Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Виктор Тюлькин: Пример услужливости не вдохновляет

Опубликовано 11.10.2017 в разделе комментариев 1

тюлькин болдырев
Виктор Тюлькин: Пример услужливости не вдохновляет

Источник: rkrp-rpk.ru

Во время недавнего визита в Петербург Юрия Болдырева один из комсомольцев задал ему вопрос: как он относится к Российской коммунистической рабочей партии и её предложению выдвинуть кандидатом в президенты представителя промышленных рабочих.

Вопрос так взволновал одного из основателей Яблока, а ныне профессионального оппозиционера и постоянного автора Советской России, что он в ответ разразился объемной статьей на сайте СП, которую затем перепечатали и в самой СР (5 октября 2017г., № 114). В своих рассуждениях Болдырев подверг рабочую идею зубодробительной критике. РКРП обвинил в догматизме, в противопоставлении рабочих всем остальным трудящимся и созидателям, в непонимании роли творцов НТП.

С просьбой прокомментировать эту реакцию оппозиционного политика мы обратились к первому секретарю ЦК РКРП Виктору Тюлькину.

Кор.: Виктор Аркадьевич, тема встречи Юрия Болдырева в Петербурге была обозначена как рассмотрение возможности выступить на президентских выборах 2018 г. всей оппозиции единым фронтом. Именно поэтому комсомольцы задали Юрию Юрьевичу такой вопрос - о возможной поддержке позиции РКРП и выдвижения кандидатом в президенты рабочего лидера.

Как Вы расцениваете ответ Болдырева? Не удивились? Не обескуражило ли Вас отрицательное мнение одного из виднейших оппозиционеров?

В.Т.: А чему удивляться? Во-первых, мы давно знаем Болдырева. Какой он оппозиционер? Какому строю? Он такой же оппозиционер, как Навальный или Собчак. Ну, может чуть ближе к Зюганову.

Болдырев на XXVIII Съезде КПСС был активным членом Демплатформы, в компании с Собчаком и Шестаковским выступал за развал КПСС и создание на основе таких же горбачевских перестройщиков социал-демократической партии. Затем он был (1991 по 1992 г.) членом Высшего консультативного совета при председателе Верховного Совета РСФСР, затем — при Президенте Российской Федерации Борисе Ельцине. В 1992 г. назначен начальником Контрольного управления Администрации Президента РФ. Один из основателей Яблока, обещавшего хороший капитализм за 500 дней. Член Совета Федерации, заместитель председателя Счётной палаты РФ, и т.д. То есть это человек системы, и его кредо – умелая критика сегодняшних недостатков и призыв к хорошему, честному капитализму. Так что удивляться нечему, кроме того, что он стал любимым автором газеты с благородным названием Советская Россия.

Во-вторых, Болдырев умный и опытный человек. Поэтому он сделал вид, что не понял сути предложения трудового фронта, которое поддержал ЦК РКРП, и увел обсуждение в область теоретических измышлений – якобы, догматического противопоставления рабочих всем другим созидателям, непонимания роли прогресса и т.п.

А ведь речь шла совсем о другом. Никто ни в РКРП, ни в РОТ ФРОНТе, Ленинградская организация которого выступила с этой инициативой, не питает иллюзий и не намеревается выборами заполучить пост президента. Речь идет о том, что рабочие предлагают выдвинуть своего кандидата, чтобы высказать господам во власти, так называемым профессионалам все, что думают об их политике. Людям надоело слушать обещания и сладкие сказочки профессиональных оппозиционеров, типа Миронова и Зюганова, у которого Болдырев на выборах 2012 г. значился в доверенных лицах. Все больше рабочих понимают, что у господ что-то выпрашивать бесполезно, из них можно только вытрясти – борьбой. Вот для того, чтобы эту мысль растолковать всем, чтобы позвать на борьбу миллионы товарищей по классу и предлагается послать своего представителя на высокую трибуну выборов.

Зюганову, Болдыреву и другим оппозиционерам, десятилетиями за хорошее вознаграждение работающими профессиональными защитниками народа, это, естественно, не подходит. Болдырев и затеял знакомую жвачку про недооценку профессионалов и про то, что для управления государством нужны знания. Новость открыл!

Со времен Ленина мы помним: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту».

В этом и заключается разница в позициях РКРП и КПРФ. Рабочая партия ставит целью завоевание власти самими трудящимися, выход страны на путь социализма, а для этого необходимо развитие борьбы самих трудящихся. КПРФ же, взяв в союзники бывших яблочников, Болдырева, Дмитриеву, Хованскую, встали на позицию социал-демократов и обещает улучшать капитализм в пользу трудящихся. Напомним, что несмотря на ритуальные клятвы КПРФ в верности делу рабочего класса, партия так и не занимается организацией рабочего движения. Помнится, в бытность депутатом Госдумы мне довелось выступать на одном машиностроительном заводе Липецкой области, где руководство поддерживало КПРФ, а на заводе даже красовался стенд с «Советской Россией». Условием моего общения с коллективом была просьба не затрагивать тему забастовочной борьбы за повышение заработной платы. И молчать об опыте питерских докеров, которым мы тогда активно помогали. Руководители КПРФ в лучшем случае на словах поддерживают протесты, которые не заметить просто невозможно. При этом тот же Болдырев свысока, весьма уничижительно в своей статье отзывается о рабочих людях: мол, в основном это недостаточно грамотные, часто ленивые люди, троечники и неудачники. Пытается вывести формулу – кто из продвинутых научных умов скольких сотен тысяч рабочих стоит. Не удивительно, что в числе депутатов от КПРФ так и не видно ни одногорабочего лидера, сплошь профессиональные политики и специалисты, говоруны и карьеристы, включая представителей бизнеса, управления буржуазным государством и личных друзей Путина.

Болдырев в своей статье вспоминает свою знакомую женщину-кореянку, которая приехала в Россию после крушения СССР из Казахстана. Её дочери сами поступили в престижные вузы. На этой основе Болдырев делает странный вывод, что не обязательно быть рабочим, но нужно быть трудягой. Кто спорит? Но лучше бы Болдырев вспомнил свой печальный опыт с Движением «Блок Юрия Болдырева», которое на выборах депутатов Законодательного собрания в 1998 году одержало громкую победу и ...сразу же рассыпалось. Разбежались профессионалы по кабинетам и партиям, где лучше кормят. Среди них Вадим Тюльпанов – многолетний председатель Законодательного собрания, который, получив депутатский мандат, сразу «послал всех подальше», даже не вступив во фракцию. Депутаты нескольких созывов Игорь Риммер -покинул фракцию одним из первых, и Виктор Евтухов – бывший председатель комитета по законодательству ЗакСа (все трое перешли в партию «Единая Россия»).Также стоит назвать Игоря Михайлова – уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, Михаила Бродского – члена Правительства Санкт-Петербурга, много лет бывшего представителем губернатора в ЗакСе, Олега Сергеева – бывшего председателя комиссии по здравоохранению и экологии ЗакСа (тоже член Единой России), Павла Солтана и Алексея Ковалева – депутатов, членов фракции «Справедливая Россия». Так что опыт обслуживания власти у Болдырева и его соратников имеется давний и основательный. (К слову, в 1999 году на выборах в Государственную думу блок "Конгресс русских общин - Движение Юрия Болдырева", который возглавляли Дмитрий Рогозин и Юрий Болдырев, набрали всего 0,61 процента голосов, оставшись за спиной в сотни раз более бедного блока непрофессиональных рабочих «Коммунисты – за СССР» с 2, 45%).

Вдохновляющим примером для Болдырева сегодня явилось избрание президентом академии наук РФ не самого любимого Путиным кандидата, которого, тем не менее, президент тут же с поздравлениями и удовольствием утвердил в должности. А чего не утверждать? Тот же не заявлял, что политика Путина антинародна. Что Россия идет против линии исторического прогресса. Не выступил за преодоление эксплуатации, не звал в социализм. Это выбор лучшего из худших. Это бунт на коленях, борьба и протест на уровне депутатских баталий в парламентах: «Как я ему врезал от микрофона…» Выше господам элитарным политикам не подняться. А ученым головам не сделать вывода из уже имевшихся фактов таких побед: были уже и красные губернаторы, и большинство депутатов так называемых народно-патриотических сил, и красные мэры, и др. розовые целители общества. Это не меняет систему.

Болдырев в русле программы КПРФ призывает проголосовать за команду профессионалов, которые в случае успеха составят правительствонародного доверия. Мы не сомневаемся, что среди них действительно есть профессионалы и достойные люди, но мы так же ясно понимаем, что никто им власть не отдаст, и их удел - быть критиками со стороны или служить системе. При этом КПРФ с Болдыревым своими обещаниями и призывами верить в честные выборы удерживают людей от собственной борьбы, то есть услужливо помогают режиму приобретать стабильность.

Нам такая услужливость не подходит.

Именно против этого и предлагается выступить кандидату от Рабочего фронта.

От редакции: Вставим свои "семь копеек" в вопрос, являются ли люди рабочих профессий настолько тупыми, что не стоит их принимать во внимание, говоря о государственном управлении.

Нобелевскую премию 2008 года по химии получили трое ученых из США и Японии (Симамура, Чалфи и Тсен) за открытие зеленого флуоресцентного белка, используемого в качестве маркера в исследованиях клеток. Без награды остался один из соавторов – американский биолог Дуглас Прэшер, который исследовал ДНК белка в начале 1990-х годов, но позднее прекратил проект из-за нехватки средств (у него закончился грант) и поделился результатами работы с коллегами (Прэшэр был соавтором статей Чалфи и Тсена). Те получили награды, а Прэшер оставил науку, став водителем автобуса.

Является ли Дуглас Прэшер, истинный автор "нобелевского" открытия, "недостаточно грамотным, часто ленивым, троечником и неудачником"? Ну, разве что неудачником... Талантливому ученому, чтобы прокормить семью, пришлось переквалифицироваться в шоферы в дилерском автоцентре в Алабаме.

- Когда я услышал, что Марти и Роджер получили Нобелевку, я был в шоке, - заявил Дуглас в интервью американским журналистам. - Но я не испытываю к ним враждебных чувств. Ведь, в конце концов, я добровольно передал им этот ген. Я знал, что у этого открытия по-настоящему большой потенциал. Был найден протеин, который издает яркое зеленое свечение под ультрафиолетовым светом и позволяет ученым наблюдать за процессами в пораженных раком клетках. Многие ученые ухватились бы за такое открытие и присвоили ему свои имена. Но у меня просто не было денег на дальнейшую работу. Мне важнее было передать свою находку ученым, имеющим финансирование, и я отправил Марти и Роджеру копии гена. Пока что Роджер прислал мне лишь электронное письмо, в котором он извинился за то, что так все получилось. Но если он и Марти хотят действительно отблагодарить меня, они всегда могут выслать немного наличности. Я сейчас в долгах по горло.

Так что это и к вопросу о "хорошем" капитализме - в США же он точно хороший? А вот почему-то из-за недостатка финансирования перспективная работа закрывается, а талантливый ученый становится шофером. Рабочим. 

И сколько таких оказалось в рядах рабочего класса? 

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Тюлькин пусть сначала объяснит, что такое власть рабочих, а то потом выяснится,
что это власть Тюлькина, написал 11.10.2017 00:23
как диктатура пролетариата оказалась диктатурой Сталина...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления в России на ваш взгляд является наилучшей?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Ростове опять горит - на этот раз рынок
В Ростове опять горит - на этот раз рынок
08.10.2017
Чего ждать от грядущей в РФ диктатуры?
Чего ждать от грядущей в РФ диктатуры?
11.10.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сентябрьские беспорядки в "Абу Даби Плаза" были спровоцированы хозяевами, чтобы скрыть факт террористического акта (0)
Украина просто сошла с ума (4)
СК возобновил следствие по делу Даниила Константинова (0)
Каталония подписала декларацию о независимости, но пока понарошку (1)
Неуемная Поклонская требует наказать Мединского за прокатное удостоверение "Матильды" (7)
Галина Дмитриева. Не договоритесь с кем надо - дело может дойти до изъятия детей (2)
Иностранные ритейлеры охладели к России (1)
Отток капитала из России вырос вдвое за год (4)
Кремль запустит 100 телеграм-каналов в регионах перед выборами президента (2)
Сыгравший Николая II в "Матильде" актер испугался приехать в РФ на премьеру фильма (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Гoрек ли хлеб молодогo опернoгo дирижера в Москве?
Дарья Митина Дарья Митина: Бoльшoй пук
Максим Калашников Максим Калашников: Чего ждать от грядущей в РФ диктатуры? Дебаты А.Кобякова, Л.Пайдиева и М.Калашникова
Максим Калашников Максим Калашников: Бандеровский фильм Шойгу проваливается
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: План Мадрида
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss