Виктор Тюлькин: Пример услужливости не вдохновляет

Во время недавнего визита в Петербург Юрия Болдырева один из комсомольцев задал ему вопрос: как он относится к Российской коммунистической рабочей партии и её предложению выдвинуть кандидатом в президенты представителя промышленных рабочих.

Вопрос так взволновал одного из основателей Яблока, а ныне профессионального оппозиционера и постоянного автора Советской России, что он в ответ разразился объемной статьей на сайте СП, которую затем перепечатали и в самой СР (5 октября 2017г., № 114). В своих рассуждениях Болдырев подверг рабочую идею зубодробительной критике. РКРП обвинил в догматизме, в противопоставлении рабочих всем остальным трудящимся и созидателям, в непонимании роли творцов НТП.

С просьбой прокомментировать эту реакцию оппозиционного политика мы обратились к первому секретарю ЦК РКРП Виктору Тюлькину.

Кор.: Виктор Аркадьевич, тема встречи Юрия Болдырева в Петербурге была обозначена как рассмотрение возможности выступить на президентских выборах 2018 г. всей оппозиции единым фронтом. Именно поэтому комсомольцы задали Юрию Юрьевичу такой вопрос - о возможной поддержке позиции РКРП и выдвижения кандидатом в президенты рабочего лидера.

Как Вы расцениваете ответ Болдырева? Не удивились? Не обескуражило ли Вас отрицательное мнение одного из виднейших оппозиционеров?

В.Т.: А чему удивляться? Во-первых, мы давно знаем Болдырева. Какой он оппозиционер? Какому строю? Он такой же оппозиционер, как Навальный или Собчак. Ну, может чуть ближе к Зюганову.

Болдырев на XXVIII Съезде КПСС был активным членом Демплатформы, в компании с Собчаком и Шестаковским выступал за развал КПСС и создание на основе таких же горбачевских перестройщиков социал-демократической партии. Затем он был (1991 по 1992 г.) членом Высшего консультативного совета при председателе Верховного Совета РСФСР, затем — при Президенте Российской Федерации Борисе Ельцине. В 1992 г. назначен начальником Контрольного управления Администрации Президента РФ. Один из основателей Яблока, обещавшего хороший капитализм за 500 дней. Член Совета Федерации, заместитель председателя Счётной палаты РФ, и т.д. То есть это человек системы, и его кредо – умелая критика сегодняшних недостатков и призыв к хорошему, честному капитализму. Так что удивляться нечему, кроме того, что он стал любимым автором газеты с благородным названием Советская Россия.

Во-вторых, Болдырев умный и опытный человек. Поэтому он сделал вид, что не понял сути предложения трудового фронта, которое поддержал ЦК РКРП, и увел обсуждение в область теоретических измышлений – якобы, догматического противопоставления рабочих всем другим созидателям, непонимания роли прогресса и т.п.

А ведь речь шла совсем о другом. Никто ни в РКРП, ни в РОТ ФРОНТе, Ленинградская организация которого выступила с этой инициативой, не питает иллюзий и не намеревается выборами заполучить пост президента. Речь идет о том, что рабочие предлагают выдвинуть своего кандидата, чтобы высказать господам во власти, так называемым профессионалам все, что думают об их политике. Людям надоело слушать обещания и сладкие сказочки профессиональных оппозиционеров, типа Миронова и Зюганова, у которого Болдырев на выборах 2012 г. значился в доверенных лицах. Все больше рабочих понимают, что у господ что-то выпрашивать бесполезно, из них можно только вытрясти – борьбой. Вот для того, чтобы эту мысль растолковать всем, чтобы позвать на борьбу миллионы товарищей по классу и предлагается послать своего представителя на высокую трибуну выборов.

Зюганову, Болдыреву и другим оппозиционерам, десятилетиями за хорошее вознаграждение работающими профессиональными защитниками народа, это, естественно, не подходит. Болдырев и затеял знакомую жвачку про недооценку профессионалов и про то, что для управления государством нужны знания. Новость открыл!

Со времен Ленина мы помним: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту».

В этом и заключается разница в позициях РКРП и КПРФ. Рабочая партия ставит целью завоевание власти самими трудящимися, выход страны на путь социализма, а для этого необходимо развитие борьбы самих трудящихся. КПРФ же, взяв в союзники бывших яблочников, Болдырева, Дмитриеву, Хованскую, встали на позицию социал-демократов и обещает улучшать капитализм в пользу трудящихся. Напомним, что несмотря на ритуальные клятвы КПРФ в верности делу рабочего класса, партия так и не занимается организацией рабочего движения. Помнится, в бытность депутатом Госдумы мне довелось выступать на одном машиностроительном заводе Липецкой области, где руководство поддерживало КПРФ, а на заводе даже красовался стенд с «Советской Россией». Условием моего общения с коллективом была просьба не затрагивать тему забастовочной борьбы за повышение заработной платы. И молчать об опыте питерских докеров, которым мы тогда активно помогали. Руководители КПРФ в лучшем случае на словах поддерживают протесты, которые не заметить просто невозможно. При этом тот же Болдырев свысока, весьма уничижительно в своей статье отзывается о рабочих людях: мол, в основном это недостаточно грамотные, часто ленивые люди, троечники и неудачники. Пытается вывести формулу – кто из продвинутых научных умов скольких сотен тысяч рабочих стоит. Не удивительно, что в числе депутатов от КПРФ так и не видно ни одногорабочего лидера, сплошь профессиональные политики и специалисты, говоруны и карьеристы, включая представителей бизнеса, управления буржуазным государством и личных друзей Путина.

Болдырев в своей статье вспоминает свою знакомую женщину-кореянку, которая приехала в Россию после крушения СССР из Казахстана. Её дочери сами поступили в престижные вузы. На этой основе Болдырев делает странный вывод, что не обязательно быть рабочим, но нужно быть трудягой. Кто спорит? Но лучше бы Болдырев вспомнил свой печальный опыт с Движением «Блок Юрия Болдырева», которое на выборах депутатов Законодательного собрания в 1998 году одержало громкую победу и ...сразу же рассыпалось. Разбежались профессионалы по кабинетам и партиям, где лучше кормят. Среди них Вадим Тюльпанов – многолетний председатель Законодательного собрания, который, получив депутатский мандат, сразу «послал всех подальше», даже не вступив во фракцию. Депутаты нескольких созывов Игорь Риммер -покинул фракцию одним из первых, и Виктор Евтухов – бывший председатель комитета по законодательству ЗакСа (все трое перешли в партию «Единая Россия»).Также стоит назвать Игоря Михайлова – уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, Михаила Бродского – члена Правительства Санкт-Петербурга, много лет бывшего представителем губернатора в ЗакСе, Олега Сергеева – бывшего председателя комиссии по здравоохранению и экологии ЗакСа (тоже член Единой России), Павла Солтана и Алексея Ковалева – депутатов, членов фракции «Справедливая Россия». Так что опыт обслуживания власти у Болдырева и его соратников имеется давний и основательный. (К слову, в 1999 году на выборах в Государственную думу блок "Конгресс русских общин - Движение Юрия Болдырева", который возглавляли Дмитрий Рогозин и Юрий Болдырев, набрали всего 0,61 процента голосов, оставшись за спиной в сотни раз более бедного блока непрофессиональных рабочих «Коммунисты – за СССР» с 2, 45%).

Вдохновляющим примером для Болдырева сегодня явилось избрание президентом академии наук РФ не самого любимого Путиным кандидата, которого, тем не менее, президент тут же с поздравлениями и удовольствием утвердил в должности. А чего не утверждать? Тот же не заявлял, что политика Путина антинародна. Что Россия идет против линии исторического прогресса. Не выступил за преодоление эксплуатации, не звал в социализм. Это выбор лучшего из худших. Это бунт на коленях, борьба и протест на уровне депутатских баталий в парламентах: «Как я ему врезал от микрофона…» Выше господам элитарным политикам не подняться. А ученым головам не сделать вывода из уже имевшихся фактов таких побед: были уже и красные губернаторы, и большинство депутатов так называемых народно-патриотических сил, и красные мэры, и др. розовые целители общества. Это не меняет систему.

Болдырев в русле программы КПРФ призывает проголосовать за команду профессионалов, которые в случае успеха составят правительствонародного доверия. Мы не сомневаемся, что среди них действительно есть профессионалы и достойные люди, но мы так же ясно понимаем, что никто им власть не отдаст, и их удел - быть критиками со стороны или служить системе. При этом КПРФ с Болдыревым своими обещаниями и призывами верить в честные выборы удерживают людей от собственной борьбы, то есть услужливо помогают режиму приобретать стабильность.

Нам такая услужливость не подходит.

Именно против этого и предлагается выступить кандидату от Рабочего фронта.

От редакции: Вставим свои "семь копеек" в вопрос, являются ли люди рабочих профессий настолько тупыми, что не стоит их принимать во внимание, говоря о государственном управлении.

Нобелевскую премию 2008 года по химии получили трое ученых из США и Японии (Симамура, Чалфи и Тсен) за открытие зеленого флуоресцентного белка, используемого в качестве маркера в исследованиях клеток. Без награды остался один из соавторов – американский биолог Дуглас Прэшер, который исследовал ДНК белка в начале 1990-х годов, но позднее прекратил проект из-за нехватки средств (у него закончился грант) и поделился результатами работы с коллегами (Прэшэр был соавтором статей Чалфи и Тсена). Те получили награды, а Прэшер оставил науку, став водителем автобуса.

Является ли Дуглас Прэшер, истинный автор "нобелевского" открытия, "недостаточно грамотным, часто ленивым, троечником и неудачником"? Ну, разве что неудачником... Талантливому ученому, чтобы прокормить семью, пришлось переквалифицироваться в шоферы в дилерском автоцентре в Алабаме.

- Когда я услышал, что Марти и Роджер получили Нобелевку, я был в шоке, - заявил Дуглас в интервью американским журналистам. - Но я не испытываю к ним враждебных чувств. Ведь, в конце концов, я добровольно передал им этот ген. Я знал, что у этого открытия по-настоящему большой потенциал. Был найден протеин, который издает яркое зеленое свечение под ультрафиолетовым светом и позволяет ученым наблюдать за процессами в пораженных раком клетках. Многие ученые ухватились бы за такое открытие и присвоили ему свои имена. Но у меня просто не было денег на дальнейшую работу. Мне важнее было передать свою находку ученым, имеющим финансирование, и я отправил Марти и Роджеру копии гена. Пока что Роджер прислал мне лишь электронное письмо, в котором он извинился за то, что так все получилось. Но если он и Марти хотят действительно отблагодарить меня, они всегда могут выслать немного наличности. Я сейчас в долгах по горло.

Так что это и к вопросу о "хорошем" капитализме - в США же он точно хороший? А вот почему-то из-за недостатка финансирования перспективная работа закрывается, а талантливый ученый становится шофером. Рабочим.

И сколько таких оказалось в рядах рабочего класса?

А.Б.