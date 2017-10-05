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Московский листок

Сырьевая империя устами Путина похвалила СССР за дружбу с Саудитами

Опубликовано 05.10.2017 в разделе комментариев 0

приватизация ссср нефть позор сырьеваяимперия саудиты
Сырьевая империя устами Путина похвалила СССР за дружбу с Саудитами

Владимир Путин проводит встречу в Кремле с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Глава российского государства принял высокого гостя в Большом Кремлевском дворце. 

Встреча началась в Андреевском зале, куда лидеры вошли одновременно под звуки торжественного марша и обменялись рукопожатием. Затем были исполнены гимны обеих стран. 

На церемонии встречи присутствовали также члены российской и саудовской делегаций. По окончании церемонии Путин и Аль Сауд перешли в Зеленую гостиную для беседы, передает РИА "Новости". 

Путин назвал визит заморского гостя знаковым событием, выразив уверенность, что он послужит хорошим толчком для развития отношений стран. "Это первый в истории наших отношений визит короля Саудовской Аравии в Россию. И уже само по себе это очень знаковое событие. Наши отношения имеют большую довольно историю", - заявил российский президент.

Он напомнил, что в 1926 году СССР был первым государством, признавшим Королевство, созданное отцом нынешнего лидера. "И вот теперь нам очень приятно принимать здесь вас, Ваше Величество. Уверен, что ваш визит послужит хорошим толчком развитию наших межгосударственных связей", - заявил глава российского государства. 

В свою очередь Аль Сауд заявил, что счастлив находиться в РФ, которую он назвал "дружественной" саудитам страной. Он также добавил, что его страна стремится к укреплению отношений с Россией "в интересах мира и безопасности", а также "в интересах развития мировой экономики". 

По словам Аль Сауда, он видит большие возможности для расширения и диверсификации экономического сотрудничества между его страной и РФ. Саудовская Аравия также стремится продолжить сотрудничество с РФ для достижения стабильности на мировых нефтяных рынках.

От редакции: Так и хочется спросить господина Путина, выкопавшего из истории нашей Советской родины факт 1926-го года рождения - а вы-то, господин хороший, какое к этому дипломатическому шагу имеете отношение? Не вы ли ругали недавно Ленина и большевиков, которые "всех изящно кинули"? Или вы в ранге силовигарха номер один, этакого российского шейха благодарите СССР за столь удачное для вас решение? Но тогда почему над вашим Кремлём реет не флаг СССР, а беляцкий триколор?! Может, пора и вам двойные стандарты сворачивать - а то на Поклонной горе открываете памятник Империалистической войне, которую большевики перевели в Гражданскую и в ней победили (за что вы их поругиваете), а сами большевиков хвалите, но за нефтяные соглашения (хотя они-то первым делом национализировали нефтеприиски Нобелей и прочих "саудитов" того времени)?

Думаете, народ страны вашей уже ничего не соображает, и ради выгодных для вас решений второй (а по прибылям - первой) сырьевой империи вам уже можно болтать всё подряд, в зависимости от ситуативной надобности? Приватизация вами социалистической собственности и распродажа Роснефти - явно не смотрятся на фоне похвалы признанию государства Саудитов в 1926-м, потому что это признание было нужно прежде всего ДЛЯ социализма, для СССР, а всё что делаете вы сейчас - это продолжение убийства СССР и дележа оставленного им наследства! Любопытно, что на фоне и распродажи Роснефти и заигрывания с Саудитами юезмолвствует обладатель всей нефти в РФ - народ. А плевать ему хотелось - распродавайте всё, господа силовигархи, нам бы до зарплаты дотянуть, больше не хотим, о большем не мечтаем...

Д.Ч.

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