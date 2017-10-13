Депутатский мандат пани Поклонской должен быть аннулирован

Открытое письмо

Председателю Центризбиркома

Э.А.Памфиловой

Уважаемая Элла Александровна!

Только что у Вас состоялась рабочая встреча с президентом В.Путиным, которая, честно говоря, у наших читателей и активистов Сети оставила чувство глубокого разочарования и даже недоумения.

Нет, все, что вы, рассказывали, наверно, важно и нужно. Но это, извините, все текучка.

Она малоинтересна нашему народу, который прекрасно понимает, что с 31 декабря 1999 г. в России фактически введен институт престолонаследия. И кто после 18 «брежневских лет» 18 марта снова станет новым президентом.

Ваша информация не коснулась главного – тотального использования на выборах пресловутого административного ресурса в интересах горячо любимой партии и ее лидеров.

Может, за скобками кремлевской стенограммы остались Ваши разговоры «не для печати». Но еще с марта от Вас ждут публичных ответов, поставленных в Открытом письме «Невозможно сделать выборы честными и обеспечить победу «ЕдРа».

Процитирую, чтобы не исказить. «Но апофеозом административного беспредела и бесстыдства стали пресловутые «паровозы». Когда в нарушение конституционного принципа разделения властей, законов о партиях и госслужбе региональный избирательный список «Единой России» возглавлял губернатор. Для чего? Да для того, чтобы всем своим административно-финансовым и информационным ресурсом выполнить установку Кремля - обеспечить этой партии «сокрушительную победу» над конкурентами».

И далее главный вопрос: «Вот и сегодня председатель Правительства РФ Д.А.Медведев возглавляет «Единую Россию». Для чего? Разве не для того, чтобы в сентябре она «победила» все другие партии?

Скажите, Элла Александровна, как-нибудь по случаю, но твердо и откровенно: разве это законно? О каком тут равенстве участников избирательного марафона можно говорить?»

Но Вы стыдливо промолчали. В ответе секретаря ЦИКа М.Гришиной об этом ни словечка.

В итоге главный «единоросс» Д.Медведев сподобился заполучить в Госдуме 344 мандата. Их, извините, сразу прозвали «героями-памфиловцами».

Еще бы, если на «партию сласти» сверхактивно работали 19 «паровозов» - 11 глав автономий и 8 губернаторов.

Все эти вопиющие нарушения Конституции и законов нашей страны сделали выборы в 7-ю Госдуму 18 сентября 2016 г. незаконными, а нынешний депутатский корпус - нелегитимным.

Разве не так? Хотелось бы выслушать Ваши возражения. Среди незаконно получивших мандаты «Единой России» и героиня нашумевших скандалов бывшая прокурор Крыма Н.Поклонская. О ней просят сказать особо и вот почему.

13 сентября на сайте государственной радиостанции «Эхо Москвы» прозвучало убийственное сообщение директора Института эффективности правоприменения профессора Елены Лукьяновой о незаконности назначения этой беглой гражданки Украины прокурором Крыма. Цитирую главное:

«…Что же касается юриста Поклонской, то адаптивность ее высшего образования к российскому праву вызывает у меня большие сомнения. Диплом же филиала Харьковского университета внутренних дел в Евпатории, который она окончила в 2002 году, усиливает мои сомнения кратно. И как ее вообще прокурором субъекта федерации назначили, если в Законе «О Прокуратуре» черным по белому написано, что прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, получившие высшее юридическое образование по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе?» (https://echo.msk.ru/blog/elukyanova/2055000-echo).

Заявление профессора Е.Лукьяновой облетело десятки СМИ и соцсетей, в том числе и зарубежных, приобретя характер скандала.

Власть сделала вид, что «не заметила» его. Смолчали вездесущий президентский пресс-секретарь Д.Песков и сама перебежчица Н.Поклонская, по сути, обвиненная, в сговоре с целью захвата в Крыму прокурорской власти.

Все, стало быть, молчаливо признали, что при назначении шустрой украинки на пост главной законницы Крыма президент В.Путин нарушил закон.

Разве не так, Элла Александровна?

Вы же знаете, каким обходными путями эта барышня попала на Охотный ряд. Ее именно как крымского прокурора, а не санитарку роддома включили четвертой в крымский список «партии власти». Но она не прошла.

Тогда свой мандат ей подарил начальник Крыма С.Аксенов. Он шел во главе регионального партсписка «паровозом» и, конечно же, не собирался покидать хлебное кресло заведующего полуостровом. Все видели это его циничный обман.

Как я уже написал выше, г-н Аксенов встал во главе регионального списка «Единой России» незаконно. Так что легитимность его депутатского мандата равна нулю.

И если он его передал своей «боевой подруге» Наталье Владимировне, то от этого его легитимность ничуть не повысилась.

Она не по праву занимает кресло зам.председателя комитета Госдумы по безопасности и преодолению коррупции. Ее депутатский мандат тоже должен быть аннулирован.

Попробуйте опровергнуть и это убеждение журналистского и экспертного сообществ.

И последнее. В том мартовском Открытом письме я обращал Ваше внимание на юридический нонсенс:

«Уместно, думаю, напомнить, что о Центризбиркоме, проводящем президентские выборы и формирующем органы законодательной власти снизу доверху, нет ни слова в Конституции. И в этом смысле ЦИК неконституционен».

Для конституционного поля страны, как это ни прискорбно, Центризбиркома не существует. Так как же он может проводить выборы в конституционные органы власти? Никак. Это самоуправство и самовольный захват с его стороны конституционной власти.

Как же, Вы, Элла Александровна, отсутствующая в Основном законе страны как председатель ЦИКа, собираетесь вручать удостоверение новому президенту?

Этим Вашим корочкам будет грош цена в базарный день, если к тому времени Ваше счетное ведомство не узаконит в Конституции свое право на существование.

А новый президент с Вашей «ксивой» с первого дня изначально будет нелегитимным…