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Московский листок

"Человек проходит как хозяин" - в известном всем направлении

Опубликовано 02.10.2017 автором в разделе комментариев 2

революция россия
"Человек проходит как хозяин" - в известном всем направлении

100-летие революции, как ее еще часто называют "русской революции", в России отмечают явно без восторга - величайшее событие в истории ХХ века вызывает понятное раздражение у властей - и чувство жгучего стыда у представителей левой оппозиции.

100 лет назад еще не слишком образованные, а то и малограмотные рабочие и крестьяне совершили величайший переворот в истории, а их худосочные потомки спустя столетие оказались в положении еще и худшем, чем до 25 октября 1917 года. При том, что все получили именно благодаря революции лучшее в мире среднее образование, а каждый третий - высшее, причем совершенно бесплатно. И все учили марксизм, а смотрят на мир глазами все того же малограмотного крестьянина-лапотника.

Что говорить - именно в стране бывшего СССР, бывшей Казахской ССР, руководимой по-прежнему бывшим первым секретарем ЦК Казахстана Назарбаевым произошел первый в новейшей истории расстрел войсками и полицией бастующих рабочих в Жанаозене.

Но возьмем Россию, вернее РФ - обрезок настоящей Советской России эпохи Октября.

Только что, в сентябре был запрещен властями традиционный марш левых сил "Антикапитализм". А когда люди все же попытались провести его - прошли массовые задержания. О чем ни в официозных, ни даже в оппозиционных, но либеральных СМИ практически не сообщалось. Хотя был задержан и первый секретарь ЦК ОКП В.Лакеев, и лидер "Другой России" Э.Лимонов, и недавно вышедший из тюрьмы С.Удальцов, которому вдобавок еще и присудили за это 5 суток ареста.

Кстати, об Удальцове - по итогам событий 2012 года ни один из либеральных вождей, красовавшихся на трибунах митингов и во главе шествий, не был репрессирован. Зато левых Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева осудили на 4,5 года заключения по абсолютно вздорному, даже комичному обвинению - но итог был совсем не смешной. Развозжаева даже выкрали из Киева, прямо из офиса комиссара по делам беженцев - вот как серьезно власть отнеслась к левой оппозиции...

И вот - новые репрессии. Два десятка человек задержаны на митинге у Дома правительства, когда они, рабочие, требовали вылатить им заработанные деньги - люди несколько месяцев сидят без зарплаты. Мы слышим грозные слова в репортажах о деятельности правительства, а в реальности вместо действий в защиту трудящихся - полицейская дубинка. Хорошо, что пока не расстреливают, как в дружественном Казахстане.
Всё это вот, сейчас.

А что нам осталось от завоеваний революции? От права на труд, от "всем по способностям, каждому по труду"? От "человек проходит как хозяин"?

Кто-то, кто обогатился явно не по труду, теперь, может, и проходит как хозяин, а большинство трудящихся стоит, разинув рот, и все никак не может поверить, что все это с ними происходит, а не в кино про "их нравы".

Что же делать нам, коммунистам? Как разбудить в нынешнем забитом рабе его собственного прадеда из 1917 года? Ведь любая партия,  даже самая-самая правильная без поддержки масс - ничто. Революции делаются большими массами людей, во главе которых стоят революционные партии. И революционеры-то есть, дело за малым - за народными массами...



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Всего комментариев к статье: 2
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Где беспощадная правда,
г-н Баранов? написал 02.10.2017 00:37
Почему республика Советов превратилась в монархию с царем Сталиным?
.
Почему выродилась партия Ленина и породила Ельцина, Путина, Гайдара, Чубайса, Грачева, Березовского?
.
Почему самый свободолюбивый в мире советский народ оказался стадом баранов?
.
Почему социализм проиграл капитализму соревнование в производительности труда?
.
Где дружба народов СССР?
.
ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ БЕЗ ДУРАКОВ.
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Объясните причины неудач, исправьте ошибки, покажите ясную цель,
и народ пойдет за вами написал 02.10.2017 00:21
.
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