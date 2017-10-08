РФ как маяк "русофобии". (Заметки об очевидном)

Словно летом в тундре не заходит над ближним и дальним западом черное солнце «русофобии». В РФ дураки словечком этим брызжут по велению души, кто поумнее – по велению начальства, а начальство – по велению судьбы, которой обернулись их «геополитические» игры.

При дележе СССР наша РФ объявила себя его преемником. Ну, преемник – так преемник, решили в мире, это все ж таки лучше, чем драка за наследство, пусть и постоянное место в совбезе ООН будет его. И все шло гладко, пока расейский элитняк, для мирового буржуя свой в доску, просто грабил страну (против этого никто не возражал и не впредь не возражал бы), складывал нажитое в забугорные защечные мешки и не слишком увлекался, попугивая соседей газовым вентилем. Но тут на беду Путин захворал комплексами пушкинской старухи (которая из землянки с корытом, там еще рыбка была) и обнаружил, что советской атомной бомбы, советских месторождений сырья и даже намытых кремлевскими старателями миллиардов оказалось недостаточно для советской роли в мире, после чего выразил свое этим обстоятельством глубокое недовольство (объявлять себя преемником и наследником – дело, видимо, не без приятностей, раз уж дань этому увлечению, имея виду Римскую Империю, отдали Иван Третий, Наполеоны I и III, Бисмарк, Муссолини, Гитлер). Запад сперва слегка обалдел – ты, парень, мол, давно себя в зеркале видел? – но мало-помалу смекнул, что парень этот подсел на величие весьма крепко и даже начал свое понимание роли наследничка и преемничка СССР претворять в жизнь. От этого Запад и вправду слегка напугался. Тут и зацвела-запахла «русофобия».

Нам, при таком наследии и таком наследнике, разумеется, хотелось бы, чтобы о предках не судили по потомкам. Однако политическая корысть и с потомков за предков, и с предков за потомков может потребовать ответа. Нынешняя РФ вносит немалый посильный вклад в подкормку и без того весьма раскормленного антисоветизма – милые соседи открещиваются от общего прошлого с главным наследничком, от которого предпочитают держаться подальше, истеря по поводу общей с ним советской истории, как от неснятой судимости.

Парадоксом в этом мире, подсевшем на «русофобию», выглядит острый дефицит свирепой «китаефобии», хотя вроде бы уж для нее-то все созрело и перезрело – китайская экономика уже едва ли не превысила американскую, китайцы скупают все и вся, бряцают оружием – вот уже и истребители 5-го поколения приняты на вооружение. В друзьях они не нуждаются и РФ им интересна лишь как источник дешевого сырья и исполнитель тревожных для США шагов за сценой в пьесе об их со Штатами мировой конкуренции. Хилость мировой «китаефобии», наверное, вызвана тем, что с осатанелой духовностью у Китая слабовато и со ржавыми скрепами худо. В Китае нет так милого сердцу нашего патриота антиамериканизма - ну никак РФ не удается втолковать китайцам их историческое предназначенье, не помогает и личный пример. Дело трудное – англичане, например, не увлечены антисемитизмом, потому как не считают себя глупее евреев, а китайцы не считают себя убогими по сравнению с Западом, причем отнюдь не исключительно благодаря наследию времен председателя Мао.

Все выглядит так, будто США и Китай (он от вывоза товаров давно перешел и к активному вывозу капитала) формируют общий однополярный мир, внутри которого идут вполне обычные разборки (их по старинке можно называть и межимпериалистическими). Желающие помельтешить при этом деле могут заняться сочинением эпических «блокбасен» о бриксах и прочем своем соучастии в строительстве «многополярного мира».

Заметим, что роль РФ в США почти симметрична роли США в РФ, но поглощает не все тамошние думы, место РФ среди американских волнений весьма скромное. Однако «курочка по зернышку клюет, да сыта бывает» (больше подходит другой вариант этой пословицы – «курочка по зернышку клюет, а весь двор в помёте», ну и курочку в наших реалиях можно заменить соловьем), так что российской пропаганде хватает зернышек, чтобы рисовать картину повседневной злобно-напуганной зацикленности США на РФ. В последнее время, впрочем, РФ очень пригодилась американским охотникам до моченого Трампа, чье избрание, обязанное причудам американской избирательной системы – там случаются победы и при немалом проигрыше в числе голосов, - будет очень кстати отяготить волосатой «рукой Москвы».

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В нынешней расейской «альтернативности Западу» нет ничего особенно нового. Но человек - мера всех вещей и очень многое зависит от исполнителей этой «альтернативности». Как говорят – почувствуйте разницу, - сталинские наркомы в гимнастерках на стройках пятилеток и путинская мерзота в Brioni на лазурных берегах. Эта «альтернативность» для сторонних наблюдателей, пожалуй, бесспорно хороша лишь в виде списания их долгов. Всякий же ущерб, нанесенный «альтернативностью» друзьям Путина, будет взыскан с граждан РФ.

Увлеченность (или обреченность) РФ «альтернативностью» не обошла и ее собственную историю. Для спокойствия мало было уничтожить завоевания Октября и фактически преодолеть печальные последствия Февраля, процесс надобно откатить еще лет на двести, там тоже непорядок, поскольку, как заметил Троцкий, для Петра мастеровые немецкой слободы гораздо более отвечали государственным интересам России, чем русские попы. Нынешней РФ российская история совершенно не по сердцу и не по уму. Эта РФ - явление внеисторическое. Она даже по случаю столетней годовщины великой Революции осилила лишь учительскую «Матильду» и поклонский скандал – борьбу нанайских мальчиков и девочек, потасовочку между очеловечивателями и канонизаторами Николая (хотя человечишко он был никакой, а какова его святость – сам черт не знает). При этом госпропаганда в РФ все более тупо и бездарно копирует стилистику и терминологию, за неимением собственных, советской пропаганды, однако, без соответствующей советским временам идеологической и военно-политической обусловленности эта пропаганда являет собой пародию, стопудовый, извините за выражение, «совок» (редкий случай, когда это пижонское словечко будет кстати).

Конечно, Ельцин-центр более к лицу РФ, чем мавзолей Ленина. Но кто бы и сколько бы ни пытался взять реванш у тех, кто совершал Революцию и сражался на Гражданской, восстанавливал и защищал страну - их время осталось за ними, у них его не отнять. Поколение последней четверти века, поколение «реформаторов» и «возродителей» остается без своего времени и уходит не в историю, а в пустоту. Конечно, «гопота» с «ватой» и «либерасты» с «пятой колонной» - не дети сугубо нашего времени. Они не свались из ниоткуда как экзотические субкультуры вроде хиппи, панков или готов, они и прежде обитали рядом с нами на кухнях и в подворотнях, в курилках и у пивных ларьков. Но всяк может дождаться своего звездного часа, обрести голос и вождя, их зов может набрать немалую мобилизующую силу и увлечь многих, вплоть до публики с уголовными наклонностями, которая умеет приспособить к своему пониманию жизни хоть ельцинские «свободы», хоть путинские «скрепы».

Мы живем в сказочные времена. Не будем льстить себе – не все «мы рождены, чтоб сказку сделать былью». У многих иное призванье. Очень ярко оно проявилось у тех, кто быль о победе Советского народа в Великой Отечественной сделал сказкой о доблести и славе можемповторительной РФ.

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Познание природы и познание общества не требуют приложения к себе совсем уж принципиально различных способов мышления. Свою меру привлекательности имеет и механистический, и релятивистский, и квантовый способы. Механицизм, например, нам всем знаком – мы его видим в вульгарном «марксизме-ленинизме».

Свое место под солнцем имеет и теория хаоса, описывающая динамические нелинейные системы, для которых огромное значение имеют начальные условия - их малейшие отклонения быстро приводят к значительным изменениям дальнейшего процесса, а малейшие ошибки в оценке этих начальных условий также быстро приводят реальность к нетерпимому расхождению с ожиданиями, что производит впечатление случайности и непредсказуемости всего происходящего. Такой подход пришелся ко двору и умельцам политических манипуляций, сочинивших «теорию управляемого хаоса».

Интеллектуальная элита РФ – а там кроме Няши и Хирурга есть прям такие затейники! – углядела в теории «управляемого хаоса» корень мирового зла. Сочинители теории, возможно, мнят себя новыми творцами истории, пусть мнят. Доморощенные разоблачители происков сваливают на «теорию» все свои страхи перед относительно новыми социальными явлениями, связанными с новыми технологиями. Теоретически там разоблачать нечего, а в практике этого коварно «управляемого хаоса» определяющими были и остаются внутренние процессы в обществе, которыми могут более или менее ловко пользоваться и внутренние, и внешние силы. Расейские популяризаторы оранжевых страшилок о мастерах «управляемого хаоса» всего лишь стараются отвести от кремля подозрения в его махровой тупости и бездарности перед лицом социальных вызовов и возможностей современной жизни, описать его провалы возвышающей терминологией конспирологических теорий и оформить свои доносы в виде ученых изысканий.

Ответом РФ на «управляемый хаос» можно считать неуправляемый порядок, уже вполне переходящий в полицейский ordnung. Что касается эффективности управления государством, где социально-экономическая политика состоит в более-менее успешном освоении искусства прозябания, то о ней говорит судьба удвоения ВВП, догоняния Португалии, нанотехнологий, нацпроектов, теплых майских указов, или необходимость бабушке ждать очередной прямой линии, если у нее засорился унитаз. На очереди новая погремушка с той же судьбой – блокчейн и часто упоминавшиеся Путиным 1 сентября перед детьми научные «кластеры» - происходящие в понимании кремля не иначе как от слова «класть». Наш одинокий кремлевский спаситель России заговорил об искусственном интеллекте, видно разочаровавшись в естественном, и, почуяв, что даже на его короткий век того, что осталось от страны, может не хватить.

Нынешняя РФ заготавливает для истории еще один пример того, как всепоглощающее стремление выжить (а в кремле наверняка знают, что наиболее живучи примитивные формы жизни) помогает властям выжить из ума.

На выбытие представителей РФ из рядов ученых мирового уровня РФ отвечает кафедрой богословия в физическом институте и научными степенями за особый взгляд на историю (у доктора наук на букву «м» плагиата нет, бред авторский, оригинальный). Многажды поминаемый недавний нефтедолларовый дождь по стране родной прошел стороной, как проходит косой дождь. Но это не беда - в свете недавних указаний мы нехватку знаний (равно как и технологий, материалов, оборудования) перекроем обилием патриотизма, которому знания даже вредны.

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Всякому, не равнодушному к порядку и управлению, с высоты нынешних достижений видно, что в конституции РФ (принимали-то впопыхах еще при царе Елдоне, разгоняя пороховой дым и смывая кровь) немало всяких глупостей, например «право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». К счастью конституция – закон не прямого действия и в лабиринтах на пути к гражданам может заплутать. Чтобы запасы содержащихся в ней прав дошли до страждущих, нужны источники конституционного права – законы, большое своеобразие которых состоит том, что принимаются они на Охотном Ряду, исполняются в мэрии, дела по их поводу рассматриваются в ближайшем ОВД, а итоги этого рассмотрения утверждаются в райсуде. Так что спасибо полицаям, что хоть предупреждают: «граждане помните о последствиях», - последствия для граждан, что не блюдут скромность и умеренность в пользовании своими конституционными правами, не соизмеряют их с пожеланиями начальства, могут быть для них печальными. В общем, источники этих прав могут иссякать и уходить в песок. Впрочем, чиновнику можно и не ждать милостей от природы, поступить проще – например, заткнуть фонтан, не изнурять себя игрой в работу с гражданами, просто перестать обращать внимание на просителей попользоваться конституционным правом, а то ходят тут лоботрясы, работать мешают, когда на носу очередной праздник не то варенья, не то печенья, не то меда, не то дегтя, а по Москве-то, обложенной плиткой, теперь так хорошо и радостно маршировать…

Наверное, властям не сослепу мерещится в уличных акциях, вроде Антикапа, перспектива краха государства, особенно в преддверии выборов. Видно там знают, что государство у них паршивенькое – им виднее. Однако отсутствие прямой связи между правами граждан и крахом государства - налицо. Но пропаганда вещает о них в комплекте, резонно полагая, что имеющийся разрыв патриотическая публика сама заполнит своими страхами.

Известно, что благосклонный взгляд может увидеть общее даже между дворцом бракосочетания и публичным домом, но все-таки путинские выборы и президентские выборы - это разные жанры, требующие разной драматургии (прилагательное «путинский, -ая –ое» сильно корежит смысл, яркий пример – телевидение, которое, если оно путинское, являет шедевр совершенно особого рода, или внешняя политика - она с этим прилагательным чинит полное посрамление устаревших представлений о таковой, как о ремесле и искусстве налаживать отношения, расширять круг друзей, союзников, или, хотя бы, способствовать нейтралитету к себе). Эта драматургия требует к марту 2018-го в очередной раз победно закончить войну в Сирии (по ходу этой славной войны дальние подступы к терроризму подступили к Питеру и Сургуту) и изобразить свежачек в расейской жизни, хотя бы в бюрократической, раз уж общественно-политическую вусмерть уморили, то есть попросту - приготовить регионы к путинским выборам, производя в губернаторы молодых старичков, некоторые из которых окажутся одноразовыми. Этот выводок, якобы, когда-то успел стать «технократами» (вроде Берии?), ни разу не отметившись при научном, техническом, экономическом развитии. Впрочем, на путинском языке у нас Кириенко - технократ атомщик, Чубайс – технократ энергетик и нанотехнолог, а Рогозин & Son – так ващще… Попутно можно и московские мэрские выборы уберечь от относительно молодого и вменяемого - что нынче в этой партии редкость, - кпрфника, сослав его в провинцию. Губернаторооборот в РФ приобрел регулярность и принцип совершения. В регион сажают (иногда это оформляется как выборы) лично обязанного таким назначением чувака. Ничего от него не требуется, лишь бы давал правильные результаты разнообразных мероприятий, не без юмора именуемых выборами, не докучал кремлю своими инициативами и не доводил оголодавших туземцев до походов на Москву с челобитными. При накопления им негатива в его восприятии местным населением от бомжей до мафии, его заменяют свежим.

Под путинские выборы (чуднОе они дарят вдохновенье) некоторые левые интеллектуалы решили выгулять на воздухе идею проведения «праймериз» левых. Праймериз, это конечно, гламурно, однако, если даже эту акцию, рекламную для тех, под кого она задумывается, удастся технически осуществить, что вряд ли, то, оказавшись ничем иным, как процедурой «дурометрии», она позволит всякому поставить по ней диагноз любому участнику на свой вкус.