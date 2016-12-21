Военных профессионалов не догонишь

Жену он покинул,

Пошёл убивать,

Долги чтобы банку

В Пальмире отдать…

Прежде чем начать о российских военных профессионалах, вынужден уделить пару слов российской профессиональной элите и политическим профессионалам, причём, не клоунам типа Зюганова и Жириновского, а вроде как реальным профессионалам - министрам. Начнём с них.

Вот, к примеру, Шойгу. Профессионал - дальше некуда, долгожитель на политическом небосклоне, как Микоян в СССР (Шойгу министр аж с 1991 года!).

И вот читаю:

«Международная террористическая организация «Исламское государство» увеличивает зону своего влияния с каждым днем. Боевики контролируют порядка семидесяти процентов территории Сирии, также территориальное присутствие исламистов проявляется в Ираке и Ливии, - сообщает министр обороны РФ Сергей Шойгу. — Зона влияния «Исламского государства» увеличивается. Боевики захватили около 70% территории Сирии… Численность террористов насчитывает порядка 60 тысяч человек, — сказал он. — Наши беспилотные летательные аппараты просто незаменимы, они выполняют разведывательную функцию на высшем уровне, — подчеркнул глава ведомства. Шойгу также сообщил, что существует реальная угроза переноса действий ИГИЛ в Центральную Азию, а также на Кавказ, но, по убеждениям министра обороны, российская военная авиация имеет все необходимое, чтобы не допустить такого поворота событий. …Эксперты рассказывают о том, что победив ИГИЛ, Россия повысит уровень расположения большинства стран Европы, что естественно приведет к отмене санкций и признании РФ, как одной из главных сил в мире», - сообщает Free-News.

Простите, но, исходя из этих слов Шойгу, следует, что чем больше Россия бомбит Сирию, тем больше в Сирии влияние ИГИЛ - тем ИГИЛ становится крепче. Само по себе, в этом нет ничего удивительного, поскольку бомбами идеи не победить, а с идеями ИГИЛ в России борьба идёт только запретом самой организации ИГИЛ. Но ведь мало-мальски умные люди понимают, что если что и запрещают, то запрещают правду и только правду! А ложь не запрещают - ложь разоблачают! И мы видим, что профессиональные «интеллектуалы» России и Запада даже не пробуют бороться с идеями ИГИЛ.

Вот совсем свежий пример - посла России в Турции убил сторонник ИГИЛ со словами: «Это вам за Сирию!». Казалось бы - арестуйте убийцу, и на судебном процессе над убийцей разоблачите ложь ИГИЛ, как в своё время Вышинский на судебных процессах разоблачал ложь троцкистов. Но нет, турецкая полиция этого сторонника ИГИЛ сразу же застрелила, причём, явно по примеру российских «правоохренителей», которые сегодня именно так борются с идейными противниками.

Но в данном случае я не хочу акцентировать разговор на бессилии «интеллектуалов» России против интеллектуалов ИГИЛ. Я хочу обратить внимание читателей на другое - на числа в этом интервью Шойгу.

В России народ не бежит записываться в армию вооружённых противников Кремля по той простой причине, что такой армии у России нет. Но в Сирии есть армия вооружённых противников ИГИЛ, и даже несколько таких армий.

Население Сирии - 18,5 миллионов, пусть миллиона три сбежало за границу, но остатки населения Сирии могут без проблем дать 1,5 миллиона призывного контингента. И если 70% территории контролирует армия ИГИЛ всего в 60 тысяч человек, а народ Сирии не бежит записываться в армии Асада, курдов или оппозиции Асаду (это всё враги ИГИЛ), то это означает, что народ Сирии согласен иметь властью ИГИЛ, а не власть Асада, курдов или власть оппозиции Асаду. А как это понять иначе? Повторю для непонятливых, если 70% территории Сирии у ИГИЛ, а 30% оставшейся территории и населения делят между собою курды, оппозиция Асаду и сам Асад, то, согласно демократическим принципам, народ Сирии избрал в качестве своей власти ИГИЛ.

И, соответственно, возникает вопрос - а тогда, какого чёрта Кремль ввязался защищать именно Асада? Почему не защищает ИГИЛ? Почему Кремль не примкнул к демократии - к власти большинства народа?

Вывод один - у ИГИЛ есть что-то, что Кремлю глубоко ненавистно, и что вдохновило Кремль послать защищать Асада российских военных профессионалов.

Теперь об этих профессионалах.

Как известно, целью военного профессионала является получение денег - сначала жалования, а потом пенсии. Всякие ситуации, в которых для профессионала возникает риск смерти, для профессионала неприемлемы, поскольку посягают на его цель - мёртвому не нужны ни жалование, ни пенсия.

И Кремль создал в России высокопрофессиональную армию - с этим нет смысла спорить. Итак, об этих профессионалах.

11 декабря ИГИЛ, как-то не особо напрягаясь, всего после полуторасуточного боя полностью вернуло себе сирийский город Пальмиру.

В gazeta.ru российский военный профессионал М. Ходаренок (его фото и биография к его статье прилагаются), на основе информации от российских военных профессионалов в Сирии, рассказывает, почему это произошло https://www.gazeta.ru/army/2016/12/14/10427117.shtml#page1. Рассказывает Ходаренок со слов других профессионалов, и рассказывает ну очень профессионально.

Скажем, в своё время, после смерти Сталина допущенные к микрофонам военные профессионалы типа Жукова, рассказали, какой бестолочью был Сталин. Так вот, и сегодня Ходаренок, сидя в Москве, рассказал нам, какой бестолочью является Асад: «Башара Асада надо менять на более дееспособного лидера, способного навести порядок в стране и вооруженных силах». Как вы поняли, в понимании военных профессионалов, Асад кто-то вроде Улюкаева, и Путин обязан заменить Асада на кого-то, вроде Ходаренка, иначе, как считают российские военные профессионалы, победу в Сирии не достичь.

Но ведь дело в том, что воюющие в Сирии против российских военных профессионалов (ИГИЛ, оппозиция Асаду, Турция и весь Запад) только этого и хотят - сменить Асада. А теперь, получается, что и военные профессионалы России, которых послали защищать Асада, тоже призывают его сменить??

Причём, Ходаренок ведь про «режим Асада без Асада» пишет без тени юмора, абсолютно серьёзно. Профи!

Разговор об этих наших профи продолжим тем, что у российских и, по наследству, у советских военных профессионалов всегда все военные союзники - дерьмо. Сам российский военный профессионал - о-го-го! А союзники - дерьмо! Никуда не годятся!

Соответственно, и у Ходоренка:

«Вначале из Пальмиры поступали неполные и отрывочные данные по обстановке. Сейчас картина более или менее проясняется. Отдельные источники утверждали, что перегруппировку и сосредоточение боевиков для штурма Пальмиры проморгала разведка. Это не совсем так. Выяснилось, что необходимая информация сирийскому командованию все-таки была предоставлена.

…Однако далее произошло то, что не мог предусмотреть никто: подразделения регулярной сирийской армии при первых выстрелах со стороны боевиков в панике, бросая вооружение и военную технику, бежали из Тадмора (Пальмиры). Доблестные сирийские вояки рванули так, что их с трудом остановили далеко к западу от Пальмиры, на подступах к авиабазе Т4 (Эт-Тияс).

Впереди всех в панике отступающих сирийских подразделений бежал заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Сирии.

За ним в полной растерянности, увлекая за собой рядовых бойцов и младших командиров, бежали начальник главного оперативного управления Генштаба Сирии, командующий ракетными войсками и артиллерией сирийской армии, командир и штаб 3-го армейского корпуса, командир 18-й танковой дивизии.

Замначальника Генштаба с трудом нашли через двое суток. Ничем другим, как элементарной трусостью, подобное поведение представителей высшего сирийского командования объяснить нельзя. С трудом удалось задержать паникеров и трусов, привести подразделения сирийской армии в чувство и к утру 11 декабря вернуть их на позиции, стабилизировав обстановку. Но затем сирийцы вновь побежали.

Под Пальмирой в частях и подразделениях сирийской армии царил полный хаос. По словам собеседников, знакомых с ходом сирийской кампании, Башар Асад согласился с российской оценкой действий сирийских военных. Бежавший замначальника сирийского Генштаба уже отстранен от должности и уволен с военной службы.

При этом во время штурма официальные власти в Дамаске упорно рассказывали населению, как героически, не щадя крови и самой жизни, сирийская армия обороняет Пальмиру.

Сирийские солдаты просто до жути боятся джихад-мобилей. Нет никакой уверенности, что они удержатся и на новых позициях к западу от Пальмиры».

Замечу, что это написано о солдатах армии Асада, которые 4 года воевали в одиночку уже тогда, когда российские военные профессионалы в полной безопасности всё ещё водку жрали.

Ну, а как на фоне сирийцев вели себя в Пальмире российские профессионалы?

Сами эти российские профи рассказали Ходаренку о себе следующее:

«Первоначально сообщалось, что российских военных советников в Пальмире не было. Это не так. «Игиловцы» (боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство») даже опубликовали на своих сайтах снимки оставленного россиянами имущества.

Численность российского контингента составляла чуть более 200 человек (группа управления), плюс группа охраны — 120 спецназовцев. Они-то и остались в Пальмире, едва ли не в одиночку некоторое время обороняя город. В итоге бойцы были окружены превосходящими силами противника. Чтобы вывести их из Пальмиры, пришлось рубить специальный коридор. Российской авиацией было уничтожено 11 единиц бронетехники джихадистов. Россиянам пришлось бросить часть имущества (в основном из тылового обеспечения)».

Это версия российских профессионалов. И нас, судя по этому рассказу, должен восхитить профессионализм российских профи - в одиночку защищали город, а среди героев нет даже раненных. Правда, позже появилось сообщение о гибели в Сирии командира десантно-штурмового батальона 56 бригады ВС РФ майор Санала Санчирова, но он погиб 12 декабря - уже после сдачи Пальмиры.

Однако в Интернете есть рассказы и сирийских солдат, участвовавших в этих боях http://news-front.info/2016/12/14/sirijskij-voennyj-o-bojah-za-palmiru/. И этим рассказам как-то больше веры, поскольку рассказчики не стараются что-то приукрашать или кого-то обвинять, к примеру, не требуют в защиту Путина сменить Путина на более дееспособного лидера. Желающие прочтут эти рассказы по ссылке, а в целом картина получается следующей.

На утро 10 декабря Пальмиру на дальних подступах к городу прикрывал, вроде бы, приличные силы Асада, но при ударе по ним войск ИГИЛ, часть сирийцев, действительно, начала без приказа отходить. Причём, огибая Пальмиру (бросая город без защиты) и, кстати, мотивируя своё бегство тем, что они 5 месяцев не получали жалование от Асада (профессионалы). Остатки верных Асаду войск стали отходить к Пальмире и занимать оборону по восточному периметру города, первоначально оказывая жёсткое сопротивление наступающим силам ИГИЛ. К примеру, гарнизон ключевой высоты Ат Тар перед Пальмирой, не имея тяжёлого оружия, защищался отчаянно, прикрывая отход войск к Пальмире, но высоту не оставил и весь погиб.

Считается, что к вечеру 10 декабря вокруг Пальмиры сосредоточилось до 3,5 тысяч верных Асаду войск, и по особенностям той войны, этих войск было достаточно, чтобы не дать ИГИЛ войти в Пальмиру. Но в 17 часов этого дня, российские профессионалы, сидевшие на своей базе в самой Пальмире, не сделав ни выстрела по ИГИЛ, начали что-то взрывать у себя на базе и удирать из Пальмиры. (Есть и сведения, что российские профессионалы оставили для ИГИЛ в Пальмире исправные современные средства ПВО).

Взрывы внутри города вызвали панику обороняющихся, поскольку все решили, что войска ИГИЛ их обошли и уже вошли в городе, после чего с фронта, вслед за россиянами, удирать начали и сирийцы. После этого, оставшихся сирийских войск, правда, возглавляемых сирийским генералом, для обороны уже не хватало, и хотя сирийцы компактной группой отступили в город и сражались отчаянно, но к ночи их остатки были в полном окружении. И, повторю, возглавляемые сирийским генералом, они прорвались из окружения только к 14-00 следующего дня - спустя почти сутки после того, как из Пальмиры удрали доблестные российские профессионалы.

Можно пожать плечами - это типичный бой гражданской войны. Да, это так.

Ну, а российские спецназовцы в этом бою показали себя, как типичные военные профессионалы.

Это тоже так!