираты, что налетали на европейцев, степняк – намного сильнее и страшнее. Чтобы сражаться с такой напастью более тысячи лет, русским приходилось перейти на положение вечной мобилизации, превратиться в винтики военизированного государства. Причем я ведь не одних великороссов в виду имею, но и малороссов-украинцев. Набеги-то и на Поднепровье шли, крымчаки сквозь Малороссию и на Польшу за добычей хаживали. След конной орды – сакма – пересекает нашу общую историю. Только превратившись в частички и детальки мегамашины-государства, мы могли, имея очень скудные ресурсы и низкую урожайность, строить крепости и засечные черты (пограничные укрепленные линии), собирать рать-войско, отбивать своих полоняников. Знаете, когда крымчаки последний раз уничтожили Москву? В 1571 году. Горела Первопрестольная страшно. Почти за четыреста лет до трагедии Дрездена в пылающем городе начались огненный шторм и смерчи, людей засасывало в пламя. Так ведь все-таки собрались и смогли разгромить корпус вторжения из крымцев и турок в битве при Молодях в 1572-м…

Такие реалии наложили глубочайший, практически неизгладимый отпечаток на наш национальный характер. Да с начала восемнадцатого века набеги степняков уходят в прошлое. Побеждено под Полтавой нашествие шведов Карла XII. Но мобилизационное государство осталось. И сразу вылезли наружу его темные стороны: самодурство и безответственность начальства, его воровство, произвол власти. Правда, умение мобилизоваться и становиться мегамашиной для отражения страшных вторжений здорово пригодится нам и в 1812-м, а еще больше – в играющем кровавыми отблесками пожарищ ХХ столетии. Но и это пройдет, и ракетно-ядерный щит на век вперед предохранит нас от прямых вторжений миллионных масс врага.

И снова полезли наружу те самые пороки общества, где каждый – винтик государства-мобилизатора. И чем дальше – тем это страшнее. Тем больше русские теряют конкурентоспособность. Видите ли, в современном быстром мире плохо выживают общества, что стали придатком к пирамидальной полувоенной, вождистской иерархии. Такие системы тонут в пучине коррупции и плохого управления, они чертовски медлительны и тугодумны, в них затруднена обратная связь. Это – подслеповытые и глуховатые чудища, с ужасной медлительностью реагирующие на изменения внешней среды. Пирамидальные бюрократические иерархии топят в волоките и корысти жизнетворные новации, смелые разработки да изобретения. В них плохо развиваются наука и образование, передовая промышленность и новейшие системы общественной организации. Они походят на какой-нибудь устаревший уже к 1914 году броненосец «Слава», вынужденный драться с роем скоростных ракетоносцев. То, что было неоспоримым конкуретным преимуществом русских в 1572-м, в 1612 и в 1812-м, в 1941-м, превратилось в огромную слабость сегодня. Особенно когда во главе пирамидально выстроенного государства с властью-божеством оказались вырожденцы с воровскими привычками. Существа-обыватели.

Да, то не вина русских, а беда. И вот с нею-то сейчас придется отчаянно, на пределе сил, бороться. Ибо иначе нам – смерть.

Возьмем для примера исход 2017-го. Происходит окончательное закостенение маразматической неофеодальной власти в РФ. Столкнувшись с угрозой того, что ближайшее окружение Самого (да и вся «илитка») может подвергнуться конфискации богатств американцами, власть решила реагировать твердолобым закручиванием гаек. Итак, есть президент, сидящий в Средоточии Мудрости (садах Цоам), всевидящий и всеведущий. Он зрит все – и проблемы пассажиров обанкротившейся авиакомпании, и вопрос свалки в Балашихе, и несчастье покосившегося забора в деревне Чмаровка. Он обо всем позаботится.

Зато вся система сырьевой деиндустриализации остается. Остается система господства «пирамиды» безответственного и хапающего начальства. Бутафорские «суды». Разбойники-«силовики». Вся страна переходит под контроль нео-Семибанкирщины (Семигосбанкирщины). Вся власть и собственность сосредотачивается в руках узенькой группы «боянкиров» (бояр-банкиров, высших сановников и их семей, сырьевых магнатов, агролатифундистов и хозяев торговых сетей). Остальных – под нож. И промышленников, и средний, и малый бизнес. Все – в разряд фактически крепостных, нищих, безгласных. К черту науку! Система оголяется во всей своей отвратительной сущности. С мракобесием и полицейщиной. Ничего помимо приватизированного магнатами государства, все – только в его рамках и ничего – против него. Среднего класса захотели? Не будет его.

В Китае, конечно, тоже с политической свободой не шибко хорошо. Но там государство дает свободу экономическую – заводи дело, получай кредиты, производи и торгуй, обогащайся. Авторитарное государство КНР вкачивает гигантские средства в развитие науки и образование, в строительство передовой индустрии, в кредиты малому и среднему бизнесу, в грандиозное сооружение новой инфраструтуры. В дороги и жилье. В РФ же выстраивается уникальная по своей тупиковости и кретинизму модель: и в политике – полный зажим, и в экономике – тоже. Деньги – куда угодно, только не в новые автострады, не в науку и образование, не в поддержку современного реального сектора. Родилась власть прожорливых феодалов-гипнотизеров и надсмотрщиков.

РФ копирует худшие черты предыдущих фаз истории России. Собирает из них все самое гнилое и застойное. В теперешнем своем виде идет копирование охранительного режима Николая I (1825-1855 гг.). То есть, ничего не менять, упорно сохраняя гнилую и проеденную коррупцией бюрократию, произвол начальства, крепостное право и привилегии дворян-крепостников. Пытаясь совместить это со строительством пароходов и железных дорог. Причем в результате тех и других строится слишком мало по сравнению с Западом, да еще и с чудовищным воровством в ходе строительства. В итоге маниакальное стремление сохранить отжившую свое, порочную систему отливается в страшную отсталость страны и в позорное поражение в войне.

То же самое наблюдается и в нынешней РФ. Главное – сохранить разложившуюся, отупевшую, разбухшую от лени и безответственности Систему. Но уже понятно, во что выльется пресловутая «цифровизация экономики», в какую, простите, задницу провалится РФ по части науки и техники. Сколько еще сотен тысяч отличных «мозгов» уедут отсюда на Запад, ибо места в сем сырьевом балагане для них не найдется. И если такая РФ не потерпит поражения в Холодной войне-2 в ближней перспективе, то дальше – все равно постыдный финал. Потому что сырьевые оковалки с вымирающим населением и отсохшими мозгами в завтрашнем умном и быстром мире не выживут. Их все равно развалят изнутри и утилизируют.

Но, по глубокому убеждению Максима Калашникова, апофеоз безнадежно устаревшей Системы, приговоренной самим ходом истории к смерти, становится и началом ее конца. Позвольте. Учитывая нынешние времена, не детализировать дальнейшие выкладки. Надеюсь, нам удастся предотвратить развал РФ. (Ибо если не получится, то все наши с вами рассуждения пропадают втуне, нового развала русским уже не пережить, «государства» на месте РФ – зоны стремительного вымирания населения и безнадежной деградации, необратимого вырождения).

Ну, а дальше придется строить истинное Будущее и превращаться в сверхновых русских. Избавленных от вековых болезней. Тогда уж – лишь вперед, ибо путь назад окажется отрезанным навсегда. Древние традиции придется пересмотреть и обновить под стать времени. Способность к мобилизации мы сохраним, но сей режим научимся включать лишь тогда, когда нужно. Поднимаясь и прорываясь в цивилизацию Нейромира, и сами себя спасем, и потерянные земли вернем. Страну свою рачительно и умно обустроив, сделав ее уютной для живущих в Сверхновой России. Не злобной мачехой нам Родина станет, а любящей Матушкой.

Но – только вперед. Ибо прошлое без такого прорыва навсегда разделит русский народ. Не храм и не пожелтевшая хроника спасут нас, но звездолеты и сверхлюди. И «клетки» грядущего общества – футурополисы…

(Продолжение следует)