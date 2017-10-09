Советскую власть расстреляли, а коммунисты только и могут отмечать скорбные даты

Коммунисты отмечают 24-ю годовщину расстрела защитников Советской власти. Время неподвластно никому. За эти годы ушло целое поколение. А мы до сих пор не знаем защитников Советской власти. Кто они и сколько их было, сколько погибло? Кто отдал приказ расстрелять Верховный Совет РСФСР мы приблизительно знаем, но кто конкретно из тысячной армии генералитета отдал приказ ввести танки в центр Москвы и расстрелять Белый дом? До вооружённого захвата власти народ знал, что защитниками Советской власти являются вооружённые силы, которые гибли во время Великой Отечественной войны миллионами защищая свою Родину. Но сейчас мне не приходилось слышать, чтобы кто - то из военных погиб защищая Советскую власть. Можно считать Л.Рохлина, но он был убит уже после того как бандитски- воровской капитализм принят властью окончательно. Если коммунисты отмечают годовщину расстрела, то на первых порах надо было рассказать народу какую защиту организовала доблестная Советская, а теперь Российская армия. Возможно депутатам всё ясно, однако народ слышал звон да не знает где он. Например, коммунисты Пскова на митинге в честь памяти погибших клеймили позором предателей советского строя. Это о чём? Да ни о чём. Болтовня вышедших проветриться пенсионеров и примкнувших к ним бездельников в будний день. Почему бы не назвать этих предателей, чтобы народ их знал и презирал. А они ходят в школы, детские сады, оставшиеся дома культуры и поучают нашу молодёжь уму разуму. Не поэтому ли в России организовалось тысяча групп смерти. Потому что они никому не верят, кругом ложь и недосказанность при открытом воровстве со стороны чиновников.

В Ярославле прошёл знаковый митинг. Вышло человек 30. "Мы требуем, чтобы палачи, расстрелявшие невинных людей в 1993 году, понесли ответственность". А что эти люди делали 23 года? Они не требовали наказания виновных. Они знают кто эти люди? Митинг подписал резолюцию, состоящую из пяти пунктов. Документ очень толковый. В этих пунктах отражена жизнь нищего народа. И кому эта резолюция будет направлена? А главное кто будет исполнять, или хотя бы дочитает до конца. Это называется работать в холостую. Пускать пыль в глаза обездоленному и униженному народу. Самая настоящая бестолковщина.

В Перми такой митинг прошёл 3 - го октября. Участники развернули транспаранты: "Ельцинские расстрелы не забудем! Не простим! Слава защитникам Дома Советов! Исполнителей расстрела под суд". Переборщили пермяки. Под суд не тех кто расстреливал, а тех кто отдавал такие приказы. То что ельцинский расстрел не забыли говорит сам митинг, на который собрались единицы. Основная масса населения не то что не забыла она и не помнила. Если бы помнила то приходила бы на выборы. А что дальше? И сколько лет вы будете помнить, а главное какой толк от такой памяти? А кто были защитники Дома Советов? Они защитили его или нет? Вооружённый переворот состоялся значит защитники не защитили Дом Советов. Может они плохо защищали? Или советский генералитет не дал защитникам отстоять Советскую власть. По этому поводу я написал письмо генералу В. Соболеву, который возглавляет "Общественное движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки". Ответа нет. Общественная организация, а связи с народом нет. Это что? Прикрытие и пыль в глаза народу. Об этом надо рассказывать гражданам страны, что позволит избирателям одуматься и приходить на выборы. Журналисты освещая митинги не указали даже фамилию организатора митинга. Толи журналисты сами, толи неизвестный организатор от коммунистов информирует читателей через газету такой фразой. "Долг коммуниста - рассказывать молодёжи, чем оплачена лицемерная стабильность, почему образование превратилось в платную услугу, почему обездолены и унижены старики, почему медицинская помощь стала платной". Странно, это какое - то сумасшествие в КПРФ. Прошло 24 года и коммунист пишет о долге и задаёт несколько вопросов. Не поздно ли? Коммунистам давно пора не задавать дурацких вопросов, а отвечать на них не болтовнёй а действиями. Не плохо устроились. Нигде не слышно простых коммунистов. Везде или почти везде только первые лица партии. Вот поэтому партия не имеет перспективы. Нет кадров. Мало желающих вступить в ряды КПРФ. Быть только балластом сейчас не модно.

О митинге в Кирове журналист пишет так. Активисты Кировского областного отделения КПРФ вышли на митинг. По окончанию митинга была принята резолюция: "Мы отдаём долг памяти мужественным защитникам Верховного Совета, пытавшимся из последних сил, жертвуя жизнью, сохранить наследие СССР. Требуем закрытия Ельцин - центра. Имя правителя - убийцы должно быть навечно покрыто позором и стёрто с лица страны". Что значит фраза "пытавшимся из последних сил"? Они что пошли в рукопашную или отстреливались из стрелкового оружия против танковых пушек? Что за бред? Насколько известно народу, то те кто был в это время в здании могли только спрятаться и не дать себя убить. Расстреливали здание профессионалы, а заложниками оказались простые люди. Коммунисты когда нибудь научатся разговаривать правдивым языком с народом. Как была последние годы казёнщина так она и осталась. Кто организовал и руководил митингом осталось за кадром. Оказывается этим занимались активисты партии КПРФ. А может вообще посторонние? А может Навальный подослал активистов?

Читая сообщения о митингах в различных городах приходишь к выводу, что в России не осталось нормальных думающих людей. Они переродились в говорунов и их речи бессмысленны и даже вредны простым людям. Читать противно.

Ямало - Ненецкий округ. Состоялись митинги в Салехарде и других городах округа. Выступила первый секретарь окружкома Е.Кукушкина. Она говорила о погибших, о расстреле Советской Конституции, что привело к бедам народа. Всё правильно. В Новом Уренгое открыл пикет секретарь ГК КПРФ А.Шмаль. Он рассказал о том, какую работу проводит фракция КПРФ в Государственной думе по защите социальных прав граждан и сохранению социальных гарантий. Очень бы хотелось знать об этой работе. Ну зачем секретарю от КПРФ говорить о защите социальных гарантий? Какую работу ведёт фракция КПРФ? 22 миллиона нищих и их количество растёт, образование развалено и переходит на платную основу. Родители покупают учебники и даже ремонтируют помещения, питание хуже собачьего. Ну почему бы вам, А.Шмаль, не рассказать народу о том, что нищенское положение народа заслуга самого этого народа. На выборы не ходим ждём когда за нас дядя решит социальные проблемы. Неужели трудно прийти на участок и опустить бюллетень с тем кандидатом, который за вас будет действительно бороться. Зюганов с 92 мандатами ничего не мог сделать, а сейчас всего 42. Это вы так захотели и добились, что фракция КПРФ в думе стала просто балластом. И ведь спросить их нельзя. Мы сами позволили партии власти делать то, что они хотят. А что же они хотят? Путин предлагает деофшоризацию активов, а Шувалов против. За бугром наши чиновники и просто воры имеют около 200 офшорных зон. Вывезено около 5 триллионов долларов и отток продолжается. Только за прошлый год вывезено около одного триллиона долларов. А народ живёт в нищете. Читатель, вам известно, что таких зарплат и пенсий как в России нет ни в одной цивилизованной стране мира. Например, обычный доктор в Германии, которую наши отцы поставили на колени получает 5 тысяч евро. Сравните с нашими зарплатами. И кто в этом виноват? Мы с вами и больше никто. Пока мы все не придём в назначенное время на избирательные участки и не проголосуем головой, а не тем местом которым сидим то будет ещё хуже. Мало того Запад и США готовят России горячую войну. А это страшнее той, которая была в 1941 - 1945 годах.

В Якутске перед митингующими выступил первый секретарь Якутского рескома КПРФ В.Губарев. Везде первые или вторые, но не рядовые. Говорил о терроре. "Чтобы искоренить террор нынешней власти, нужна смена общественно-политического строя". А кто об этом не знает. Наверное один Губарев. "Смена власти, которая издевается над собственным народом и Родиной. Народ может и должен это сделать. Сегодня ельцинизм поднимает голову. Сторонники Ельцина ходят в героях. Надо решительно пресечь их деяния". Красиво сказано, но бестолково. А как сменить власть Губарев не говорит. Без вас народ знает, что власть надо менять, но как? Все первые и вторые говорят одно и тоже. Народ может, народ должен. А вы не народ? Конечно нет. Вы выше народа и даже над народом. Пристроились к бандитской власти и говорите как вам кажется умные слова. А сколько народу пришло на митинг. Вам это ни о чём не говорит? Вас просто ненавидят за ваше пустозвонство и ни одного конкретного действия. Чем вспоминать тех кто погиб и о которых мало кто из народа знает лучше бы попросили пришедших ходить по квартирам и рассказывать о преступлениях нынешней власти, о вывозе за бугор наших миллиардов долларов. О том, что единственная возможность изменить страну - это выборы, на которые должно прийти не менее 90 % избирателей. Если меньше, то власть переиграет. Ходить по квартирам и днём и вечеров в будни и праздники оставшиеся 5 месяцев. Вот о чём вы должны говорить с народом и вашими рядовыми коллегами если таковые есть. Люди к вам не идут, потому что не верят. Не считайте хуже себя, они просто устали от вашей болтовни. Смените свой репертуар на народный.

22 сентября в Калмыкии стартовал автопробег в честь 75 -летия освобождения столицы Республики. Пробег организовали коммунисты республики. Десять автомобилей пробежали 330 километров. По дороге проводили митинг на котором выступил снова первый секретарь Н. Нуров. Одним словом вспомнили о погибших во время войны. Участники пробега и митинга почтили память погибшим минутой молчания. Фактически не минутой, а целыми 24 годами, а сейчас только минутой. У вечного огня даже спели песни. И что дальше? Проехали, сожгли бочку бензина, тем самым обострив экологию, а толку ноль. Фактически не ноль, а минус. Народ с каждым таким мероприятием всё больше убеждается в бестолковости политики, которую проводит фракция КПРФ в думе. Ну какой толк от этого пробега и болтовни первых лиц партии. А где рядовые, какую роль руководство партии отводит рядовым членам партии? О них даже не вспоминают. Наверное их просто уже нет, остались одни чиновники.

Читатели, вы читаете выступления первых лиц КПРФ? В газете "Правда" № 110 Геннадий Андреевич пишет статью "Капитализм, стреляющий в Россию". Приведу несколько цитат. "Преступление, совершённое в России осенью 1993 года, стало наглядным примером криминальной сущности олигархического капитализма. Но уже через два года, как усадили на трон своего безграмотного и нетрезвого президента, они обрушили на общество невиданные произвол и репрессии". О Ельцине большинство народа знает, но Г.Зюганов не говорит о нашем времени. Раньше была семибанкиршина, сейчас пятибанкиршина. Что изменилось? Фактически многое. При Ельцине было 7 долларовых миллиардеров, сейчас более сотни. Народ продолжает нищать. "Сказки о либеральной свободе обернулись диктатурой подлецов и негодяев". А кто они подлецы и негодяи? Народ должен знать своих героев, а Зюганов не хотит этого, держит в секрете. Власть пытается решить проблемы экономики в стране за счёт нищего народа. Ведь о миллиардерах даже не вспоминают.

Далее пишет о 20 миллионах нищих, о том, что 200 российских миллиардеров имеют 460 миллиардов долларов, естественно вывезенных за бугор. Все его статьи являются близнецами братьями. Одно и тоже. Мозги уже кипят от этой бестолковщины. Ну хотя бы один раз написал как быть народу? Совершать революцию, тогда где организатор? На революцию Геннадий Андреевич не согласен. Идти всем на выборы, но и здесь Г.Зюганов говорит, что выборами сменить власть не представляется возможным. Ждать чего? В это самое время народ вымирает и живёт как в годы войны - в нищете. При этом коммунисты купаются в роскоши. Их зарплату народ получает в течение двух лет. Представляете, читатель, разницу.

"Почти четверть века назад криминальный капитализм, олигархия и её обслуга стреляли в Советскую власть и в социальную справедливость, сохранения которых народ требовал тогда и восстановления которых он требует сейчас. Но борьба за социальные права и идеалы продолжается. И она только набирает силу в наши дни, когда криминальный капитализм продолжает стрелять в Россию и её граждан". На референдуме действительно народ проголосовал за Союз, но на это власть не обратила внимание, как и сами коммунисты. Больше народ никогда и ничего не требовал и не требует. Власть запретила народу требовать, а коммунисты промолчали и тоже ничего не требуют. У них всё есть. Никакой борьбы нет и никогда не было, потому что нет лидера, который бы организовал народ на требования. Раньше Г.Зюганов собирал многотысячные демонстрации и митинги. Впереди колон шли уважаемые люди -Герои СССР, Герои Труда, передовики производства, заслуженные деятели Родины. Где они сейчас. Сам Геннадий Андреевич не выходит на демонстрации и не организовывает их. Народ ему не верит, у него не остаётся сторонников.

Я всю сознательную жизнь голосовал и голосую за коммунистов, но вот прочитаю статью Г.Зюганова и невольно приходится думать, что он как и власть народ держит за быдло, послушное власти. О какой борьбе он пишет? О митингах на которые в различных городах выходит 10 - 15 человек. На них даже полиция не реагирует.

Ещё один бред лидера. "КПРФ находится на переднем крае этой борьбы". Действительно на переднем крае отсутствия какой бы то ни было борьбы. Революция по его мнению невозможна, так как власть применит оружие, а выборы проблему тоже не решат. Приехали. Народ нищает, коммунисты жируют от халявной зарплаты.

Заканчивает статью Геннадий Андреевич напоминанием о программе "Десять шагов к достойной жизни". Программа действительно хорошая, но как её претворить в жизнь никто не знает, в том числе и сам автор. Грош цена такой программы. Сейчас она служит прикрытием коммунистов в бездействии. По мнению Геннадия Андреевича нынешняя власть ответит перед Судом Истории за разрушительные плоды победы в 1993 году. Не плохая мысль. Значит никто. Такова политика КПРФ в настоящее время. И кто ответил перед судом Истории? Бред сумасшедшего направленный на запудривание мозгов народа. Но вы то до суда живёте при коммунизме, а народ???

Не могу не отреагировать на другую статью в этой же газете. "Первый шаг", которую написал В.Рашкин. В начале осенней сессии КПРФ внесла законопроект о распределении в равных долях между большинством россиян доходов бюджета, связанных с добычей полезных ископаемых. То что предлагают коммунисты я тоже против. На данном этапе, когда экономика не развивается, а топчется на месте с уклоном того, что будет гораздо большее падение, использование природных ресурсов надо только на развитие экономики. Во - первых ликвидировать полностью безработицу для этого восстановить закрытые предприятия. На первых порах пусть выпускает продукцию на внутренний рынок с последующей модернизацией производства. Во - вторых навести порядок с зарплатами. Полная градация по всей стране в зависимости от климатических и других условий. Руководитель предприятия, директор, ректор, командир не должен распределять фонд зарплаты по своему усмотрению. В - третьих восстановить медицину. Статистика врёт в стране увеличивается смертность. Медицина полностью перешла на коммерческую основу. В ней нет предела рвачества. Не зря Петросян озвучивает очередную байку полностью соответствует действительности. "Врачи хотят, чтобы нищие не болели, а богатые не выздоравливали". На днях в нашем посёлке поздно вечером заболел пожилой человек. Приехали с женой из Москвы на лето на своей машине. Скорая забрала, но врач не принял, сославшись на то, что нет мест. Как он добрался из города домой ночью мне не известно. Это не город. Через несколько часов умер и это не единичный случай. Врачи для простого человека стали недоступны и действия врача поверхностны. Национализировать природные богатства. Минуя международные законы вернуть в страну вывезенный капитал, применив любые меры. Не зря говорят, что победителей не судят. Естественно конфисковать у ворья всё что они приобрели на хапок. Вопрос встаёт а как это осуществить? Смотрите как действует народ в Испании. За проведение референдума народ дерётся с полицией и с властью. Их никто не агитировал, просто объявили, что надо провести референдум за самостоятельность Каталонии. В России 22 миллиона живёт в нищете и значительная часть на прожиточный минимум, но поднять заднее место и прийти на выборы не хватает ума. Может народ согласен так жить? Дайте ему слова или выслушайте сами. Коммунисты ведь не встречаются с простыми смертными. Руководство КПРФ разговаривает только с первыми и с высокой трибуны.

На одном из форумов президент объясняет текущий разрыв между богатыми и бедными "шоковой терапией" 90 - х годов. Это не связано с ошибками в экономической политике. "это не столько ошибки, сколько тенденция в развитии российской экономики и социальной сферы. Разрыв в доходах обусловлен "нехорошей тенденцией", вызванной шоковой терапией 90 - х". Читатель, вы согласны с такой оценкой? Я нет. То что я думаю по этому монологу написать не могу по этическим нормам, но вы должны понять. Это возмутительно. Действительно власть превратила нас в рабов и мы согласны.

Советскую власть расстреляли а коммунисты только и могут отмечать скорбные даты, на большее их просто нет. Читатель может задать себе вопрос, а почему? Войну выиграли под руководством коммунистов и восстановили экономику тоже под руководством партии, которая вывела страну на первые рубежи. И вдруг всё про... Действительно, почему? Да потому что простой коммунист и остальной народ доверились власти, думали, что она живёт только для народа. Ошибочка вышла. Богатств захотела верхушка и получила его при нашем молчаливом согласии.