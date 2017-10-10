Михаил Борисович Ходорковский высказался довольно решительно: «эти президентские выборы - преступление перед Конституцией».

Я скажу своё понимание данного тезиса. 7 октября мы увидели, что власти могут соблюдать, а могу и не соблюдать Основной закон (свобода митингов и собраний), также нормы международного права, эту свободу защищающие. На половине страны соблюдали, а на другой нет. Причём, соблюдать решили и там, где угодливый суд и рабски старательная администрация разрешили не соблюдать... Мол, хозяин - барин...

И тоже самое с регистрацией кандидатов.

Решат в администрации, изучив заказные обзоры придворных социологов, политологов, аналитиков, что выгодно участие Навального - и тут же вспомнят, что вот Совет Европы, вот Комитет министров, вот Европейский суд... - воленс-ноленс, но надо согнуть шею под ярмо закона.

А перерешают - и какой-нибудь старательный клерк или депутат из мелкопоместных важно заявит, что «нам европы не указ»... И если так легко регулируется свобода собраний и право избирать и быть избранным, то и возможности для избирательной кампании, и её итоги будут только производным от верхушечных интриг и манипуляций. Как сегодня решают, кого из оппозиционеров назначить «победителем по очкам» - Зюганова или Жириновского.

Поэтому участие в выборах - это согласие быть игрушкой, то ли Кириенко, то ли Володина... И если против Явлинского не ведётся пропагандистской травли, а для устранения его главного конкурента на протестном поле раз за разом разыгрывают убогий судебный спектакль и даже придумали специальный закон, то участие в таких выборах - это стать соучастником тюремщиков Олега Навального.

Случай же участия в выборах Навального Алексея - это не предвыборная кампания, это революционный лозунг.

28 лет назад можно было упрекать Сахарова, что призыв к отмене 6-ой статьи брежневской конституции (о политической монополии КПСС) - даёт возможность правящей компартии загородится декорациями ручной многопартийности, а требовать над роспуска СССР и запрета КПСС, суда на ней. Хорошо тогда не было социальных сетей и мы не имели удовольствия окунуться в поток высокомерных поучений диванных теоретиков революционный борьбы...

Так и сейчас - лозунг о праве Навального быть зарегистрированным равноправным кандидатом - это призыв к слому системы политико-юридических манипуляций.

А вот участие Явлинского в выборах - это прикрытие таких манипуляций. И этого не извинят ссылки на возможность на всю страну призывать к выводу войск из Сирии и отмене муниципального фильтра.

Прежде всего, к марту 2018 года вопрос о войсках будет, скорее всего, принципиально решён - либо будет объявлено, как и за два года до того, об их выводе, либо будет объявлено об их ещё более неслыханных победах.

Тем более, участь двух сожжённых заживо пленников страну не потрясла, видимо, страна решила, что за 5 тонн баксов в месяц такой профессиональный риск естественен. Что же касается мунфильтра, то этот вопрос пока носит сугубо академический характер.

Потому что, например, Гудков-мл., вылетевший ехавший 6 октября Берлин («по делам, срочно», «конгресс, немцы какие-то»), не будет избран мэром никогда, даже когда Тверской или Басманный суд будет выбирать для Собянина меру пресечения.

В иных случаях, неугодному сошьют уголовное дело. Примеры Урлашова, Белых, Серебренникова и Улюкаева разве не достаточно выразительны?

Бессмысленно улучшить демократию в одной точке системы, соглашаясь с общей манипулятивной практикой. Это опять таки как «сатурнальная» возможность 7 октября походить по тротуарам Тверской и по Марсовому полю. «А вольны мы холопей наших казнити, а вольны - и жаловать...».

Мне непонятна только агрессия «яблочной» верхушки против Навального. У них теперь довольно разный электорат.

Более того, молодые сторонники Навального (я их называю «фримены» - привет «Дюне» Ф.Хэрберта) на выборы без него не пойдут. Очевидно, что единственная возможность для Явлинского привести их на избирательные участки - это именно объявить Навального своим доверенным лицом на выборах и выпустить на дебаты, полностью похоронив все хитроумные планы избежать появления Навального в дебатах.

Расскажу курьёз. В декабре 1999 года интеллигентная столичная дама - клерк тогда хорошо известной правозащитной организации - сказала мне, что проголосует за блок Лужкова («Отечество - Вся Россия»), потому что этот блок «оттягивает <левопротестный> электорат у коммунистов и поэтому ему надо помочь».

Идея, что не она должна была голосовать (по взглядам она была скорее «гайдаровка») за Лужкова, а всякие «полукоммунисты», ей либо в голову не пришла, либо очень странно в её голове преломилась...

Так и здесь - отборная брань в адрес недопущенного на выборы Навального - это весьма- и весьма оригинальная технология привлечения голосов его сторонников...

Для того, чтобы завершить тему лозунга участия Навального в выборах, я хочу напомнить случившийся ровно 7 лет назад финал «Стратегии-31» (в честь статьи Конституции, гарантирующей свободу митингов и собраний). Автором «Стратегии-31» и главным заявителем акций на площади Маяковского (Триумфальной) был Лимонов.

Власти открыто говорили и писали в прокламациях, что «Лимонов - фашист и гонит людей на убой». Интересно, что эти обвинения стали правдой спустя ровно 5 лет, когда запрещённая партия Лимонова погнала своих членов на войну с Украиной, а Лимонов вновь стал расписывать какой казнью он бы наказал либералов за национал-предательство...

Каждые два месяца по 31 числам на площади Маяковского стало собираться всё больше число протестующих. Подтянулись другие города, первый - Санкт-Петербург, где собирались у Гостиного двора. Шла эскалация войны нервов. По инициативе члена Общественного совета при столичном милицейском главке Алексей Венедиктова («может быть, площадь закрыть на ремонт»), у памятника великого пролетарского поэта начались мощные археологические раскопки... После чего народ стал клубится по периметру ограды в ещё большем количестве. Раскопки завершились успехом - был найден «туалет типа сортир», засыпанный при установке памятника.

Здесь надо сказать, что особое правительственное решение о широкой программе сортирного строительства вдоль Тверской (тогда улицы Горького), начиная от стен Кремля, было принято в конце сороковых, после того, как пригоняемые на парад - и хорошо кормимые по этому случаю - солдатики завалили кучами все подъезды и арки номенклатурных домов (все сразу вспомнили солдатские «кактусы» на путях в «Бравом солдате Швейке» Гашека).

В Кремле всё это уже надоело. К этому времени быть схваченным «на Маяковской» стало хорошим тоном. Уже была 31 декабря 2009 года задержана вышедшая в костюме Снегурочки Людмила Алексеева (задержание и арест передаются одним английским термином и новость об аресте главы МХГ в Москве заставило Обаму собрать Совет национальной безопасности США - в Белом доме решили, что это начало военно-фашистского переворота против реформатора Медведева, не иначе), а Немцов даже получил сколько то суток - за попытку прорыва рядов ОМОНа на Тверскую (на самом деле, решил ловить машину и ехать отмечать Новый год к дочке).

И тогда был предложен компромисс - митинг будет согласован, но если среди организаторов не будет Лимонова. При этом всем остальным демократам и правозащитникам митинги на Маяковской все полтора года согласовывали.

Просто Лужков решил, что при нём Лимонову не согласуют. Или согласуют - но в любом иной месте - на Пушкинской, на Болотной, на Чистых прудах...

В июле 2010 года Людмила Алексеева и Сергей Ковалёв предложили Лимонову «ротацию заявителей». Но Лимонов настоял на своём участии.

Дальше борьба уже шла не за право согласовывать, а за неизбирательное применение закона. Чтобы возможность проведения митинга основывалось на праве, а не на доброй воле начальства. Но площадь разрыта! И тут снимают Лужкова и предлагается компромисс - митинг на Маяковской, но чуть далее - у гостиницы «Пекин». Организаторы соглашаются - кроме Лимонова, который требует согласовать именно около памятника (т.е. экстренно засыпать раскоп) и чтобы не было полиции...

Раскол: все остальные участники «Стратегии-31» - и Немцов, и правозащитники на такую эскалацию не соглашаются. 31 октября 2010 проходит фактически прощальная акция «Стратегии-31». Респектабельная часть протеста митингует в разрешённом месте. Пришедшего к ступенькам Зала консерватории Лимонова ОМОН вниз головой относит на согласованное место...

И здесь - полный и окончательный кризис. Требовать свободы митингов стало бессмысленно - потому что правозащитникам их согласовывали. Отказывали только Удальцову и поддерживающему его Льву Пономарёву, которые периодически получали за это административные сутки. Но тут борьба шла за Тверскую площадь. Видеть у себя под окнами митинги и пикеты московские власти не хотели.

Что же касается площади Маяковского, то респектабельно-правозащитная часть участников туда ходить перестала (ради чего топтаться у «Пекина»?), а небольшая группа радикалов оставалась как стойкие оловянные солдатики ходить по 31 числам между Залом консерватории и Домом Хонжонкова...

Парадокс был в том, что самые благожелательные власти ничего не могли сделать - перегораживать оживлённое движение на площади действительно очень неудобно (это в час пик отсечь Садовое кольцо от Тверской), заботливо разрытый котлован ликвидировать быстро нельзя, а пройти на 20-30 метров в сторону, к 1-ой Брестской улице - упрямые борцы за свободу и демократию не желают...

Вся эта история пусть будет притчей о важности и принципиальности, и разума...

Поэтому, повторюсь ещё раз, участие в выборах Явлинского, Собчак и других санкционированных кандидатов - это подтверждение, говоря суконным языком закона «разрешительного» характера нашей «зимокаратии» [см. К.Воннегут «Колыбель для кошки»], а участие Навального - слом этого разрешительного принципа, замена его на «уведомительный»...

PS. У Антона Красовского в эфире радиостанции «Эхо Москвы» новая истерика: придя к власти, Навальный погубит миллионы (подобно «чрезвычайно некомпетентным» большевикам, свергших, видимо, чрезвычайно компетентных управленцев), его нельзя допускать до выборов вообще, ведь он - судим; более того, Навального надо посадить в тюрьму (что это ещё такое за две условные судимости!)...

От редакции: Михаил Борисович Ходорковский оговорися, видимо, - предстоящие выборы есть преступление не перед конституцией, а перед здравым смыслом. Вот и Евгений Витальевич Ихлов запутался сам - верно ведь, что участие Навального в выборах не предвыборная кампания Путина, а революционный лозунг. Но ровно до тех пор, пока его к выборам не допускают. А как допустят - так и будет сразу же участие в предвыборной кампании - уже было с кампанией Собянина, хорошо получилось, можно теперь и Путину рекомендовать Алексея Анатольевича как проверенный и хорошо работающий инструмент привлечения избирателей на соотвествующие участки.

А вот как Алексея Анатольевича не допустят совсем, так станет вовсе интересно. Будет ли он, как в 2012-м году срывать бойкот выборов, заботливо до того выстраиваемый разными лидерами прежней оппозиции (Каспаровым, Немцовым, Лимоновым), или сам кинется голосить за бойкот, который уж вовсе будет бесполезен, причем усилиями самого Алексея Анатольевича всех последнх лет.

Да и как приспособить к бойкоту "фрименов" Навального, только что созванных аж в 80 регионах именно под выборых? Или им будет приказано пойти и проголосовать за "любого, кто не Путин" (в прошлом цикле фамилия "любого" была Зюганов)? Но даже им, с третьего-то раза, должно стать понятно, что их немного "разводят"...

Или все будет просто, как предположил недавно Михаил Яковлевич Шнейдер, и "фримены" образуют для Алексея Анатольевича новую партию взамен морально устаревших "Яблока", КПРФ и прочих - ту самую, которая и станет второй частью столь давно лелеемой кремлем мечты о двухпартийной системе, причем при которой обе оппонирующие друг другу партии будут идеологически неотличимы друг от друга.

Вот вам и вся "революция"...

А.Б.