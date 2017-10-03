О складывающейся в РФ диктатуре

Будет ли она успешной в деле развития страны – или добьет ее?

Поговорив о том, что для выживания РФ и сплочения рассыпанных в 1991 году русских земель попытка обращаться лишь к прошлому бесполезна (http://forum-msk.org/material/politic/13773853.html), перейдем к настоящему времени.

То, что в РФ в 2018 году сложится фактическая диктатура с полной «тепловой смертью» политической конкуренции, сомнений практически не вызывает. Кончатся «выборы» 2018 г. и летний чемпионат мира по футболу, и не нужно будет даже видимости «демократии» создавать. Да и кризис разгуляется. В общем, сомнений у меня по поводу грядущего нет.

Вопрос заключается в ином: такая диктатура приведет к прорыву в социально-экономическом развитии страны? Или она окончательно ее додушит? Аки сказочный медведь, усевшийся на домик с маленькими жильцами? Ведь диктатуры бывают и провальные.

А ИЗ КОГО БУДЕТ СОСТОЯТЬ ДИКТАТУРА?

Дело в том, что для диктаторского управления страной (с пожизненным президентством, скажем) требуется крайне умелый административный аппарат. В том смысле, что умение его – не бумажки перекладывать, не «тащить и не пущать», а обеспечивать передовое развитие страны. Построение в ней передового реального сектора, науки и образования мирового уровня, повышение качества и уровня жизни подданных.

В связи с этим часто вспоминают прусскую дисциплину и успешность в совсем не либерально-демократическом обществе. Власть кайзера тоже опиралась на бюрократическую пирамиду. Но почему-то прусские чиновники и капиталисты, себя не забывая, при этом оказались намного честнее и дисциплинированнее русских/российских аналогов. Вспоминаются донесения французского военного атташе, полковника Стоффеля, накануне франко-прусской войны 1870 года. Он доносил о важнейшем источнике силы немцев: соблюдении законов (о «чувстве законности»). «Замечательным доказательством уважения к закону служит личный состав служащих по всем различным отраслям государственной администрации: скромно оплачиваемые и большей частью обремененные семейством, эти люди с неутомимым рвением и без сетований на судьбу работают целый день…» («Военный сборник», 1871 г., № 3, стр. 131).

Вот с этим делом в РФ – полная засада. Тут чиновники в основном воруют и на государственные интересы с прибором кладут. Четверть века «независимости России» только укрепили оную тенденцию.

Ведь очень важно, из какого «человеческого капитала» ты будешь строить диктатуру. В Германии даже казнокрады были патриотическими. Вот в 1927 году вся Германия была взбудоражена скандалом вокруг капитана первого ранга Ломана и фирмы «Фебус». Дело было еще в догитлеровской стране, когда немцам по Версальскому договору запрещалось разрабатывать новейшие системы вооружения, что уже тогда сдерживало экономическое развитие. Ломан, имея отношение к распределению бюджетных денег по оборонной линии, воровал, крутил их на финансовых рынках и себя не забывал. Но при этом фирма Ломана снимала зажигательные фильмы о немецком военном флоте, пропагандируя идеи великой страны. При этом Ломан создал собственную секретную службу и самочинно купил несколько кораблей для того, чтобы переделать их в сторожевики, тральщики и охотники за подводными лодками. На часть украденных из бюджета денег немецкий офицер создал в Голландии подпольное бюро по разработке и проектированию субмарин. В довершение же всего вор Ломан организовал секретный аналитический центр, который занимался разработками по мобилизации экономики на случай войны.

А теперь сами себе признаемся: вы можете представить себе аналогичные действия расейских чиновников? Ну, чтобы Сердюков вот так финансировал бы разработку, допустим, орбитального штурмовика? Нет, не можем. Спионеренные из казны миллиарды у расейских чиновников идут только на личные хоромы и поместья. Ни один не то, чтобы подпольно крейсер не разработал новый – даже и на сторожевик не сподобился. Никто из них, запуская лапы в казну, не профинансировал лично какой-нибудь прорывной научно-технической разработки. Вроде нейросетей будущего поколения.

Но «строительный материал» для диктатуры в РФ и по части управления – полный караул.

Недавно, на правительственном часе в СФ, киндер-министр экономики Орешкин заявил, что низкая инфляция и цифровизация обеспечат экономический рост. На полном серьезе заявил! Как видите, кадры у грядущей диктатуры таковы, что готовы говорить лишь то, что нравится начальству. И с их точки зрения, цифровизация есть нечто по-платоновски идеальное, существующее отдельно от современной производительной сферы. При том, что правительство и ЦБ РФ делают все, дабы в Эрэфии не возникало бы новейших, сверхсовременных заводов или умных агрохозяйств. Видимо, в фантазиях Орешкина и его старших товарищей нас ждет массовое перерождение доярок, охранников и чернорабочих в специалистов по информационным технологиям.

Если смотреть на кадровую политику Кремля и на Орешкина (как олицетворение «омоложения кадров»), то судьба нарождающейся постсоветской диктатуры представляется весьма печальной.

ДИКТАТУРЫ УСПЕШНЫЕ И НЕУСПЕШНЫЕ

Сегодня Российская Федерация уподобилась кораблю, попавшему под удары шторма. Причем безумное командование, кажется, направляет парусник не прочь от глаза бури, а прямо в него. Максиму Калашникову понятно, что в 2018 году власть в РФ зажмет все гайки до отказа, фактически перейдя в режим диктатуры. Кончится футбольный чемпионат-2018 – и можно отбрасывать последнюю бутафорию «демократии». Смерчи американских санкций, падение доходов бюджета, деморализация части «элиты» - обстановочка не из приятных. Навального заткнут: имитировать политическую борьбу в РФ станет незачем.

Но окажется ли первая постсоветская диктатура в РФ успешной? Вопрос не праздный. Пока словеса Орешкина и верховная эйфория по поводу «цифровизации экономики» говорят о невменяемости российского Средоточия Мудрости. Но для начала – о диктатурах эффективных и провальных.

У всех на слуху имена Сталина, Муссолини и Гитлера. Однако эти деятели смогли дать примеры весьма успешных диктатур. Никто не станет отрицать репрессий и их ужасов при Иосифе Виссарионовиче, и явного «оверкилла»: когда вместе с виновными в жернова попадали и ни в чем не виноватые. Садистской жестокости и несправедливости тогда хватало. Однако на фоне таких репрессий СССР показывал невиданные темпы роста современной на тот момент промышленности. С 1938 года пошло резкое улучшение повседневной жизни. Какими-то фантастическими темпами шла подготовка миллионов квалифицироаванных специалистов – механизаторов, водителей, квалифицированных рабочих, инженеров, пилотов, механиков, ученых. Да и внешняя политика Сталина крайне рациональна. Если не считать Испании (зачем туда вперлись?), все направлено на обеспечение рубежей безопасности. Нанесены отрезвляющие удары по Японии, присоединены земли, потерянные в ходе Гражданской войны (Бессарабия, Галиция, Закарпатская Русь, западная часть Белоруссии, Прибалтика).

Надо сказать, что ВВП на этом фоне здорово проигрывает. Таких репрессий еще нет, но зато по части индустриализации и подготовки кадров нынешняя РФ – далеко позади предвоенного Советского Союза. Уж про разорительную и нерациональную внешнюю политику вообще молчу.

Очень успешным выказал себя и Муссолини. Страна при нем добивается впечатляющего роста производства, Италия завоевывает продовольственную независимость. Авиастроение и автомобилестроение делают огромные успехи. Сама идея автострад приходит в мир из Италии, 1924 г. – первая автострада. В стране осушаются болота, на месте окультуренных земель возникают передовые агропромышленные хозяйства и даже новые города. Муссолини обожают в США, его ставят в пример американской элите. СССР совместно с Италией создает первый свой технополис – Дирижаблестрой. Теперешний Долгопрудный.

Первого июля 1933 года маршал авиации фашистской Италии – Итало Бальбо – повел целый флот гидропланов (24 машины «Савойя-Маркетти») по маршруту «Италия-Амстердам-Дерри-Рейкъявик-Картрайт на Лабрадоре – Шедьяк – Монреаль – озеро Мичиган». Так молодое фашистское государство заявило о себе на всемирной выставке «Век прогресса» в Чикаго.

Итальянские добры молодцы в пилотках браво вскидывали руки в фашистском салюте на фоне американского мегаполиса. Маршал Бальбо, будущий губернатор Ливии, привез в дар американскому народу от дуче Муссолини древнеримскую колонну из Остии. Она и поныне стоит в этом городе Соединенных Штатов. В тот год власти Чикаго переименовали Седьмую улицу в Бальбо-драйв. Так она называется и нынче – никто ее с тех пор не переименовал. Сам президент США Франклин Делано Рузвельт пригласил маршала Бальбо на ленч и наградил его орденом - высшим летным крестом Америки. «С 1925 по 1928 год в американских изданиях вышло более сотни статей о Муссолини и только 15 – о Сталине. В течение десяти с лишним лет иностранный корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Анна Маккормик О*Хара создавала сияющий образ Муссолини, на фоне которого последующее восхваление Сталина в «Таймс» выглядит почти критикой. В «Нью-Йорк Трибьюн» развернулась острая полемика в поисках ответа на вопрос: Муссолини – это Гарибальди или Цезарь? Тем временем Джеймс А.Фарелл, глава корпорации «ЮС Стил» (Сталь США), назвал итальянского диктатора «величайшим из живущих ныне людей» в мире…

В 1933 году кинокомпания «Коламбиа Пикчерз» выпустила документальный фильм «Говорит Муссолини» при активном участии дуче… Муссолини предстал в фильме в образе героического лидера и национального спасителя…» - пишет в «Либеральном фашизме» Иона (Джона) Гольдберг (выход в свет - 2007 г.).

В Третьем рейхе режим Гитлера добивается рекордного по срокам восстановления экономического роста и реально добивается повышения рождаемости (с помощью кредитов молодым семьям). Стоятся сверхсовременные автобаны. Постановления немецкого правительства по развитию автопрома впору российскому правительству в фейс ткнуть: вот как надо работать! Внешняя политика до 1939 г. тоже крайне рациональна: Германия присоединят к себе земли, населенные немцами (воссоединение немецкого народа), причем очень развитые экономически – Австрию, Судеты.

Поставлю в сей ряд южнокорейского диктатора Пака Чжона Хи. Того самого, что сумел в 1963-1969 годах сделать из отсталой и нищей страны индустриально развитую державу. Он ведь не щадил своих ближних за бриллианты у жен. Попытка обзавестись яхтой с крейсер величиной окончилась бы для тогдашних южнокорейских "элитариев" ой как печально! Поэтому Пак и народ заставлял работать, как проклятых (протекционизм, один выходной в месяц), и элиту нещадно гонял. Все лямку тянули. И Тейханская республика в итоге вошла в отряд самых развитых и богатых стран мира…

Но перед вами – успешные диктатуры. Те, где политическое «зажимание гаек» при этом, однако, сопровождалось потрясающими экономическими успехами, блестящими проектами развития и ростом благосостояния граждан. Причем именно за счет роста наукоемкого производства, а не по причине торговли сырьем.

Однако есть и примеры крайне жестоких политически, но провальных экономически диктатур. Вот о них стоит вспомнить. К сожалению, РФ все больше склоняется в сторону именно таких исторических неудачников. Все больше параллелей можно отыскать именно между РФ и провальными режимами Третьего мира. Ибо явно формирующаяся в РФ диктатура (или автократия) несет в себе семена собственного крушения в схватке с Западом.

Дело в том, что и Сталин, и Муссолини, и Гитлер создали у себя нелиберальную экономику – экономику проектности, активной индустриальной политики и умелого использования продуктивной эмиссии. У них бы нынешний состав экономического блока правительства РФ и руководство ЦБ РФ в лучшем случае отправилось бы в «оздоровительный лагерь». А то бы и на виселицу. В постсоветской эрэфийской диктатуре жесткий полицейско-охранительный режим, наоборот, совмещают с сырьевой экономикой Вашингтонского согласия. С колониальным монетаризмом и неолиберализмом по-российски (гайдарочубайсизмом), каковые на корню рубят всякую возможность индустриализации страны. Эта политика убивает экономическую активность, она режет реальный сектор, науку и образование. Наносит гигантские убытки национальной экономике. Нам обещали повышать качество госуправления? Интересно, как Кремль собрался делать это с тем отребьем из жадных и тупых особей, что составляют сейчас административный аппарат? Отобранный по принципу: «Пускай дурак – но зато преданный»?

Простите, но устраивать в ходе Второй холодной войны диктатуру вот с таким экономическим тылом – все равно, что кидаться гасить пожар, окативши себя керосином…

Но вернемся к актуальной теме провальных диктатур.

БАНДА КАМУЗУ, ПАПА ДОК, ХУНТЫ АРГЕНТИНЫ И ЧИЛИ…

Читая любопытный журнал «Загадки истории», наткнулся тут на биографию первого президента-диктатора африканского государства Малави – Банды (Маленькой хижины) Камузу.

Став в 1964-м первым президентом Малави (бывшего британского Ньясаленда), Банда Камузу выступил в роли ярого антикоммуниста. Стал пожизненным президентом с 1971 года. При этом от оппозиции в стране остались рожки да ножки. Ее бросали в тюрьмы или просто убивали. По разным подсчетам, Камузу уничтожил от 6 до 20 тысяч неугодных. Скажем, в 1983 году было объявлено о «гибели в ДТП» в округе Мванза трёх министров и одного депутата, сугубо внутриаппаратно высказывавшихся за многопартийную демократию.

В сырьевой стране (экспорт чая и табака) свирепствовала коррупция, сам президент себя не забывал. Его личное состояние оценивалось в 320 млн. долларов (учтите – еще ТЕХ, полновесных). В стране царило полное охранительство. Под запрет попали коммунистистические и эротические журналы, длинные волосы у мужчин, юбки выше колена у женщин. Цензура работала вовсю.

Но Камузу пошел дальше! Он заставил все взрослое население 4-милионной страны вступить в правящую (и единственную) партию «Конгресс Малави». Полиция проверяла – носишь ли ты партбилет. Из молодежи создавались военизированные отряды «Пионеры Малави». Говорят, их Банда слизал не только с советских пионеров, но и с «красных часовых» (хунвейбинов) Мао Цзедуна. Во всяком случае, антикоммунистические пионеры-охранители носили оружие, вели оперативно-разыскную работу и даже поставляли людей для личной охраны Первого Президента Малави. Само собой, в стране был невероятный культ личности Банды Камузу.

Правда, в начале 1980-х мировые цены на табак и чай упали, и режим Б.Камузу стал клониться в к упадку. Денег не хватало, их успешно разворовывали, а нищета населения была потрясающей. В начале 90-х (Банде было уже за девяносто) начались вооруженные бунты против власти. (Малави была одной из самых нищих стран мира). В общем, в 1994-м американцы заставили Камузу провести первые свободные выборы, он их проиграл и бежал в ЮАР. Где и помер в 1997-м, в 99 лет.

Ну, а Малави ныне – на 183-м месте в мире по ВВП на душу населения. На 90% ее валовой продукт создается в сельском хозяйстве. В свое время Камузу даже создавал госкопорацию по его развитию. Но это не помогло.

Ничего вам все это не напоминает, читатель? Не видите ли некоей перспективы для РФ? Ну да, не сельское хозяйство, а добыча сырья, конечно. Но все же…

Напомним диктатуру Папы Дока на Гаити 1960-х. Те же времена, что и у Камузу.

Я уже писал в 2012-м, что Папа Док (Дювалье-старший) на Гаити изобрел крайне интересную модель социума вечных нищеты и отсталости. Управляя одной из самых бедных и коррумпированных стран мира (1957-1971 гг.), Папа Док не стал развивать никакой промышленности. Не стал вкладывать денег в образование и науку. А зачем? Ведь проведение любой мало-мальски успешной индустриализации (да и общего развития страны) потребует сократить потребление и перенаправить ресурсы на инвестиции (в накопление). А гаитяне и так нищие. Зачем им страдать? И Папа Док выстроил систему, где основные траты государства уходили на поддержание его личной власти, на содержание весьма жестокого репрессивно-охранительного аппарата (тонтон-макутов) и на пропаганду средствами кино и ТВ образа мудрого правителя, отца народа, ревностного защитника гаитянских национальных традиций (культа Вуду).

Вместо того, чтобы строить заводы и школы, клан Дювалье тратил внушительные суммы на хвалебные киноленты и церемониальные парады. На пиар, в общем. При этом все было тип-топ: нищее и необразованное население служило отличным стадом рабов, которые отлично управляются немудреной пропагандой, бессильны что-либо изменить и не имеют ни малейшей возможности повлиять на власть. Репрессивный аппарат тонтон-макутов не только хорошо содержится за счет казны, но и обкладывает проборами местный бизнес, не забывая при этом терроризировать армейское офицерство. Сама семья Дювалье была крайне богатой, держала деньги и собственность на Западе и пользовалась всею тамошней роскошью.

Провальной стала и диктатура, установленная в Румынии перед диктатурой Антонеску. Перед тем, как СССР отобрал у румын Бессарабию, а Венгрия – Трансильванию.

Взглянем на Румынию 1938 года, где монарх Кароль II вместе с правительством попа (патриарх Кристя) создали однопартийный режим с запретом всех прочих партий и введением цезуры в СМИ. Правящей партией сделали «Фронт национального возрождения», членами коего сделали всех госслужащих. (Аналог «ЕР» и ОНФ). В декабре 1938 года в Румынии создали еще и молодежную организацию «Защита Отечества» (Сфатул Цэрий), куда принудительно загнали всех мальчишек в возрасте 7-18 лет (девочек – от семи до 21 года). При том, что Румыния при «сильной руке» так осталась сырьевой неразвитой страной, поставщиком зерна и нефти на мировой рынок. К началу Второй мировой войны экспорт из Румынии упал на треть, страна была поражена нищетой.

В статьях и книгах Максима Калашникова (и его друзей тоже) указано, сколько параллелей можно углядеть между нынешней властью РФ и тем, что творили коррумпированная власть Николая Второго, Папа Док на Гаити, диктатуры Санта-Анны и Порфирио Диаса в Мексике, режим Наполеона Третьего во Франции, генеральско-монетаристские хунты в Чили и Аргентине и так далее. Так что вот последнее сравнение: хунты 70-80-х годов ХХ столетия в Аргентине и Чили. В них генералы-правители, практически так же, как в нынешней РФ, совместили «зажим гаек» с неолиберально-монетаристскими «реформами» в экономике. Такими, какими потом восхищались Гайдар с Чубайсом. Сровместив это с похищениями и убийствами десятков тысяч человек и с дикой коррупцией.

В итоге и Аргентина, и Чили нынче – бедные страны, экономические неудачники. И хунты в них бесславно пали.

К чему все это сказано? Да уж очень велика опасность того, что явно становящаяся теперь в РФ диктатура пойдет по пути именно этих диктатур-неудачниц. С весьма плачевными для страны последствиями.

ЕСЛИ ПЕРЕЙТИ КРТИТИЧЕСКУЮ ЧЕРТУ

Мораль сей басни проста: диктатура – это огромная историческая ответственность. Ей нужны крайне деловитые и эффективные управленцы. А никак не кремлевская липовая «технократия». Подробнее –

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3245159.html

Если совсем просто, то постсоветской диктатуре требуется команда практиков, делом доказавших свое умение развивать предприятия реального сектора без огромных вливаний из госбюджета. Ибо только такие кадры могут с наибольших толком использовать деньги бюджета и правильно организовать реальный сектор экономики, построив оную на принципах здравого смысла. А не на основе бредней-поверий, как либерально-монетаристских, так и левых. Увы, манагеры расейских госкорпораций на эту роль никак не годятся. Как и «семибанкиры» типа Грефа или Костина. Как и всякие «профессиональные реформаторы» вроде незабвенного Чубайса или смурного Кудрина.

Нужны иные фигуры: толковые промышленники из частного сектора, уже прошедшие суровую школу выживания, управленческого умения и ведения дел как в РФ, так и на Западе. Подчеркну: именно производственники, а не полностью неконкурентоспособные на Западе расейские банкиры. И уж, тем паче, не неприкаянные субъекты, что расселись по директорским креслам в мертворожденных «госкорпорациях» РФ. Бесполезны тут и «придворные факторы» типа Ротенберга или Тимченко. Ибо они – не предприниматели, а средневековые откупщики-монополисты. Именно среди таких «неизвестных» практиков и можно найти аналоги Яльмара Шахта или Альберта Шпеера. Настоящих технократов. Посмотрите на успешные производственные компании в РФ: у них есть предприятия как здесь, так и на Западе. По части современной экономики они знают в тысячу раз больше, чем Набиуллина или сановники-«экономисты».

Но кадровая политика Кремля такова, что управление экономикой и финансами РФ сосредотачивается в руках именно никчемных «рыночников-теоретиков». В руках вечно возрождающихся Гайдара и Чубайса. И не Кремль ли считает Набиуллину лучшим центробанкиром?

Не нужно семи пядей во лбу, чтобы предсказать эффективность российской диктатуры. Ее «кадры» ударно превратят РФ в Малави или Гаити на одной седьмой части суши. В исторически рекордные сроки такая безответственная, лишенная всякого контроля власть проворует страну. Могу побиться об заклад – и законсервирует сырьевую отсталость. После чего последует сокрушительное поражение РФ во Второй холодной, новый вариант перестройки. Вся грозная карательная рать примется давить гражданских активистов из низов общества, сажать людей в тюрьмы за «лайки» в соцсетях, но ни фига не сможет поделать с высокопоставленными мародерами и дуроломами. С теми, то есть, что ворует миллиардами долларов. Такая диктатура очень быстро сгниет и завоняет изнутри. Ну, а дорог в РФ по-прежнему будет строиться по жалкой тысяче верст в год. Всемеро меньше, чем в РСФСР времен Хрущева.

По глубокому убеждению Максима Калашникова, Запад отлично видит тенденцию. Более того, он прямо толкает Кремль на введение диктатуры. Отлично понимая, что все окончится очередным Бандой Камузи и окончательным крахом остатков России. Это же просто сказка: русские сами себя добивают!

Этим текстом предупреждаю тех, кто нами правит. Введение диктатуры – переход критической черты. Если у вас нет квалифицированной команды для формирования нового состава правительства и ЦБ РФ, то вы станете авторами еще одной «крупнейшей геополитической катастрофы»…