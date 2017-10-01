Почему прошлое сегодня разобщает

Только победоносное Завтра сможет снова объединить русских и сделать историю фактором сплочения

Потеря Москвой Украины и предательство ею Новороссии стали следствием беспомощности расейской «илитки» в деле создания захватывающей, притягательной модели развития страны. И то же самое становится причиной системного краха РФ, ее превращения в новый концлагерь с попами и жандармами, с криминальной правящей верхушкой из сырьевиков, ростовщиков и хапуг-чиновников.

Подробнее – http://forum-msk.org/material/politic/13767739.html

Теперь у русских есть лишь одна возможность решить все эти проблемы: измениться и создать цивилизацию Будущего, империю футурополисов, новой индустриализации и Нейромира.

Без этого все нынешние попытки РФ сплотить общество и разделенные русские земли, взывая к славному прошлому, к истории, жалки и смешны. Они проваливаются. История лишь тогда могуча, когда ты в современности победоносен и успешен.

ЗАБИТЫЙ ПАДАЛЬЮ БАССЕЙН

Понятно, что нынешняя верхушка РФ вызывает только смех, когда пытается примазаться то к великим достижениям Советского Союза, то к Победе 1945 года, то к славе русских императоров и царей. Любое сравнение великанов прошлого с теперешней «микрофлорой» делает последнюю еще ничтожнее. Сущность «илитки» как делателей вида становится особенно отчетливой. Вечно праздновать то 9 мая сорок пятого, то первый в мире космический полет Гагарина невозможно. Это уже вызывает тошноту. Молодежь считает оное архаикой. А власть продолжает то старые «тридцатьчетверки» по Красной площади гонять, то фанерный Рейхстаг брать, то потрясать ветхим от времени скафандром Леонова. Окститесь! Время ушло вперед, чужие планетоходы оставляют следы в марсианских песках, американские станции садятся на спутники Юпитера и Сатурна, это их АМС исследовала самую дальнюю планету Солнечной системы, Плутон. А вы нам все Белку и Стрелку из 1958 года кажете. Вы все превращаете в гигантское шоу реконструкторов, бесконечно поминая дела давно минувших дней.

А в этой жизни у вас все – импортное. Вам ведь нечего предъявить миру. Ни в кино, ни в литературе, ни в науке с техникой. Вижу, как молодые кривятся: «Опять про Вторую мировую войну? Опять «древний совок»? Надоело!». Они-то держат в руках заграничные электронные штучки и своего почти не видят. Что в РФ, что на Украине и в Белоруссии.

Но перед нами – лишь полбеды. Другая состоит в том, что с 1987 года отечественная история уподобилась бассейну, в который тридцать лет сваливали гниющую падаль и сливали нечистоты. Максиму Калашникову сие особенно видно. Прошлое наше настолько изгадили и опоганили, настолько отравили взаимными обидами, что теперь все попытки Кремля напомнить об общей истории малороссам-украинцам или белорусам проваливаются в вонючую жижу. Итак, исттрия наша, мол, история страданий и угнетений. Москва нас насиловала. Искореняла свободу. Грабила. Чинила геноцид. Гноила в сибирских лагерях. И Великую Отечественную не так вели, не так выиграли, трупами немцев завалили, и нас (коль речь идет о криках из бывших русских республик СССР) не освободили, а оккупировали. Впрочем, и в РФ такого полно.

Даже не упоминаю о среднеазиатских «республиках». Русские вытащили из вони, сифилиса, эпидемий, рабства, дали им современную цивилизацию. Но в Узбекистане давно есть музей русской оккупации, а в Туркмении глаголют о недавнем колониальном угнетении. Говорю о русских частях погибшего СССР – Белой Руси и Украине-Малороссии. Ну, в последней творится полное безумие, зла страшнее Москвы просто нет. На манер поляков, особо «свидомые» объявляют нас источниками всех бед и напастей. Однако и Белоруссия тоже «литвинизируется». Читают тут книгу белорусского автора Бешанова о Бресте. Итак, русские учинили геноцид во время войны 1654-1667 годов (борьба шла за Малороссию и Белую Русь с поляками и шведами). Иные авторы говорят о геноциде веком ранее, во время Ливонской войны. Потом, если верить Бешанову, русские (великороссы) совсем не освободили здешние земли при трех разделах Речи Посполитой в конце восемнадцатого века. Мол, раздали крестьян своим помещикам (а то польские паны тут не были крепостниками?), уничтожили самоуправление городов. И старинный Брест при постройке крепости при Николае I снесли, монстры имперские, угнетатели. И само имя «Беларусь» под запрет попало. (Как будто русский царь официально не именовался монархом «Руси Малыя, Белыя и Великия»). Ну, а потом тут Сталин 10% населения репрессировал, после занятия Западной Белой Руси в 1939-м.

В общем, даже в братской Белой Руси, как видите, вовсю надувается тема вины великороссов, Российской империи и СССР. Начиная с XVI века, мол, свирепствовали.

И вы, господа в Кремле, хотите прошлым сплотить русские земли? Беседами на исторические темы? Ничего из этого не выйдет, кроме вечных и бесплодных переругиваний друг с другом. Будут припоминать только плохое. Причина – все в том же. В том, что РФ в ее нынешнем положении всех отталкивает. Разве она стала сильной страной со строящейся индустрией новой эры? Разве в ней люди живут свободно и богато, и здесь царят справедливость, правый суд и уважение к гражданам? Разве здесь покончено с диким воровством и с наглыми олигархами? Нет, перед нами – сырьевое государство, успешно идущая к статусу азиатской отсталой деспотии. Реально-то РФ не может предложить соседям ни большого, увлекательного, Общего Дела. Ни достойного жизнеустройства. Даже своих, русских, РФ ни в грош не ставит и бросает на произвол судьбы. Как имели уже «счастье» убедиться русские Новороссии с весны 2014-го.

КОГДА ИСТОРИЯ ЧТО-ТО ЗНАЧИТ?

По глубокому рассуждению Максима Калашникова, история любой страны лишь тогда чего-то стоит и не забывается, когда она страна в текущей реальности, в настоящем времени, служит примером для других. Когда ею восхищаются.

Кто бы и когда изучал всех этих самураев, сегунов и ниндзя, если бы Япония не ворвалась на мировую арену. С 1895 года. Сначала как победоносная сила из Азии, впервые за многие века нанесшая поражение народу белой расы (русским). Которая смогла покорить пол-Китая и Корею, смерчем пройтись по Тихому океану в 1941-1942 годах и поставить саму Америку на грань поражения. Тогда японцы показали, что умеют строить авианосцы и скоростные самолеты. А когда Япония потерпела поражение, она смогла подняться и поразить весь мир своим машиностроением, роботехникой, электроникой, организацией производства. Мир действительно стал подражать японцам. Один кайдзен (переиначенная самураями советская научная организация труда) чего стоит. Он теперь – повсюду.

Если бы не это, то вся японская история рассматривалась бы наравне с легендами и сказаниями каких-нибудь африканских йоруба или масаи. А если бы масаи показали такие же успехи в нашем времени, как дети Аматэрасу, то теперь бы везде не нунчаки крутили, а копья-ассегаи. Бредя не ниндзя и катанами, а Чакой и Умслопогасом.

Так что чем глубже РФ продолжит впадать в сырьевую отсталость, превращая собственных подданных в бессловесное стадо, тем меньше в мире будут знать русскую историю. И вообще ею интересоваться. Можно Москве хоть лопнуть от напряжения, до срыва голоса доказывая: «Это мы спасли мир от Гитлера!» - только с каждым годом число тех, кто верит в совсем иное, будет лишь расти. Видите ли, о нашей Победе 1945-го хорошо помнили, когда мы первыми в космосе были и города в Сибири новые поднимали, споря с Америкой за положение сверхдержавы номер один. А вот когда вы превратили могучую страну в Эрэфию, все кардинально изменилось. Кого восхитит остаток России с вашими-то ликами? С Поклонской и Ротенбергами?

Это касается отношения к нашему прошлому не только на Западе. И не только, к примеру, во Вьетнаме, где об СССР успели порядком забыть, и вовсю английский учат. Это касается прежде всего отношения к великороссам и нашей общей истории прежде всего на Украине (в Малороссии) и в Белой Руси. Скажу больше: даже в самой РФ история продолжит разобщать социум…

ЛИШЬ ВЕЛИКОЕ ЗАВТРА МОЖЕТ СПАЯТЬ РУССКИХ

Так что вы с вами придем все к тому же выводу: либо РФ остается такой же клоакой, как сейчас, и в следующем круге истории теряет уже свои земли. Или же она превращается в мощную, технотронную Страну Футурополисов. В страну справедливости, развития, великих достижений.

Вот тогда на той же Украине возникнет целая армия сторонников русского единства. Особенно по мере того, как Европа продолжит отпихивать Киев, драть с Украины долги с процентами и давить остатки местной индустрии. По мере того, как «евроинтеграция» станет отодвигаться во все более далекую перспективу, а нищета – заедать граждан «самостийной». Тогда и прорусские политики появятся, и наше подполье. А когда пробьет час, то уж если Малороссия сама к нам не придет, так мы ее сами «интегрируем». Где за сутки-двое. Пускай и без западных областей.

За это Максим Калашников совершенно спокоен. Так называемый «украинский национализм» так же бесплоден и бесперспективен, как и «россиянство». И даже хуже того – укронаци вообще отказывают малороссам в какой-либо самостоятельности, в способности на национальное творчество. Он сводит роль Украины к роли шестерки Запада, к статусу его то ли полицая, то ли хиви. Гадить Москве и сладострастно служить Западу – вот и вся наука. Как вы понимаете, тут даже не ожидается никаких космолетов и городов будущего. Слишком бедна и слаба самостийная, слишком уж погружена в прошлое. А «элита» самостийников на протяжении веков вела себя как доступная девка, отдаваясь налево и направо. То Речи Посполитой, Османской империи или Швеции, то Германии, то – нынче – Америке. Писания укронационалистических идеологов прежних времен обесценились. Они-то писались тогда, когда малороссы еще были живой ветвью Русского народа, еще детей рожали. Это тогдашние властители дум мазепинства грезили завоеванием новых пространств – то до Кубани, то чуть ли не до Урала. А теперь обстановка – совсем иная. Украина стареет и вымирает, одна и с Донбассом-то справиться не в силах.

То есть, возможность – пускай еще чисто теоретическая – победить на поле битвы за Будущее у русского объединительного национализма есть.

Ключ к решению всех проблем, к лечению всех русских недугов один. Собственное развитие. Освобождение страны от парши и нечисти. От уголовщины, возомнившей себя «элитой». Тогда история наша снова «заиграет». Не будет больше этого мазохизма и слива нечистот в нее. И она снова нас объединит, и наполнит гордостью национальную душу…

(Продолжение следует)